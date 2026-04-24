Самолетните билети ще поскъпват още

Цените на самолетните билети ще се увеличават още, а полети ще бъдат отменяни през следващите няколко седмици. Такава прогноза направи изпълнителният директор на Chevron Майк Уирт, информира CBS. Като причина шефът на петролната компания посочи продължаващата блокада на Ормузкия проток, която движи цените на горивата нагоре заради недостига на суровина.
"Смятам, че ситуацията за авиокомпаниите ще се влоши през следващите няколко седмици“, прогнозира Уирт, като посочи сигналите за липса на керосин в Европа и Азия. Той посочи, че повишаването на цените на самолетните билети, както и въвеждането на такси за горивото и за допълнителния багаж ще създаде проблеми на пътуващите, но също така ще ограничи пазара за авиокомпаниите.
"Няма да има голям избор от полети, а самолетите ще летят по-пълни след оптимизацията на маршрутите“, допълни шефът на Chevron. Според него американските авиокомпании са в по-изгодна позиция от европейските и в останалия свят, тъй като САЩ имат собствено производство на керосин.
Въпреки това цената на самолетното гориво се е увеличила с над 80% спрямо миналата година, сочат данните от пазара.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
12:21 24.04.2026
12:22 24.04.2026
Коментиран от #9
12:22 24.04.2026
Коментиран от #7
12:23 24.04.2026
12:34 24.04.2026
12:34 24.04.2026
До коментар #4 от "Кухоглава копейка":ще останем
12:35 24.04.2026
Коментиран от #12
12:35 24.04.2026
До коментар #3 от "Кака Наска Байконурова":кажеш, че и земята е плоска нали😂😂😂
Коментиран от #11
12:36 24.04.2026
12:36 24.04.2026
До коментар #9 от "Забрави да":Всеки пилот би ти потвърдил, че Земята е ПЛОСКА.
12:42 24.04.2026
До коментар #8 от "Грозотия1":сигурно тази снимка била предоставена на сайта безплатно..а инак плащаш за авторско право..а пари нема..горивата ще станат по-скъпи от литър ракия..
12:52 24.04.2026
13:00 24.04.2026
13:18 24.04.2026
Ще им се наложи и те да вдигнат ,,тарифите",които все по-малко ,,спонсори" ще имат възможност да им предложат...
Виж ,за едно прасе де лети до Дубай ...не го мисля...Той е въшлив с ...$$$....НАШИ.
13:19 24.04.2026
13:22 24.04.2026
13:26 24.04.2026
13:32 24.04.2026
Коментиран от #20
13:39 24.04.2026
До коментар #19 от "какъв е проблема , че ще":Е че ще караш само на въздух !
14:10 24.04.2026