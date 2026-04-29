Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Киев разрешава износ на излишно украинско оръжие по време на война
  Тема: Украйна

29 Април, 2026 22:19 923 49

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове

Politico Politico списание за политически анализи

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна официално ще разреши износа на излишни оръжия местно производство по време на война, с цел разширяване на сътрудничеството със съюзници и подкрепа на отбранителната индустрия, цитира думите му "Политико".

"Одобрихме всички детайли на ниво наши държавни институции. В момента нашият опит в областта на сигурността и оръжията, които са тествани в съвременните военни условия, представляват интерес за всички партньори, способни да осигурят реално ниво на защита на своята държавност и живота на своите граждани", каза Зеленски.

Досега Киев ограничаваше международното сътрудничество в отбраната основно до споделяне на военен опит, заради опасения, че неконтролираният износ може да доведе до загуба на технологии и влияние.

Макар правителството да отмени забраната за износ на отбранителна продукция през септември миналата година, продажбите останаха силно ограничени. Миналия месец Зеленски разкритикува производители, сключвали сделки без знанието на държавата. "Знам за около 10 фабрики, построени в различни части на света зад гърба на държавата", каза той.

Новият механизъм предвижда Съветът за национална сигурност и отбрана да координира износа и да гарантира, че нуждите на украинските сили за отбрана и сигурност ще бъдат удовлетворени с приоритет.

За износ ще се допуска само излишната продукция - оръжия и техника, произведени извън държавните поръчки за Украйна.

Зеленски съобщи, че Киев предлага на партньорите "специална форма на сътрудничество", при която Украйна ще доставя излишни дронове, други оръжия и боен опит, а партньорите ще откриват украински оръжейни заводи, ще споделят софтуер и ще интегрират украински системи. Той нарече схемата "сделки за дронове".

"Опростяваме бюрократичните процедури, поддържаме адекватно ниво на контрол върху износа и въвеждаме практически оперативни механизми за компаниите. Украинските компании ще получат реална възможност да навлязат на пазарите на страните партньори, но нашите военни имат право първо да получат необходимото количество оръжия", добави Зеленски.

Киев ще следи стриктно оръжията и софтуера, за да предотврати достъп на Русия до украински технологии.

"Инструктирах Министерството на външните работи, съвместно с нашите разузнавателни служби и Службата за сигурност на Украйна, да определи списъка с държави, за които износът на наше оръжие не е възможен поради сътрудничеството им с държавата агресор", каза Зеленски.

"Това е сериозно предизвикателство - да предотвратим попадането на нашите технологии и оръжия в руски ръце", добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин започна войната

    17 25 Отговор
    за да постави проруска власт в Украйна и да попречи тя да се милитаризира и да произвежда собствени оръжия. Какво стана - точно обратното. Украйна се превръща в най-милитаризираната държава в Европа, залагаща на увеличаващо се военно производство и високи технологии, и привлича още повече инвестиции в него.

    22:24 29.04.2026

  • 2 Слава Украйна

    16 28 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #7, #18, #47

    22:24 29.04.2026

  • 3 Бога Ми !!

    17 26 Отговор
    Русия Губи войната!!

    Коментиран от #23, #49

    22:25 29.04.2026

  • 4 Истината

    16 16 Отговор
    Райнметал имат заводи в Украйна за отбранителна военни технологии,те изнасят

    Коментиран от #10

    22:25 29.04.2026

  • 5 ООрана държава

    27 13 Отговор
    Сащ продават на нато, нато дарява на оркхайна, а тия ще продават.... Е урсуланците не виждат ли грешката в това уравнение и продължават да наливат европейските пари на данъкоплатеца в тази схема.

    Коментиран от #19, #25

    22:25 29.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Украйна е полудяла

    10 12 Отговор
    Бомбандират Безмилостно Руската петролна индустрия
    А Тръмп и европа стоят безмълвни

    22:27 29.04.2026

  • 9 СУТРИН ОБЕД ВЕЧЕР

    17 13 Отговор
    Все същото казано с различни думи. А населението на окраина стана наполовина.

    22:27 29.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 13 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Те всичките им технологии ОТБРАНИТЕЛНИ
    и все за нападение ги използват❗

    Коментиран от #36

    22:28 29.04.2026

  • 11 Брендо

    5 11 Отговор
    През мен се превърта една голяма част в зелено черен ленено хартиен еквивалент има и за салфетките в еуропа.

    22:28 29.04.2026

  • 12 Бункер

    14 15 Отговор
    Най Простото момче
    Стъпвало в Кремъл
    Ще унищожи Русия

    22:28 29.04.2026

  • 13 Нонсенс..,говори колкото да не заспи

    18 9 Отговор
    Как така изнасят,като всеки ден искат да им се дава,

    22:29 29.04.2026

  • 14 Украйна Разби Свинята

    12 15 Отговор
    Свинята Губи по вс фронтове

    Коментиран от #16

    22:30 29.04.2026

  • 15 ООрана държава

    7 11 Отговор

    До коментар #7 от "Един минус от мен":

    И аз му го турих един минус

    Коментиран от #17

    22:32 29.04.2026

  • 16 ФАКТ!

    10 12 Отговор

    До коментар #14 от "Украйна Разби Свинята":

    Югоизточният фронт на крепостните е разбит!!!

    22:32 29.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Уж бяха втората а украйна ги смля

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    Путина мобилизира жени

    22:34 29.04.2026

  • 19 Съвсем се ошашавихте от руска пропаганда

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Прочети статията, преди да бързаш да пишеш. Украйна произвежда много собствени оръжия и изнася от тях. Най-вече дронове. Който иска американски оръжия ще си ги купи от САЩ.

    Коментиран от #21

    22:34 29.04.2026

  • 20 Розов Руснак

    11 8 Отговор
    5 години атакуваме със Дупета на пред

    22:35 29.04.2026

  • 21 Пропагандата

    6 11 Отговор

    До коментар #19 от "Съвсем се ошашавихте от руска пропаганда":

    винаги има за цел глупака!

    22:36 29.04.2026

  • 22 Смех с ватенки

    11 7 Отговор
    Ако има в повече да го прати на 9 май на орките.

    22:36 29.04.2026

  • 23 Бягайте братушки

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бога Ми !!":

    Докато имате крака и глава

    22:36 29.04.2026

  • 24 Димяща ушанка

    11 6 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    22:36 29.04.2026

  • 25 Прав си.

    6 11 Отговор

    До коментар #5 от "ООрана държава":

    Това и дете във втори клас би го разбрал. По-очевадна схема няма.

    22:37 29.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    11 8 Отговор
    Кремълската шайка до есента ще фъсне в неизвестност.

    22:38 29.04.2026

  • 28 Глас от бункера

    12 7 Отговор
    Герасимов превзехте ли тоя Купянск бре?

    22:40 29.04.2026

  • 29 да питам

    12 8 Отговор
    А верно ли завода за орешници бил взривен от 3 украински ракети ?

    22:40 29.04.2026

  • 30 Факт

    11 9 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    22:42 29.04.2026

  • 31 Зеления много хитър

    8 9 Отговор
    Взима пари от европейците-ЕС и с милиардите произвежда оръжия и ще им ги продава.

    22:46 29.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Добре де, нали ...3 ДНЕВНИЯ ПЕН дел,.. обещаваше Демилитаризация на Украйна и... Киев за 2 ДНЯ?!?
    Педофил си беше,..пе ..Дал си остана

    22:51 29.04.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор
    Русия спишно търси внос на магарета, осли, катъри и друга четирикопитна техники таваришчи !!!
    За фронта ли ? А не.....за Парада ☝️

    Коментиран от #37

    22:52 29.04.2026

  • 35 Мишел

    4 4 Отговор
    Тежък удар по руските ракетни войски. Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим. Дронове на Силите за специални операции на въоръжените сили на Украйна тази нощ удариха складова база за оперативно-тактическите ракетни системи "Искандер" във временно окупирания Крим, предава "Укринформ".

    22:54 29.04.2026

  • 36 Шматкар,

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да не е имало 60 километрова танкова колона пред Москва?

    22:54 29.04.2026

  • 37 А тролея

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    га ша потърси мозък, за да не е глупака ползван от пропадналият запад, защото е евтин и глупав? Ъ?

    Коментиран от #39, #41

    22:54 29.04.2026

  • 38 да питам

    5 4 Отговор
    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    22:56 29.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ристе кьоравото

    5 3 Отговор
    Абе..я си знаех, че ни бай ДОНЧО психара,ни Ким ГАЗО, ни Кю мюрите от Африка моат а спасат ху ЙЛО Пи ДЕРА и Пен ДЕЛ могучая от ПОЗОРНОТО поражение!
    У ..йло уйде

    22:58 29.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами там не е за ядене бе глупав

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ритай у нужнико 😀":

    Това, че тролея е глупак и се рани там си е негов кахър.

    Коментиран от #45

    23:01 29.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украйна":

    долу нацистка уср@йна и подкрепящите ги фашисти

    23:08 29.04.2026

  • 48 Украинската зараза

    2 4 Отговор
    Зеленски подлага политиците на ментална кодировка по метода Кашпировски и после ограбва страните им.

    23:14 29.04.2026

  • 49 Поп да ти пее

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бога Ми !!":

    И да уринира върху гроба ти!

    23:48 29.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания