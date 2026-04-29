Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Русия напада все повече влакове в Украйна. Убива цивилни

Русия напада все повече влакове в Украйна. Убива цивилни

29 Април, 2026 16:03 1 143 65

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас

Железопътната компания е в постоянен контакт с военните и анализира точно заплахите - не само в близост до фронта, но и в други райони

Русия напада все повече влакове в Украйна. Убива цивилни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия все по-често напада украински пътнически влакове, за да убива цивилни. "Преди влакът беше като вълшебен свят. Качваш се и всичко лошо оставаше отвън. Сега и влаковете в Украйна вече не са сигурни."

Кирило пътувал с жена си с влак от Киев към Харков в източната част на Украйна. Двамата искали да посетят там свой приятел, който служи в армията. Пътуването било неспокойно, на няколко пъти се наложило да напускат влака – заради руски въздушни удари. Първата тревога била още на гарата в Киев. "Току-що се бяхме качили във влака, когато чухме, че всички трябва да слязат и да търсят укритие", разказва Кирило. Следващата евакуация се състояла насред гората. "Странно, необичайно усещане – когато всички напускат влака и отиват в гората", казва мъжът.

Убити служители на железниците и пътници

Русия напада украински железопътни съоръжения още от началото на войната, започнала през февруари 2022 година. Първоначално това бяха гари, железопътни мостове и депа. Днес това се е променило, казва шефът на железниците Александър Перцовски. "Технологиите претърпяха развитие. В определени части на страната – и за съжаление, те обхващат все по-големи райони – врагът днес разполага с възможности и средства да управлява дроновете в реално време. По този начин той може да се прицелва директно в движещи се влакове", казва Перцовски.

И Русия прави точно това все по-често. През последните месеци бяха убити много железопътни служители и пътници. Атака с дрон срещу междуградски влак с 291 пътници в района на Харков в края на януари причини смъртта на петима цивилни.

Непосредствено след това нападение ръководството на железниците реши да евакуира пътническите влакове при всяка заплаха от атака. Това води до закъснения, но спасява човешки животи, казва шефът на железниците Перцовски. "Влаков вагон може да се превърне в смъртоносен капан поради конструкцията си и поради факта, че се запалва много бързо. Металът се деформира бързо и се отделят химични вещества", обяснява той.

Железопътната компания е в постоянен контакт с военните и анализира точно заплахите - не само в близост до фронта, но и в други райони.

"Всички да бягат в гората!"

Някои пътници са публикували видеоклипове в социалните мрежи. "Всички в гората!", провиква се в един от тях един мъж. Хората се скриват в храстите, а на заден план се вижда влак, от предната част на който се издигат пламъци, а над тях - черен дим.

В друго видео се вижда как една жена бърза в тъмното обратно към купето си. Тя прекарала три часа в убежище, край което спрял влакът ѝ.

Кирило и съпругата му чули изстрели по време на евакуацията си, видели дрон и хеликоптер, който преследвал вражеския дрон. Хората останали спокойни. "Струва ми се, че ние в Украйна вече свикнахме с тези неща. Една пътничка разхождаше кучето си. И тогава дори се пошегувахме: "О, колко практично. Спирка, за да можеш да изведеш кучето на разходка."

Но въпреки опитите на хората да приемат трудностите с хумор, руските атаки срещу пътническите влакове променят картината. Защото железопътният транспорт в Украйна е символ на украинската съпротива: въпреки войната влаковете в страната почти винаги са се движели и са пристигали навреме. Сега цари несигурност.

"Преди железопътният транспорт беше като вълшебен свят. Качваш се във влака и атаките, войната - всичко лошо оставаше отвън. Вътре в него се чувствахме в безопасност. Сега дори влаковете вече не са сигурни", казва Кирило.

Въпреки заплахата железниците искат да продължат да обслужват колкото се може повече линии. Хората в Украйна ще продължат да ползват влаковете. Те нямат друга възможност.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма изненадани

    9 47 Отговор
    Това е същината на "руский мир".

    Коментиран от #21, #41

    16:03 29.04.2026

  • 2 зИленски

    33 7 Отговор
    БОЙКОТ НА ДВ !

    16:04 29.04.2026

  • 3 Кирил

    38 6 Отговор
    Може би да не прекарват оръжие в цивилни влакове?

    16:04 29.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 36 Отговор
    Русия не са способни на такова нещо/ те са РУС принц , невинен,,,дълбаещ по дупките на расафилите

    Коментиран от #52

    16:05 29.04.2026

  • 5 Истината

    9 49 Отговор
    Русия е терористична държава под управлението на терористичен режим.
    За съжаление не можем да направим почти нищо по този въпрос ....

    Коментиран от #10, #16

    16:07 29.04.2026

  • 6 ДА БЕ ДА

    41 6 Отговор
    УКРАИНСКИ СКАЗКИ ЗА ДЕБИЛИ.

    16:08 29.04.2026

  • 7 Абе,

    41 4 Отговор
    дойчезеле, като ударят нещо укристанците в Русия,се радва с дни , като стане обратното,вие като койот ...

    Коментиран от #18, #19

    16:09 29.04.2026

  • 8 Зелито дойче

    34 4 Отговор
    Пропаганционната война я печелите ама на фронта сте гола вода.

    16:10 29.04.2026

  • 9 Токсик веле

    28 5 Отговор
    Закривай

    Коментиран от #51

    16:10 29.04.2026

  • 10 Хихи

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    стига вади "истината" от дирника си ...

    Коментиран от #29

    16:11 29.04.2026

  • 11 Абе зеле

    25 5 Отговор
    Мерцата как е? Тръмпито го ошамари пък той го целува. При вас така ли е?

    Коментиран от #44

    16:11 29.04.2026

  • 12 Долна Воня

    36 5 Отговор
    Исраел колко невинни на ден убива? Кажи де?

    16:13 29.04.2026

  • 13 Зеликите са тук

    25 4 Отговор
    Абе, я вижте укрите колко и къде удрят с дронове и рекети... Вашта соро...соид,.на м..ка

    Коментиран от #40

    16:13 29.04.2026

  • 14 Зеленски

    28 4 Отговор
    е този, който слага ракетни установки в болници

    и кара тежко оръжие и дронове с пътнически влакове

    Това е военно престъпление по ООН.

    16:13 29.04.2026

  • 15 стоян георгиев

    26 5 Отговор
    😂 цивилните не се возят на военни влакове с оръжия

    Коментиран от #54

    16:14 29.04.2026

  • 16 лъжата

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    промити мозъчета яко тролят тука.......

    16:14 29.04.2026

  • 17 Софиянец

    23 4 Отговор
    Е нали уж е пълномащабна война, бе! Какви са тия цивилни по влаковете?

    16:15 29.04.2026

  • 18 Лука

    6 26 Отговор

    До коментар #7 от "Абе,":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #26, #39

    16:15 29.04.2026

  • 19 Нали се сещаш

    13 2 Отговор

    До коментар #7 от "Абе,":

    Един е същ дописник се разписва под всички статии

    16:15 29.04.2026

  • 20 Мириз на зеле

    17 3 Отговор
    Заработваме яко ама като Путин спечели ще бегаме с 200

    Коментиран от #43

    16:16 29.04.2026

  • 21 много кух

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "няма изненадани":

    но с "демократична" насоченост... а т.а.нар. западен "мир" какъв е, я кажи соро...сче

    16:16 29.04.2026

  • 22 руzcлямите

    3 18 Отговор
    после квиииичат

    16:17 29.04.2026

  • 23 Умен не съм

    11 2 Отговор
    Обичам да съм марионетка за центове.

    16:17 29.04.2026

  • 24 az СВО Победа80

    21 5 Отговор
    Оффф, пак от вкисналите пропагандни манджи за "лошата" Русия....

    16:17 29.04.2026

  • 25 си дзън

    10 0 Отговор
    Падах на главата си като малък, сега е празна

    16:18 29.04.2026

  • 26 чети ти

    14 3 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    ама явно не можеш,а опорктите ти ги дават от нпо-та от петрохан....история не си чел явно никога....1932-1945 този период чети де...б...ил.

    Коментиран от #48

    16:18 29.04.2026

  • 27 Варна 3

    6 2 Отговор
    Пропагандата винаги се цели в мен, защото съм неумен.

    16:19 29.04.2026

  • 28 Бесен - Язовец

    18 5 Отговор
    Русия напада влакове, само кат прочетеш шутовското заглавие на шутовската черна станция на ЦРУ

    Коментиран от #36

    16:19 29.04.2026

  • 29 Лука

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Хихи":

    Дай аргументи. и не пиши глупости!

    Коментиран от #34

    16:19 29.04.2026

  • 30 Видях заглавието!

    13 4 Отговор
    И веднага познах,кой ще е автора!

    16:20 29.04.2026

  • 31 хахахахха

    17 5 Отговор
    още като видях заглавието си знаех че е на dw,няма по ж@лк@ и лъжлива медия 😆

    16:21 29.04.2026

  • 32 Глад голям

    10 5 Отговор
    Викам срещу Русия за пари

    16:21 29.04.2026

  • 33 Фламинго

    5 11 Отговор
    Бия лошо и на дълбоко по руските

    16:25 29.04.2026

  • 34 Ти не пиши глупости

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "Лука":

    сл@б0умен фашист

    16:26 29.04.2026

  • 35 точка

    15 3 Отговор
    Яаа глей ти Русия трепе влакове!А в тях,случайно, имало и цивилни ,освен военни ,наемници и военни товари Впрочем те на наемниците викат цивилни.

    16:27 29.04.2026

  • 36 Обесен Бурсук

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Бесен - Язовец":

    А, ти жив ли си уе?

    16:30 29.04.2026

  • 37 Българин

    4 13 Отговор
    Българското гадно племе се радва на руските убийци и мрази жертвите им, за това е на този хал. Господ гледа!

    Коментиран от #47

    16:30 29.04.2026

  • 38 Неудобната истина

    5 0 Отговор
    Да си затвориш очите за да не видиш престъпление е грях!
    Но да защитаваш и омаловажаваш престъпление - това е непростим грях. Подбудите и симпатиите са без значение.....

    16:32 29.04.2026

  • 39 Малкия Стоянчо

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    Лука ,казаха че го лигавиш и на подрастващи докато им разправяш приказки за по 5 €вро на сеанс ,валидна ли е офертата и аз да се включа ,мисля да ги спестя от закуските .

    Коментиран от #49, #50

    16:32 29.04.2026

  • 40 ха ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Зеликите са тук":

    да и натеб твойтарусоробска,.на м..ка

    Коментиран от #58, #59

    16:32 29.04.2026

  • 41 ТОВА е

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "няма изненадани":

    само малка ЧАСТ от СЪЩИНАТА на КРАВАРСКИЯ мир по света , за който ТИ или ВИЕ не забелязвате от ДЕСЕТИЛЕТИЯ . СОРИ . Ако бай бай не бе дошъл там , да бе мирно и ДО сега .

    16:33 29.04.2026

  • 42 Боко

    4 1 Отговор
    Убива, ама много слабо🧐

    16:34 29.04.2026

  • 43 ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мириз на зеле":

    когабе 4 годиниивсесте е сега катоспечелим

    16:35 29.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Радвам се, че

    2 6 Отговор
    украинците не убиват цивилни.

    16:41 29.04.2026

  • 46 Сайтът Факти са българският отдел

    9 1 Отговор
    На Дойче Веле.
    Нямам намерение да си губя времето с нискокачествена поръчкова журналистика.

    Приятна вечер на всички нормални хора!

    16:44 29.04.2026

  • 47 КОТ.ар.АК 😼

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Дъжд ли те е навалял или просто така си миришеш на мокър домашен любимец ?

    16:45 29.04.2026

  • 48 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "чети ти":

    Става въпрос за критерии на фашистка държава а не за история ! Отговор на въпроса коя държава е фашистка?

    16:47 29.04.2026

  • 49 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Малкия Стоянчо":

    На Украинци го лигавя безпплатно ,но ти Стоянчо явно не си в тази категория ,та събирай парички .

    Коментиран от #55

    16:49 29.04.2026

  • 50 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Малкия Стоянчо":

    Можеш ли да мислиш с другата глава ?

    Коментиран от #53

    16:50 29.04.2026

  • 51 Дядо ви

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Токсик веле":

    Чудя се, у германско, толкова ли са плиткоумни и с такива ли инфантилни лъжи ги обработват. Азбучна истина за всяка война е, че в началото се нарушава/унищожава логистиката, енергетиката и всички по веригата на военния тил, в това число всички цивилни предприятия/системи имащи отношение към поддръжката на армията и способността за съпротивление. Относно логистиката на първо място това са водната и железопътната по очевидни причини. Това, че украинците използват за щит собственото си население и в една влакова композиция мешат вагони със специален /военен товар и цивилни пътници е военно престъпление и сатанинско дело. Това правят те и по отношение на разместването на огневи точки, ПВО и ПРО и други военни обекти в жилищни квартали между блоковете, в детски градини и болници, дори в "МОЛ"-ове, за което свидетелстваха самите ВСУ хвалейки се със своята хитрост по собствената им телевизия а и украинската Интернет сфера е пълна със снимки и филми направени от ужасени граждани украинци. Плиткоумието инодиотската пропаганда на Дойче Веле е признак не толкова на глупост (която е трудно да бъде отречени) , колкото на пълно отчаяние, злоба и безсилие. Западняците искат да се самоубиват, очевидно не можем да ги спрем. А НИЕ трябва преди всичко да се погрижим за България, за нашата Родина, за Вярата и децата си.

    16:53 29.04.2026

  • 52 Тити

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бре ей долно софийско тссси ганне ,що си откраднал на Оня Максудския ссъс счупените уши и тпия празен поглед ника ?

    16:54 29.04.2026

  • 53 Малкия Стоянчо

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Лука":

    Кво от мен повече пари ли ще искаш,чичо ?

    Коментиран от #61

    16:56 29.04.2026

  • 54 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян георгиев":

    За съжаление се возят защото нямат избор и никой не ги пита.

    16:56 29.04.2026

  • 55 Лука ПАК КРАДЕШ

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Лука":

    Показваш че мисленето с горната глава ти е чуждо! Никой не можеш заблуди ,не е в моя речник .

    Коментиран от #57

    16:57 29.04.2026

  • 56 1234

    4 0 Отговор
    ако Русия беше сащ или израел, първата и работа щеше да бъде да унищожи железопътните мостове и влаковете за да не возят войници, а и след като влака е единствения начин да влизат в украйна всякакви представители на ес и държавите спонсори , седи с тежка сила въпроса , защо досега не са прекъснати линиите?

    16:59 29.04.2026

  • 57 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Лука ПАК КРАДЕШ":

    И грам свян нямаш ,ама кво ли се чудя вие всичките "демократи" сте такива .

    17:02 29.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ХА ХА

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ха ха ха":

    Що не си Е.П.М ? Просто е така както винаги си го правил?

    17:06 29.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Малкия Стоянчо":

    Гледам сам си говориш ,потърси помощ!

    17:13 29.04.2026

  • 62 Берлин

    1 0 Отговор
    Да,да, всички вярват на окрабандерите, като казал американски наемник, който избяга от окрабандерия, Русия много хуманна към окранацюгите,те се прикриват в болници, влакове, училища и много са подли,това е истината за нацистите.

    17:13 29.04.2026

  • 63 Емии

    0 0 Отговор
    Когато превозват оръжие по гражданската инфраструктура. Какво да правят ?
    Украинци бомбардират цивилни бензиностанции защото зареждали танкове.

    17:15 29.04.2026

  • 64 Маринчу

    0 0 Отговор
    Чапай и Петка нападат влакове, мислейки ги за зли великани! Това са руските Дон Кихот и Санчо панса!

    17:16 29.04.2026

  • 65 8428

    0 0 Отговор
    Фактически, както беше потвърдено, над 90% от така наречените от Украйна цивилни не са такива!

    17:20 29.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания