Скъп конфликт! Пентагонът оценява разходите за войната с Техеран на 25 милиарда долара

Американското Министерство на отбраната заяви пред Конгреса, че по негови оценки войната с Иран до момента струва на САЩ 25 милиарда долара, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
По време на изслушване в Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите изпълняващият длъжността главен финансов директор на Пентагона Джулс Хърст III каза, че по-голямата част от средствата са изразходвани за боеприпаси. Допълнителни разходи са направени за военните операции и за подмяна на оборудване.
Междувременно министърът на отбраната Пийт Хегсет днес е на изслушване в Конгреса - за първи път, откакто администрацията на президента Доналд Тръмп влезе във война с Иран.
Изслушването е посветено и на предложението за военен бюджет за 2027 г. Планът предвижда увеличение на разходите за отбрана до рекордните 1,5 трилиона долара. Преди изслушването АП отбеляза, че Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн се очаква да подчертаят нуждата от повече дронове, системи за противоракетна отбрана и военни кораби.
Демократите, които се противопоставят на войната с Иран и смятат, че това е скъп конфликт, започнат без одобрението на Конгреса, вероятно ще поставят въпроса за нарастващите разходи. Те критикуват и значителното изчерпване на американските запаси от боеприпаси, допълни агенцията.
Очаква се администрацията на Тръмп да бъде подложена на остри критики за бомбардировката на училище за момичета в Иран, при която загинаха повече от 160 деца. Някои законодатели може да поставят под въпрос отношението на Тръмп към съюзниците, както и готовността на армията да се справя с иранските дронове.
22:50 29.04.2026
22:52 29.04.2026
22:54 29.04.2026
4 Цвете
Коментиран от #33
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айде бе
Косвени : трилион
Ползи : нулеви
23:03 29.04.2026
8 Овчар
Коментиран от #15, #17
23:03 29.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Че кое му е .. скъпото?!?
Требе а си...НОГО ПРОЗДТ а чекаш фалит на държава която си печати сама парите;
Бай ДОНЧО показа на Узкоглазия педофил Как се правят...5... СВО та... За 40 ДНИ и без човешки жертви!
Коментиран от #19, #21, #43
23:07 29.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фактолог
Ракетни боеприпаси за 32 милиарда и производство 5-8 години.
Други боеприпаси 5-10 милиарда.
Нанесените щети на авиацията 8-10 милиарда.
Нанесените щети на корабите 5 милиарда.
Плюс 750 убити военни и 2200 ранени!
Разходите за гориво, издръжка , храна и други за 2 месеца на другия край на света за 50 хиляди войници излизат на още около 100 милиарда.
Коментиран от #24
23:08 29.04.2026
15 Шопо
До коментар #8 от "Овчар":Колко време ще бъде нужно на Русия за да превземе България ?
Справка ВСВ
Коментиран от #20, #23
23:08 29.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 У ДРИ БАЦЕ
У ДРИ ИИ
23:12 29.04.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Че кое му е .. скъпото?!?":Пак пишеш без да знаеш❗
Държавата не си печата сама парите❗
Тя ползва под наем, срещу процент, зелени хартийки които САМ си печата ФЕД ❗
Коментиран от #22
23:12 29.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Атина Палада
До коментар #11 от "Че кое му е .. скъпото?!?":НОГО ПРОЗДТ изглежда си ти :))) САЩ нямат своя валута за да печатат..Печатат други и го пишат на гърба на САЩ..Затова САЩ са се изгърбили ,не е лесно на гърба ти да висят едни 40 трилиона $
Коментиран от #25, #27, #28
23:15 29.04.2026
22 Дон Корлеоне
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Хаяско що не печата долари?
Коментиран от #39
23:15 29.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Фактолог":Така е , ама нали
"Най много се лъже преди избори,
ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА
и след лов!" ‼️
23:15 29.04.2026
25 Мда
До коментар #21 от "Атина Палада":Курсът на рублата се определя от Вашингтон.
Коментиран от #29
23:16 29.04.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Ква ... русия ма пе...ДАЛ":😀😀😀😀
Украински е не защото е от украинци,
ама ПО ПЕЙКИТЕ откъде да знаете откъде идват имената на войсковите формирования😀😀😀
Коментиран от #30, #34
23:18 29.04.2026
27 А в ръката кочина как е?
До коментар #21 от "Атина Палада":Що няма денги?Що живеят по-зле от Папуа Нова Гвинея?
23:19 29.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Атина Палада
До коментар #25 от "Мда":Вашингтон е в девета глуха! Той може да определя само ,как да си завърже връзките на обувките!
Коментиран от #35
23:20 29.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Ква ... русия ма пе...ДАЛ":По време на настъплението на Червената армия на запад,
оперативните обединения са получавали имена, базирани на географския район, в който оперират. Първи, втори и трети украински фронт са отговорни за освобождаването на различни части на Украйна и последващи действия в Източна Европа.
Преименуване: На 20 октомври 1943 г., въз основа на заповед на Ставката от 16 октомври 1943 г., Югозападният фронт е преименуван на Трети украински фронт.❗❗❗
Въпреки наименованието „украински“, съставът на войските е бил интернационален (предимно руснаци и украинци), но името обозначава териториалния обсег на военните действия❗
23:22 29.04.2026
32 Атина Палада
До коментар #23 от "Ква ... русия ма пе...ДАЛ":МОЧА-та нали беше на трети украински фронт ,а вие им я свалихте :)
23:22 29.04.2026
33 Факти
До коментар #4 от "Цвете":Тръмп издуха 70 долара на човек - средна заплата за 2 часа. Путин издуха 7000 долара на човек - средна заплата за половин година.
23:22 29.04.2026
34 Последния софиянец
До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ще ни покажеш ли КЪДЕ точно живеят тия етнически... русняци? В коя Република?
Защото само преди месец лично вашият Вожд -- ху.. ЙЛО , официално по кремля ТВ призна ,че ТАКЪВ ЕТН"ОС руснаци НЯМА!
Коментиран от #46
23:23 29.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #30 от "Шматкар,":Прочети какво пише на много врати в заведенията-
"МЪЖЕ".... "ЖЕНИ" ..... а вътре има .... тоалетни чинии❗
23:24 29.04.2026
38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Аз мога да чакам, а вие
23:26 29.04.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":Що питаш мен🤔❗
23:26 29.04.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":При ДЪЛГ от
4О ООО ООО ООО ООО 💰💰💰
са си камък на шията🤠❗
Но САШтинците се мъчат да прехвърлят своя дълг на страните на които успеят по Света ❗
Коментиран от #45
23:34 29.04.2026
43 Ти да видиш
До коментар #11 от "Че кое му е .. скъпото?!?":И ние си печатахме сами Лева ама кво стана, че фалирахме и не забогатяхме, че и печатницата спряхме !???
23:34 29.04.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
Все повече танкери зареждат от САЩ
23:35 29.04.2026
45 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Щом имат дълг що Китай и ЕС наливат милиарди в САЩ...
Русия и Япония също....
Явно печалбата на тия инвестиции е огромна.
Коментиран от #49
23:37 29.04.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #34 от "Последния софиянец":Не ме бъркай с учителя си по география ❗
Отвори поне Уикипедия или питай ИИ❗
23:39 29.04.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ГОЛА ВОДА си , ама верно си СМЕШЕН❗
Япония наливат, защото са окупирана от САШт страна❗
Япония дори ПЛАЩА на САШт за базите и войските на САШт на ЯПОНСКА територия,
АМА ГОЛИЯ С МЕХА откъде да знае❗
А Китай ОТДАВНА свива доларовите експозиции в ценни книжа и валута,ама ти и това НЕ ЗНАЕШ❗
В световен аспект в международната търговия делът на долара за двадесет години е спаднал от НАД 70%до ПОД 50%❗
Ама ти и това не знаеш❗
Хайде върви си лягай, че утре в училище ще спиш на чина ‼️
Коментиран от #50
23:45 29.04.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Русия явно са също окупирани от САЩ.....
23:48 29.04.2026