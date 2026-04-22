Евгений Кънев посочи трите най-важни субективни фактора, които са попречили на ПП-ДБ да има по-добри резултати на вота
Евгений Кънев посочи трите най-важни субективни фактора, които са попречили на ПП-ДБ да има по-добри резултати на вота

22 Април, 2026 10:01

ПП-ДБ загуби избиратели от малките градове и селата, както и от доста по-ниската от очакваната активност в София

Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доста хора ме подканиха да направя анализ на ПП-ДБ. С идеята, че трябва и на тях да видим грешките, вместо само на хората избрали Радев.

Първо е важно да се каже, че ПП-ДБ добавят още около 60 х избиратели спрямо предните избори и при същата активност - щяха да повишат резултата си с около 2-3% и 5-6 депутата.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Но всичко това няма особено значение при резултата на Радев, който на практика им отне вълната. Не, обаче, непременно хората от протеста. На практика, едва около 50% от хората, гласували за ПП-ДБ на предните избори са повторили избора си. Това значи, че освен че са възстановили изгубените 180 х. избиратели - към тях са добавили още 60 х. Това нямаше как да се случи без протестите.

ПП-ДБ загуби избиратели от малките градове и селата, както и от доста по-ниската от очакваната активност в София (едва 15% от всички гласували, при 20-23% от населението). Т.е. може да се каже, че хората от протеста подкрепиха ПП-ДБ в София и Радев - в провинцията.

Трите обективни фактора за по-ниския от очаквания резултат:

  1. Петрохан
  2. Високите цени, свързвани с Еврозоната
  3. Споразумението с Украйна.

Първите два фактора бяха дело на Пеевски и Борисов; третият на служебния кабинет - но медийните ефекти от тях изборно ги отнесе ПП-ДБ (и донякъде ГЕРБ за еврозоната).

Кои са трите най-важни субективни фактора?

На първо място - провалът да се работи като един отбор с ясно лидерство, което е готово да поеме управлението на страната. В такива смутни времена е нормално повечето хора да избират ясния лидер със заявка за твърда ръка - защото излъчва сигурност.

На второ място - слабата кампания, която изцяло заложи на развитие на сюжета от протеста с явната цел да не се объркат хората кой ги предизвика. Отново го нямаше емоционалният разказ за бъдещето, който да грабва. Прекалено голямо усилие пак СРЕЩУ какво са в политиката (модела Пеевски-Борисов); отново високи институционални наративи и неумение да се говори директно на малкия човек за сигурност, за ползите за него от премахването на модела, за джоба му и пр. Слоганът “Силна България в силна Европа” не бе транслиран на езика на малкия град и село - където е ахилесовата пета на ПП-ДБ. Но най-вече - сякаш имаше няколко кампании с различни акценти; дори цветове и шрифтове в рекламата.

На трето място - първите две се дължат на липса на обща цел и стратегия как ПП-ДБ да бъде Номер 1. Сякаш отделното партийно представяне е по-важно. Което значи, че таванът на този коалиционен формат е достигнат. И че повече не могат да бъдат привличани избиратели, които съзнателно искат да бъдат патерица или опозиция на властта.

Но все пак без ПП-ДБ нямаше да има Шенген и Еврозона. Няма да има и правова европейска държава. Те са гарантът за нашето бъдеще в Европа.


София / България
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    97 14 Отговор
    со.осоиден рев ли чувам.

    Коментиран от #32

    10:03 22.04.2026

  • 2 Кики

    88 14 Отговор
    Гаден соросоиден сурикат!

    10:06 22.04.2026

  • 3 Да бе да

    103 15 Отговор
    Какво чухме от ПП-ДБ през последните 5 години ?
    Путин, Кремъл, Москва. Нищо конструктивно, само празни приказки.
    Докога ? Не ставате за нищо !!!

    Коментиран от #27, #63

    10:08 22.04.2026

  • 4 Ххххххххххххх

    58 3 Отговор
    На местните избори ще е по-интересно...

    10:08 22.04.2026

  • 5 Обаче

    66 5 Отговор
    Каква хвалба имаше , когато се считаха за втора политическа сила на изборите, после промениха мотото: "най-важната победа за ПП+ДБ е, че ГЕРБ и ДПС няма да имат 80депутати общо."

    10:09 22.04.2026

  • 6 Зеления

    74 9 Отговор
    "неумение да се говори директно на малкия човек за сигурност," - този е един от най големите б....уци в България, за къв се имаш ти и твоите любимци от ППДБ бе нещастник за някакви ТИТАНИ ли се имате, че ще оприличавате останалите на "малкия човек" ????

    10:10 22.04.2026

  • 7 Майкооооо

    90 13 Отговор
    Народа се измори от простотията на ПП-ДБ, които във всеки един опонент виждаха Путин и го наричаха русофил.
    След 4 години ще са изчезнали от пространството, защото това заслужавта "градската десница".

    10:10 22.04.2026

  • 8 Cлабо умник от ППДБ

    72 11 Отговор
    Каква стана тя?! Уж тук не е Масква, ама не е и Киiв!

    10:10 22.04.2026

  • 9 Полковник Килгор

    45 8 Отговор
    Обичам пресни сълзи от соя рано сутрин!

    10:12 22.04.2026

  • 10 авантгард

    68 13 Отговор
    Стига с тези компрометирани лаладжии пъпъдъбъ за които брюксел и киев са по-важни от България.
    Тук не е киев.
    Тук не е брюксел.
    Тук е България.

    10:13 22.04.2026

  • 11 Анонимен

    34 9 Отговор
    А най-важните обективни са провалите, лъжите и най-вече високата избирателна активност.

    10:13 22.04.2026

  • 12 Боко

    33 13 Отговор
    Грешката е че ви се позволява да се движите свободни 👌

    10:14 22.04.2026

  • 13 Кирилов

    26 37 Отговор
    Гласувалите за Радев сега чакат : намаляване на цените на хр. пр. , тока ,бензина , събаряне на мафията и
    ред други. А ... и мир в Украйна и Иран . Естествено нищо от това няма да се случи. Да ви е честито !

    Коментиран от #20, #66

    10:14 22.04.2026

  • 14 Казанлъшкия

    40 14 Отговор
    Евгениййй, с това руско име и ти ни се правиш на русо.фоб като Иво Инджев и Тагарев ,които пък дори са завършили образованието си в Русия?

    10:15 22.04.2026

  • 15 ЕДГАР КЕЙСИ

    15 24 Отговор
    ГРЕШКИТЕ НА "ПАРТИЯ ПЕТРОХАН" Е .................... ЧЕ СЕ "САМОПРЕДЛОЖИ" КАТО БСП НА ЧОРАПА ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #18, #23

    10:15 22.04.2026

  • 16 иван костов

    43 11 Отговор
    И така педофилите имат прекалено много гласове! Разбира се цялата държавна машина работеше за тях, плюс гейсъюза, плюс милионите на Сорос!

    10:16 22.04.2026

  • 17 име

    41 11 Отговор
    Да получат 58хил гласа повече, в сравнение с изборите Октомври 2024г, на фона на непрозрачни договори за милиарди за ядрени реактори и стари самолети, на фона на милиарди кредит, изтеглен от асан василев неясно защо и къде са парите, на фона на увеличени заплати в МВР без реформи и съкращения, на фона на мъгляви обяснения как не познавали лама калушев, ама всички му давали пари, регистрирали му фирмата "Национална агенция" и се надпреварвали като министри да подписват договори с него, няма смислено обяснение за това увеличение на гласовете. Или са дошли от дължавни хрантутници, надяващи се асан да им вдигне и тяхните заплати, или МВР яко е прикривало купуването на гласове от ПП-ДБ.

    10:16 22.04.2026

  • 18 Казанлъшкия

    37 8 Отговор

    До коментар #15 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Ами, те са най - д.лните о.репки от ППДБ и са готови да са в коалиция с абсолютно всеки, стига да управляват и ядат и те от баницата. Дори Шиши има повече достойнство от тях.

    10:18 22.04.2026

  • 19 Вашето мнение

    34 10 Отговор
    Втръсналите на всички къневци, като служители на нпо-тата, на които им беше дадено достатъчно ефирно време по телевизиите са основния фактор всички да се отвратят от тях.

    10:19 22.04.2026

  • 20 Боко

    18 7 Отговор

    До коментар #13 от "Кирилов":

    Забрави “погребението” на урсулитките!
    Това ми е номер 1 в очакванията 🪦

    10:20 22.04.2026

  • 21 Факти

    17 36 Отговор
    Какво са загубили, като само те спечелиха повече гласове? Нови 60 000 малко ли са на фона на калната кампания срещу тях? Всички ги плюеха, барабар с "новия спасител" Радев. Той дръпна гласове от мафията и нейните патерици - ГЕРБ, ДПС, Възраждане, БСП, ИТН... Избирателите на мафията станаха избиратели на Радев. Никаква изненада. За ПП-ДБ гласуват интелигентните, а те по правило са малцинство. Вижте само кой беше най-успешният ни политик, който направи 4 кабинета. Той е огледало на българския народ. Този народ няма как да даде властта на ПП-ДБ. Те никога не са управлявали. С 20-25% никой не може да управлява, когато другите 75-80% са за мафията и нейните патерици. Българският народ е много глупав и ще продължи да страда. Умните бягат.

    Коментиран от #24, #28, #55

    10:21 22.04.2026

  • 22 Колко са тъпи

    31 8 Отговор
    Вкарали сте ми насила в зоната и виждате Как се повишиха цените и гражданите Как реагират отрицателно заради повишението на цените а вие дедерастките и тиквата хвърчите нагоре надолу в България и изтъквате че вие сте причината за тези нещастия на хората.
    Толкова ли сте тъпи след като сте допуснали грешка да престанете да го изтъквате и по този начин да губите избиратели.
    И втората основна причина е че българските мъже предпочитат момичета а не момченца.

    10:21 22.04.2026

  • 23 Боко

    22 4 Отговор

    До коментар #15 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Грешка е че такива съществуват изобщо.

    10:23 22.04.2026

  • 24 Боко

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Накрая че го усетиш много болезнено.

    10:26 22.04.2026

  • 25 Тома

    27 10 Отговор
    Евгени е момче от другия бряг.Прикрита лама.

    Коментиран от #30

    10:29 22.04.2026

  • 26 Ккккк

    8 11 Отговор
    Сега бмв-татари ще сменим с лади

    10:31 22.04.2026

  • 27 Ама

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе да":

    най вече слушахме само за укристан ...

    10:31 22.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ъъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    Абе не е много прикрита!😂

    10:40 22.04.2026

  • 31 Оракула от Делфи

    11 21 Отговор
    Липсата на медий, близо до ПП ДБ си каза думата , това е главния прблем за ПП ДБ, другия голям минус е номера на Пеевски с Прокуратурата срещу Кирил Петков, болна история, но "хвана дикиш"!
    Голяма част от Медиите в България са подчинени на "Тандема" Борисов -Пеевски, целта беше да се оплюе ПП ДБ и успяха добре!!!Което даде на Румен Радев магистрална скорост и успеха не закъсня!
    Кирил Петков ,беше разпознаваемото лице , но беше изолиран от медиите, този който може да арестува, не трябваше да се подава на натиска от Прокуратурата, това е ясно днес!
    Явно В България законите за момента са други и действат, обратно- пропорционално на логиката,
    когато имаш срещу себе си " Тандема" ...???
    Дано в бъдещия парламент си вземат урока по- сериозно и елиминират ,корумпираните Прокурори, и полицай от властта и прочистат държавните медий от "Калинки" подчинени на Пеевски и Борисов!!

    Иначе , промяна няма как да има , арестите са задължителни , и следствието да е прочистено от корумпета!!!

    10:41 22.04.2026

  • 32 Моарейн

    37 5 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Музика за душата ми. Най-после и върлите им пропагандатори признаха, че само с негативна кампания не се печелят гласове. Не може непрестанно да се отнасяш към другите с презрение, стигащо до арогантност, и да очакваш да гласуват за теб. Не може гнусливо да бърчиш нос и да смяташ, че онези, които не мислят като теб, са трето качество. Не може да развяваш като знаме ЕС и Украйна и демонстративно да твърдиш, че "всичко българско и родно е негодно". И най-вече не може да има такова чудовищно разминаване между огромните ти претенции за богоизбраният и уникалност от една страна и крайно скромните ти способности от друга.
    Колкото до Радев, не очаквам нищо от него. Единственото хубаво най-вероятно ще си остане големия погром над неумните и кресливите.

    10:43 22.04.2026

  • 33 Иванчо Иванов

    20 7 Отговор
    На ракетата пречи кривия космос.А на ппдп им пречи ...вуната!

    10:44 22.04.2026

  • 34 Механик

    22 7 Отговор
    Тоя цял живот е на грантове от Отворено общество + посолството на САЩ.
    Сега анализи прави, моля ви се.

    10:48 22.04.2026

  • 35 Фейк - либераст

    19 5 Отговор
    евГЕНИЙ - пенкилера и по този въпрос се изока срещу съответната сума!

    10:51 22.04.2026

  • 36 Да,бе

    14 3 Отговор
    На ппдб им пречи само ръководството,иначе са шест...За някой,който мрази България,де...

    11:00 22.04.2026

  • 37 Когато

    7 10 Отговор
    първия път ПП спечелиха изборите, Кирил Петков и Асен Василев казаха, че България е като един голям град, и могат да я възобновят икономически за 4 ти години. Но нямаха гласове и все пак направиха правителство . Вторият път не трябваше да съгласяват с Христо Иванов да прави съдебна реформа и да променя конституцията. Трябваше да положат основите и условията за една добра икономика, здравеопазване и образование. Време е ПП да се отделят от ДБ, и да създадат една нова партия и структури в страната.

    11:01 22.04.2026

  • 38 Аз съм от ссср

    26 6 Отговор
    Тези откачалки от ПП-ДБ никога няма до управляват България, те мразят всичко българско.

    Коментиран от #46

    11:03 22.04.2026

  • 39 Ами сега?

    9 10 Отговор
    Най основния фактор се съдържа в заглавието на предходната статия: "Колко похарчиха партиите за реклама? Най-големи разходи са отчетени от „Прогресивна България“" Българите от много години насам гласуват не "за", а "против" с така наречения "протестен вот" и на практика се получава най масово гласуване за този който се говори най много по различните медии и най вече в социалните, където най безпрепятствено се разпространява пропагандата. Харчовете за реклама обаче са сериозно свързани с даренията от задкулисието, които естествено не се даряват за да се трупат в банков депозит на някого, а за реклама на определен кандидат, който по този начин се обвързва с различни престъпни структури към които после остава задължен да прави всякакви "печеливши услуги". Така според официалните данни на Института за Развитие на Публична Среда (ИРПС) Радев е получил над половин милион евро дарения, а след на следващите след него сумата е едва малко под 40 000 евро. Това само по себеси показва за кого лобира задкулисието и кой остава задължен към подземния свят. После защо много се крадяло от общите средства на народа по най различни схеми и на никого не се търсела отговорност за това. Всичко е заложено още в манипулациите на общественото мнение по време на предизборната кампания, на което българите продължават да са особено податливи вече 36 години и никой не говори за това.

    Коментиран от #60

    11:20 22.04.2026

  • 40 ППетруханките

    18 5 Отговор
    Винаги са били във филм! Филм с Русия че ще ни нападнат и на бързо отидоха и дадоха едни 17 милиона на Украйна да ни пази! Филм с участие на главен прокурор, джуджета и прасета! Опитаха да вмъкнат и младежите във филм! Но повечето им филми са розови за понита и пчелички!

    11:23 22.04.2026

  • 41 По -скоро са постигнатите

    6 3 Отговор
    резултати в една посока и липсата на такива в друга.Допълнителните 60 хиляди гласа идват от преразпределянето на гласовете за отпадналите партии и тези, които не са посочили партия при вота.

    11:39 22.04.2026

  • 42 казал е нещо вярно

    16 2 Отговор
    За първи път да прочета нещо вярно и обективно от този човек - много правилно е определил трите фактора, които в момента конкретно са повлияли на резултата. Но после вече пак само лъжи, а те са свързани с това, че:
    1. Петроханската афера е малка част от факта, че повечето дейци и активисти на ППДБ са доказано отявлени педофили, убийци, садисти, хора с психични проблемии и т.н. За ЛГБТ дори да не говорим, защото това поне не е престъпно, но влияе на авторитета. Все пак ППДБ трябва да внимават какъв електорат си избират и кой ги подкрепя. По места ги представляват все ненормалници и хухавели, които са посмешища за всички, и докато в София не се знаят кой кой е, в малките градове и села се знае.
    2. За еврото ППДБ бяха основния двигател и ГЕРБ го прие от страх, че пак ще го изкарат путинисти, ако не се съгласят. Самото ППДБ сто пъти каза, че еврото е геополитически инструмент. Значи в името на идеологията съсипаха народа ни.
    3. Същото е с Украйна - няма по-големи радетели от това, да слугуваме на украинците за сметка на българския народ. Служебното правителство само довърши цялостната политика на ППДБ по украинизация на България. Народът е отвратен до дъно от това.

    11:39 22.04.2026

  • 43 Фронтмен

    4 1 Отговор
    Абсолютно вярно. Липсваше атрактивен фронтмен, както навремето беше д-р Дертлиев.

    11:44 22.04.2026

  • 44 1234

    14 1 Отговор
    Този отдавна съм го определил като един ланкаджия, праснодумец, вятърничев, повърхностен. Аланкоолу, при 75 % русофили, няма как да спечелиш с русофобска пропаганда. Да плашиш хората извън софия с русия е все едно да плашиш куче със салам. Ей такива като този още не са разбрали, че първият срив на жълтопаветните се дължи на опита им да заличат 3 март. Тогава загубиха 50%.

    11:45 22.04.2026

  • 45 Е нали?

    9 1 Отговор
    Е нали според лапацалата ПеДрохан нямаше значение? Май младите не са сесуални девианти.

    11:46 22.04.2026

  • 46 ха, ха, ха...

    4 10 Отговор

    До коментар #38 от "Аз съм от ссср":

    От 36 години насам България все е най бедната и най корумпирана държава в Европа. Првителство на ПП-ДБ и то на малцинството подкрепяно от ГЕРБ е просъществувало едва само от 6 юни 2023 г. до 9 април 2024 г., което няма и половин мандат, но за всичките неуспехи или провали в държавността в продължение на 36 години само те са виновни, а всички останали невинни. За сравнение Радев беше президент 9 години и през това време над 80% от правителствата бяха негови, а нито постигна нещо, нито е виновен за неуспехите докато като президентството, така и правителствата бяха под негов контрол. Накрая мафията го принуди да абдикоира от президентската длъжност, защото няма право на трети мандат, за да го постави на премиерския пост където няма ограничения за мандатност.

    Коментиран от #53

    11:52 22.04.2026

  • 47 Туин Пийкс

    14 2 Отговор
    Не знам колко хора са го подканяли ЕвГений да направи анализ на ПеПенцата, но мъката му е голяма. По-добре да се скрие някъде, ама тогава ще умре от глад.

    11:52 22.04.2026

  • 48 Слава на НРБ

    13 1 Отговор
    Дори и без тези три фактора жълтопаветниците нямаше да вземат повече. Това им е тавана. Бяха мобилизирани на макс и пак толкова. Има едни 15-20% украинофили и 80-85% нормални хора на които не им пука дали изкуствената държава украйна изобщо ще съществува.

    11:55 22.04.2026

  • 49 каква е тази глупуст

    4 4 Отговор
    Каква е тази глупувт, че без ППДБ нямало да има Еврозона? Нали Асен Василев и Кирил Петков насъскаха жъптопаветниците миналата година срещу правителството на Росен Желязков именно за да възпрепятсват влизането на България в Еврозоната?

    11:58 22.04.2026

  • 50 Ехааа

    9 1 Отговор
    Без ппдб нямало да има правова европейска държава....тоя едва ли говори за България защото с тая прокуратура,съд и полиция сме далеч от законността вина за което имат и ппдб участвали в сгобки без резултат искан от болшинството

    12:02 22.04.2026

  • 51 Да питам

    10 1 Отговор
    Има ли значение,че само обещаваха,а нищо не свършиха.Или,че сами се издадоха в онзи запис какво планират да правят но ние българите сме на принципа"Бий ме,обичам те".

    12:02 22.04.2026

  • 52 Обективно

    6 1 Отговор
    Погледнато ппдб трябваше да спечелят около 102% от гласовете на избирателите, но три главни субективни фактора и други неглавни попречиха това да се реализира на практика, колко жалко, малшанс.

    12:02 22.04.2026

  • 53 айсикт

    8 2 Отговор

    До коментар #46 от "ха, ха, ха...":

    Ти си ученик на този ЕвгениЙЙЙ и повтаряш неговите плямкания по телевизиите. Ти и още след 36 г нищо няма да си разбрал. А тези за 1 г направиха толкова беди, колкото другите за 10. Виж само на каква салата направиха конституцията.

    Коментиран от #62, #85

    12:08 22.04.2026

  • 54 1302

    6 2 Отговор
    Авторът е пропуснал най-важния фактор за лошото представяне на ПП-тата - и това са глупостите, които успяха да натворят за своя кратък партиен животец - сглобката, гаврата с конституцията, и въобще - крайната безидейност и безсмисленост на тая групичка

    Коментиран от #67

    12:09 22.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бушони

    3 4 Отговор
    ПП бяха избрани за бушони от Р.Радев.Явно е постъпил далновидно,защото първо ги лансира,остави ги сами да се изложат,нарече ги шарлатани,а сега е време "да им бие шута".Сигурно някои от тях са си заработили прилично за по островите,но повечето са употребени и захвърли.Голяма грешка беше,че се опитаха да направят децата ни джендари.

    12:12 22.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Василеску

    2 0 Отговор
    Страхотен анализ. Ако това са апологетите, "учените" и експертите на ПП-ДБ......

    12:18 22.04.2026

  • 59 Друга грешка

    3 4 Отговор
    Квалифицираха хората на интелигенция и други.Ами някои хора се САМОЗАЛЪГВАХА ,че щом гласуват за ПП,значи са интелигентни,нищо,че ПП-ейци нищо полезно не свършиха.Е...бяха "пердета" и вдигнаха заплати и пенсии без да има база за това,но няма лошо за хората.Да му мисли този,който ще плаща заемите.Джензитата свалиха правителството,защото вдигане с 2-3 % ДОДим се видя непосилен.Ще ги питам като въведат прогресивния данък.

    Коментиран от #65

    12:22 22.04.2026

  • 60 Точно

    4 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ами сега?":

    така. Едни кръгове от задкулисието подкрепиха Радев. Изброявам ги: Божков. Боксови, Варна- Химимпорт, Гергов- руски консул и свинар- масон, който произведе и Радев в масон, Василев- мраз. Вълканов- орден, Копринков - кметска мрежа и т.н. И те ще си искат вложените пари. Но има договорка с останалите от ГЕРБ и ДПС, които поздравиха Радев. Народът е тъп. Направиха си триумвират и ще управляват заедно.

    12:28 22.04.2026

  • 61 катерина

    2 0 Отговор
    Аз виждам нужда от разделение между ПП и ДБ - аз бих гласувала за ДБ например, но съюзът с ПП ме спря

    12:33 22.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Вижда се ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе да":

    Тия момчета са образ на най-гнусното от т.н. "комунизъм" - мамини и таткови синчета на бивши членове на политбюро и други "важни комунистически клечки" - крадци на едро, лочещи сиромашка кръв, предатели на Родината си България и гонители на Православието. Нещо средно между хунвейбини и комсомолски секретари - натегачи, презиращи всеки чиито баща е по-долу от голям партиен секретар. Самообожаващи се агресивни невежи, извратени и откачени сектанти, лами, гурута и окултисти, и по същество сатанисти, заразени с омраза към Православието още от групичката отровила Людмила Живкова. Злобни и нещастни хора. Дано Бог им помогне.

    13:05 22.04.2026

  • 64 Емил

    4 1 Отговор
    ППДБ никога няма да бъдат първи, защото те си мислят, че са най-умните, най-кадърните, а другите са прости и не разбират нищо и искат да диктуват на околните как и за кого да не гласуват!!!
    Ето това им изиграва лоша шега!

    13:05 22.04.2026

  • 65 Ген

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Друга грешка":

    Много си заблуден . Свършиха огромна работа и ще продължат да вършат. Затова беше и тая омраза и измислени сценарий.Който има очи вижда, който няма така си е роден.

    13:07 22.04.2026

  • 66 Емил

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кирилов":

    Ако бяха спечелили ППДБ със сигурност щеше да се случи- така ли колега?
    Хахаха
    Ето затова няма никога да имате никакво мнозинство, за пълно даже и не говоря!

    13:09 22.04.2026

  • 67 Генчо

    1 5 Отговор

    До коментар #54 от "1302":

    Много си заблуден . Свършиха огромна работа и ще продължат да вършат. Затова беше и тая омраза и измислени сценарий.Който има очи вижда, който няма така си е роден. А бедността не се оправя за 3 месеца. Не си разбрал цяха единктвените, които вдигнаха пенкиите и то сисгемто, а не по 50 лева за Коледен и Великден.

    Коментиран от #70

    13:24 22.04.2026

  • 68 нннн

    0 2 Отговор
    Кокорчо, генералчо, Гюро.

    Коментиран от #69

    13:28 22.04.2026

  • 69 Пенсионер

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "нннн":

    Е и? Единствените, които вдигнаха системно пенсиите.

    13:30 22.04.2026

  • 70 Моарейн

    7 0 Отговор

    До коментар #67 от "Генчо":

    О, да, чудесна работа свършиха! Омазаха Конституцията, ЗСВ и НПК, сглобиха се с Тиквун и Шиши по нареждане на амбасадата, издигнаха за кмет на София умопомрачителен нек.дърник, докараха Радев на власт и доказаха, че не разбират свойството и значението на постъпките си и не могат да ги ръководят. Уникални постижения, няма що.

    13:38 22.04.2026

  • 71 Фори

    7 0 Отговор
    ПП ДБ са политически некадърници.Не избраха точния момент за сваляне на правителството.Ако не бяха сваляли Баце , сега Румен щеше да се зъби от президентството , а правителството на ГЕРБ щеше да отнася негативите от еврото и войните! На ессен картината щеше да е различна .Всички негативи ги е отнесъл ГЕРБ а ПП-ДБ и Радев (по отделно) идват като спасители. Но толкова си могат ПП-ДБ.Не я разбират политиката.

    13:39 22.04.2026

  • 72 АБВ

    5 2 Отговор
    Соросоиден рев и цифки ! Поредното недоразумение, което не разбра, че трите най-важни субективни фактора са:
    1. Румен Радев;
    2. Румен Радев;
    3. Румен Радев.
    Българите подкрепиха Румен Радев, а не евроатлантическите неадекватници. Заради него излязоха да гласуват, вместо да идат за гъби.

    13:45 22.04.2026

  • 73 Абе какви са тия анализи?

    4 0 Отговор
    Защо забравяш сглобката,съдебната реформа и дефакто изпирането на оня двамата.Това не се забравя,а и онзи мишок Хр.Иванов

    13:52 22.04.2026

  • 74 Файърфлай

    7 0 Отговор
    От скромност,може би,Евгени "Урсулата" Кънев е пропуснал себе си.Като четвърти фактор.Той беше и е основен ментор,рупор на агитацията на ППДБ-ийците.Българите ,като огромно мнозинство ви казаха ВЪН и на агитацията и на урсулизацията.

    13:54 22.04.2026

  • 75 Франк

    7 0 Отговор
    Тия са за Карлуково! Честно!

    14:02 22.04.2026

  • 76 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Тоя ще ни умори от смях

    14:05 22.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Цвете

    1 2 Отговор
    ЗАЩО ПОСТЪПВАТЕ ТАКА ПОДЛО ВИЕ ВЪВ ФАКТИ. КОЙ ВИ НАРЕЖДА ОТНОВО ДА ТРИЕТЕ МНЕНИЕТО МИ? ГЮРОВ НЕ СВЪРШИЛИ ДОБРА ДЕЙНОСТ С ПРАВИТЕЛСТВОТО? КОЕ НЕ Е ВЕРНО?

    14:43 22.04.2026

  • 80 Цвете

    1 2 Отговор
    ЛЮБОПИТНА СЪМ, МОДЕРАТОРЪТ ВИ С КАКВО ОБРАЗОВАНИЕ Е?

    14:45 22.04.2026

  • 82 Цвете

    0 2 Отговор
    ЗАЩО ПОСТЪПВАТЕ ТАКА ПОДЛО ВИЕ ВЪВ ФАКТИ. КОЙ ВИ НАРЕЖДА ОТНОВО ДА ТРИЕТЕ МНЕНИЕТО МИ? ГЮРОВ НЕ СВЪРШИЛИ ДОБРА ДЕЙНОСТ С ПРАВИТЕЛСТВОТО? КОЕ НЕ Е ВЕРНО?

    Коментиран от #84

    14:47 22.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Цвете":

    Гюров и гюровица - ВЪН !

    15:44 22.04.2026

  • 85 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "айсикт":

    А ти на кой си ученик? На Русия, дето ти плащат да тролиш в тяхна полза и да триеш неудобните за техните опорки коментари ли?

    16:15 22.04.2026