Финансовият министър на Тръмп: Китай е ненадежден партньор по време на войната срещу Техеран

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент разкритикува Китай, че е бил ненадежден глобален партньор по време на войната в Близкия изток, предаде "Ройтерс".

Бесент обясни, че Пекин е трупал доставки на петрол и е ограничавал износа на определени стоки.

Той обясни, че е разговарял с китайски представители по въпроса. Финансовият министър обаче не отговори на въпроса дали това ще провали плана на президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Пекин в края на месеца, но отбеляза, че Тръмп и китайският президент Си Дзинпин имат много добри работни отношения.

"Мисля, че посланието на посещението е стабилност. Имаме голяма стабилност в отношенията от миналото лято; това произтича отгоре надолу. Мисля, че комуникацията е ключът", подчерта Скот Бесент.