ББР придобили акции на банка за 5 лева, когато те са стрували 1,5 лева? Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Когато говорим за банки, трябва да бъдем внимателни. Българската банка за развитие (ББР) е държавна банка, а такива има в цяла Европа и в САЩ. През годините имаше няколко спорни назначения в управленския ѝ екип. Няколко пъти съм подавал информация до парламента за случващото се около ББР. Имаше и сериозни скандали – например около кредити за близо 150 милиона лева, свързани с лице с прякор „Вълка“, ако не се лъжа. Тази банка е създадена да финансира бизнеса, а не да обслужва интереси на частни лица, за да правят приватизационни схеми. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат от БСП.

„Спомням си един конкретен случай през 2020 година. На заседание на бюджетната комисия, когато бях заместник-председател, предупредих новото ръководство на ББР да не се опитва да купува акции на частна банка, защото имах информация и слухове за подобна сделка. От ББР мълчаха – и пред медиите, и пред депутатите. Само няколко дни по-късно сделката беше факт – акции, които струваха между 1,5 и 1,6 лева, бяха купени за 5 лева. В резултат банката отчете загуба от 86 милиона лева в края на годината“, сподели гостът.

„Такива скандали около ББР е имало и те имат конкретни виновници, които трябва да понесат отговорност, вместо да се хвърля вина върху цялата институция. Не мога да кажа добри думи и за някои от ръководните назначения. Един от изпълнителните директори – господин Мавродиев – беше издирван, напусна страната и се укрива май в Дубай. Той беше свързан с ГЕРБ, изготвял е техни финансови програми, а по-късно беше и председател на Комисията за финансов надзор по препоръка на Бойко Борисов. По-късно Борисов го освободи след избухването на скандалите. Въпросът е – има ли българско правителство, което да е поискало официално екстрадицията му от Обединените арабски емирства? Водени ли са разговори? Има ли действия от страна на Министерството на правосъдието и компетентните служби? Защото този човек може да даде отговор къде са отишли парите. В България се правят разследвания, но реални последствия все още няма“, добави още проф. Гечев.

