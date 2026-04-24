Самолетните билети ще поскъпват още

Цените на самолетните билети ще се увеличават още, а полети ще бъдат отменяни през следващите няколко седмици. Такава прогноза направи изпълнителният директор на Chevron Майк Уирт, информира CBS. Като причина шефът на петролната компания посочи продължаващата блокада на Ормузкия проток, която движи цените на горивата нагоре заради недостига на суровина.

"Смятам, че ситуацията за авиокомпаниите ще се влоши през следващите няколко седмици“, прогнозира Уирт, като посочи сигналите за липса на керосин в Европа и Азия. Той посочи, че повишаването на цените на самолетните билети, както и въвеждането на такси за горивото и за допълнителния багаж ще създаде проблеми на пътуващите, но също така ще ограничи пазара за авиокомпаниите.

"Няма да има голям избор от полети, а самолетите ще летят по-пълни след оптимизацията на маршрутите“, допълни шефът на Chevron. Според него американските авиокомпании са в по-изгодна позиция от европейските и в останалия свят, тъй като САЩ имат собствено производство на керосин.

Въпреки това цената на самолетното гориво се е увеличила с над 80% спрямо миналата година, сочат данните от пазара.