Берлин засилва военните връзки със САЩ въпреки напрежението между Мерц и Тръмп

29 Април, 2026 18:33, обновена 29 Април, 2026 18:43 449 15

Доналд Тръмп многократно е поставял под въпрос полезността на НАТО, а европейските съюзници се опасяват от евентуално изтегляне на американски войски от континента

Германия задълбочава военното си сътрудничество със САЩ, въпреки влошаващите се политически отношения между канцлера Фридрих Мерц и президента Доналд Тръмп.

От октомври американски полковник ще заеме ключов пост в командването на германската армия като заместник-началник на Оперативния отдел, където се планират мисии и се подготвят решения. Информацията е потвърдена от германската армия и Пентагона пред "Политико".

Назначението поставя американски офицер в центъра на сухопътните сили на Германия. Според говорител на германската армия целта е "да се задълбочи допълнително германо-американското сътрудничество и да се оптимизират съвместните оперативни способности в рамките на НАТО".

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, началник на германската армия, определи решението като знак за доверие: "Интегрирането на висш американски офицер в нашата оперативна дивизия е и израз на нашето взаимно, дълбоко доверие."

От американска страна също подчертаха стратегическото значение на хода. Говорителят на армията подполковник Вони Райт заяви, че обменът на офицери се извършва на "силно селективен принцип". Офицерът ще работи за подобряване на оперативната съвместимост "в подкрепа на изискванията на НАТО и двустранните отношения".

Експертът по отбрана Нико Ланге коментира, че назначението идва в момент, когато САЩ пренастройват военните си сили в Европа. "Особено на този етап, един интегриран щабен офицер от САЩ е от голяма полза", каза той.

На политическо ниво отношенията между Берлин и Вашингтон се влошиха през последните дни. Тръмп публично атакува Мерц, обвинявайки го в погрешна оценка на заплахата от Иран, след като германският канцлер заяви, че САЩ са били "унижени" от Техеран.

Тръмп многократно е поставял под въпрос полезността на НАТО, а европейските съюзници се опасяват от евентуално изтегляне на американски войски от континента. Това засилва натиска върху европейските държави да поемат по-голяма роля в собствената си отбрана.

Според Ланге Бундесверът ще трябва да развие способности, които досега са зависели от САЩ. "По-добре е този преход да се управлява заедно в дух на партньорство", отбеляза той.


  • 1 Ганя Путинофила

    6 0 Отговор
    За първи път в историята, Кремъл обяви, че на 9-ти май парада в Маскалия ще е без военна техника!
    Къде ли е похарчена?

    Коментиран от #5

    18:44 29.04.2026

  • 2 Държите се като подлоги на САЩ

    0 4 Отговор
    А САЩ яко преди ви унищожаваше тайно и отвътре, сега го прави явно и е толкова жалко да имате такова държание към врага си!

    Коментиран от #7

    18:48 29.04.2026

  • 3 Ами то,

    1 0 Отговор
    украинците оставихали ли им нещичко?

    18:48 29.04.2026

  • 4 Само Германия може

    4 1 Отговор
    да спаси Европа от руската сган!

    18:49 29.04.2026

  • 5 Май обърка темата

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    за тролене! 😄

    Коментиран от #9

    18:49 29.04.2026

  • 6 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Копейките тамън се бяха засилили да разпадат НАТО.

    Коментиран от #13

    18:49 29.04.2026

  • 7 При всички

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Държите се като подлоги на САЩ":

    случаи е по-добре близко до САЩ, отколкото опасно близо до североизточните варвари.

    Коментиран от #10

    18:50 29.04.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Мерц иска разрешение от Щатите за производство на ядрено оръжие с голям обсег!

    18:51 29.04.2026

  • 9 Тая тема

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Май обърка темата":

    е винаги и навсякъде актуална.

    Коментиран от #12

    18:52 29.04.2026

  • 10 Така е за всеки глупак

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "При всички":

    САЩ открито унищожава Европа, а глупака се радва!

    18:53 29.04.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Само КОНГРЕСА на САЩ може да извади страната от НАТО.

    18:53 29.04.2026

  • 12 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тая тема":

    Тролея не му пука, че е жалък и глупав и показва трагедията на запада и собственото си падение!

    Коментиран от #14

    18:54 29.04.2026

  • 13 Пропадналият тролей

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    на фашисткият запад, пак откраднал ник. АКО НЯКОПЙ Е ВЯРВАЛ, ЧЕ ЗАПАДА ЩЕ СТАНЕ ЦИГАНСКО ГЕТО ЗА ЛЪЖИ И КРАЖБИ.

    18:56 29.04.2026

  • 14 Руската пропаганда

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #15

    18:56 29.04.2026

  • 15 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:57 29.04.2026

