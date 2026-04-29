Русия напада все повече влакове в Украйна. Убива цивилни

Русия все по-често напада украински пътнически влакове, за да убива цивилни. "Преди влакът беше като вълшебен свят. Качваш се и всичко лошо оставаше отвън. Сега и влаковете в Украйна вече не са сигурни."
Кирило пътувал с жена си с влак от Киев към Харков в източната част на Украйна. Двамата искали да посетят там свой приятел, който служи в армията. Пътуването било неспокойно, на няколко пъти се наложило да напускат влака – заради руски въздушни удари. Първата тревога била още на гарата в Киев. "Току-що се бяхме качили във влака, когато чухме, че всички трябва да слязат и да търсят укритие", разказва Кирило. Следващата евакуация се състояла насред гората. "Странно, необичайно усещане – когато всички напускат влака и отиват в гората", казва мъжът.
Убити служители на железниците и пътници
Русия напада украински железопътни съоръжения още от началото на войната, започнала през февруари 2022 година. Първоначално това бяха гари, железопътни мостове и депа. Днес това се е променило, казва шефът на железниците Александър Перцовски. "Технологиите претърпяха развитие. В определени части на страната – и за съжаление, те обхващат все по-големи райони – врагът днес разполага с възможности и средства да управлява дроновете в реално време. По този начин той може да се прицелва директно в движещи се влакове", казва Перцовски.
И Русия прави точно това все по-често. През последните месеци бяха убити много железопътни служители и пътници. Атака с дрон срещу междуградски влак с 291 пътници в района на Харков в края на януари причини смъртта на петима цивилни.
Непосредствено след това нападение ръководството на железниците реши да евакуира пътническите влакове при всяка заплаха от атака. Това води до закъснения, но спасява човешки животи, казва шефът на железниците Перцовски. "Влаков вагон може да се превърне в смъртоносен капан поради конструкцията си и поради факта, че се запалва много бързо. Металът се деформира бързо и се отделят химични вещества", обяснява той.
Железопътната компания е в постоянен контакт с военните и анализира точно заплахите - не само в близост до фронта, но и в други райони.
"Всички да бягат в гората!"
Някои пътници са публикували видеоклипове в социалните мрежи. "Всички в гората!", провиква се в един от тях един мъж. Хората се скриват в храстите, а на заден план се вижда влак, от предната част на който се издигат пламъци, а над тях - черен дим.
В друго видео се вижда как една жена бърза в тъмното обратно към купето си. Тя прекарала три часа в убежище, край което спрял влакът ѝ.
Кирило и съпругата му чули изстрели по време на евакуацията си, видели дрон и хеликоптер, който преследвал вражеския дрон. Хората останали спокойни. "Струва ми се, че ние в Украйна вече свикнахме с тези неща. Една пътничка разхождаше кучето си. И тогава дори се пошегувахме: "О, колко практично. Спирка, за да можеш да изведеш кучето на разходка."
Но въпреки опитите на хората да приемат трудностите с хумор, руските атаки срещу пътническите влакове променят картината. Защото железопътният транспорт в Украйна е символ на украинската съпротива: въпреки войната влаковете в страната почти винаги са се движели и са пристигали навреме. Сега цари несигурност.
"Преди железопътният транспорт беше като вълшебен свят. Качваш се във влака и атаките, войната - всичко лошо оставаше отвън. Вътре в него се чувствахме в безопасност. Сега дори влаковете вече не са сигурни", казва Кирило.
Въпреки заплахата железниците искат да продължат да обслужват колкото се може повече линии. Хората в Украйна ще продължат да ползват влаковете. Те нямат друга възможност.
5 Истината
За съжаление не можем да направим почти нищо по този въпрос ....
До коментар #5 от "Истината":стига вади "истината" от дирника си ...
14 Зеленски
и кара тежко оръжие и дронове с пътнически влакове
Това е военно престъпление по ООН.
16 лъжата
До коментар #5 от "Истината":промити мозъчета яко тролят тука.......
18 Лука
До коментар #7 от "Абе,":Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
До коментар #7 от "Абе,":Един е същ дописник се разписва под всички статии
До коментар #1 от "няма изненадани":но с "демократична" насоченост... а т.а.нар. западен "мир" какъв е, я кажи соро...сче
26 чети ти
До коментар #18 от "Лука":ама явно не можеш,а опорктите ти ги дават от нпо-та от петрохан....история не си чел явно никога....1932-1945 този период чети де...б...ил.
29 Лука
До коментар #10 от "Хихи":Дай аргументи. и не пиши глупости!
34 Ти не пиши глупости
До коментар #29 от "Лука":сл@б0умен фашист
36 Обесен Бурсук
До коментар #28 от "Бесен - Язовец":А, ти жив ли си уе?
38 Неудобната истина
Но да защитаваш и омаловажаваш престъпление - това е непростим грях. Подбудите и симпатиите са без значение.....
39 Малкия Стоянчо
До коментар #18 от "Лука":Лука ,казаха че го лигавиш и на подрастващи докато им разправяш приказки за по 5 €вро на сеанс ,валидна ли е офертата и аз да се включа ,мисля да ги спестя от закуските .
До коментар #13 от "Зеликите са тук":да и натеб твойтарусоробска,.на м..ка
41 ТОВА е
До коментар #1 от "няма изненадани":само малка ЧАСТ от СЪЩИНАТА на КРАВАРСКИЯ мир по света , за който ТИ или ВИЕ не забелязвате от ДЕСЕТИЛЕТИЯ . СОРИ . Ако бай бай не бе дошъл там , да бе мирно и ДО сега .
До коментар #20 от "Мириз на зеле":когабе 4 годиниивсесте е сега катоспечелим
46 Сайтът Факти са българският отдел
Нямам намерение да си губя времето с нискокачествена поръчкова журналистика.
Приятна вечер на всички нормални хора!
47 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #37 от "Българин":Дъжд ли те е навалял или просто така си миришеш на мокър домашен любимец ?
48 Лука
До коментар #26 от "чети ти":Става въпрос за критерии на фашистка държава а не за история ! Отговор на въпроса коя държава е фашистка?
49 Лука
До коментар #39 от "Малкия Стоянчо":На Украинци го лигавя безпплатно ,но ти Стоянчо явно не си в тази категория ,та събирай парички .
50 Лука
До коментар #39 от "Малкия Стоянчо":Можеш ли да мислиш с другата глава ?
51 Дядо ви
До коментар #9 от "Токсик веле":Чудя се, у германско, толкова ли са плиткоумни и с такива ли инфантилни лъжи ги обработват. Азбучна истина за всяка война е, че в началото се нарушава/унищожава логистиката, енергетиката и всички по веригата на военния тил, в това число всички цивилни предприятия/системи имащи отношение към поддръжката на армията и способността за съпротивление. Относно логистиката на първо място това са водната и железопътната по очевидни причини. Това, че украинците използват за щит собственото си население и в една влакова композиция мешат вагони със специален /военен товар и цивилни пътници е военно престъпление и сатанинско дело. Това правят те и по отношение на разместването на огневи точки, ПВО и ПРО и други военни обекти в жилищни квартали между блоковете, в детски градини и болници, дори в "МОЛ"-ове, за което свидетелстваха самите ВСУ хвалейки се със своята хитрост по собствената им телевизия а и украинската Интернет сфера е пълна със снимки и филми направени от ужасени граждани украинци. Плиткоумието инодиотската пропаганда на Дойче Веле е признак не толкова на глупост (която е трудно да бъде отречени) , колкото на пълно отчаяние, злоба и безсилие. Западняците искат да се самоубиват, очевидно не можем да ги спрем. А НИЕ трябва преди всичко да се погрижим за България, за нашата Родина, за Вярата и децата си.
52 Тити
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бре ей долно софийско тссси ганне ,що си откраднал на Оня Максудския ссъс счупените уши и тпия празен поглед ника ?
53 Малкия Стоянчо
До коментар #50 от "Лука":Кво от мен повече пари ли ще искаш,чичо ?
54 Дядо ви
До коментар #15 от "стоян георгиев":За съжаление се возят защото нямат избор и никой не ги пита.
55 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #49 от "Лука":Показваш че мисленето с горната глава ти е чуждо! Никой не можеш заблуди ,не е в моя речник .
57 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #55 от "Лука ПАК КРАДЕШ":И грам свян нямаш ,ама кво ли се чудя вие всичките "демократи" сте такива .
До коментар #40 от "ха ха ха":Що не си Е.П.М ? Просто е така както винаги си го правил?
61 Лука
До коментар #53 от "Малкия Стоянчо":Гледам сам си говориш ,потърси помощ!
63 Емии
Украинци бомбардират цивилни бензиностанции защото зареждали танкове.
