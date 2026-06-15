Пазач полетя в 30-метрова бездна на кариера в Бургас

Ужасяваща трагедия помрачи Бургас в късните часове на изминалата нощ, пише Флагман.бг. На територията на кариерата край комплекс „Горно Езерово“, при нелепи обстоятелства е починал 62-годишният Костадин К.

Мъжът е работил като нощен пазач на обекта и е трябвало да следи за сигурността му по време на смяната си. Малко след полунощ обаче той е паднал в абсолютно необезопасен изкоп, чиято дълбочина е над 30 метра.

Падането от огромната височина се е оказало фатално и Костадин е издъхнал на място вследствие на жестокия удар на дъното на пропастта.

Веднага към мястото на инцидента са извикани екипи на полицията и спешна помощ. Пристигналите на терена парамедици само са констатирали смъртта на мъжа, след което тялото му е откарано в отделението по Съдебна медицина за извършване на задължителната аутопсия.

По време на инцидента на кариерата е имало поне още един човек, който вече е установен и подробно разпитан от органите на реда. По неговите думи Костадин е бил употребил по-голямо количество алкохол преди фаталното подхлъзване. В един момент пазачът решил да се облекчи в близост до обекта, но залитнал на ръба на опасната зона и полетял надолу в тъмнината.

Предстои разследващите органи да изяснят дали тази шокираща версия ще се потвърди изцяло от събраните доказателства и резултатите от кръвните проби. Хвърлянето на светлина върху случая ще изисква и сериозни отговори от страна на фирмата стопанин.

В рамките на днешния ден на мястото ще бъде извършена мащабна проверка от компетентните институции за спазването на условията на труд и причините, поради които толкова дълбок изкоп е оставен без нужните предпазни заграждения.