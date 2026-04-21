Киев: Доставките по петролопровода „Дружба“ вече може да бъдат възобновени
  Тема: Украйна

21 Април, 2026 18:53 2 094 38

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петролопроводът „Дружба“, по който обичайно бива доставян руски петрол до Европа, е готов да възобнови работата си, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той сигнализира, че сега Киев очаква да получи от Европейския съюз заемни средства в размер на 90 милиарда евро, пише БТА.

„Украйна приключи ремонтните дейности по участъка от петролопровода „Дружба“, който беше повреден от руски удар. Петролопроводът може да възобнови работата си“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“ (X).

Спирането на доставките предизвика възмущение от властите в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на вноса на руски петрол.

Унгарското и словашкото правителство - и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва въпреки руската инвазия в Украйна, обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта и възобновяването на доставките на петрол.

Заради спирането на доставките по „Дружба“ загубилото наскоро парламентарните избори правителство на Виктор Орбан заплаши да спре енергийната помощ за Украйна, а премиерът Орбан блокира пакета от 90 милиарда евро помощ за Киев, одобрен от Европейската комисия.

В публикацията си Зеленски посочи, че Украйна, чийто военен бюджет зависи в голяма степен от чуждестранно финансиране, очаква средствата да бъдат отпуснати след ремонта на „Дружба“, както е било договорено.

„Ние свързваме това с отблокирането на европейския пакет в подкрепа на Украйна, който вече беше одобрен от Европейския съвет“, каза той.

Кремъл заяви по-рано днес, че Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Престанете да ни занимавате

    31 12 Отговор
    с този полуразложен друг сутрин обед и вечер.
    Посоката е само една.........на запад

    18:57 21.04.2026

  • 2 ГОЛЕМ СМЕХ

    40 9 Отговор
    90 милиарда за Украйна, срещу петрол за Унгария...реалност

    18:59 21.04.2026

  • 3 долу сащ и ес

    42 11 Отговор
    хубаво вижте какво се случва и Радев трябва да реагира МОМЕНТАЛНО! значи ако не ми гласуват заем за мен като вие сте поръчителите, няма да ви пусна дължимия от мен по договори петрол! чист бандит и пират същия като краварите с иранските кораби в международни води! скапания ес слуша ЕВРЕЙНА!

    Коментиран от #35

    19:04 21.04.2026

  • 4 Боко

    40 7 Отговор
    Не разбирам защо му викат заем !?
    Заемите нали се връщат ?
    Белошмръчко не си и помисля , че ще го връща !
    Просто от 404 няма да остане такава ликвидност , че да покрие такъв заем.
    Така че го пишете “данък на еСеС “ , който ще го платим “европейците” а шмъркалата и урсулитките ще си поръчват златни кенефи👌

    Коментиран от #11

    19:07 21.04.2026

  • 5 Динко Селския

    14 36 Отговор
    Русия ще Умре

    Коментиран от #7, #8, #26

    19:07 21.04.2026

  • 6 Григор

    38 8 Отговор
    "Киев: Доставките по петролопровода „Дружба“ вече може да бъдат възобновени"
    Какъв цинизъм само! Петролопровода никога не е бил повреждан. Целта беше да се свали Орбан. Е,свалиха го и излиза, че унгарците просто са били измамени. И сега след всичко това, Унгария ще им разреши заема от 90 милиарда/заем за война, а не хуманитарен за градеж./,че и в Европейския съюз ще ги пуснат. Хак да им е на унгарците!

    Коментиран от #9, #16

    19:09 21.04.2026

  • 7 Боко

    7 10 Отговор

    До коментар #5 от "Динко Селския":

    То и ти (по скоро) от колкото предполагаш 👌

    19:10 21.04.2026

  • 8 Руспия умря

    11 25 Отговор

    До коментар #5 от "Динко Селския":

    Руспия загуби

    19:11 21.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 22 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Заема не е за Унгария...
    А за оръжия за Украйна...
    Путин сам са насади на големия к....

    19:11 21.04.2026

  • 10 1500 ударни дрона на ден

    8 16 Отговор
    Дръжте се Братушки

    Коментиран от #15, #19

    19:11 21.04.2026

  • 11 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    10 19 Отговор

    До коментар #4 от "Боко":

    На Путин са 240 милиарда.....що оръжия е това за Украйна.

    Коментиран от #23

    19:12 21.04.2026

  • 12 И като

    33 8 Отговор
    похарчат и тези 90 милиарда какво? Още ще трябват. И пак няма да са спечелили срещу руснаците. Украйна е дупка в която се изсипват пари от фалиралите правителства на ЕС.
    Това е луда работа. Няма ли дипломати ЕС ?

    Коментиран от #27

    19:12 21.04.2026

  • 13 Гнида

    27 8 Отговор
    Зелю поправи тръба дето сам гръмна и поиска пари ! Колко хитро !

    19:13 21.04.2026

  • 14 Какъв заем

    26 6 Отговор
    Това е безвъзмездно финансиране.
    Украйна е фалирала държава.

    Коментиран от #28

    19:14 21.04.2026

  • 15 Парцаля

    7 21 Отговор

    До коментар #10 от "1500 ударни дрона на ден":

    Братушките ще станат Тор

    Коментиран от #18

    19:14 21.04.2026

  • 16 Боко

    20 5 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Само че , има уловка 🤪 маджарите не са “поръчители” по това “заемче “ , а бг сме👌 и а познай кой връща заема при положение , че кредита не се изплаща от кредитополучателя🤪
    Не и маджарите, те си вързаха гащите👌

    Коментиран от #20

    19:14 21.04.2026

  • 17 Щом Орби (ор нот ту би) вече го няма,

    9 8 Отговор
    а Фицо кандиса, май няма пречки.

    19:16 21.04.2026

  • 18 Боко

    15 4 Отговор

    До коментар #15 от "Парцаля":

    Тор? Визираш себе си!?

    19:16 21.04.2026

  • 19 Лука

    6 11 Отговор

    До коментар #10 от "1500 ударни дрона на ден":

    Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .

    19:16 21.04.2026

  • 20 Е, ти обичаш да послъгваш,

    5 8 Отговор

    До коментар #16 от "Боко":

    така че не е страшно.

    19:17 21.04.2026

  • 21 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    16 4 Отговор
    Доставките по петролопровода „Дружба“ вече може да бъдат възобновени. Само малко проблемче, Руснаците дават всичко на Индия и Китай заради Ормуз, и за Дружба няма. И зеленото насекомо пак му го нахендриха изотзадзе.

    19:17 21.04.2026

  • 22 Цецко дюзата

    4 9 Отговор
    Това не е заслуга на Орбан, а на оня с мaдярите!

    19:22 21.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Европа има авиационно гориво

    12 3 Отговор
    за около 6 седмици. Това заяви ръководителят на Международната агенция по енергетика (МАЕ), цитиран от Асошиейтед прес. Фатих Бирол предупреди, че вероятно ще се стигне до отмяна на полети и граждански и военни, ако доставките на петрол останат блокирани заради войната в Иран.

    19:23 21.04.2026

  • 25 Цецко дюзата

    6 17 Отговор
    По добре да инвестираш във Зеленски, откоюкото в някоя българска КТБ! Зеленски, бий путин у глaвът! Аз плащам!

    19:25 21.04.2026

  • 26 Град Козлодуй

    6 15 Отговор

    До коментар #5 от "Динко Селския":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    19:26 21.04.2026

  • 27 Ами като не сте доволен и

    6 20 Отговор

    До коментар #12 от "И като":

    не искате да даваме военни помощи, обвинявайте Путин а не Зеленски. Когато Путин спре войната, тогава ще спрем и да даваме помощи. Не е толкова трудно за разбиране :)

    19:28 21.04.2026

  • 28 То Русия фалира

    6 11 Отговор

    До коментар #14 от "Какъв заем":

    ти за Украйна се притесняваш :)

    19:29 21.04.2026

  • 29 Лука

    2 8 Отговор
    Вместо путин да събира съвети ,да ползва челния български опит"со кротце со благо и со малце кютек" . При национал олигархизма където силовите структури командват олигарсите няма да е трудно .

    19:32 21.04.2026

  • 30 Унгария се връща в МНС

    10 0 Отговор
    Мадяр: Унгария ще изпълнява заповедите за арест на МНС
    Мадяр заяви още, че бъдещото му правителство ще спре процедурата по излизане на Унгария от съда
    Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр заяви, че страната ще изпълнява заповедите за арест на Международния наказателен съд (МНС), включително за всеки издирван.

    19:36 21.04.2026

  • 31 Лука

    6 6 Отговор
    Има полза от одобрения президент,закри преименуваните болшевики както врусия !

    19:37 21.04.2026

  • 32 Хо хо

    4 6 Отговор
    Зеления си направи байпаса и ще точи петролец от русия със любов.

    19:54 21.04.2026

  • 33 Русия възнамерява да спре износа

    6 4 Отговор
    на петрол от Казахстан за Германия чрез тръбопровода Дружба от 1 май. Това е съобщено от Ройтерс, позовавайки се на източници. Според тях коригиран график за износ на петрол вече е изпратен до Астана и Берлин. Спирането на доставките от Казахстан ще засили несигурността в областта на енергийното снабдяване на Германия, тъй като войната между САЩ и Израел срещу Иран оказа изключително негативно влияние върху доставките на черно злато от Близкия изток. Износът на петрол от Казахстан към Германия по руския петропровод Дружба през 2025 г. възлиза на 2,146 милиона метрични тона, което е с 44% повече от 2024 г., а през първото тримесечие на 2026 г. – вече 730 000 тона. Пълното спиране на износа ще доведе до намаляване с около 17% на обема петрол, преработван от германската рафинерия PCK – една от най-големите в страната. Горивото, произведено в този завод, доставя на всеки девет от десет превозни средства в региона на Берлин и Бранденбург.

    19:57 21.04.2026

  • 34 Тиква

    7 5 Отговор
    Окра били и ще останат крадци,топ ниво,нагли и подли, Русия нищо да не пуска.

    20:01 21.04.2026

  • 35 Хахахаха

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "долу сащ и ес":

    И що е длъжен да пуска през негова територия нефт, който връща пари за раша която удря с ракети и дронове по украинска територия! Аз ако бях, нямаше изобщо да го пусна петрола! Да си го носят с кофи. Мисля, че даже Зеленски отстъпва много. А договора???? Украйна имаше договор за суверенитет и териториална цялост с гаранти раша! Къде е този договор?

    20:33 21.04.2026

  • 36 защо

    1 0 Отговор
    Един "глупак" и един "тарикат".
    Кой, кой е?
    На позналите - честито.

    20:41 21.04.2026

  • 37 Горски

    7 0 Отговор
    Да бълваш екскременти на конвейер и всичко свързано с Путин, Русия, Украйна, без сериозен поглед и визия за онова което става в света е доста жалко за обикновен човек, Но когато от теб зависи всичко, или много, когато ти ръководиш с подобен словесен и мисловен боклук в главата, няма как да не заведеш организацията към катастрофа. САЩ забраниха на ЕС да купува газ от Русия, за да купува от тях и организираха за тази цел войната в Украйна. Иран бе нападнат скоро от САЩ и Израел. Невероятни хайвани! Каква газова криза с Русия?! Тази, дето ни карат да купуваме същия руски ресурс през дузина посредници ли?! Индулгенции за гузните душички! Няма да има и опит за нормализиране преди да се ампутират тия гнойници. На фона на тази зловеща криза Европейският парламент и централата в Брюксел имат около 60хил.човека персонал.Абсолютни паразити чието единствено занимание е да ядат да пият и да отделят екскременти.Това са на практика гробарите които трябва да нахвърлят последните лопати с пръст върху ковчега на Европейската цивилизация и нейните ,,ценности".

    20:42 21.04.2026

  • 38 Технически тестове на нефтепровода

    0 0 Отговор
    Дружба, който доставяше руски петрол на Унгария и Словакия, бяха насрочени за днес. Въпреки това, дронове на Украйна СБУ атакуваха станцията Самара в Самараския регион на Руската федерация, която е част от основната тръбопроводна система. Това е съобщено от украинските медии. Преди да се появят докладите, Кремъл обяви готовността на Русия да възобнови транзита на петрол към Унгария и Словакия чрез петролопровода Дружба.
    "Руската страна остава готова технологично, имаме договорни задължения с Унгария", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че възобновяването на доставките зависи изцяло от Киев.

    23:21 21.04.2026

