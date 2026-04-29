Берлин засилва военните връзки със САЩ въпреки напрежението между Мерц и Тръмп

Германия задълбочава военното си сътрудничество със САЩ, въпреки влошаващите се политически отношения между канцлера Фридрих Мерц и президента Доналд Тръмп.

От октомври американски полковник ще заеме ключов пост в командването на германската армия като заместник-началник на Оперативния отдел, където се планират мисии и се подготвят решения. Информацията е потвърдена от германската армия и Пентагона пред "Политико".

Назначението поставя американски офицер в центъра на сухопътните сили на Германия. Според говорител на германската армия целта е "да се задълбочи допълнително германо-американското сътрудничество и да се оптимизират съвместните оперативни способности в рамките на НАТО".

Генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, началник на германската армия, определи решението като знак за доверие: "Интегрирането на висш американски офицер в нашата оперативна дивизия е и израз на нашето взаимно, дълбоко доверие."

От американска страна също подчертаха стратегическото значение на хода. Говорителят на армията подполковник Вони Райт заяви, че обменът на офицери се извършва на "силно селективен принцип". Офицерът ще работи за подобряване на оперативната съвместимост "в подкрепа на изискванията на НАТО и двустранните отношения".

Експертът по отбрана Нико Ланге коментира, че назначението идва в момент, когато САЩ пренастройват военните си сили в Европа. "Особено на този етап, един интегриран щабен офицер от САЩ е от голяма полза", каза той.

На политическо ниво отношенията между Берлин и Вашингтон се влошиха през последните дни. Тръмп публично атакува Мерц, обвинявайки го в погрешна оценка на заплахата от Иран, след като германският канцлер заяви, че САЩ са били "унижени" от Техеран.

Тръмп многократно е поставял под въпрос полезността на НАТО, а европейските съюзници се опасяват от евентуално изтегляне на американски войски от континента. Това засилва натиска върху европейските държави да поемат по-голяма роля в собствената си отбрана.

Според Ланге Бундесверът ще трябва да развие способности, които досега са зависели от САЩ. "По-добре е този преход да се управлява заедно в дух на партньорство", отбеляза той.