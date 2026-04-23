ББР придобили акции на банка за 5 лева, когато те са стрували 1,5 лева? Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Когато говорим за банки, трябва да бъдем внимателни. Българската банка за развитие (ББР) е държавна банка, а такива има в цяла Европа и в САЩ. През годините имаше няколко спорни назначения в управленския ѝ екип. Няколко пъти съм подавал информация до парламента за случващото се около ББР. Имаше и сериозни скандали – например около кредити за близо 150 милиона лева, свързани с лице с прякор „Вълка“, ако не се лъжа. Тази банка е създадена да финансира бизнеса, а не да обслужва интереси на частни лица, за да правят приватизационни схеми. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Румен Гечев, преподавател в УНСС и бивш депутат от БСП.
„Спомням си един конкретен случай през 2020 година. На заседание на бюджетната комисия, когато бях заместник-председател, предупредих новото ръководство на ББР да не се опитва да купува акции на частна банка, защото имах информация и слухове за подобна сделка. От ББР мълчаха – и пред медиите, и пред депутатите. Само няколко дни по-късно сделката беше факт – акции, които струваха между 1,5 и 1,6 лева, бяха купени за 5 лева. В резултат банката отчете загуба от 86 милиона лева в края на годината“, сподели гостът.
„Такива скандали около ББР е имало и те имат конкретни виновници, които трябва да понесат отговорност, вместо да се хвърля вина върху цялата институция. Не мога да кажа добри думи и за някои от ръководните назначения. Един от изпълнителните директори – господин Мавродиев – беше издирван, напусна страната и се укрива май в Дубай. Той беше свързан с ГЕРБ, изготвял е техни финансови програми, а по-късно беше и председател на Комисията за финансов надзор по препоръка на Бойко Борисов. По-късно Борисов го освободи след избухването на скандалите. Въпросът е – има ли българско правителство, което да е поискало официално екстрадицията му от Обединените арабски емирства? Водени ли са разговори? Има ли действия от страна на Министерството на правосъдието и компетентните служби? Защото този човек може да даде отговор къде са отишли парите. В България се правят разследвания, но реални последствия все още няма“, добави още проф. Гечев.
Иван
До коментар #6 от "До кога?":Само приказки за пълна ревизия, реподбор на кадрите и плосурорска намеса. 20 тодини само присазки и нищо.
15:42 23.04.2026
До коментар #1 от "ккк":Че е преподавател в УНСС
Това че ни изяде спестяванията зумерите
Нема го разберат
Засрамете се, аз бих ви пенсионирал
До коментар #1 от "ккк":Колко е "пишман" Гечев , да кажат други , но в този конкретен случай с "ББР" ,е прав като топола!!!
Там се таи и "Шиши" с едни 150 милиона лева кредит , за които никой не знае, как и какво е заложено,
голяма тайна , голямо нещо , да не се окаже, че "Шиши" е същия тип , като дясната ръка на Банкера от Банкя , познатото " муле" банкер Стоян Маврудиев ,...
"партиен мишок " в България , но Банкер в Дюбай!???
16 е щом е фалирал 16 банки това си е дарба
До коментар #11 от "Сергей Хрушчов":И трябва да преподава на студентите да знаят как се фалират 16 банки😅😅😅😅
