"Киев: Доставките по петролопровода „Дружба“ вече може да бъдат възобновени"

Петролопроводът „Дружба“, по който обичайно бива доставян руски петрол до Европа, е готов да възобнови работата си, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той сигнализира, че сега Киев очаква да получи от Европейския съюз заемни средства в размер на 90 милиарда евро, пише БТА.

„Украйна приключи ремонтните дейности по участъка от петролопровода „Дружба“, който беше повреден от руски удар. Петролопроводът може да възобнови работата си“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“ (X).

Спирането на доставките предизвика възмущение от властите в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на вноса на руски петрол.

Унгарското и словашкото правителство - и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва въпреки руската инвазия в Украйна, обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта и възобновяването на доставките на петрол.

Заради спирането на доставките по „Дружба“ загубилото наскоро парламентарните избори правителство на Виктор Орбан заплаши да спре енергийната помощ за Украйна, а премиерът Орбан блокира пакета от 90 милиарда евро помощ за Киев, одобрен от Европейската комисия.

В публикацията си Зеленски посочи, че Украйна, чийто военен бюджет зависи в голяма степен от чуждестранно финансиране, очаква средствата да бъдат отпуснати след ремонта на „Дружба“, както е било договорено.

„Ние свързваме това с отблокирането на европейския пакет в подкрепа на Украйна, който вече беше одобрен от Европейския съвет“, каза той.

Кремъл заяви по-рано днес, че Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода.