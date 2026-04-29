Скъп конфликт! Пентагонът оценява разходите за войната с Техеран на 25 милиарда долара

Американското Министерство на отбраната заяви пред Конгреса, че по негови оценки войната с Иран до момента струва на САЩ 25 милиарда долара, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По време на изслушване в Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите изпълняващият длъжността главен финансов директор на Пентагона Джулс Хърст III каза, че по-голямата част от средствата са изразходвани за боеприпаси. Допълнителни разходи са направени за военните операции и за подмяна на оборудване.

Междувременно министърът на отбраната Пийт Хегсет днес е на изслушване в Конгреса - за първи път, откакто администрацията на президента Доналд Тръмп влезе във война с Иран.

Изслушването е посветено и на предложението за военен бюджет за 2027 г. Планът предвижда увеличение на разходите за отбрана до рекордните 1,5 трилиона долара. Преди изслушването АП отбеляза, че Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн се очаква да подчертаят нуждата от повече дронове, системи за противоракетна отбрана и военни кораби.

Демократите, които се противопоставят на войната с Иран и смятат, че това е скъп конфликт, започнат без одобрението на Конгреса, вероятно ще поставят въпроса за нарастващите разходи. Те критикуват и значителното изчерпване на американските запаси от боеприпаси, допълни агенцията.

Очаква се администрацията на Тръмп да бъде подложена на остри критики за бомбардировката на училище за момичета в Иран, при която загинаха повече от 160 деца. Някои законодатели може да поставят под въпрос отношението на Тръмп към съюзниците, както и готовността на армията да се справя с иранските дронове.