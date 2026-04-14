Финансовият министър на Тръмп: Китай е ненадежден партньор по време на войната срещу Техеран

14 Април, 2026 23:07 708 14

  • скот бесент-
  • китай-
  • иран-
  • сащ-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Скот Бесент обясни, че Пекин е трупал доставки на петрол и е ограничавал износа на определени стоки

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент разкритикува Китай, че е бил ненадежден глобален партньор по време на войната в Близкия изток, предаде "Ройтерс".

Бесент обясни, че Пекин е трупал доставки на петрол и е ограничавал износа на определени стоки.

Той обясни, че е разговарял с китайски представители по въпроса. Финансовият министър обаче не отговори на въпроса дали това ще провали плана на президента на САЩ Доналд Тръмп да посети Пекин в края на месеца, но отбеляза, че Тръмп и китайският президент Си Дзинпин имат много добри работни отношения.

"Мисля, че посланието на посещението е стабилност. Имаме голяма стабилност в отношенията от миналото лято; това произтича отгоре надолу. Мисля, че комуникацията е ключът", подчерта Скот Бесент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    13 3 Отговор
    Хахаха...... ТоА по тъп от Тръмп бе.....!!!???
    Хахаха.....

    23:09 14.04.2026

  • 2 Финансовият

    12 1 Отговор
    Финансовият министър на Тръмп: Китай е ненадежден партньор по време на войната срещу Техеран - че китайския президент да не е луд като трънчо

    23:13 14.04.2026

  • 3 Майна

    4 8 Отговор
    Тръмп ги направи смешни..
    Голяма сила била Китай ,с..
    Когато ходи като хиена да източва санкционирани от дълбоките ,държави..
    Само така, Тръмп!

    23:22 14.04.2026

  • 4 604

    0 1 Отговор
    пхахаххаха приказки за наивници....

    23:22 14.04.2026

  • 5 Татко Си

    6 3 Отговор
    Нали не очаквате, да се простреляме в двете ръце и сърцето за угода на дълбоката държава.

    23:25 14.04.2026

  • 6 Ами те са самостоятелна единица.

    5 2 Отговор
    Ще правят каквото преценят, че е добре за тях и техният народ. Защо трябва да се съобразяват с останалите. Нали не пречат на никой. За разлика от други, който не могат да дишат без да вгорчат животът на всичко живо.

    23:26 14.04.2026

  • 7 Майна

    2 5 Отговор
    Тръмп блокира цоцането им на половин цена нефт от Иран..
    Сложи днес ръка и на сухоземния коридор, като подписа договор с Индонезия, ха ха..

    Голяма сила са тия ,ждето и армия нямат( Китай)

    Дъмпинг ще правят на целия свят ,като търсят санкционирани държави да ги източват за без пари..
    Айде да ви видим сега- купувайте на пазарни цени.

    Пък и от САЩ, айде де..

    23:26 14.04.2026

  • 8 Реднек кретен

    4 1 Отговор
    Че Китай въобще не е партньор в агресията срещу Иран !!!

    23:30 14.04.2026

  • 9 Майна

    1 1 Отговор
    Китай играе с глобалистите
    Кой направи патенти за ветрогенератори, солари..
    Но не ги ползват..
    А бълват за ЕС , за САЩ..
    Да им се и " миролюбивия" шищник

    Кой бълва фентанил - Китай..
    Идете да видите китайските милиардери.., ама няма да ви пуснат в казината им..

    Голям социализъм , голям..

    Коментиран от #14

    23:31 14.04.2026

  • 10 Позор

    4 1 Отговор
    Китай търпеливо чака .Съжелавате че напуснахте афган ,сега там са китайците .Такива тъпи изявления няма кой да ви се връзва.Нещата не изглеждат така както вие искате да изгледа..

    Коментиран от #12

    23:39 14.04.2026

  • 11 КАСТРО БАЛАСТРО

    2 3 Отговор
    Давай Дони
    По бързо приключвай с Иран .

    ЧЕ Вече приготвихме Погачите
    И тонове със КУБА ЛИБРЕ.

    23:40 14.04.2026

  • 12 Майна

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Позор":

    Ти какво си ..дръннал?

    Коментиран от #13

    23:40 14.04.2026

  • 13 Твойта

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    М.о тзадддддд

    00:01 15.04.2026

  • 14 Твойта

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Майна":

    Сестра е напавил генератора.

    00:03 15.04.2026