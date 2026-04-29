Русия напада все повече влакове в Украйна. Убива цивилни

Русия все по-често напада украински пътнически влакове, за да убива цивилни. "Преди влакът беше като вълшебен свят. Качваш се и всичко лошо оставаше отвън. Сега и влаковете в Украйна вече не са сигурни."

Кирило пътувал с жена си с влак от Киев към Харков в източната част на Украйна. Двамата искали да посетят там свой приятел, който служи в армията. Пътуването било неспокойно, на няколко пъти се наложило да напускат влака – заради руски въздушни удари. Първата тревога била още на гарата в Киев. "Току-що се бяхме качили във влака, когато чухме, че всички трябва да слязат и да търсят укритие", разказва Кирило. Следващата евакуация се състояла насред гората. "Странно, необичайно усещане – когато всички напускат влака и отиват в гората", казва мъжът.

Убити служители на железниците и пътници

Русия напада украински железопътни съоръжения още от началото на войната, започнала през февруари 2022 година. Първоначално това бяха гари, железопътни мостове и депа. Днес това се е променило, казва шефът на железниците Александър Перцовски. "Технологиите претърпяха развитие. В определени части на страната – и за съжаление, те обхващат все по-големи райони – врагът днес разполага с възможности и средства да управлява дроновете в реално време. По този начин той може да се прицелва директно в движещи се влакове", казва Перцовски.

И Русия прави точно това все по-често. През последните месеци бяха убити много железопътни служители и пътници. Атака с дрон срещу междуградски влак с 291 пътници в района на Харков в края на януари причини смъртта на петима цивилни.

Непосредствено след това нападение ръководството на железниците реши да евакуира пътническите влакове при всяка заплаха от атака. Това води до закъснения, но спасява човешки животи, казва шефът на железниците Перцовски. "Влаков вагон може да се превърне в смъртоносен капан поради конструкцията си и поради факта, че се запалва много бързо. Металът се деформира бързо и се отделят химични вещества", обяснява той.

Железопътната компания е в постоянен контакт с военните и анализира точно заплахите - не само в близост до фронта, но и в други райони.

"Всички да бягат в гората!"

Някои пътници са публикували видеоклипове в социалните мрежи. "Всички в гората!", провиква се в един от тях един мъж. Хората се скриват в храстите, а на заден план се вижда влак, от предната част на който се издигат пламъци, а над тях - черен дим.

В друго видео се вижда как една жена бърза в тъмното обратно към купето си. Тя прекарала три часа в убежище, край което спрял влакът ѝ.

Кирило и съпругата му чули изстрели по време на евакуацията си, видели дрон и хеликоптер, който преследвал вражеския дрон. Хората останали спокойни. "Струва ми се, че ние в Украйна вече свикнахме с тези неща. Една пътничка разхождаше кучето си. И тогава дори се пошегувахме: "О, колко практично. Спирка, за да можеш да изведеш кучето на разходка."

Но въпреки опитите на хората да приемат трудностите с хумор, руските атаки срещу пътническите влакове променят картината. Защото железопътният транспорт в Украйна е символ на украинската съпротива: въпреки войната влаковете в страната почти винаги са се движели и са пристигали навреме. Сега цари несигурност.

"Преди железопътният транспорт беше като вълшебен свят. Качваш се във влака и атаките, войната - всичко лошо оставаше отвън. Вътре в него се чувствахме в безопасност. Сега дори влаковете вече не са сигурни", казва Кирило.

Въпреки заплахата железниците искат да продължат да обслужват колкото се може повече линии. Хората в Украйна ще продължат да ползват влаковете. Те нямат друга възможност.