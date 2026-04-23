Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
ББР придобили акции на банка за 5 лева, когато те са стрували 1,5 лева? Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

ББР придобили акции на банка за 5 лева, когато те са стрували 1,5 лева? Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

23 Април, 2026 15:29

  • румен-
  • гечев-
  • ббр-
  • пари-
  • вълка-
  • заеми-
  • мавродиев-
  • загуба-
  • акции

Скандали около банката е имало и те имат конкретни виновници, казва гостът.

ББР придобили акции на банка за 5 лева, когато те са стрували 1,5 лева? Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти

Когато говорим за банки, трябва да бъдем внимателни. Българската банка за развитие (ББР) е държавна банка, а такива има в цяла Европа и в САЩ. През годините имаше няколко спорни назначения в управленския ѝ екип. Няколко пъти съм подавал информация до парламента за случващото се около ББР. Имаше и сериозни скандали – например около кредити за близо 150 милиона лева, свързани с лице с прякор „Вълка“, ако не се лъжа. Тази банка е създадена да финансира бизнеса, а не да обслужва интереси на частни лица, за да правят приватизационни схеми. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат от БСП.

„Спомням си един конкретен случай през 2020 година. На заседание на бюджетната комисия, когато бях заместник-председател, предупредих новото ръководство на ББР да не се опитва да купува акции на частна банка, защото имах информация и слухове за подобна сделка. От ББР мълчаха – и пред медиите, и пред депутатите. Само няколко дни по-късно сделката беше факт – акции, които струваха между 1,5 и 1,6 лева, бяха купени за 5 лева. В резултат банката отчете загуба от 86 милиона лева в края на годината“, сподели гостът.

„Такива скандали около ББР е имало и те имат конкретни виновници, които трябва да понесат отговорност, вместо да се хвърля вина върху цялата институция. Не мога да кажа добри думи и за някои от ръководните назначения. Един от изпълнителните директори – господин Мавродиев – беше издирван, напусна страната и се укрива май в Дубай. Той беше свързан с ГЕРБ, изготвял е техни финансови програми, а по-късно беше и председател на Комисията за финансов надзор по препоръка на Бойко Борисов. По-късно Борисов го освободи след избухването на скандалите. Въпросът е – има ли българско правителство, което да е поискало официално екстрадицията му от Обединените арабски емирства? Водени ли са разговори? Има ли действия от страна на Министерството на правосъдието и компетентните служби? Защото този човек може да даде отговор къде са отишли парите. В България се правят разследвания, но реални последствия все още няма“, добави още проф. Гечев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    18 21 Отговор
    ПИЩМАН БАНКЕР !!!! ПОМНИМ ТЕ ОЩЕ ОТ "ВИДЕНОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО " ИЗМАМНИК !!!

    Коментиран от #10, #14

    15:33 23.04.2026

  • 2 Тази държавна банка

    27 3 Отговор
    е създадена за крадене, като всяко държавно нещо!

    15:35 23.04.2026

  • 3 Какво става с КТБ?

    21 1 Отговор
    Онзи мустакатия още ли се крие в Сърбия?
    Всяко чудо за 3 дни!

    15:36 23.04.2026

  • 4 Без майтап

    34 1 Отговор
    Ако се спре източването на народна пара в България, Дубай ще фалира.

    15:37 23.04.2026

  • 5 То бива

    13 12 Отговор
    наглост ама това е прекалено. Безсрамник некомпетентен некадърен

    15:39 23.04.2026

  • 6 До кога?

    11 4 Отговор
    Виден червен кадър в момента е шеф на тази банка! Без коментар.

    Коментиран от #7

    15:40 23.04.2026

  • 7 Иван

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "До кога?":

    Само приказки за пълна ревизия, реподбор на кадрите и плосурорска намеса. 20 тодини само присазки и нищо.

    15:42 23.04.2026

  • 8 Дзак

    9 1 Отговор
    Ако някой си представя, че дребния бизнес ще тегли кредити за инвестиции, се лъже. Единици биха го направили. В цял свят кредитите са за големите корпорации. Ако те не са читави, по-добре кредитите да отиват за държавна инфраструктура!

    15:42 23.04.2026

  • 9 Фикус

    9 0 Отговор
    ББР се източва,защото в България липсва правов ред и надеждни закони,пазещи държавното участие.Шефове на това и онова знаят подобни факти и си крадват когато и колкото си щат от народната пара.

    15:44 23.04.2026

  • 10 Важното е

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "ккк":

    Че е преподавател в УНСС

    Това че ни изяде спестяванията зумерите
    Нема го разберат

    15:45 23.04.2026

  • 11 Сергей Хрушчов

    10 5 Отговор
    Проф. Румен Гечев много обича да критикува банкери, финансти и политици. НО МЪЛЧИ И ДУМА НЕ ПРОДУМВА ЗА НЕГОВИТЕ БАТАЦИ. Като зам.премиер на България в правителството на Жан Виденов, ПОД МЪДРОТО РЪКОВОДСТВО НА ПРОФ. ГЕЧЕВ В БЪЛГАРИЯ ФАЛИРАТ 16 БАНКИ. СВЕТОВЕН РЕКОРД, ВПИСАН В КНИГАТА НА ГИНЕС. Браво другарю Гечев, браво майор Гечев от Държавна сигурност. Ако имахме лустрация като другите държави, нямаше да имате право да преподвате, нямаше да имате право да станете депутат
    Засрамете се, аз бих ви пенсионирал

    Коментиран от #16

    15:47 23.04.2026

  • 12 Божеее , Боже

    7 4 Отговор
    Пази Боже България от Румен ...

    15:49 23.04.2026

  • 13 99999999999

    11 0 Отговор
    Бареков , вчера хвърли бомба , свързана с часни самолети , диаманти , Дубай ,Турция , обаче другите медии мълчат .Макар ,че то всичко е ясно .ББР се ползва за касичка , теглят се кредити и не се връщат -гениално !

    15:52 23.04.2026

  • 14 Оракула от Делфи

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "ккк":

    Колко е "пишман" Гечев , да кажат други , но в този конкретен случай с "ББР" ,е прав като топола!!!
    Там се таи и "Шиши" с едни 150 милиона лева кредит , за които никой не знае, как и какво е заложено,
    голяма тайна , голямо нещо , да не се окаже, че "Шиши" е същия тип , като дясната ръка на Банкера от Банкя , познатото " муле" банкер Стоян Маврудиев ,...
    "партиен мишок " в България , но Банкер в Дюбай!???

    15:53 23.04.2026

  • 15 Румен

    2 2 Отговор
    Мноо станахме Руменовците, не е на хубу таа работа

    16:08 23.04.2026

  • 16 е щом е фалирал 16 банки това си е дарба

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сергей Хрушчов":

    И трябва да преподава на студентите да знаят как се фалират 16 банки😅😅😅😅

    16:15 23.04.2026

  • 17 Е,бравос

    3 0 Отговор
    Такова ли ще е бъдещето след новия Спасител? И този ли е от гвардията на Радев? Гечев,Цветанов,Куцкова и куп стари муцуни вече изпълзяха и започнаха да ръсят мозък!? Затова ли ,борци срещу Мафията,затова ли скъпи Джен З-та???

    16:29 23.04.2026

  • 18 Абе

    1 0 Отговор
    Къде е стоян мавродиев къдравата СЮ не го откри както не откри кои убиха петроханците окраде ББР и в Дубай

    16:41 23.04.2026

  • 19 Свой

    1 0 Отговор
    Помним го този некадърник, съсипал банките и хората, докарал 3500 лева за един щ.долар! По-добре да не си показва грозната физиономия...

    16:49 23.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове