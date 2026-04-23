Как ВСС разиграва театър за случая „Осемте джуджета“? Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Как ВСС разиграва театър за случая „Осемте джуджета“? Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

23 Април, 2026 15:08 1 623 11

  • алексадър-
  • кашъмов-
  • всс-
  • информация-
  • подслушване-
  • данс

Ако има нарушения на Европейската конвенция за правата на човека, държавата носи отговорност, казва юристът

Как ВСС разиграва театър за случая „Осемте джуджета“? Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В момента има два висящи казуса. Единият е свързан с искане към Висшия съдебен съвет да предостави цялата информация, събрана от онази комисия, която беше създадена и много бързо закрита – по случаите „Осемте джуджета“ и Петьо Еврото. Тази комисия е събрала данни за производства, свързани с магистрати, включително и за използване на специални разузнавателни средства. Това са хора, които най-вероятно са държани в зависимост. В момента ВСС разиграва своеобразен театър, като твърди, че не притежава тази информация, а че тя се намира в Главна прокуратура и в Софийския апелативен съд, откъдето трябвало да бъде изискана. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Александър Кашъмов.

„Другият казус е свързан с въпроса за подслушването на магистрати. Твърди се от ДАНС, че такава статистика не се води. Но как тогава идентифицираме тези магистрати? Как е възможно да няма яснота? Още през 2022 година има решение от Европейския съд по правата на човека в Страсбург, свързано с незаконното следене и електронния трафик. Основният проблем е, че има противоречива информация за тайното наблюдение и неговата законност. Законодателството е неясно, а при липса на ясни правила възникват съмнения за използване на незаконно събрани материали“, добави гостът.

„Това е сериозен проблем за правовата държава. Ако има нарушения на Европейската конвенция за правата на човека, държавата носи отговорност. Включително когато става дума за подслушване и следене на граждани и магистрати. Именно затова настояваме тази информация да бъде изяснена и да има прозрачност – защото без нея няма как да има доверие в институциите“, сподели още Александър Кашъмов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 в кратце

    9 1 Отговор
    ВСС разиграва театъра с кукли и други играчки.

    15:12 23.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    16 1 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    15:13 23.04.2026

  • 5 ВСС е

    6 0 Отговор
    пълна порнография.
    Всички знаят,но ни чули,ни видяли.

    15:20 23.04.2026

  • 6 Докато Радко и Шарлатаните

    5 3 Отговор
    всеки ден разнасят темата за ВСС и Прокуратурата, върви бясно назначаване на всякакви фуражки по ключови места и позиции.
    Днес за председател на СЕМ е назначена ген. Наплатанова

    15:22 23.04.2026

  • 7 Република България

    3 0 Отговор
    Който не вЕрва , трябва да му го набием в главата ,за да повЕрва.

    15:23 23.04.2026

  • 8 " 8-те джуджета"

    4 0 Отговор
    Има такъв порно филм.

    15:24 23.04.2026

  • 9 Правят ви фокус -

    3 5 Отговор
    с едната ръка размахват ВСС, с другата завземат властта с хора на Радев и Кокора.

    Не се вързвайте като наивници!

    15:24 23.04.2026

  • 10 зеленчук

    1 0 Отговор
    Защо не е Хашъмов,а е Кашъмов?!

    15:25 23.04.2026

  • 11 Вие си го избрахте!

    3 0 Отговор
    Време е за Пловдивския терминатор на на Главни Прокурори !!!
    Иван Демерджиев да заповяда, като Министър на Правосъдието на България и реформите да започват???
    Той поне, има да си връща в реално време , " доста неща"???

    16:01 23.04.2026

