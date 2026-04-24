"Руската военна авиация затъва дълбоко в криза, която и тя самата вече признава"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руската военна авиация е изправена пред криза, която се описва в документи на не друг, а "Авиаремонт" АД - основният конгломерат за поддръжка и ремонт на военни самолети в Русия, действащ под егидата на държавната корпорация "Ростех" и нейното дъщерно дружество "Обединена самолетостроителна корпорация". "Авиаремонт" е от основно значение за поддържането на оперативния и бойно готов целия военновъздушен флот на руските Въздушно-космически сили (ВКС). Това пише изданието Dallas Analytics.

Документи, получени от Dallas - включително материали, датирани едва от декември 2025 г. - сочат за ускоряващ се упадък в индустрията, най-ясно видим във влошаващия се оперативен опит на проектираната в Киев серия "Антонов Ан" - самолети от съветската епоха, които Русия вече не може да произвежда, заменя или поддържа без достъп до украинските вериги за доставки, срещу които западните санкции систематично са насочени. Корените на тази зависимост датират от повече от десетилетие. Когато Русия незаконно анексира Крим през 2014 г., цялата ѝ рамка за сътрудничество с "Антонов" се срина за една нощ. Москва загуби едновременно достъп до украински експертен опит в проектирането, резервни части и производствена верига. От 2016 г. насам никъде не е произведен нито един нов самолет "Антонов", което оставя Русия със стареещ самолетен парк, който едва може да експлоатира, но никога не може да замени.

Това стана и очевидно от инцидента през декември 2025 година, когато Ан-22 - най-способният руски стратегически военен самолет - се разпадна във въздуха и се потопи в резервоар в Ивановска област по време на тестов полет след планиран ремонт, убивайки всичките седем членове на екипажа на борда. Руският Следствен комитет образува наказателно дело за евентуални нарушения на правилата за подготовка на полета. Катастрофата е станала в същия град - Иваново - където се помещава 308 АРЗ (308 Авиаремонтный завод), основното съоръжение, отговорно за ремонта на серията Ан. Заводът бързо отрече да е замесен, заявявайки, че самолетът е преминал през цеховете му за последен път през 2007 г.

Това твърдение не е доказано. Dallas се е сдобил с документ, който сочи, че 308 АРЗ действително е извършвал ремонтни дейности по този конкретен самолет едва през август 2025 г. - само четири месеца преди инцидента.

Този инцидент не получи много обществено внимание, но следващият беше по-труден за игнориране - на 31 март 2026 г. военен транспортен самолет Ан-26 се разби по време на рутинен полет над Крим, при което загинаха всички 29 души на борда - сред тях генерал-лейтенант Александър Отрощенко, командир на Смесения авиационен корпус на Северния флот и един от най-отличените военни летци на Русия.

В официална позиция на Министерството на отбраната се казва, че "нямаше външно въздействие върху самолета. Предварителната причина за катастрофата е техническа неизправност".

Вътрешни документи пък показват, че техническата неизправност не е изолиран инцидент, а предвидимият резултат от инфраструктура за поддръжка, за която руските власти лично са признали, че вече не е годна за целта си - изпразнена от войната с Украйна, обект на западни санкции и лошо управлявана от верига на ръководство, която води директно до Кремъл.

Сред документите на "Авиаремонт", които Dallas е прегледал, е доклад, представен от генералния директор Алберт Баков на самия ръководител на "Ростех" Сергей Чемезов. Озаглавен "Доклад за SVC 30.12.2025" - SVC са инициалите на Чемезов на руски - документът се отнася до оперативното състояние на 308 АРЗ, дъщерното дружество, изцяло собственост на "Авиаремонт" в Иваново и основното руско ремонтно съоръжение за серията Антонов Ан (Ан-22, Ан-26, Ан-30 и Ан-72).

В края на декември 2025 г. Баков ясно заявява, че 308 АРЗ не е в състояние да извършва ремонти на самолети от серията Ан поради следните причини: не е осъществено заместване на вноса за ключови компоненти, липсва пълен комплект конструкторска документация, няма вътрешно производство на резервни части в Русия.

Той отбеляза още, че Министерството на отбраната не е изпълнило подробните графици за поддръжка на самолетния парк от серията Ан, одобрени от министъра на отбраната през 2023 г. Нова програма за справяне с недостига, която в момента се разработва в Експерименталния машиностроителен завод "В. М. Мясищев", предвижда финансирането да започне - приблизително 300 милиона долара - едва от 2029 г.

Междувременно 14 самолета в 308 АРЗ преминават през основен ремонт по държавната отбранителна поръчка. Авансовите плащания, получени по държавни договори, вече са изразходвани изцяло. Според доклада на Баков вече не е възможно да се продължат ремонтите. 308 ARZ няма алтернативен източник на приходи и е изправен пред заплаха от фалит - забележително признание за съоръжение със стратегическо значение. В една функционираща отбранителна институция това би довело до спешна намеса. В Русия, управлявана от "Ростех", това доведе до отпускане на заем.

Неизплатените заплати бяха уредени със средства, заети от RT-Capital, дъщерно дружество на "Ростех", специализирано в управлението и разпореждането с проблемни активи. Останалите средства бяха достатъчни за изплащане на авансите на служителите към 25 януари 2026 г.

Изборът на човек, на когото "Ростех" е поверил управлението на "Авиаремонт", е показателен сам по себе си. Алберт Баков пое ръководството на този стратегически актив през октомври 2022 г. - без никакъв релевантен авиационен опит. По образование той е икономист, специализиран в Япония, завършил е Института за азиатски и африкански изследвания към Московския държавен университет. Преди да пристигне в "Авиаремонт", той е бил последователно ръководител на концерна "Тракторни заводи", "Курганмашзавод" и АД "Централен изследователски институт за прецизно машиностроене" (ЦНИИТочмаш) - отбранителни предприятия, които нямат нищо общо с авиацията, но всяко от които се сблъсква с остри финансови затруднения по време на неговия мандат. Логиката на назначението му се обяснява не с неговия опит, а с лични връзки: Баков е зет на Никита Михалков - режисьора, който е в най-близкия кръг на Кремъл - и близък сътрудник на заместник-генералния директор на "Ростех" Игор Завялов.

Мащабът на проблема с ремонта на самолети се простира далеч отвъд един-единствен завод. Втори вътрешен документ - писмо, изпратено от Баков до заместник-генералния директор на "Ростех" Александър Назаров през август 2025 г. - разкрива, че Русия в момента експлоатира приблизително 368 самолета от серията Ан (Ан-12, Ан-26, Ан-72), принадлежащи на Министерството на отбраната, Националната гвардия и авиационния отдел на ФСБ, от които 143 се нуждаят от ремонт. Министерството на промишлеността и търговията официално потвърди пред "Авиаремонт" липсата на местно производство на части, възли и компоненти за самолети от серията Ан, което прави невъзможно изпълнението на договорите за ремонт в установените срокове.

Трети документ на "Авиаремонт", който е от май 2025 г., е най-директният от всички. Според документа, ако не се предприемат спешни мерки, ще бъде невъзможно да се ремонтират самолети тип Ан в рамките на 18 до 24 месеца - и експлоатацията им ще бъде напълно преустановена.

Взети заедно, документите оставят малко място за тълкуване. Русия експлоатира 368 военни самолета от серията Ан - незаменими, все по-неизползваеми и зависими от ремонтен център, който собственият ѝ генерален директор е обявил за неплатежоспособен. Броят на катастрофите с участието на самолети тип Ан ще нарасне драстично, според прогноза на руски авиационни експерти, цитирана в официален доклад сред документите.

Рисковете се простират отвъд военната авиация. Цивилното население на Сибир и Далечния изток на Русия - където самолетите Ан-26 и Ан-24 остават основното средство за въздушен транспорт за отдалечени общности - е изправено пред същия влошаващ се флот и същата липсваща инфраструктура за поддръжка. За тях, както и за 29-те души на борда на полета над Крим на 31 март, въпросът не е дали техническите неизправности ще станат рутинни, а колко още ще са необходими, преди Русия да бъде принудена да се изправи пред криза, която собствените ѝ служители вече са документирали изцяло.

Тези документи - за състоянието на авиационния сектор, показват, че западните санкции работят. За разлика от финансовите показатели, които Москва може да манипулира или прикрива, самолетите или летят, или не.

Украинската служба за външно разузнаване прогнозира, че страната ще загуби близо половината от гражданския си флот до 2030 г. Критичното предупреждение обаче е последователността. Русия демонстрира постоянна способност да заобикаля санкциите чрез посредници от трети страни, а пропуските в прилагането им в западните юрисдикции продължават да притъпяват кумулативния ефект.

Урокът от провала на серията Ан не е, че санкциите сами по себе си слагат край на войните, а че когато са прецизно проектирани, поддържани решително и синхронизирани в съюзническите юрисдикции, те променят аритметиката на война, която собственото ръководство на Русия лично е признало, че вече не може да бъде поддържана.