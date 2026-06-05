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Валери Белчев: 30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Плоският данък да остане

Валери Белчев: 30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Плоският данък да остане

5 Юни, 2026 17:54 736 24

  • бюджет-
  • свръхдефицит-
  • финанси-
  • валери белчев-
  • сива икономика-
  • бизнес-
  • плосък данък

Абсолютно невероятно е, че България през 2026 година – страна с претенции, че първа произвеждала компютри - да няма софтуер за управление на бюджет

Валери Белчев: 30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Плоският данък да остане - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„За апокалипсис е рано да се говори, или прекалено силно. Ако погледнем макроданните, няма такава драма. В последните 10 години има икономически растеж. През последните години, въпреки инфлацията, доходите изпреварват инфлацията“.

Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ Валери Белчев, бивш служебен финансов министър.

„От 2020 година досега инфлацията е около 40%. Ръстът на доходите е до 60%. Българинът има по-висока покупателна способност, но не така се усеща. Забравяме, че всички разходи, които държавата прави, се плащат от някой. Този някой е българският бизнес – дали големи предприятия, дали средни, дали малки семейни фирми. Разходите за заплати се увеличават, токът се увеличава със 100%, горивата се увеличават с 50%, а те трябва да преживеят“.

„Нека помислим малко за бизнеса. По отношение на всички техники за отлагане на плащания – абсолютно невероятно е, че България през 2026 година – страна с претенции, че първа произвеждала компютри - да няма софтуер за управление на бюджет. Всичко се прави на Excel и документи в чекмеджета“, коментира той.

„Около 20-30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Колко години правим административна реформа? Едва ли има друга държава в ЕС с толкова много пари в обращение“, посочи Белчев.

Той е против предложението на Европейската комисия да отпадне плоския данък.

„В България данъкът не е нисък заради ДДС. Нисък е данъкът печалба, но промяната му ще създаде изключителен дискомфорт. Ще създаде недобър сигнал към инвеститорите. Във Франция един от кандидатите за президент предлага 100% данък на доходи над 3 млн. евро. Там са преминали границите. Мисля, че ще бъде по-добре ограничаване на кешовите плащания и свиване на администрацията“, допълни бившият финансов министър. Според него е трудно изпълнението на подобна реформа заради синдикатите и натиска върху правителството.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Магнитски

    17 0 Отговор
    И ти да не останеш

    17:56 05.06.2026

  • 2 78291

    5 1 Отговор
    Тогава какво да му се помага ,той сам си помага , всички си плащаме Осигоровки,и бизнаса са хората които работят,не забравяйте

    18:00 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йориста Сфинчо

    12 2 Отговор
    Нищо не е само черно или бяло. Не виждам какво те бърка сивата икономика, едно, че икономика няма.

    18:00 05.06.2026

  • 5 нннн

    12 1 Отговор
    Има опасност милионерите да обеднеят. Ще плача за тях.

    18:02 05.06.2026

  • 6 Чорбара

    18 0 Отговор
    Сакън ,богатите да не обеднеят ако се премахне плоския данък.

    18:03 05.06.2026

  • 7 Миме

    11 0 Отговор
    явно и на това кубе мноо му се ще да бъде набутан при бай ставри....

    18:03 05.06.2026

  • 8 пълна мизерия

    12 0 Отговор
    работим за да оцеляваме

    18:03 05.06.2026

  • 9 Боздуган

    6 2 Отговор
    В клуба на богатите сме, плосък данък е за бедни развиващи се икономики.

    18:05 05.06.2026

  • 10 какъв бизнес бе ?

    10 0 Отговор
    едни крадци чакат балами в хотелите си на морето и в планината а други крадци са се отдали на производство на ментета

    18:06 05.06.2026

  • 11 Да бе

    4 2 Отговор
    Има сив сектор и при билкарите плащат на ръка и берача-продавач дим дим да го няма към заведение

    18:06 05.06.2026

  • 12 Петър

    9 0 Отговор
    Г-н Белчев,защо гледате само с едното око?Бизнесът плащал всичко... Хм..Ами обикновените хора?
    Те плащат много повече чрез данъците и разходите за живот. И до като за нас,обикновените хора няма мърдане,всичко си плащаме,за вас /Вие го казвате/ 30% сте в сивият сектор! Хайде се напънете малко и изчистете редиците си и си плащайте данъците за да имате основание за искания!

    18:09 05.06.2026

  • 13 Дориана

    8 2 Отговор
    Точно обратното плоския данък отдавна трябваше да бъде премахнат. Той беше въведен по предложение на предателската корумпирана отвътре партия- БСП. Тези хора не работеха за народа , а за власт и облагодетелстване. Сега са на дъното и там ще си останат Завинаги.

    18:10 05.06.2026

  • 14 Търновец

    5 0 Отговор
    За миналата година въпреки плоския данък Немски фирми да изтеглили 300 милиона евра инвестиции, Немците масово инвестират в Сърбия Унгария Виетнам, Японците също и инвестират в Сърбия където вече се сглобяват 300000 Френски автомобила годишно. Аз имам доходи от старо желязо. В Швеция данъците на богатите достигат 60%.

    18:11 05.06.2026

  • 15 Бръм

    6 1 Отговор
    За последните години инфлацията била 40% - платени ми другарю, за 2 години само цената на хляба скочи х2. Може би само ток и вода скочиха с 40% само. Всичко останало е 3-цифрено процентно увеличение. Заплатите били се вдигнали - Ганьо, ако не са гастербайтерите и европейските кредити да те хранят, щеше да си шиеш цървулите.

    18:12 05.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Майсторите и всякакви занаятчии не си носят терминали за безкасово разплащане.Наоравете закон,който ще върне 50% от парите на пострадалите ако те докладват където трябва за работещ в сивата икономика ,който не плаща данъци и осигуровки.

    18:16 05.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ако Си Сменим !

    2 0 Отговор
    Заплатите !

    Сигерно !

    18:18 05.06.2026

  • 20 Кешовите…

    5 0 Отговор
    …разплащания до 35% трябва да влязат в Конституцията на РБ и да бъдат гарантирани със закон!!!!!!! Видяхме във фащ и Гърчулята как омазаха пейзажът, като затвориха банките и спряха за месеци електронните разплащания. Кешовите разплащания за храна, бензин, данъци и комунални плащания трябва да бъдат гарантирани от Конституцията на РБ. Който иска електро да си ходи във фащ -> нали и визите ви сега ще падат … уж ;) , ахахахахаха

    18:18 05.06.2026

  • 21 Тити

    2 0 Отговор
    Държавата е най големият крадец а не бизнеса корупцията и изтичането на парични средства са сред държавните институции а не сивият сектор

    18:20 05.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Че Кой Е Длъжен !

    3 0 Отговор
    Да му Върши Работата !

    Ле

    --

    Ке !

    Смотано !

    18:22 05.06.2026

  • 24 Не съм съгласен

    1 0 Отговор
    Сив бизнес има в малките населени места и селца, където хората работят на ангария. А това едва ли е повече от 3-5%. Тук загубата е от осигуровки. В търговговия, промишленост, туризъм, строителство са големи фирмите , те не играят на дребно. Няма производство и промишленост, огромна е общинската и държавна администрация, това е проблема.

    18:24 05.06.2026

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