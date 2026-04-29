Скъп конфликт! Пентагонът оценява разходите за войната с Техеран на 25 милиарда долара

29 Април, 2026 22:49 669 50

Демократите, които се противопоставят на войната с Иран и смятат, че това е скъп конфликт, започнат без одобрението на Конгреса, вероятно ще поставят въпроса за нарастващите разходи

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американското Министерство на отбраната заяви пред Конгреса, че по негови оценки войната с Иран до момента струва на САЩ 25 милиарда долара, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По време на изслушване в Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите изпълняващият длъжността главен финансов директор на Пентагона Джулс Хърст III каза, че по-голямата част от средствата са изразходвани за боеприпаси. Допълнителни разходи са направени за военните операции и за подмяна на оборудване.

Междувременно министърът на отбраната Пийт Хегсет днес е на изслушване в Конгреса - за първи път, откакто администрацията на президента Доналд Тръмп влезе във война с Иран.

Изслушването е посветено и на предложението за военен бюджет за 2027 г. Планът предвижда увеличение на разходите за отбрана до рекордните 1,5 трилиона долара. Преди изслушването АП отбеляза, че Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн се очаква да подчертаят нуждата от повече дронове, системи за противоракетна отбрана и военни кораби.

Демократите, които се противопоставят на войната с Иран и смятат, че това е скъп конфликт, започнат без одобрението на Конгреса, вероятно ще поставят въпроса за нарастващите разходи. Те критикуват и значителното изчерпване на американските запаси от боеприпаси, допълни агенцията.

Очаква се администрацията на Тръмп да бъде подложена на остри критики за бомбардировката на училище за момичета в Иран, при която загинаха повече от 160 деца. Някои законодатели може да поставят под въпрос отношението на Тръмп към съюзниците, както и готовността на армията да се справя с иранските дронове.


  • 1 А50

    6 1 Отговор
    Това умножено по 10

    22:50 29.04.2026

  • 2 Име

    5 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:52 29.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    Тръмпяга-пука ми / утре изкарвам 300

    22:54 29.04.2026

  • 4 Цвете

    3 1 Отговор
    А МОЖЕШЕ С ТЕЗИ МИЛИАРДИ ДА ПОДПОМОГНАТ ДОСТА СЕМЕЙСТВА, КАТО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИ, НАПРИМЕР.А ТЕЗИ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ СМЪРТ, БОГАТЕЯТ ЯКО. 😢🌡🥹

    Коментиран от #33

    23:01 29.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айде бе

    4 1 Отговор
    Директни разходи и загуби: 230-40 милиарда.

    Косвени : трилион

    Ползи : нулеви

    23:03 29.04.2026

  • 8 Овчар

    8 3 Отговор
    И в България може да е скъп , ако руснаците ударят народа ще застане на страната на Русия срещу българското правителство , елита и жалкото НАТО..

    Коментиран от #15, #17

    23:03 29.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Че кое му е .. скъпото?!?

    3 3 Отговор
    Тон хартия и 15 минути работа на печатната машина!
    Требе а си...НОГО ПРОЗДТ а чекаш фалит на държава която си печати сама парите;
    Бай ДОНЧО показа на Узкоглазия педофил Как се правят...5... СВО та... За 40 ДНИ и без човешки жертви!

    Коментиран от #19, #21, #43

    23:07 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фактолог

    4 1 Отговор
    Унищожени бази около 60-70 милиарда и 3-5 години възстановяване.
    Ракетни боеприпаси за 32 милиарда и производство 5-8 години.
    Други боеприпаси 5-10 милиарда.
    Нанесените щети на авиацията 8-10 милиарда.
    Нанесените щети на корабите 5 милиарда.
    Плюс 750 убити военни и 2200 ранени!

    Разходите за гориво, издръжка , храна и други за 2 месеца на другия край на света за 50 хиляди войници излизат на още около 100 милиарда.

    Коментиран от #24

    23:08 29.04.2026

  • 15 Шопо

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Колко време ще бъде нужно на Русия за да превземе България ?
    Справка ВСВ

    Коментиран от #20, #23

    23:08 29.04.2026

  • 16 Факти

    4 4 Отговор
    Джобни пари за американците и само 13 жертви. Путин издумка резерва и изтрепа милион руснаци.

    23:09 29.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 У ДРИ БАЦЕ

    4 2 Отговор
    Ред е на мургавелките от... Куба
    У ДРИ ИИ

    23:12 29.04.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Че кое му е .. скъпото?!?":

    Пак пишеш без да знаеш❗
    Държавата не си печата сама парите❗
    Тя ползва под наем, срещу процент, зелени хартийки които САМ си печата ФЕД ❗

    Коментиран от #22

    23:12 29.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Че кое му е .. скъпото?!?":

    НОГО ПРОЗДТ изглежда си ти :))) САЩ нямат своя валута за да печатат..Печатат други и го пишат на гърба на САЩ..Затова САЩ са се изгърбили ,не е лесно на гърба ти да висят едни 40 трилиона $

    Коментиран от #25, #27, #28

    23:15 29.04.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #39

    23:15 29.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Фактолог":

    Така е , ама нали
    "Най много се лъже преди избори,
    ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА
    и след лов!" ‼️

    23:15 29.04.2026

  • 25 Мда

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Курсът на рублата се определя от Вашингтон.

    Коментиран от #29

    23:16 29.04.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ква ... русия ма пе...ДАЛ":

    😀😀😀😀
    Украински е не защото е от украинци,
    ама ПО ПЕЙКИТЕ откъде да знаете откъде идват имената на войсковите формирования😀😀😀

    Коментиран от #30, #34

    23:18 29.04.2026

  • 27 А в ръката кочина как е?

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Що няма денги?Що живеят по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    23:19 29.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Мда":

    Вашингтон е в девета глуха! Той може да определя само ,как да си завърже връзките на обувките!

    Коментиран от #35

    23:20 29.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ква ... русия ма пе...ДАЛ":

    По време на настъплението на Червената армия на запад,
    оперативните обединения са получавали имена, базирани на географския район, в който оперират. Първи, втори и трети украински фронт са отговорни за освобождаването на различни части на Украйна и последващи действия в Източна Европа.
    Преименуване: На 20 октомври 1943 г., въз основа на заповед на Ставката от 16 октомври 1943 г., Югозападният фронт е преименуван на Трети украински фронт.❗❗❗

    Въпреки наименованието „украински“, съставът на войските е бил интернационален (предимно руснаци и украинци), но името обозначава териториалния обсег на военните действия❗

    23:22 29.04.2026

  • 32 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Ква ... русия ма пе...ДАЛ":

    МОЧА-та нали беше на трети украински фронт ,а вие им я свалихте :)

    23:22 29.04.2026

  • 33 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Цвете":

    Тръмп издуха 70 долара на човек - средна заплата за 2 часа. Путин издуха 7000 долара на човек - средна заплата за половин година.

    23:22 29.04.2026

  • 34 Последния софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще ни покажеш ли КЪДЕ точно живеят тия етнически... русняци? В коя Република?
    Защото само преди месец лично вашият Вожд -- ху.. ЙЛО , официално по кремля ТВ призна ,че ТАКЪВ ЕТН"ОС руснаци НЯМА!

    Коментиран от #46

    23:23 29.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор
    При БВП от 29 ТРИЛИОНА $$$ на САЩ, тва са пари за семки и бонбонки

    Коментиран от #42

    23:23 29.04.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "Шматкар,":

    Прочети какво пише на много врати в заведенията-
    "МЪЖЕ".... "ЖЕНИ" ..... а вътре има .... тоалетни чинии❗

    23:24 29.04.2026

  • 38 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 2 Отговор
    Давайте урана, иначе блокадата остава.
    Аз мога да чакам, а вие

    23:26 29.04.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    Що питаш мен🤔❗

    23:26 29.04.2026

  • 40 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    2 1 Отговор
    Що не изнасяте петрол бре. САЩ ви взеха клиентите.

    23:32 29.04.2026

  • 41 Горски

    2 0 Отговор
    Арабските принцове трябва да вразумят Тръмп-шейтански, с пари или с куршум. Иран трябва да кажат, ако ни обстреляте отново или Ливан: Ще ви изчакаме само 1-час. И ще направим негодни за живеене Телавив и Дубай. Ще унищожим всички водни и електрически съоръжение за вода и ток, в целият регион в това число и Кипър и Азербайджан ако участват. Ако продължите, и ние ще продължим веднага и ще унищожим всички петролни кладенци в регионът, СКЛАДОВЕ И ПРИСТАНИЩА, КУРОРТИ И ДВОРЦИ. Защото вие не разбирате от добро, а се впечатлявате от МИР ЧРЕЗ СИЛА.

    23:34 29.04.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    При ДЪЛГ от
    4О ООО ООО ООО ООО 💰💰💰
    са си камък на шията🤠❗

    Но САШтинците се мъчат да прехвърлят своя дълг на страните на които успеят по Света ❗

    Коментиран от #45

    23:34 29.04.2026

  • 43 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Че кое му е .. скъпото?!?":

    И ние си печатахме сами Лева ама кво стана, че фалирахме и не забогатяхме, че и печатницата спряхме !???

    23:34 29.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    Конгреса ша даде зелена светлина за войната срещу Иран...такива милиарди не са изпускат.
    Все повече танкери зареждат от САЩ

    23:35 29.04.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щом имат дълг що Китай и ЕС наливат милиарди в САЩ...
    Русия и Япония също....
    Явно печалбата на тия инвестиции е огромна.

    Коментиран от #49

    23:37 29.04.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Последния софиянец":

    Не ме бъркай с учителя си по география ❗
    Отвори поне Уикипедия или питай ИИ❗

    23:39 29.04.2026

  • 47 АЕ АЯТОЛАСЧЕТА

    0 1 Отговор
    Спретвам ВМ База в Залива,да ви държа на каишка.

    23:41 29.04.2026

  • 48 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН

    0 0 Отговор
    Ако искат да съществуват, аятоласите да дават урана.

    23:43 29.04.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛА ВОДА си , ама верно си СМЕШЕН❗
    Япония наливат, защото са окупирана от САШт страна❗
    Япония дори ПЛАЩА на САШт за базите и войските на САШт на ЯПОНСКА територия,
    АМА ГОЛИЯ С МЕХА откъде да знае❗
    А Китай ОТДАВНА свива доларовите експозиции в ценни книжа и валута,ама ти и това НЕ ЗНАЕШ❗
    В световен аспект в международната търговия делът на долара за двадесет години е спаднал от НАД 70%до ПОД 50%❗
    Ама ти и това не знаеш❗
    Хайде върви си лягай, че утре в училище ще спиш на чина ‼️

    Коментиран от #50

    23:45 29.04.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Русия явно са също окупирани от САЩ.....

    23:48 29.04.2026