Британският министър на отбраната направи стряскащо изказване: Сега е най-опасният период за Обединеното кралство от десетилетия

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви днес, че сега е „най-опасният период“ за Обединеното кралство от десетилетия и страната трябва да се подготви за евентуални „продължителни конфликти“, предаде ДПА, съобщи БТА.
В понеделник Хийли каза, че дългоочакваният план за инвестиции в сферата на отбраната може да бъде публикуван преди срещата на върха на НАТО в началото на следващия месец. Той съобщи на членовете на британския парламент, че премиерът Киър Стармър се надява да представи подробности за плана, чието представяне бе забавено, преди срещата на алианса в Анкара, Турция, която започва на 7 юли.
Главнокомандващият ВВС Ричард Найтън посочи, че Русия „проучва, предизвиква и тества“ отбранителните сили на Обединеното кралство, включително чрез „кибератаки, опити за контрабанда на технологии, безразсъдни саботажи и опити за убийства“.
Хийли добави, че Москва „определено повишава напрежението и рискува да премине границата“.
„Това е най-опасният момент, който съм преживявал в професионалния си живот. Важно е обществото и всички ние да признаем и разберем това, а това може да означава, че трябва да направим различни избори и да определим различни приоритети.“, заяви Найтън днес в предаването „Днес“ на „Би Би Си Радио 4“.
Планът за инвестиции в сферата на отбраната, известен като „ДИП“, първоначално беше планиран за публикуване през есента на миналата година, но представянето му бе отложено многократно. В него е пише как да се харчат парите за отбрана.
Хийли също каза, че това е най-опасният период, който някога е виждал. „И вследствие на това е важно да подобрим способностите и готовността на нашите въоръжени сили заедно с нашите съюзници, за да възпрем противниците ни да направят нещо глупаво. През последните две десетилетия се подготвяхме за по-кратки войни и за ограничени конфликти, а това, за което трябва да сме готови сега, са потенциално много по-мащабни и продължителни конфликти, каквито виждаме в Украйна.“
Найтън заяви, че дроновете и самоуправляващите се системи „ще стават все по-важни за бъдещите войни“ и са област, в която Обединеното кралство трябва „да инвестира повече и да подобри (своите) способности“.
Министрите неведнъж бяха критикувани за забавянето на отбранителния инвестиционен план, като председателят на парламентарната комисия по отбрана Тан Деси заяви, че британските въоръжени сили и отбранителната индустрия „трябва да знаят каква е позицията ни и накъде вървим“.
Смята се, че зад забавянето стои спор между министерствата на финансите и на отбраната, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:44 05.06.2026
2 Хак да им е
16:44 05.06.2026
3 Без име
16:45 05.06.2026
4 Сатана Z
16:47 05.06.2026
5 Някой
Особено като гледат онези видеа на падащи лешници от небето, и системите им за ПВО даже не ги отчитат... Как няма го е страх?
Отделно, нали трябва да се получат едни безотчетни лиарди, за да се раздадат на правилните хора? Как иначе да убедиш обществото, ако не му насадиш страх? От руснаци, от финансова криза, от пандемия, от извънземни...
16:49 05.06.2026
6 Ха,ха
17:03 05.06.2026
7 Не само Великобритания,
Само наш Щирлиц спира готови договори и проекти.
По SAVE нищо не е свършил, а комшиите договориха милиарди!
Радко има задание из Кремля нищо да не прави.
17:06 05.06.2026
8 98/57
17:24 05.06.2026
9 Не забравяйте
Ние не получихме никаква компенсация за разрушенията в София и др. Градове.
Поне да вземат ромите , да не ходят гладни. Не спирайте ромите на път за Англия .
17:26 05.06.2026
10 Анонимен
17:43 05.06.2026