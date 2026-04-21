"Киев: Доставките по петролопровода „Дружба“ вече може да бъдат възобновени"

Петролопроводът „Дружба“, по който обичайно бива доставян руски петрол до Европа, е готов да възобнови работата си, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той сигнализира, че сега Киев очаква да получи от Европейския съюз заемни средства в размер на 90 милиарда евро, пише БТА.
„Украйна приключи ремонтните дейности по участъка от петролопровода „Дружба“, който беше повреден от руски удар. Петролопроводът може да възобнови работата си“, заяви Зеленски в публикация в „Екс“ (X).
Спирането на доставките предизвика възмущение от властите в Унгария и Словакия, които продължават да разчитат на вноса на руски петрол.
Унгарското и словашкото правителство - и двете поддържащи политически и енергийни връзки с Москва въпреки руската инвазия в Украйна, обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта и възобновяването на доставките на петрол.
Заради спирането на доставките по „Дружба“ загубилото наскоро парламентарните избори правителство на Виктор Орбан заплаши да спре енергийната помощ за Украйна, а премиерът Орбан блокира пакета от 90 милиарда евро помощ за Киев, одобрен от Европейската комисия.
В публикацията си Зеленски посочи, че Украйна, чийто военен бюджет зависи в голяма степен от чуждестранно финансиране, очаква средствата да бъдат отпуснати след ремонта на „Дружба“, както е било договорено.
„Ние свързваме това с отблокирането на европейския пакет в подкрепа на Украйна, който вече беше одобрен от Европейския съвет“, каза той.
Кремъл заяви по-рано днес, че Русия е технически готова да възобнови доставките на петрол по тръбопровода.
Престанете да ни занимавате
Посоката е само една.........на запад
18:57 21.04.2026
долу сащ и ес
Коментиран от #35
19:04 21.04.2026
Боко
Заемите нали се връщат ?
Белошмръчко не си и помисля , че ще го връща !
Просто от 404 няма да остане такава ликвидност , че да покрие такъв заем.
Така че го пишете “данък на еСеС “ , който ще го платим “европейците” а шмъркалата и урсулитките ще си поръчват златни кенефи👌
Коментиран от #11
19:07 21.04.2026
Динко Селския
Коментиран от #7, #8, #26
19:07 21.04.2026
6 Григор
Какъв цинизъм само! Петролопровода никога не е бил повреждан. Целта беше да се свали Орбан. Е,свалиха го и излиза, че унгарците просто са били измамени. И сега след всичко това, Унгария ще им разреши заема от 90 милиарда/заем за война, а не хуманитарен за градеж./,че и в Европейския съюз ще ги пуснат. Хак да им е на унгарците!
Коментиран от #9, #16
19:09 21.04.2026
Боко
До коментар #5 от "Динко Селския":То и ти (по скоро) от колкото предполагаш 👌
19:10 21.04.2026
Руспия умря
До коментар #5 от "Динко Селския":Руспия загуби
19:11 21.04.2026
ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "Григор":Заема не е за Унгария...
А за оръжия за Украйна...
Путин сам са насади на големия к....
19:11 21.04.2026
1500 ударни дрона на ден
Коментиран от #15, #19
19:11 21.04.2026
ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #4 от "Боко":На Путин са 240 милиарда.....що оръжия е това за Украйна.
Коментиран от #23
19:12 21.04.2026
И като
Това е луда работа. Няма ли дипломати ЕС ?
Коментиран от #27
19:12 21.04.2026
Какъв заем
Украйна е фалирала държава.
Коментиран от #28
19:14 21.04.2026
Парцаля
До коментар #10 от "1500 ударни дрона на ден":Братушките ще станат Тор
Коментиран от #18
19:14 21.04.2026
Боко
До коментар #6 от "Григор":Само че , има уловка 🤪 маджарите не са “поръчители” по това “заемче “ , а бг сме👌 и а познай кой връща заема при положение , че кредита не се изплаща от кредитополучателя🤪
Не и маджарите, те си вързаха гащите👌
Коментиран от #20
19:14 21.04.2026
Щом Орби (ор нот ту би) вече го няма,
19:16 21.04.2026
Боко
До коментар #15 от "Парцаля":Тор? Визираш себе си!?
19:16 21.04.2026
Лука
До коментар #10 от "1500 ударни дрона на ден":Братушки няма от как болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .
19:16 21.04.2026
Е, ти обичаш да послъгваш,
До коментар #16 от "Боко":така че не е страшно.
19:17 21.04.2026
Европа има авиационно гориво
Град Козлодуй
До коментар #5 от "Динко Селския":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
19:26 21.04.2026
Ами като не сте доволен и
До коментар #12 от "И като":не искате да даваме военни помощи, обвинявайте Путин а не Зеленски. Когато Путин спре войната, тогава ще спрем и да даваме помощи. Не е толкова трудно за разбиране :)
19:28 21.04.2026
То Русия фалира
До коментар #14 от "Какъв заем":ти за Украйна се притесняваш :)
19:29 21.04.2026
30 Унгария се връща в МНС
Мадяр заяви още, че бъдещото му правителство ще спре процедурата по излизане на Унгария от съда
Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр заяви, че страната ще изпълнява заповедите за арест на Международния наказателен съд (МНС), включително за всеки издирван.
19:36 21.04.2026
Хо хо
Русия възнамерява да спре износа
Хахахаха
До коментар #3 от "долу сащ и ес":И що е длъжен да пуска през негова територия нефт, който връща пари за раша която удря с ракети и дронове по украинска територия! Аз ако бях, нямаше изобщо да го пусна петрола! Да си го носят с кофи. Мисля, че даже Зеленски отстъпва много. А договора???? Украйна имаше договор за суверенитет и териториална цялост с гаранти раша! Къде е този договор?
20:33 21.04.2026
38 Технически тестове на нефтепровода
"Руската страна остава готова технологично, имаме договорни задължения с Унгария", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, добавяйки, че възобновяването на доставките зависи изцяло от Киев.
23:21 21.04.2026