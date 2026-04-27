Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Светът се милитаризира ускорено! Разходите за отбрана растат с 2,9 процента

27 Април, 2026 14:14 531 9

  • нато-
  • сащ-
  • иран-
  • русия-
  • украйна-
  • оръжие

Основен двигател на глобалния ръст е Европа, където военните разходи са скочили с 14% до 864 милиарда долара

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Глобалните военни разходи са нараснали с 2,9% през 2025 г. до 2,89 трилиона долара, въпреки спад от 7,5% в САЩ след решението на президента Доналд Тръмп да спре новата финансова военна помощ за Украйна, показва публикуван в понеделник доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), цитиран от "Ройтерс".

Това е 11-а поредна година на увеличение, като разходите достигат 2,5% от световния брутен вътрешен продукт — най-високото равнище от 2009 г. насам.

"Предвид обхвата на настоящите кризи, както и дългосрочните цели за военни разходи на много държави, този растеж вероятно ще продължи до 2026 г. и след това", се казва в доклада на SIPRI.

Трите най-големи военни сили — САЩ, Китай и Русия — са изразходвали общо 1,48 трилиона долара, или 51% от световните военни разходи.

Военните разходи на САЩ са намалели до 954 милиарда долара през 2025 г., основно защото не е била одобрена нова военна помощ за Украйна. През предходните три години американското военно финансиране за Киев е възлизало общо на 127 милиарда долара.

"Спадът на военните разходи на САЩ през 2025 г. вероятно ще бъде краткотраен", заяви SIPRI.

"Разходите, одобрени от Конгреса на САЩ за 2026 г., са се увеличили до над 1 трилион долара, което е значително увеличение спрямо 2025 г., и биха могли да нараснат допълнително до 1,5 трилиона долара през 2027 г.", се казва в съобщението.

Основен двигател на глобалния ръст е Европа, където военните разходи са скочили с 14% до 864 милиарда долара.

Разходите на Русия и Украйна са продължили да нарастват през четвъртата година от войната, а увеличенията сред европейските членове на НАТО са довели до най-рязкото годишно покачване в Централна и Западна Европа от края на Студената война.

Разходите на Израел са намалели с 4,9% до 48,3 милиарда долара след края на войната в Газа през 2025 г., докато Иран отчита втори пореден спад — с 5,6% до 7,4 милиарда долара.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    Не бе! Не се милитаризира! ИДИОТИЗИРА СЕ!.. което е много по-опасно!
    оръжията нищо не могат да направят сами... но идиоти с оръжия... вече сме го гледали!

    14:16 27.04.2026

  • 2 Тръмп

    5 0 Отговор
    Точно това исках и го постигам

    14:17 27.04.2026

  • 3 За какво са ни тези оръжия?

    2 0 Отговор
    За Трета световна война ли се готвим или просто сме решили, поради липса на други идеи, да налеем още повече пари във ВПК.

    14:26 27.04.2026

  • 4 КАКВА ОТБРАНА БРЕ?!?)

    2 0 Отговор
    СТАНЕ ЛИ ВОЙНА ВСИЧКО Е У ПРЪСТТА. НАЙ ВЕЧЕ БЕДНИТЕ ДЪРЖАВИ. А ТЕ СА БОЛШЕНСТВОТО.

    14:27 27.04.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    И на кого да благодарим.....в кавички...разбира се...въпрос към проруските недоразумения...

    14:31 27.04.2026

  • 6 Светът се ръководи

    0 0 Отговор
    От психопати със силно разстройство от параноя. Вместо да седнат да преговарят с Русия те тъпчат джобовете на САЩ и украинските психопати с оръжия упорито ескалирайки конфликта в украйна. Накрая ще се наиграят. Ха дано светът се събуди и изхвърли боклука от управлението.

    14:35 27.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РФ е въздух под налягане !

    0 1 Отговор
    След Кидал ватенките са изгонени позорно с гордо вдигнато бяло знаме и от Тесалит!

    14:37 27.04.2026

  • 9 Силата на Москва е в свирката .

    0 1 Отговор
    Тия къде слагат пPoсия сред каквито и да е било сили ?!

    14:40 27.04.2026