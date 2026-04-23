Как ВСС разиграва театър за случая „Осемте джуджета“? Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

В момента има два висящи казуса. Единият е свързан с искане към Висшия съдебен съвет да предостави цялата информация, събрана от онази комисия, която беше създадена и много бързо закрита – по случаите „Осемте джуджета“ и Петьо Еврото. Тази комисия е събрала данни за производства, свързани с магистрати, включително и за използване на специални разузнавателни средства. Това са хора, които най-вероятно са държани в зависимост. В момента ВСС разиграва своеобразен театър, като твърди, че не притежава тази информация, а че тя се намира в Главна прокуратура и в Софийския апелативен съд, откъдето трябвало да бъде изискана. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Александър Кашъмов.



„Другият казус е свързан с въпроса за подслушването на магистрати. Твърди се от ДАНС, че такава статистика не се води. Но как тогава идентифицираме тези магистрати? Как е възможно да няма яснота? Още през 2022 година има решение от Европейския съд по правата на човека в Страсбург, свързано с незаконното следене и електронния трафик. Основният проблем е, че има противоречива информация за тайното наблюдение и неговата законност. Законодателството е неясно, а при липса на ясни правила възникват съмнения за използване на незаконно събрани материали“, добави гостът.



„Това е сериозен проблем за правовата държава. Ако има нарушения на Европейската конвенция за правата на човека, държавата носи отговорност. Включително когато става дума за подслушване и следене на граждани и магистрати. Именно затова настояваме тази информация да бъде изяснена и да има прозрачност – защото без нея няма как да има доверие в институциите“, сподели още Александър Кашъмов.

