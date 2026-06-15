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Пазач полетя в 30-метрова бездна на кариера в Бургас

Пазач полетя в 30-метрова бездна на кариера в Бургас

15 Юни, 2026 14:41 1 430 12

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  • бездна

Властите са започнали проверка на инцидента

Пазач полетя в 30-метрова бездна на кариера в Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ужасяваща трагедия помрачи Бургас в късните часове на изминалата нощ, пише Флагман.бг. На територията на кариерата край комплекс „Горно Езерово“, при нелепи обстоятелства е починал 62-годишният Костадин К.

Мъжът е работил като нощен пазач на обекта и е трябвало да следи за сигурността му по време на смяната си. Малко след полунощ обаче той е паднал в абсолютно необезопасен изкоп, чиято дълбочина е над 30 метра.

Падането от огромната височина се е оказало фатално и Костадин е издъхнал на място вследствие на жестокия удар на дъното на пропастта.

Веднага към мястото на инцидента са извикани екипи на полицията и спешна помощ. Пристигналите на терена парамедици само са констатирали смъртта на мъжа, след което тялото му е откарано в отделението по Съдебна медицина за извършване на задължителната аутопсия.

По време на инцидента на кариерата е имало поне още един човек, който вече е установен и подробно разпитан от органите на реда. По неговите думи Костадин е бил употребил по-голямо количество алкохол преди фаталното подхлъзване. В един момент пазачът решил да се облекчи в близост до обекта, но залитнал на ръба на опасната зона и полетял надолу в тъмнината.

Предстои разследващите органи да изяснят дали тази шокираща версия ще се потвърди изцяло от събраните доказателства и резултатите от кръвните проби. Хвърлянето на светлина върху случая ще изисква и сериозни отговори от страна на фирмата стопанин.

В рамките на днешния ден на мястото ще бъде извършена мащабна проверка от компетентните институции за спазването на условията на труд и причините, поради които толкова дълбок изкоп е оставен без нужните предпазни заграждения.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некой

    16 5 Отговор
    Нашио пиян на талпа, а фирмата му виновна!

    14:50 15.06.2026

  • 2 честен ционист

    4 5 Отговор
    В воскресенье веселье, в понедельник похмелье

    14:53 15.06.2026

  • 3 Какъв

    13 2 Отговор
    ми ти пазач ? То да има него кой да пази !

    Коментиран от #5

    14:54 15.06.2026

  • 4 Мисирката Мара

    12 2 Отговор
    А как е бездна, пък дъното ѝ на 30 метра?

    15:00 15.06.2026

  • 5 Един шофьор

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Какъв":

    Преди години на един такъв пиян пазач му откраднаха колелото.

    15:00 15.06.2026

  • 6 хмммм

    7 1 Отговор
    То за пръв път ли е това?

    15:03 15.06.2026

  • 7 Механик

    9 3 Отговор
    Как "Ужасяваща трагедия помрачи Бургас " и "бил употребил по-голямо количество алкохол" се съвместяват??? За всеки пияница ли трябва да правим траур? Като ония от Благоевград, дето се надрусали и решили да пробват летене?
    п.п.
    Абе, в същност кво стана с тая история? Платиха ви да си мълчите ли?

    15:13 15.06.2026

  • 8 Някой

    6 1 Отговор
    Заглавието трябваше да бъде "Пазач, докато пиян залян бил на работа, паднал в 30 метрова кариера."

    15:28 15.06.2026

  • 9 Някой

    6 11 Отговор
    Аз когато едно време бях в казармата, 60% от фатмаците постоянно пиеха на работа. Румен Радев е продукт на такава пияндурска среда.

    15:34 15.06.2026

  • 10 Чудно

    2 0 Отговор
    В Горно Езеро българи има ли?

    16:05 15.06.2026

  • 11 кариера

    0 0 Отговор
    Е нали затова се назначават пазачите по кариерите защото не са безопасни. Най-лошото е че сега ще санкционират фирмата щото го била допуснала до работа пиян.

    16:14 15.06.2026

  • 12 Българска работа

    0 0 Отговор
    Скарали са се за шишето ракия и единият е бутна другият. Който превари е била работата

    16:28 15.06.2026

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