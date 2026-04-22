Евгений Кънев посочи трите най-важни субективни фактора, които са попречили на ПП-ДБ да има по-добри резултати на вота

Доста хора ме подканиха да направя анализ на ПП-ДБ. С идеята, че трябва и на тях да видим грешките, вместо само на хората избрали Радев.
Първо е важно да се каже, че ПП-ДБ добавят още около 60 х избиратели спрямо предните избори и при същата активност - щяха да повишат резултата си с около 2-3% и 5-6 депутата.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Но всичко това няма особено значение при резултата на Радев, който на практика им отне вълната. Не, обаче, непременно хората от протеста. На практика, едва около 50% от хората, гласували за ПП-ДБ на предните избори са повторили избора си. Това значи, че освен че са възстановили изгубените 180 х. избиратели - към тях са добавили още 60 х. Това нямаше как да се случи без протестите.
ПП-ДБ загуби избиратели от малките градове и селата, както и от доста по-ниската от очакваната активност в София (едва 15% от всички гласували, при 20-23% от населението). Т.е. може да се каже, че хората от протеста подкрепиха ПП-ДБ в София и Радев - в провинцията.
Трите обективни фактора за по-ниския от очаквания резултат:
- Петрохан
- Високите цени, свързвани с Еврозоната
- Споразумението с Украйна.
Първите два фактора бяха дело на Пеевски и Борисов; третият на служебния кабинет - но медийните ефекти от тях изборно ги отнесе ПП-ДБ (и донякъде ГЕРБ за еврозоната).
Кои са трите най-важни субективни фактора?
На първо място - провалът да се работи като един отбор с ясно лидерство, което е готово да поеме управлението на страната. В такива смутни времена е нормално повечето хора да избират ясния лидер със заявка за твърда ръка - защото излъчва сигурност.
На второ място - слабата кампания, която изцяло заложи на развитие на сюжета от протеста с явната цел да не се объркат хората кой ги предизвика. Отново го нямаше емоционалният разказ за бъдещето, който да грабва. Прекалено голямо усилие пак СРЕЩУ какво са в политиката (модела Пеевски-Борисов); отново високи институционални наративи и неумение да се говори директно на малкия човек за сигурност, за ползите за него от премахването на модела, за джоба му и пр. Слоганът “Силна България в силна Европа” не бе транслиран на езика на малкия град и село - където е ахилесовата пета на ПП-ДБ. Но най-вече - сякаш имаше няколко кампании с различни акценти; дори цветове и шрифтове в рекламата.
На трето място - първите две се дължат на липса на обща цел и стратегия как ПП-ДБ да бъде Номер 1. Сякаш отделното партийно представяне е по-важно. Което значи, че таванът на този коалиционен формат е достигнат. И че повече не могат да бъдат привличани избиратели, които съзнателно искат да бъдат патерица или опозиция на властта.
Но все пак без ПП-ДБ нямаше да има Шенген и Еврозона. Няма да има и правова европейска държава. Те са гарантът за нашето бъдеще в Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #32
10:03 22.04.2026
2 Кики
10:06 22.04.2026
3 Да бе да
Путин, Кремъл, Москва. Нищо конструктивно, само празни приказки.
Докога ? Не ставате за нищо !!!
Коментиран от #27, #63
10:08 22.04.2026
4 Ххххххххххххх
10:08 22.04.2026
5 Обаче
10:09 22.04.2026
6 Зеления
10:10 22.04.2026
7 Майкооооо
След 4 години ще са изчезнали от пространството, защото това заслужавта "градската десница".
10:10 22.04.2026
8 Cлабо умник от ППДБ
10:10 22.04.2026
9 Полковник Килгор
10:12 22.04.2026
10 авантгард
Тук не е киев.
Тук не е брюксел.
Тук е България.
10:13 22.04.2026
11 Анонимен
10:13 22.04.2026
12 Боко
10:14 22.04.2026
13 Кирилов
ред други. А ... и мир в Украйна и Иран . Естествено нищо от това няма да се случи. Да ви е честито !
Коментиран от #20, #66
10:14 22.04.2026
14 Казанлъшкия
10:15 22.04.2026
15 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #18, #23
10:15 22.04.2026
16 иван костов
10:16 22.04.2026
17 име
10:16 22.04.2026
18 Казанлъшкия
До коментар #15 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Ами, те са най - д.лните о.репки от ППДБ и са готови да са в коалиция с абсолютно всеки, стига да управляват и ядат и те от баницата. Дори Шиши има повече достойнство от тях.
10:18 22.04.2026
19 Вашето мнение
10:19 22.04.2026
20 Боко
До коментар #13 от "Кирилов":Забрави “погребението” на урсулитките!
Това ми е номер 1 в очакванията 🪦
10:20 22.04.2026
21 Факти
Коментиран от #24, #28, #55
10:21 22.04.2026
22 Колко са тъпи
Толкова ли сте тъпи след като сте допуснали грешка да престанете да го изтъквате и по този начин да губите избиратели.
И втората основна причина е че българските мъже предпочитат момичета а не момченца.
10:21 22.04.2026
23 Боко
До коментар #15 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Грешка е че такива съществуват изобщо.
10:23 22.04.2026
24 Боко
До коментар #21 от "Факти":Накрая че го усетиш много болезнено.
10:26 22.04.2026
25 Тома
Коментиран от #30
10:29 22.04.2026
26 Ккккк
10:31 22.04.2026
27 Ама
До коментар #3 от "Да бе да":най вече слушахме само за укристан ...
10:31 22.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ъъъъ
До коментар #25 от "Тома":Абе не е много прикрита!😂
10:40 22.04.2026
31 Оракула от Делфи
Голяма част от Медиите в България са подчинени на "Тандема" Борисов -Пеевски, целта беше да се оплюе ПП ДБ и успяха добре!!!Което даде на Румен Радев магистрална скорост и успеха не закъсня!
Кирил Петков ,беше разпознаваемото лице , но беше изолиран от медиите, този който може да арестува, не трябваше да се подава на натиска от Прокуратурата, това е ясно днес!
Явно В България законите за момента са други и действат, обратно- пропорционално на логиката,
когато имаш срещу себе си " Тандема" ...???
Дано в бъдещия парламент си вземат урока по- сериозно и елиминират ,корумпираните Прокурори, и полицай от властта и прочистат държавните медий от "Калинки" подчинени на Пеевски и Борисов!!
Иначе , промяна няма как да има , арестите са задължителни , и следствието да е прочистено от корумпета!!!
10:41 22.04.2026
32 Моарейн
До коментар #1 от "хехе":Музика за душата ми. Най-после и върлите им пропагандатори признаха, че само с негативна кампания не се печелят гласове. Не може непрестанно да се отнасяш към другите с презрение, стигащо до арогантност, и да очакваш да гласуват за теб. Не може гнусливо да бърчиш нос и да смяташ, че онези, които не мислят като теб, са трето качество. Не може да развяваш като знаме ЕС и Украйна и демонстративно да твърдиш, че "всичко българско и родно е негодно". И най-вече не може да има такова чудовищно разминаване между огромните ти претенции за богоизбраният и уникалност от една страна и крайно скромните ти способности от друга.
Колкото до Радев, не очаквам нищо от него. Единственото хубаво най-вероятно ще си остане големия погром над неумните и кресливите.
10:43 22.04.2026
33 Иванчо Иванов
10:44 22.04.2026
34 Механик
Сега анализи прави, моля ви се.
10:48 22.04.2026
35 Фейк - либераст
10:51 22.04.2026
36 Да,бе
11:00 22.04.2026
37 Когато
11:01 22.04.2026
38 Аз съм от ссср
Коментиран от #46
11:03 22.04.2026
39 Ами сега?
Коментиран от #60
11:20 22.04.2026
40 ППетруханките
11:23 22.04.2026
41 По -скоро са постигнатите
11:39 22.04.2026
42 казал е нещо вярно
1. Петроханската афера е малка част от факта, че повечето дейци и активисти на ППДБ са доказано отявлени педофили, убийци, садисти, хора с психични проблемии и т.н. За ЛГБТ дори да не говорим, защото това поне не е престъпно, но влияе на авторитета. Все пак ППДБ трябва да внимават какъв електорат си избират и кой ги подкрепя. По места ги представляват все ненормалници и хухавели, които са посмешища за всички, и докато в София не се знаят кой кой е, в малките градове и села се знае.
2. За еврото ППДБ бяха основния двигател и ГЕРБ го прие от страх, че пак ще го изкарат путинисти, ако не се съгласят. Самото ППДБ сто пъти каза, че еврото е геополитически инструмент. Значи в името на идеологията съсипаха народа ни.
3. Същото е с Украйна - няма по-големи радетели от това, да слугуваме на украинците за сметка на българския народ. Служебното правителство само довърши цялостната политика на ППДБ по украинизация на България. Народът е отвратен до дъно от това.
11:39 22.04.2026
43 Фронтмен
11:44 22.04.2026
44 1234
11:45 22.04.2026
45 Е нали?
11:46 22.04.2026
46 ха, ха, ха...
До коментар #38 от "Аз съм от ссср":От 36 години насам България все е най бедната и най корумпирана държава в Европа. Првителство на ПП-ДБ и то на малцинството подкрепяно от ГЕРБ е просъществувало едва само от 6 юни 2023 г. до 9 април 2024 г., което няма и половин мандат, но за всичките неуспехи или провали в държавността в продължение на 36 години само те са виновни, а всички останали невинни. За сравнение Радев беше президент 9 години и през това време над 80% от правителствата бяха негови, а нито постигна нещо, нито е виновен за неуспехите докато като президентството, така и правителствата бяха под негов контрол. Накрая мафията го принуди да абдикоира от президентската длъжност, защото няма право на трети мандат, за да го постави на премиерския пост където няма ограничения за мандатност.
Коментиран от #53
11:52 22.04.2026
47 Туин Пийкс
11:52 22.04.2026
48 Слава на НРБ
11:55 22.04.2026
49 каква е тази глупуст
11:58 22.04.2026
50 Ехааа
12:02 22.04.2026
51 Да питам
12:02 22.04.2026
52 Обективно
12:02 22.04.2026
53 айсикт
До коментар #46 от "ха, ха, ха...":Ти си ученик на този ЕвгениЙЙЙ и повтаряш неговите плямкания по телевизиите. Ти и още след 36 г нищо няма да си разбрал. А тези за 1 г направиха толкова беди, колкото другите за 10. Виж само на каква салата направиха конституцията.
Коментиран от #62, #85
12:08 22.04.2026
54 1302
Коментиран от #67
12:09 22.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Бушони
12:12 22.04.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Василеску
12:18 22.04.2026
59 Друга грешка
Коментиран от #65
12:22 22.04.2026
60 Точно
До коментар #39 от "Ами сега?":така. Едни кръгове от задкулисието подкрепиха Радев. Изброявам ги: Божков. Боксови, Варна- Химимпорт, Гергов- руски консул и свинар- масон, който произведе и Радев в масон, Василев- мраз. Вълканов- орден, Копринков - кметска мрежа и т.н. И те ще си искат вложените пари. Но има договорка с останалите от ГЕРБ и ДПС, които поздравиха Радев. Народът е тъп. Направиха си триумвират и ще управляват заедно.
12:28 22.04.2026
61 катерина
12:33 22.04.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Вижда се ясно
До коментар #3 от "Да бе да":Тия момчета са образ на най-гнусното от т.н. "комунизъм" - мамини и таткови синчета на бивши членове на политбюро и други "важни комунистически клечки" - крадци на едро, лочещи сиромашка кръв, предатели на Родината си България и гонители на Православието. Нещо средно между хунвейбини и комсомолски секретари - натегачи, презиращи всеки чиито баща е по-долу от голям партиен секретар. Самообожаващи се агресивни невежи, извратени и откачени сектанти, лами, гурута и окултисти, и по същество сатанисти, заразени с омраза към Православието още от групичката отровила Людмила Живкова. Злобни и нещастни хора. Дано Бог им помогне.
13:05 22.04.2026
64 Емил
Ето това им изиграва лоша шега!
13:05 22.04.2026
65 Ген
До коментар #59 от "Друга грешка":Много си заблуден . Свършиха огромна работа и ще продължат да вършат. Затова беше и тая омраза и измислени сценарий.Който има очи вижда, който няма така си е роден.
13:07 22.04.2026
66 Емил
До коментар #13 от "Кирилов":Ако бяха спечелили ППДБ със сигурност щеше да се случи- така ли колега?
Хахаха
Ето затова няма никога да имате никакво мнозинство, за пълно даже и не говоря!
13:09 22.04.2026
67 Генчо
До коментар #54 от "1302":Много си заблуден . Свършиха огромна работа и ще продължат да вършат. Затова беше и тая омраза и измислени сценарий.Който има очи вижда, който няма така си е роден. А бедността не се оправя за 3 месеца. Не си разбрал цяха единктвените, които вдигнаха пенкиите и то сисгемто, а не по 50 лева за Коледен и Великден.
Коментиран от #70
13:24 22.04.2026
68 нннн
Коментиран от #69
13:28 22.04.2026
69 Пенсионер
До коментар #68 от "нннн":Е и? Единствените, които вдигнаха системно пенсиите.
13:30 22.04.2026
70 Моарейн
До коментар #67 от "Генчо":О, да, чудесна работа свършиха! Омазаха Конституцията, ЗСВ и НПК, сглобиха се с Тиквун и Шиши по нареждане на амбасадата, издигнаха за кмет на София умопомрачителен нек.дърник, докараха Радев на власт и доказаха, че не разбират свойството и значението на постъпките си и не могат да ги ръководят. Уникални постижения, няма що.
13:38 22.04.2026
71 Фори
13:39 22.04.2026
72 АБВ
1. Румен Радев;
2. Румен Радев;
3. Румен Радев.
Българите подкрепиха Румен Радев, а не евроатлантическите неадекватници. Заради него излязоха да гласуват, вместо да идат за гъби.
13:45 22.04.2026
73 Абе какви са тия анализи?
13:52 22.04.2026
74 Файърфлай
13:54 22.04.2026
75 Франк
14:02 22.04.2026
76 Бай той Толстой
14:05 22.04.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Цвете
14:43 22.04.2026
79 Цвете
14:43 22.04.2026
80 Цвете
14:45 22.04.2026
81 Цвете
14:46 22.04.2026
82 Цвете
Коментиран от #84
14:47 22.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Файърфлай
До коментар #82 от "Цвете":Гюров и гюровица - ВЪН !
15:44 22.04.2026
85 ха, ха, ха...
До коментар #53 от "айсикт":А ти на кой си ученик? На Русия, дето ти плащат да тролиш в тяхна полза и да триеш неудобните за техните опорки коментари ли?
16:15 22.04.2026