Киев разрешава износ на излишно украинско оръжие по време на война

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна официално ще разреши износа на излишни оръжия местно производство по време на война, с цел разширяване на сътрудничеството със съюзници и подкрепа на отбранителната индустрия, цитира думите му "Политико".

"Одобрихме всички детайли на ниво наши държавни институции. В момента нашият опит в областта на сигурността и оръжията, които са тествани в съвременните военни условия, представляват интерес за всички партньори, способни да осигурят реално ниво на защита на своята държавност и живота на своите граждани", каза Зеленски.

Досега Киев ограничаваше международното сътрудничество в отбраната основно до споделяне на военен опит, заради опасения, че неконтролираният износ може да доведе до загуба на технологии и влияние.

Макар правителството да отмени забраната за износ на отбранителна продукция през септември миналата година, продажбите останаха силно ограничени. Миналия месец Зеленски разкритикува производители, сключвали сделки без знанието на държавата. "Знам за около 10 фабрики, построени в различни части на света зад гърба на държавата", каза той.

Новият механизъм предвижда Съветът за национална сигурност и отбрана да координира износа и да гарантира, че нуждите на украинските сили за отбрана и сигурност ще бъдат удовлетворени с приоритет.

За износ ще се допуска само излишната продукция - оръжия и техника, произведени извън държавните поръчки за Украйна.

Зеленски съобщи, че Киев предлага на партньорите "специална форма на сътрудничество", при която Украйна ще доставя излишни дронове, други оръжия и боен опит, а партньорите ще откриват украински оръжейни заводи, ще споделят софтуер и ще интегрират украински системи. Той нарече схемата "сделки за дронове".

"Опростяваме бюрократичните процедури, поддържаме адекватно ниво на контрол върху износа и въвеждаме практически оперативни механизми за компаниите. Украинските компании ще получат реална възможност да навлязат на пазарите на страните партньори, но нашите военни имат право първо да получат необходимото количество оръжия", добави Зеленски.

Киев ще следи стриктно оръжията и софтуера, за да предотврати достъп на Русия до украински технологии.

"Инструктирах Министерството на външните работи, съвместно с нашите разузнавателни служби и Службата за сигурност на Украйна, да определи списъка с държави, за които износът на наше оръжие не е възможен поради сътрудничеството им с държавата агресор", каза Зеленски.

"Това е сериозно предизвикателство - да предотвратим попадането на нашите технологии и оръжия в руски ръце", добави той.