"На какво ще е край и на какво начало 19 април?"

След убедителната си изборна победа бившият президент на България Румен Радев ще бъде фактор и в законодателната, и в изпълнителната власт. Причините за неговия успех и грешките на другите анализира Георги Лозанов.
Появилата се аналогия между Румен Радев и Симеон Сакскобургготски не е само в мащаба на изборната им победа и в изказваните подозрения за опазване на руското влияние в страната. Вярно, при царя влязохме в НАТО и процесът на интеграцията ни с ЕС се ускори, но спешното му пристигане от Мадрид, за да поеме функцията на републикански министър-председател, беше начин да се осуети вторият мандат на демократичните сили (ОДС тогава). А по-късно във формата на тройната коалиция да се върнат във властта и бившите комунисти, когато устойчиво се наложи постсъветският олигархичен модел за „разпределяне на порциите“ към кръг от приближени.
Защото ако правителството на Иван Костов, което, справяйки се с незавидни трудности, задвижи реформите, необходими да превърнат България в западна държава, беше останало още четири години, това щеше да е необратим факт. И Костов, освен че беше свален, беше професионално демонизиран и изкаран виновник за всички беди на народа.
Подетата кампания засегна и президента от ОДС Петър Стоянов, който на свой ред беше сменен, въпреки внушителната предварителна подкрепа, също с бивш комунист в лицето на Георги Първанов. Добра сценична работа, добро актьорско изпълнение, доза късмет и ето го „големият шлем“ на руски интереси в българската икономика: АЕЦ „Белене“, „Южен поток“ (продължен с „Балкански поток“), „Бургас-Александруполис“. С времето и трите проекта пропаднаха, което няма как да се е харесало на Русия, но на онзи етап тя знаеше, че влиянието ѝ не трябва да пречи на евроатлантическите нагласи в страната, за да не пречат и те на влиянието ѝ. Задоволяваше се България да е някаква държава хибрид, която прави видими жестове на Запад и невидими на Изток.
На четвъртата протестна вълна срещу олигархическия модел в България
Сакскобургготски и Радев си приличат по това, че стигнаха до изпълнителната власт през имиджово далеч по-благоприятни роли – на цар и президент, т.е. на баща и на обединител на нацията. Нищо, че царят на практика е бил такъв от шест до девет годишна възраст, а президентът още по-малко се възприемаше като обединител. Но царят, самият антикомунист по произход и убеждения, трябваше да управлява държавния „хибрид“ на фона на всенародно въодушевление от предстоящото присъединяване към НАТО и ЕС, докато Радев ще го управлява, когато „антикомунизъм“ и дори „демокрация“ сякаш вече са забравени думи.
Бившият президент взе власт върху четвъртата мощна протестна вълна срещу олигархическия модел, с която нямаше общо, но - както вече се беше научил - се приобщи към нея „в крачка“ от президентските кулоари.
Първата вълна, вдигната още през 2009 година от тройната коалиция, повери на Бойко Борисов борбата с олигархическия модел, който по-насетне щеше да носи неговото име и това на Пеевски.
Следващата вълна през 2013-14 година беше срещу правителството Орешарски, ескалирала допълнително от опита на Пеевски да оглави ДАНС. В крайна сметка в ролята на юнака, който ще се пребори с все същия змей, пак влезе Бойко Борисов, но вече беше ясно, че ако той сам не се пребори с Пеевски, недоволството рано или късно ще се насочи към него.
Както стана с третата вълна през 2020 година, когато площадът му искаше оставката и влязохме в изборна спирала. Тя обаче само допринесе за поредната реставрация на модела, включил вече и употреба на репресивния апарат на държавата срещу политическите опоненти. Жертва стана издигнатият от ПП-ДБ кмет на Варна, откъдето фактически започнаха протестите, довели след шест месеца до победата на Радев.
Вотът за него на 19 април бе еквивалент на натрупаното през годините и отприщило се за четвърти път недоволство срещу корупционното управление на страната, персонифицирано от Борисов и Пеевски. Ако Борисов си беше позволил преди, а не след изборите да признае, че ставащото „не зависи от мен, а от Пеевски“ и че „ще възстановим антикорупционния профил, с който бяхме създадени“, вотът за Радев сигурно поне донякъде щеше да се свие в полза на този за ГЕРБ.
Реален конкурент на Прогресивна България обаче са само ПП-ДБ, които бяха лидирали гражданското недоволство, а Асен Василев лично го стимулира с репликата, превърнала се в политически символ: „Кой разпореди това безобразие“. Но избирателите категорично предпочетоха партията на Радев, защото е нова сила в битката със стария змей, докато петгодишните опити на ПП и ДБ да го победят така и не се увенчаха с успех. Нещо повече – в един момент се съюзиха с него, макар и по родолюбиви подбуди, което електоратът още не иска да им прости. Освен това предизборната кампания до голяма степен беше посветена на дискредитирането им, а една партия загина геройски в желанието си да ги унищожи. Пък и за разлика от тях, които - докато водят борбата със змея - се боричкат помежду си, Радев е сам „юнак на коня“ и то точно какъвто трябва според фолклорната представа за политически лидер у нас – българин, военен (по възможност), православен, хетеросексуален, строг, патриот.
Четири причини за изборния успех на Радев
И тук се натъкваме на един електорален парадокс: повечето избиратели декларират, че са привърженици на ЕС, включително и на еврото, чието приемане Радев се опита най-малкото да отложи с референдум неизвестно за кога, и въпреки това повечето избиратели гласуваха за неговата партия. Какви може да се мотивите им?
Първо, възползвайки се от предизборното говорене, явно отказаха да си спомнят, че през годините Радев е застъпвал и проруски позиции. В края на кампанията му дори видяхме и снимката му с Путин.
Второ, олигархическият модел дотолкова е дотежал на хората, включително с амвонните обръщения на Пеевски към тях на ръба на подигравката, че единственото им желание е да бъде пометен, пък оттам нататък да става каквото ще.
Трето, Радев е успял да ги уплаши, подхващайки ги още от новогодишните си речи като президент, по двете най-чувствителни линии – за живота и за хляба. И затова трябва да внимаваме да няма война, за да не мизерстваме.
Четвърто, жабите може вече да се сварени и да е „хванало дикиш“ успокоението, че вече няма как някой да ни извади от ЕС и НАТО. Сякаш не може подобно на унгарците през последните години сами да се откажем от демокрацията и да си изберем автокрация.
Такъв избор ли е Румен Радев? Предстои да видим.
* Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
5 Оркестър без име - Оставаме
И народецът пак щe пpaви кaто вятъpа!
18:15 22.04.2026
15 Смешен си....
До коментар #12 от "хвьреф":Резидента Мунчо и работа????? На тоя и крава не бих дал да пасе! Или ще я загуби или открадне...........
18:27 22.04.2026
16 Бастардо
До коментар #6 от "Евала Гей-Зита":А па като гледам какъв елитен ,млад кабинет ще имаме,направо виждам как ще цъфнем и вържем.
Коментиран от #19
18:27 22.04.2026
17 каефдрд
До коментар #13 от "Зъл пес":Къде видя Руска намеса бре??? Вие с розовите чорапи съвсем изплискахте лигена!? Каква Русия ти се привижда??? Те не искат и да чуват за теб и другите розови понита. Не ни броят за живи. Не се интересуват от пропаднала България. Не искат да те/ни хранят и поят. Друг те язди. Друг е. Христос Воскресе.
Коментиран от #28, #33
18:27 22.04.2026
19 Така става като
До коментар #16 от "Бастардо":комунист и дс уше се докопа до властта... Ала Бала с машинките мадурови и...готово.
18:31 22.04.2026
20 като питаш да ти кажа
Няма начало или край, просто още от същото, но в многократно по сериозни дози. За два президентски мандата Радев не можа да се сработи с нито едно редовно правителство и за 9 години като президент назначи 7 служебни правителства, а когато вече дойде ред да назначи осмо просто абдикира. Толкова несговорчив и самовлюбен политик не сме имали никога. Сега предстои да сърбаме попарата, която сами си надробихме.
Коментиран от #38
18:32 22.04.2026
21 1302
А Русия ни предлагаше АЕЦ „Белене“, „Южен поток“ и „Бургас-Александруполис“ - т.е. да станем енергиен център на Балканите.
Но, понеже ние сме големи умници, тази роля беше по-късно предоставена на Турция.
Която няма никакви скрупули и си гони интереса докрай.
За разлика от нас.
Ние сме пълни нещастници и безгръбначни мекотели.
Това е положението.
За съжаление.
18:37 22.04.2026
23 Всички я оправят
До коментар #22 от "И господ не ги иска":Пак следва "Оправяне", Герб я оправи, Пеевски я оправи
18:41 22.04.2026
До коментар #17 от "каефдрд":С бо то кса какво е бе пич? За една позната питам.
18:48 22.04.2026
33 Факти
До коментар #17 от "каефдрд":Решетников: С Нинова го избрахме.
Нинова: Решетников лъже!
Журналист: Какъв му е интереса да лъже?
Нинова: Откъде да знам!
19:38 22.04.2026
34 Факти
До коментар #22 от "И господ не ги иска":Костов спаси България от погрома на БКП. Наложи му се да прави животоспасяваща операция, която нямаше как да не е болезнена. Незнайно защо народът очакваше една фалирала държава веднага да скокне на крака и за 4 години да забогатее.
19:42 22.04.2026
35 Пламен
До коментар #22 от "И господ не ги иска":Масовата приватизация с боновите книжки беше по времето на комсомолчето Жан,
Забрави ли ?
19:49 22.04.2026
38 Хммм,
До коментар #20 от "като питаш да ти кажа":Тя и абдикацията от президенската институция според мен не беше по собствено желание, а под натиск от същите, които финансираха и създаваха партии еднодневки с лидери като царя, Волен Сидеров. Марешки, Слави Трифонов и още доста други, които просто бяха склонни за малко слава и шепа или шапка парични средства да провеждат политиката която им се диктува от централата. Радевата партия по нищо не се различава от техните и много скоро това ще се осъзнае, но при нас по традиция от осъзнаването до реакцията времето тече със скоростта на охлюв придвижващ се на дистанция от седемте рилски езера до връх Мусала
20:10 22.04.2026
39 НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ
До коментар #11 от "ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ като ДВ":какви дебили пишат в този сайт. Дойче Веле е германска държавна медия. Това се знае от всички. Как може някой да е толкова тъп?
Коментиран от #41
20:42 22.04.2026
40 Забрави
До коментар #36 от "Аз съм":Мунчо ще извика Страйкърите.
20:43 22.04.2026
44 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "Зевс":Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...
Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.
21:28 22.04.2026
