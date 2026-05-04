През блокадата! Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през Ормузкия проток

Два търговски кораба, плаващи под американски флаг, са преминали през Ормузкия проток, предаде ДПА, позовавайки се на Въоръжените сили на САЩ, пише БТА.

Агенцията отбелязва, че това се е случило на фона на съобщенията за нападения срещу плавателни съдове в ключовия морски маршрут, след като снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви инициатива, с която ще помогне на корабите, блокирани в Персийския залив, да напуснат региона.

Американски ескадрени миноносци в Залива "активно подпомагат усилията за възстановяване на преминаване на търговското корабоплаване", написа Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) в Екс.

"Като първа стъпка два търговски кораба под флага на САЩ преминаха успешно през Ормузкия проток и продължават безопасно пътуването си", се посочва в публикацията.

Това се случи, след като Тръмп обяви в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл началото на операция "Проект Свобода", чиято цел е да подпомогне търговските кораби да напуснат безопасно Залива.

От своя страна, военното ръководство на Иран заплаши с удари всеки кораб, който влезе в Ормузкия проток.

По-рано днес Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) опроверга съобщенията в иранските медии, че американски военен кораб е бил ударен от ракети, изстреляни от иранските сили.

"Нито един кораб на Военноморските сили на САЩ не е бил ударен. Американските сили подкрепят инициативата "Проект Свобода" и налагат морска блокада на иранските пристанища", се посочва в съобщението.

По-рано Обединените арабски емирства (ОАЕ) осъдиха атака с два безпилотни летателни апарата срещу танкер, собственост на държавната енергийна компания "Абу Даби Нешънъл Оил Къмпъни" (Abu Dhabi National Oil Company).

От Министерството на външните работи на ОАЕ съобщиха, че няма данни са ранени. Не стана ясно веднага кога точно се предполага, че е извършена атаката.