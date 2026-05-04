През блокадата! Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през Ормузкия проток

4 Май, 2026 22:49 801 9

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през Ормузкия проток, предаде ДПА, позовавайки се на Въоръжените сили на САЩ, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че това се е случило на фона на съобщенията за нападения срещу плавателни съдове в ключовия морски маршрут, след като снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви инициатива, с която ще помогне на корабите, блокирани в Персийския залив, да напуснат региона.

Американски ескадрени миноносци в Залива "активно подпомагат усилията за възстановяване на преминаване на търговското корабоплаване", написа Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в Екс.

"Като първа стъпка два търговски кораба под флага на САЩ преминаха успешно през Ормузкия проток и продължават безопасно пътуването си", се посочва в публикацията.

Това се случи, след като Тръмп обяви в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл началото на операция "Проект Свобода", чиято цел е да подпомогне търговските кораби да напуснат безопасно Залива.

От своя страна, военното ръководство на Иран заплаши с удари всеки кораб, който влезе в Ормузкия проток.

По-рано днес Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) опроверга съобщенията в иранските медии, че американски военен кораб е бил ударен от ракети, изстреляни от иранските сили.

"Нито един кораб на Военноморските сили на САЩ не е бил ударен. Американските сили подкрепят инициативата "Проект Свобода" и налагат морска блокада на иранските пристанища", се посочва в съобщението.

По-рано Обединените арабски емирства (ОАЕ) осъдиха атака с два безпилотни летателни апарата срещу танкер, собственост на държавната енергийна компания "Абу Даби Нешънъл Оил Къмпъни" (Abu Dhabi National Oil Company).

От Министерството на външните работи на ОАЕ съобщиха, че няма данни са ранени. Не стана ясно веднага кога точно се предполага, че е извършена атаката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бикът от Шри Ланка

    Волен Сидеров е бил изнасилен в градинката зад мавзолея по случай 9 май

    22:51 04.05.2026

  • 2 Сатана Z

    Лесно е да се провери. Отваряш Марина трафик и разбираш дали е лъжа или не е.

    22:52 04.05.2026

  • 3 Дарт Вейдър

    Ексклузивно!Два американски разрушители са унищожени в Ормузкият проток.

    22:52 04.05.2026

  • 4 Срамота

    Поне имената на корабите да бяхте потвърдили ,а не да ги пускате да минават като фантоми и съмненията започват да те глождят дали Тръмп не лъже за пореден път?

    22:57 04.05.2026

  • 5 Пич

    Когато говедарите отворят Ормузкия проток, да се обадят!!! Иначе как ще разберем?!

    22:58 04.05.2026

  • 6 ОПРОВЕРГАВАТ

    АМА ИСТИНАТА Е РАЗЛИЧНА.

    23:02 04.05.2026

  • 7 Някой

    Най-вероятно тази информация е фейк. Американците се пробват да си изчистят имиджа с лъжи.
    А има видео от удар на ракета точно пред него са на американски военен кораб. И ударът не е в корпуса му, щото иранците са милостиви хора. Тук за това не се говори - неполиткоректно е.

    23:07 04.05.2026

  • 8 Kaлпазанин

    Вярваме ви ,аз в нета няколко клипа видях как един кораб му подскочи муцуната та пишете си каквото искате и говедата да си опровергават колкото искат ,

    23:11 04.05.2026

  • 9 БриТони

    ОАЕ заявява че Иран с изстреляли 15 ракети.

    23:58 04.05.2026