Христо Симеонов пред ФАКТИ: Допълнителният доход не е бързи пари – а система, която малко хора изграждат

В последните години темата за допълнителните доходи и финансовата сигурност все по-често присъства в публичното пространство – както в социалните мрежи, така и в ежедневните разговори. Все повече хора търсят начини да подобрят финансовото си състояние, но в същото време малка част от тях успяват да изградят устойчив резултат. Какво трябва да знаем… Пред ФАКТИ говори Христо Симеонов, който е част от екипа на Light Griffin.

- Г-н Симеонов, темата за „допълнителния доход“ е навсякъде в социалните мрежи. Защо според вас при повечето хора този модел така и не проработва?

- Най-често проблемът е, че хората подценяват какво всъщност означава да изградиш допълнителен доход. Много от тях го възприемат като нещо странично, почти като хоби, което трябва да започне да носи резултати бързо и с минимални усилия. В реалността обаче вторият доход изисква същото мислене като един бизнес – задълбочено аналитично мислене, системен подход, дисциплина и готовност да не се получи от първия път. Друг ключов момент е липсата на постоянство – хората започват, но не издържат достатъчно дълго, за да видят резултат. Комбинацията от нереалистични очаквания и липса на консистентност е основната причина този модел да не проработва при повечето. Преди всичко е въпрос на самочувствие, вяра, желание за здрава работа, проучване, готовност за грешки и учене от тях.



- Често казвате, че проблемът не е само в парите, а в начина на мислене. Как мисленето реално влияе върху доходите и финансовите резултати на човек?

- Това е най-важното и най-често виждам сериозни проблеми именно там - в начина на мислене, на възприятие за света. Много от хората у нас имат реакционно, инертно мислене и поведение. Израснали са в рутина, която води до липса на мотивация за развитие, примирение и съответно - ниски доходи.

За просперитет се изисква именно обратното - отговорно, критично и аналитично към самия себе си мислене и поведение, което трябва да бъде адаптирано с нуждите на обществото и пазара. Тази симбиоза между необходимости, които идентифицираме, и решения, които предлагаме, може на първо време да ни донесе удовлетворение от приноса ни към обществото, но също и да ни направи по-заможни.



- Кои са най-честите грешки, които хората правят, когато се опитват да стартират страничен доход или малък бизнес?

- Преди всичко - субективно е, много зависи от профила на предприемача. Една от най-честите грешки е, че хората не се отнасят достатъчно сериозно към това, което правят. Подценяват качеството на продукта или услугата и не се поставят на мястото на клиента. Втората голяма грешка е липсата на постоянство – започват с ентусиазъм, но бързо губят темпо и прекъсват процеса. Третият проблем е свързан с комфортната зона – много хора не са готови да се сблъскат с реалността на предприемачеството, която включва конкуренция, грешки и нужда от адаптация. Тези три неща в комбинация често спират развитието още в началото.



- В България все повече хора търсят финансова сигурност извън основната си работа. Реалистично ли е днес човек да изгради втори доход без голям начален капитал?

- Възможно е, но не е толкова лесно, колкото често се представя. Липсата на капитал обикновено се компенсира с повече време, усилия и учене чрез практика. Важно е да се направи разграничение – малък старт може да се постигне с минимални средства, но изграждането на стабилен и устойчив доход изисква или инвестиция, или дългосрочна работа. Много хора подценяват именно този процес и очакват бързи резултати. Реалността е, че без знания, умения и постоянство шансът за устойчив успех остава ограничен.



- Виждате ли разлика между „бързите схеми за пари“, които се рекламират онлайн, и устойчивите модели за изграждане на доходи?

- Разликата е съществена. „Бързите пари“ обикновено работят само за хора, които вече имат опит, изградени умения и ясна стратегия. За останалите те често създават нереалистични очаквания и водят до разочарование. Устойчивите модели изискват време, тестване и натрупване на опит – няма универсална формула. В дългосрочен план това, което работи, е последователното развитие в конкретна посока, а не търсенето на „следващата бърза възможност“.



- Кои бизнес модели според вас работят най-добре в България през 2026 година?

- Най-добре работят модели, които решават реален и ясно дефиниран проблем. В момента се вижда засилен интерес към дигитални продукти и услуги, включително такива, които използват технологии като изкуствен интелект за оптимизация и ефективност. Но по-важното е не самият модел, а доколко той е съобразен с нуждите на пазара и дали човекът зад него има способността да го развива. Успешните бизнеси обикновено се изграждат там, където има ясно търсене и последователни действия.



- Много хора имат идеи, но никога не започват. Страхът от провал ли е по-големият проблем, или липсата на ясна стратегия?

- И двете играят роля, но страхът от провал, а и страхът от успех, в основата на които стои избягването на промяна, е по-големият, по-значимият проблем. Той блокира действието още в началото. Липсата на стратегия често идва именно от това – когато човек не започва, няма как да изгради яснота. В практиката се вижда, че увереността идва чрез действие, не преди него. Затова най-голямата грешка е отлагането, а не самият провал.



- Според вас българската бизнес среда насърчава ли предприемачеството, или по-скоро кара хората да търсят сигурност и работа „от заплата до заплата“?

- Бизнес средата има своите предизвикателства, но същевременно има и достатъчно възможности. Това, което трябва да знаем и помним е, че ако има желание, има и начин. Това тук е напълно вярно твърдение - България е държава, в която има всички налични условия, пазарът и възможностите му са отворени. Успешни примери не липсват. Това, което е необходимо, е правилната ориентация, познаване на средата, изискванията и спецификите на твоята ниша, конкуренцията, търсенето и предлагането на твоя продукт. Често хората търсят сигурност, защото това е по-предвидимият избор, но това не означава, че няма алтернатива, която за мнозина би била единствения начин за достоен доход у нас.



- Какъв е най-важният съвет, който бихте дали на човек, който иска да излезе от финансовото оцеляване и да започне да изгражда устойчив доход?

- Най-важното е да не се примирява и да започне да действа, вместо да чака идеалния момент. Да търси варианти и да бъде отворен за предложения. Много хора губят години в подготовка, без реално да направят първата крачка. Истинската промяна идва от последователни действия, дори когато резултатите не са веднага видими. С времето това изгражда опит, увереност и реална основа за устойчив доход.