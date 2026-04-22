На какво ще е край и на какво начало 19 април?

22 Април, 2026 17:57 1 786 46

Появилата се аналогия между Румен Радев и Симеон Сакскобургготски не е само в мащаба на изборната им победа и в изказваните подозрения за опазване на руското влияние в страната

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
След убедителната си изборна победа бившият президент на България Румен Радев ще бъде фактор и в законодателната, и в изпълнителната власт. Причините за неговия успех и грешките на другите анализира Георги Лозанов.

Появилата се аналогия между Румен Радев и Симеон Сакскобургготски не е само в мащаба на изборната им победа и в изказваните подозрения за опазване на руското влияние в страната. Вярно, при царя влязохме в НАТО и процесът на интеграцията ни с ЕС се ускори, но спешното му пристигане от Мадрид, за да поеме функцията на републикански министър-председател, беше начин да се осуети вторият мандат на демократичните сили (ОДС тогава). А по-късно във формата на тройната коалиция да се върнат във властта и бившите комунисти, когато устойчиво се наложи постсъветският олигархичен модел за „разпределяне на порциите“ към кръг от приближени.

Защото ако правителството на Иван Костов, което, справяйки се с незавидни трудности, задвижи реформите, необходими да превърнат България в западна държава, беше останало още четири години, това щеше да е необратим факт. И Костов, освен че беше свален, беше професионално демонизиран и изкаран виновник за всички беди на народа.

Подетата кампания засегна и президента от ОДС Петър Стоянов, който на свой ред беше сменен, въпреки внушителната предварителна подкрепа, също с бивш комунист в лицето на Георги Първанов. Добра сценична работа, добро актьорско изпълнение, доза късмет и ето го „големият шлем“ на руски интереси в българската икономика: АЕЦ „Белене“, „Южен поток“ (продължен с „Балкански поток“), „Бургас-Александруполис“. С времето и трите проекта пропаднаха, което няма как да се е харесало на Русия, но на онзи етап тя знаеше, че влиянието ѝ не трябва да пречи на евроатлантическите нагласи в страната, за да не пречат и те на влиянието ѝ. Задоволяваше се България да е някаква държава хибрид, която прави видими жестове на Запад и невидими на Изток.

На четвъртата протестна вълна срещу олигархическия модел в България

Сакскобургготски и Радев си приличат по това, че стигнаха до изпълнителната власт през имиджово далеч по-благоприятни роли – на цар и президент, т.е. на баща и на обединител на нацията. Нищо, че царят на практика е бил такъв от шест до девет годишна възраст, а президентът още по-малко се възприемаше като обединител. Но царят, самият антикомунист по произход и убеждения, трябваше да управлява държавния „хибрид“ на фона на всенародно въодушевление от предстоящото присъединяване към НАТО и ЕС, докато Радев ще го управлява, когато „антикомунизъм“ и дори „демокрация“ сякаш вече са забравени думи.

Бившият президент взе власт върху четвъртата мощна протестна вълна срещу олигархическия модел, с която нямаше общо, но - както вече се беше научил - се приобщи към нея „в крачка“ от президентските кулоари.

Първата вълна, вдигната още през 2009 година от тройната коалиция, повери на Бойко Борисов борбата с олигархическия модел, който по-насетне щеше да носи неговото име и това на Пеевски.

Следващата вълна през 2013-14 година беше срещу правителството Орешарски, ескалирала допълнително от опита на Пеевски да оглави ДАНС. В крайна сметка в ролята на юнака, който ще се пребори с все същия змей, пак влезе Бойко Борисов, но вече беше ясно, че ако той сам не се пребори с Пеевски, недоволството рано или късно ще се насочи към него.

Както стана с третата вълна през 2020 година, когато площадът му искаше оставката и влязохме в изборна спирала. Тя обаче само допринесе за поредната реставрация на модела, включил вече и употреба на репресивния апарат на държавата срещу политическите опоненти. Жертва стана издигнатият от ПП-ДБ кмет на Варна, откъдето фактически започнаха протестите, довели след шест месеца до победата на Радев.

Вотът за него на 19 април бе еквивалент на натрупаното през годините и отприщило се за четвърти път недоволство срещу корупционното управление на страната, персонифицирано от Борисов и Пеевски. Ако Борисов си беше позволил преди, а не след изборите да признае, че ставащото „не зависи от мен, а от Пеевски“ и че „ще възстановим антикорупционния профил, с който бяхме създадени“, вотът за Радев сигурно поне донякъде щеше да се свие в полза на този за ГЕРБ.

Реален конкурент на Прогресивна България обаче са само ПП-ДБ, които бяха лидирали гражданското недоволство, а Асен Василев лично го стимулира с репликата, превърнала се в политически символ: „Кой разпореди това безобразие“. Но избирателите категорично предпочетоха партията на Радев, защото е нова сила в битката със стария змей, докато петгодишните опити на ПП и ДБ да го победят така и не се увенчаха с успех. Нещо повече – в един момент се съюзиха с него, макар и по родолюбиви подбуди, което електоратът още не иска да им прости. Освен това предизборната кампания до голяма степен беше посветена на дискредитирането им, а една партия загина геройски в желанието си да ги унищожи. Пък и за разлика от тях, които - докато водят борбата със змея - се боричкат помежду си, Радев е сам „юнак на коня“ и то точно какъвто трябва според фолклорната представа за политически лидер у нас – българин, военен (по възможност), православен, хетеросексуален, строг, патриот.

Четири причини за изборния успех на Радев

И тук се натъкваме на един електорален парадокс: повечето избиратели декларират, че са привърженици на ЕС, включително и на еврото, чието приемане Радев се опита най-малкото да отложи с референдум неизвестно за кога, и въпреки това повечето избиратели гласуваха за неговата партия. Какви може да се мотивите им?

Първо, възползвайки се от предизборното говорене, явно отказаха да си спомнят, че през годините Радев е застъпвал и проруски позиции. В края на кампанията му дори видяхме и снимката му с Путин.

Второ, олигархическият модел дотолкова е дотежал на хората, включително с амвонните обръщения на Пеевски към тях на ръба на подигравката, че единственото им желание е да бъде пометен, пък оттам нататък да става каквото ще.

Трето, Радев е успял да ги уплаши, подхващайки ги още от новогодишните си речи като президент, по двете най-чувствителни линии – за живота и за хляба. И затова трябва да внимаваме да няма война, за да не мизерстваме.

Четвърто, жабите може вече да се сварени и да е „хванало дикиш“ успокоението, че вече няма как някой да ни извади от ЕС и НАТО. Сякаш не може подобно на унгарците през последните години сами да се откажем от демокрацията и да си изберем автокрация.

Такъв избор ли е Румен Радев? Предстои да видим.

* Този текст изразява мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    23 16 Отговор
    Пак замириса на вкиснато пролетно Дойче Зеле.

    Коментиран от #44

    17:59 22.04.2026

  • 2 Гост

    15 2 Отговор
    Ни край ни начало. Тъй ми намирисва

    18:00 22.04.2026

  • 3 дсгсфжвсжф

    15 2 Отговор
    На БКП и едноличната диктатура отново

    18:08 22.04.2026

  • 4 .....

    5 3 Отговор
    Бе неква реформа във вътрешната политика.

    18:08 22.04.2026

  • 5 Оркестър без име - Оставаме

    11 6 Отговор
    Олигарсите си остават, схемите за кражбите си остават, а Шишо, Буци. Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще пъpppдят на първия ред в партийния им дом.

    И народецът пак щe пpaви кaто вятъpа!

    18:15 22.04.2026

  • 6 Евала Гей-Зита

    14 8 Отговор
    Мунчо ефрейтора пенсиониран заедно с бкп и кпсс на власт? Ще си припомним жан виденов..............

    Коментиран от #16

    18:16 22.04.2026

  • 7 Първанов

    18 6 Отговор
    С избора на Радев българите доказаха, че не имало смисъл от освобождението от турско робство. Международния позор, който тече навсякъде го потвърждава. Робското мислене изгря като пътеводната звезда на българина. Не ясно колко години ще са нужни, за да се изчисти името на България след избора на путинската подлога Радев

    18:17 22.04.2026

  • 8 Хохо Бохо

    5 5 Отговор
    ПП ще се хванат за гушите с ДБ, но заедно ще играят сечено о по свирката на мазната свиня. Ще го маскират като евроатлантизъм

    18:18 22.04.2026

  • 9 Aнaлизаторът Лозанов

    9 11 Отговор
    който цял живот е папкал : от "проклетите" комунисти, от Царя с главно Ц, от вечно сините СДС, от бандитите ТИКВОПРАСЕШКИЯ тандем , та ТОЧНО ТОЯ ЛИ слагач ще оценява български офицер, генерал, 2 пъти Президент, избиран пряко въпреки купения вот от хотел Берлин и зайчарника...

    18:20 22.04.2026

  • 10 Априлска мечта

    15 2 Отговор
    19 април е начало на пълзяща мека диктатура, проправяща пътя към президентска република. Това е "имам една мечта" - да бъда най-малко като Макрон, за власт като Путин и Тръмп ще мисля през следващия мандат.

    18:21 22.04.2026

  • 11 ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ като ДВ

    10 10 Отговор
    под забрана, а тези национални предатели като Лозанов - следствие и съд

    Коментиран от #39

    18:21 22.04.2026

  • 12 хвьреф

    5 6 Отговор
    Президента ако ще върши работа трябва да ги мята от ден1. Ако няма да върши работа по добре да си подава оставката още сега. Мина ни живота да ни яздят шепа негодници дето ограбиха България и стига вече празни думи. Още от днес да ги мята и да отиват в ареста. Ако няма да върши работа, да не ни губи времето. И любовниците им имат по 1 дворец на тези туземци, и още дават интервюта и още акъли раздават? Няма време да почват да чукат камъни. Христос Воскресе.

    Коментиран от #15

    18:22 22.04.2026

  • 13 Зъл пес

    14 5 Отговор
    Край на бг димокрацията,начало на руска зависимост.

    Коментиран от #17

    18:24 22.04.2026

  • 14 Факти

    19 4 Отговор
    Радев е марионетка. Свалиха го от самолета и го вкараха в президентството. Кой плаща супер скъпите му кампании? Тепърва ще разберем кой ще управлява държавата, но едно е ясно - щом се крие, значи не е на хубаво. Накрая може дори да плачем за Мутрата и Прасето.

    18:24 22.04.2026

  • 15 Смешен си....

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "хвьреф":

    Резидента Мунчо и работа????? На тоя и крава не бих дал да пасе! Или ще я загуби или открадне...........

    18:27 22.04.2026

  • 16 Бастардо

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Евала Гей-Зита":

    А па като гледам какъв елитен ,млад кабинет ще имаме,направо виждам как ще цъфнем и вържем.

    Коментиран от #19

    18:27 22.04.2026

  • 17 каефдрд

    5 13 Отговор

    До коментар #13 от "Зъл пес":

    Къде видя Руска намеса бре??? Вие с розовите чорапи съвсем изплискахте лигена!? Каква Русия ти се привижда??? Те не искат и да чуват за теб и другите розови понита. Не ни броят за живи. Не се интересуват от пропаднала България. Не искат да те/ни хранят и поят. Друг те язди. Друг е. Христос Воскресе.

    Коментиран от #28, #33

    18:27 22.04.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    7 3 Отговор
    На 19.04 почна Пембеновата зима. Дано нема обесени тоа път у партийнио дом!

    18:27 22.04.2026

  • 19 Така става като

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Бастардо":

    комунист и дс уше се докопа до властта... Ала Бала с машинките мадурови и...готово.

    18:31 22.04.2026

  • 20 като питаш да ти кажа

    14 0 Отговор
    "На какво ще е край и на какво начало 19 април?"

    Няма начало или край, просто още от същото, но в многократно по сериозни дози. За два президентски мандата Радев не можа да се сработи с нито едно редовно правителство и за 9 години като президент назначи 7 служебни правителства, а когато вече дойде ред да назначи осмо просто абдикира. Толкова несговорчив и самовлюбен политик не сме имали никога. Сега предстои да сърбаме попарата, която сами си надробихме.

    Коментиран от #38

    18:32 22.04.2026

  • 21 1302

    6 10 Отговор
    За съжаление, нашата роля в ЕС е да бъдем периферия, обслужващ персонал и евентуално плацдарм в една бъдеща война с Русия.
    А Русия ни предлагаше АЕЦ „Белене“, „Южен поток“ и „Бургас-Александруполис“ - т.е. да станем енергиен център на Балканите.
    Но, понеже ние сме големи умници, тази роля беше по-късно предоставена на Турция.
    Която няма никакви скрупули и си гони интереса докрай.
    За разлика от нас.
    Ние сме пълни нещастници и безгръбначни мекотели.
    Това е положението.
    За съжаление.

    18:37 22.04.2026

  • 22 И господ не ги иска

    5 7 Отговор
    19 април Иван Костов приватизира България и я продаде в Робство. Крадлив Дедо "оправи" България за 800 дни

    Коментиран от #23, #34, #35

    18:39 22.04.2026

  • 23 Всички я оправят

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "И господ не ги иска":

    Пак следва "Оправяне", Герб я оправи, Пеевски я оправи

    18:41 22.04.2026

  • 24 ГанЧо

    4 8 Отговор
    Много хора ще бъдат закючени. Видюв ден идва май май. Който е крал да му мисли.

    18:41 22.04.2026

  • 25 начало на

    12 3 Отговор
    комунистическият режим , подготвян близо 9 години

    18:41 22.04.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 4 Отговор
    УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУТИНИСТА ЧОРАП ЩЕ Е ....................... КРАЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ....................... НАЧАЛОТО НА ФАШИСТКА ВОЕННА ХУНТА ........................ ФАКТ !

    18:43 22.04.2026

  • 27 Няма да има осъдени

    4 1 Отговор
    Трудно ще управлява с хората на Гергов и Пеевски. ЗАРКОВ министър на правосъдието или прокурор и нищо.

    18:48 22.04.2026

  • 28 А снимката

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "каефдрд":

    С бо то кса какво е бе пич? За една позната питам.

    18:48 22.04.2026

  • 29 щом теролистите и технште

    0 3 Отговор
    Глупави журналисти плюят знаме сме в прав път!

    18:59 22.04.2026

  • 30 За Сега !

    6 1 Отговор
    Началото !

    На Новото !

    Старо !

    19:20 22.04.2026

  • 31 Румен !

    5 0 Отговор
    Гестапото !

    19:25 22.04.2026

  • 32 Пламен

    5 0 Отговор
    Поколението ,,Жив Зян" само се набута в свинеФЕРМАТА на Оруел .

    19:34 22.04.2026

  • 33 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "каефдрд":

    Решетников: С Нинова го избрахме.
    Нинова: Решетников лъже!
    Журналист: Какъв му е интереса да лъже?
    Нинова: Откъде да знам!

    19:38 22.04.2026

  • 34 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "И господ не ги иска":

    Костов спаси България от погрома на БКП. Наложи му се да прави животоспасяваща операция, която нямаше как да не е болезнена. Незнайно защо народът очакваше една фалирала държава веднага да скокне на крака и за 4 години да забогатее.

    19:42 22.04.2026

  • 35 Пламен

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "И господ не ги иска":

    Масовата приватизация с боновите книжки беше по времето на комсомолчето Жан,
    Забрави ли ?

    19:49 22.04.2026

  • 36 Аз съм

    5 2 Отговор
    До максимум година мунчо ще го гоните да му кръцнете тиквата в триъгълника на властта. Начело ще са най върлите копейки, дето мислят, че ще ги вади оттук оттам и ще им връща лева. По тях ще са тези, дето вярват, че бил натовски генерал. Накрая ще са всички оголели и обосели от некадърността на тия, дето са му в листите.

    Коментиран от #40

    19:54 22.04.2026

  • 37 Боко праните гащи

    1 0 Отговор
    А бе къде е учиндолския славей на дебелия

    20:03 22.04.2026

  • 38 Хммм,

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "като питаш да ти кажа":

    Тя и абдикацията от президенската институция според мен не беше по собствено желание, а под натиск от същите, които финансираха и създаваха партии еднодневки с лидери като царя, Волен Сидеров. Марешки, Слави Трифонов и още доста други, които просто бяха склонни за малко слава и шепа или шапка парични средства да провеждат политиката която им се диктува от централата. Радевата партия по нищо не се различава от техните и много скоро това ще се осъзнае, но при нас по традиция от осъзнаването до реакцията времето тече със скоростта на охлюв придвижващ се на дистанция от седемте рилски езера до връх Мусала

    20:10 22.04.2026

  • 39 НЕ МОГА ДА ПОВЯРВАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЧУЖДИТЕ АГЕНТИ като ДВ":

    какви дебили пишат в този сайт. Дойче Веле е германска държавна медия. Това се знае от всички. Как може някой да е толкова тъп?

    Коментиран от #41

    20:42 22.04.2026

  • 40 Забрави

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Аз съм":

    Мунчо ще извика Страйкърите.

    20:43 22.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Даката

    3 0 Отговор
    Радевото управление, това ще е началото на края с любезното съдействие на Русия и Путин.

    21:09 22.04.2026

  • 43 Първанов

    4 0 Отговор
    След българския крах на 19 април си мисля дали е имало смисл да се освобождаваме от турско робство. Да се изгаврим с паметта на Левски, Ботев, Раковски...и да хвърлим България в краката на руския сатрап

    21:27 22.04.2026

  • 44 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Явно парите от кремъл за руските фирмаджии са оползотворени...

    Очаквайте сега да ви лъжат 24/7.

    21:28 22.04.2026

  • 45 Регресив Радев

    5 0 Отговор
    Другарю Путин задачата е изпълнена!
    България е ваша!
    Рапорт даден!
    Оставам на вашите заповеди!

    21:31 22.04.2026

  • 46 Свети Кибик-Юродив

    4 0 Отговор
    Ще е край на илюзиите, че Боташко Зеленият Чорап ще промени нещо към по- добро и началото на изтрезняването на милион и четиристотин хиляди заблудени овчици, които набутаха в Парламента, поредният "спасител", който ще ги плъзне на динена кора. Всъщност, това ще се случи след, като изтекат "стоте дни", или някъде около този момент. Орбан беше радикален тип, но дори и той те си е помислял, да върши глупостите, които нашите русофилски наивници очакват да извърши Румбата. А пък той дори не се доближава до Орбан. Наивници.

    21:52 22.04.2026