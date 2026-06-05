Валери Белчев: 30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Плоският данък да остане

„За апокалипсис е рано да се говори, или прекалено силно. Ако погледнем макроданните, няма такава драма. В последните 10 години има икономически растеж. През последните години, въпреки инфлацията, доходите изпреварват инфлацията“.
Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ Валери Белчев, бивш служебен финансов министър.
„От 2020 година досега инфлацията е около 40%. Ръстът на доходите е до 60%. Българинът има по-висока покупателна способност, но не така се усеща. Забравяме, че всички разходи, които държавата прави, се плащат от някой. Този някой е българският бизнес – дали големи предприятия, дали средни, дали малки семейни фирми. Разходите за заплати се увеличават, токът се увеличава със 100%, горивата се увеличават с 50%, а те трябва да преживеят“.
„Нека помислим малко за бизнеса. По отношение на всички техники за отлагане на плащания – абсолютно невероятно е, че България през 2026 година – страна с претенции, че първа произвеждала компютри - да няма софтуер за управление на бюджет. Всичко се прави на Excel и документи в чекмеджета“, коментира той.
„Около 20-30% от бизнеса в България е в сивия сектор. Да намалим кешовите разплащания. Колко години правим административна реформа? Едва ли има друга държава в ЕС с толкова много пари в обращение“, посочи Белчев.
Той е против предложението на Европейската комисия да отпадне плоския данък.
„В България данъкът не е нисък заради ДДС. Нисък е данъкът печалба, но промяната му ще създаде изключителен дискомфорт. Ще създаде недобър сигнал към инвеститорите. Във Франция един от кандидатите за президент предлага 100% данък на доходи над 3 млн. евро. Там са преминали границите. Мисля, че ще бъде по-добре ограничаване на кешовите плащания и свиване на администрацията“, допълни бившият финансов министър. Според него е трудно изпълнението на подобна реформа заради синдикатите и натиска върху правителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Магнитски
17:56 05.06.2026
2 78291
18:00 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Йориста Сфинчо
18:00 05.06.2026
5 нннн
18:02 05.06.2026
6 Чорбара
18:03 05.06.2026
7 Миме
18:03 05.06.2026
8 пълна мизерия
18:03 05.06.2026
9 Боздуган
18:05 05.06.2026
10 какъв бизнес бе ?
18:06 05.06.2026
11 Да бе
18:06 05.06.2026
12 Петър
Те плащат много повече чрез данъците и разходите за живот. И до като за нас,обикновените хора няма мърдане,всичко си плащаме,за вас /Вие го казвате/ 30% сте в сивият сектор! Хайде се напънете малко и изчистете редиците си и си плащайте данъците за да имате основание за искания!
18:09 05.06.2026
13 Дориана
18:10 05.06.2026
14 Търновец
18:11 05.06.2026
15 Бръм
18:12 05.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
18:16 05.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ако Си Сменим !
Сигерно !
18:18 05.06.2026
20 Кешовите…
18:18 05.06.2026
21 Тити
18:20 05.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Че Кой Е Длъжен !
Ле
--
Ке !
Смотано !
18:22 05.06.2026
24 Не съм съгласен
18:24 05.06.2026