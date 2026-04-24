Самолетните билети ще поскъпват още

24 Април, 2026 12:18 1 604 20

Цената на самолетното гориво се е увеличила с над 80% спрямо миналата година, сочат данните от пазара

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Цените на самолетните билети ще се увеличават още, а полети ще бъдат отменяни през следващите няколко седмици. Такава прогноза направи изпълнителният директор на Chevron Майк Уирт, информира CBS. Като причина шефът на петролната компания посочи продължаващата блокада на Ормузкия проток, която движи цените на горивата нагоре заради недостига на суровина.

"Смятам, че ситуацията за авиокомпаниите ще се влоши през следващите няколко седмици“, прогнозира Уирт, като посочи сигналите за липса на керосин в Европа и Азия. Той посочи, че повишаването на цените на самолетните билети, както и въвеждането на такси за горивото и за допълнителния багаж ще създаде проблеми на пътуващите, но също така ще ограничи пазара за авиокомпаниите.

"Няма да има голям избор от полети, а самолетите ще летят по-пълни след оптимизацията на маршрутите“, допълни шефът на Chevron. Според него американските авиокомпании са в по-изгодна позиция от европейските и в останалия свят, тъй като САЩ имат собствено производство на керосин.

Въпреки това цената на самолетното гориво се е увеличила с над 80% спрямо миналата година, сочат данните от пазара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    6 2 Отговор
    Сега ще ревне Педеричард да му плащаме 11%от ддс-то

    12:21 24.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 2 Отговор
    Шиши ще ни вози с фалкона до Дубай и Киев

    12:22 24.04.2026

  • 3 Кака Наска Байконурова

    4 10 Отговор
    Само глупак би повярвал, че крилете на самолет побират 30т гориво.. Явно е, че самолетите се буждаят от гориво само докато излетат и горе в небесата лети по други закони на физиката.

    Коментиран от #9

    12:22 24.04.2026

  • 4 Кухоглава копейка

    5 8 Отговор
    Беднотията ще мриеееееее.

    Коментиран от #7

    12:23 24.04.2026

  • 5 Нас ни бОли Фара,

    16 1 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    12:34 24.04.2026

  • 6 76547865

    6 2 Отговор
    С благодарност на Америка 😄

    12:34 24.04.2026

  • 7 Само богатите укро копiйки

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Кухоглава копейка":

    ще останем

    12:35 24.04.2026

  • 8 Грозотия1

    5 0 Отговор
    Какъв е този ислямски пазач на снимката?

    Коментиран от #12

    12:35 24.04.2026

  • 9 Забрави да

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кака Наска Байконурова":

    кажеш, че и земята е плоска нали😂😂😂

    Коментиран от #11

    12:36 24.04.2026

  • 10 Така де

    11 3 Отговор
    Нема лошо-нека...Докато тия на Запад не разберът,че без Русия са тотал щета... Ами да целуват ръка на Вовата та поне малко от малко да има икономическа и енергична стабилност в ЕС

    12:36 24.04.2026

  • 11 Кака Наска Байконурова

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Забрави да":

    Всеки пилот би ти потвърдил, че Земята е ПЛОСКА.

    12:42 24.04.2026

  • 12 да да

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Грозотия1":

    сигурно тази снимка била предоставена на сайта безплатно..а инак плащаш за авторско право..а пари нема..горивата ще станат по-скъпи от литър ракия..

    12:52 24.04.2026

  • 13 Овчар

    5 1 Отговор
    Когато поскъпне храната от големите хранителни вериги ще останат само парко -местата останало ще бъде разграбено от народа за народа....и НИКОЙ няма да може да спре тълпата...!

    13:00 24.04.2026

  • 14 Дудов

    8 0 Отговор
    Трябво да благодарим на Нетаняху и на Тръмп

    13:18 24.04.2026

  • 15 Съчустващ

    5 0 Отговор
    Да му мислят кифлоците...
    Ще им се наложи и те да вдигнат ,,тарифите",които все по-малко ,,спонсори" ще имат възможност да им предложат...
    Виж ,за едно прасе де лети до Дубай ...не го мисля...Той е въшлив с ...$$$....НАШИ.

    13:19 24.04.2026

  • 16 Фон дер Лай Нен

    6 1 Отговор
    Ами Путин е виновен,Да му вземем газта и да я пуснем на Зеленски и на другите евреи.След като затворим вратата естествено

    13:22 24.04.2026

  • 17 567890

    3 0 Отговор
    АМи то не може само във въздуха…

    13:26 24.04.2026

  • 18 Чапа

    4 2 Отговор
    Дано да поскъпнат самолетните билети. Че те самолетите станаха като градски транспорт. Всички пътуват та се късат. Няма кой да работи.

    13:32 24.04.2026

  • 19 какъв е проблема , че ще

    5 1 Отговор
    дишаме по чист въздух ли , новината е чудесна

    Коментиран от #20

    13:39 24.04.2026

  • 20 Проблема

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "какъв е проблема , че ще":

    Е че ще караш само на въздух !

    14:10 24.04.2026