Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Великобритания »
Британският министър на отбраната направи стряскащо изказване: Сега е най-опасният период за Обединеното кралство от десетилетия
  Тема: Украйна

Британският министър на отбраната направи стряскащо изказване: Сега е най-опасният период за Обединеното кралство от десетилетия

5 Юни, 2026 16:41 1 138 10

  • нато-
  • великобритания-
  • джон хийли

През последните две десетилетия се подготвяхме за по-кратки войни и за ограничени конфликти, а това, за което трябва да сме готови сега, са потенциално много по-продължителни конфликти, каза той

Британският министър на отбраната направи стряскащо изказване: Сега е най-опасният период за Обединеното кралство от десетилетия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Джон Хийли заяви днес, че сега е „най-опасният период“ за Обединеното кралство от десетилетия и страната трябва да се подготви за евентуални „продължителни конфликти“, предаде ДПА, съобщи БТА.

В понеделник Хийли каза, че дългоочакваният план за инвестиции в сферата на отбраната може да бъде публикуван преди срещата на върха на НАТО в началото на следващия месец. Той съобщи на членовете на британския парламент, че премиерът Киър Стармър се надява да представи подробности за плана, чието представяне бе забавено, преди срещата на алианса в Анкара, Турция, която започва на 7 юли.

Още новини от Украйна

Главнокомандващият ВВС Ричард Найтън посочи, че Русия „проучва, предизвиква и тества“ отбранителните сили на Обединеното кралство, включително чрез „кибератаки, опити за контрабанда на технологии, безразсъдни саботажи и опити за убийства“.

Хийли добави, че Москва „определено повишава напрежението и рискува да премине границата“.

„Това е най-опасният момент, който съм преживявал в професионалния си живот. Важно е обществото и всички ние да признаем и разберем това, а това може да означава, че трябва да направим различни избори и да определим различни приоритети.“, заяви Найтън днес в предаването „Днес“ на „Би Би Си Радио 4“.

Планът за инвестиции в сферата на отбраната, известен като „ДИП“, първоначално беше планиран за публикуване през есента на миналата година, но представянето му бе отложено многократно. В него е пише как да се харчат парите за отбрана.

Хийли също каза, че това е най-опасният период, който някога е виждал. „И вследствие на това е важно да подобрим способностите и готовността на нашите въоръжени сили заедно с нашите съюзници, за да възпрем противниците ни да направят нещо глупаво. През последните две десетилетия се подготвяхме за по-кратки войни и за ограничени конфликти, а това, за което трябва да сме готови сега, са потенциално много по-мащабни и продължителни конфликти, каквито виждаме в Украйна.“

Найтън заяви, че дроновете и самоуправляващите се системи „ще стават все по-важни за бъдещите войни“ и са област, в която Обединеното кралство трябва „да инвестира повече и да подобри (своите) способности“.

Министрите неведнъж бяха критикувани за забавянето на отбранителния инвестиционен план, като председателят на парламентарната комисия по отбрана Тан Деси заяви, че британските въоръжени сили и отбранителната индустрия „трябва да знаят каква е позицията ни и накъде вървим“.

Смята се, че зад забавянето стои спор между министерствата на финансите и на отбраната, отбелязва ДПА.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 1 Отговор
    Индийци от сектата Кали ходят по улиците на Англия с по два ятагана на пояса и колят белите а полицията не ги закача защото това са им традиционни ценности.

    16:44 05.06.2026

  • 2 Хак да им е

    26 2 Отговор
    Интеиганстват, провокират , действат подмолно и сега, когато кармата ги настигна ....реват.

    16:44 05.06.2026

  • 3 Без име

    19 0 Отговор
    Бай Дони е доволен, продава много оръжия на европейците.

    16:45 05.06.2026

  • 4 Сатана Z

    9 10 Отговор
    Великобритания се готви ,а България трябва да е готова вече за бойни действия на изток.На събира на НАТО в Туркие ще и кажат да започва викане на запасняците .Стягайте малките .Ще плащат и на омрелите

    16:47 05.06.2026

  • 5 Някой

    22 3 Отговор
    Стряскащо е, да!
    Особено като гледат онези видеа на падащи лешници от небето, и системите им за ПВО даже не ги отчитат... Как няма го е страх?
    Отделно, нали трябва да се получат едни безотчетни лиарди, за да се раздадат на правилните хора? Как иначе да убедиш обществото, ако не му насадиш страх? От руснаци, от финансова криза, от пандемия, от извънземни...

    16:49 05.06.2026

  • 6 Ха,ха

    8 0 Отговор
    Всичко е вери дейнджърс😂😂

    17:03 05.06.2026

  • 7 Не само Великобритания,

    3 15 Отговор
    цяла Европа усилено се превъоръжава, за да спре лудия старчок в бункера!

    Само наш Щирлиц спира готови договори и проекти.
    По SAVE нищо не е свършил, а комшиите договориха милиарди!
    Радко има задание из Кремля нищо да не прави.

    17:06 05.06.2026

  • 8 98/57

    8 0 Отговор
    Триковете на западния свят, които постоянно пропагандират руската заплаха, всъщност са насочени срещу Русия – било чрез разширяването на НАТО, било чрез т.нар. санкции. Практиката доказа, че именно Западът е агресорът в Европа!

    17:24 05.06.2026

  • 9 Не забравяйте

    7 0 Отговор
    Англичаните бомбардираха България.
    Ние не получихме никаква компенсация за разрушенията в София и др. Градове.
    Поне да вземат ромите , да не ходят гладни. Не спирайте ромите на път за Англия .

    17:26 05.06.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    Стармър такива репресии въведе, че и Ватикана по погрешка да ги нападне и ще ги победи.

    17:43 05.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания