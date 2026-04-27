Светът се милитаризира ускорено! Разходите за отбрана растат с 2,9 процента

Глобалните военни разходи са нараснали с 2,9% през 2025 г. до 2,89 трилиона долара, въпреки спад от 7,5% в САЩ след решението на президента Доналд Тръмп да спре новата финансова военна помощ за Украйна, показва публикуван в понеделник доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), цитиран от "Ройтерс".

Това е 11-а поредна година на увеличение, като разходите достигат 2,5% от световния брутен вътрешен продукт — най-високото равнище от 2009 г. насам.

"Предвид обхвата на настоящите кризи, както и дългосрочните цели за военни разходи на много държави, този растеж вероятно ще продължи до 2026 г. и след това", се казва в доклада на SIPRI.

Трите най-големи военни сили — САЩ, Китай и Русия — са изразходвали общо 1,48 трилиона долара, или 51% от световните военни разходи.

Военните разходи на САЩ са намалели до 954 милиарда долара през 2025 г., основно защото не е била одобрена нова военна помощ за Украйна. През предходните три години американското военно финансиране за Киев е възлизало общо на 127 милиарда долара.

"Спадът на военните разходи на САЩ през 2025 г. вероятно ще бъде краткотраен", заяви SIPRI.

"Разходите, одобрени от Конгреса на САЩ за 2026 г., са се увеличили до над 1 трилион долара, което е значително увеличение спрямо 2025 г., и биха могли да нараснат допълнително до 1,5 трилиона долара през 2027 г.", се казва в съобщението.

Основен двигател на глобалния ръст е Европа, където военните разходи са скочили с 14% до 864 милиарда долара.

Разходите на Русия и Украйна са продължили да нарастват през четвъртата година от войната, а увеличенията сред европейските членове на НАТО са довели до най-рязкото годишно покачване в Централна и Западна Европа от края на Студената война.

Разходите на Израел са намалели с 4,9% до 48,3 милиарда долара след края на войната в Газа през 2025 г., докато Иран отчита втори пореден спад — с 5,6% до 7,4 милиарда долара.