Евгений Кънев посочи трите най-важни субективни фактора, които са попречили на ПП-ДБ да има по-добри резултати на вота

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доста хора ме подканиха да направя анализ на ПП-ДБ. С идеята, че трябва и на тях да видим грешките, вместо само на хората избрали Радев.

Първо е важно да се каже, че ПП-ДБ добавят още около 60 х избиратели спрямо предните избори и при същата активност - щяха да повишат резултата си с около 2-3% и 5-6 депутата.

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Но всичко това няма особено значение при резултата на Радев, който на практика им отне вълната. Не, обаче, непременно хората от протеста. На практика, едва около 50% от хората, гласували за ПП-ДБ на предните избори са повторили избора си. Това значи, че освен че са възстановили изгубените 180 х. избиратели - към тях са добавили още 60 х. Това нямаше как да се случи без протестите.

ПП-ДБ загуби избиратели от малките градове и селата, както и от доста по-ниската от очакваната активност в София (едва 15% от всички гласували, при 20-23% от населението). Т.е. може да се каже, че хората от протеста подкрепиха ПП-ДБ в София и Радев - в провинцията.

Трите обективни фактора за по-ниския от очаквания резултат:

Петрохан Високите цени, свързвани с Еврозоната Споразумението с Украйна.

Първите два фактора бяха дело на Пеевски и Борисов; третият на служебния кабинет - но медийните ефекти от тях изборно ги отнесе ПП-ДБ (и донякъде ГЕРБ за еврозоната).

Кои са трите най-важни субективни фактора?

На първо място - провалът да се работи като един отбор с ясно лидерство, което е готово да поеме управлението на страната. В такива смутни времена е нормално повечето хора да избират ясния лидер със заявка за твърда ръка - защото излъчва сигурност.

На второ място - слабата кампания, която изцяло заложи на развитие на сюжета от протеста с явната цел да не се объркат хората кой ги предизвика. Отново го нямаше емоционалният разказ за бъдещето, който да грабва. Прекалено голямо усилие пак СРЕЩУ какво са в политиката (модела Пеевски-Борисов); отново високи институционални наративи и неумение да се говори директно на малкия човек за сигурност, за ползите за него от премахването на модела, за джоба му и пр. Слоганът “Силна България в силна Европа” не бе транслиран на езика на малкия град и село - където е ахилесовата пета на ПП-ДБ. Но най-вече - сякаш имаше няколко кампании с различни акценти; дори цветове и шрифтове в рекламата.

На трето място - първите две се дължат на липса на обща цел и стратегия как ПП-ДБ да бъде Номер 1. Сякаш отделното партийно представяне е по-важно. Което значи, че таванът на този коалиционен формат е достигнат. И че повече не могат да бъдат привличани избиратели, които съзнателно искат да бъдат патерица или опозиция на властта.

Но все пак без ПП-ДБ нямаше да има Шенген и Еврозона. Няма да има и правова европейска държава. Те са гарантът за нашето бъдеще в Европа.