Хизбула обяви: В Ливан няма примирие, войната продължава

Лидерът на проиранската групировка „Хизбула“ Наим Касем предупреди, че в Ливан реално няма прекратяване на огъня и обвини Израел и САЩ в продължаваща агресия въпреки обявеното примирие, предава БТА.

„В Ливан няма прекратяване на огъня, а продължаваща израелско-американска агресия“, заяви Касем в телевизионно обръщение, цитирано от ДПА.

Напрежението между Израел и „Хизбула“ отново се изостри през март, след като регионът вече беше разтърсен от войната в Иран. Макар ливанското правителство да не участва пряко в конфликта, през април САЩ обявиха примирие след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Жозеф Аун. Въпреки това ударите и военните операции продължават почти ежедневно.

Касем подчерта, че словесните осъждания вече не са достатъчни на фона на атаките срещу цивилни райони и населени места.

По думите му израелската армия е разделила Южен Ливан на няколко оперативни зони по модел, наподобяващ управлението на ивицата Газа. Т.нар. „жълта линия“ се намира на между шест и десет километра от израелската граница, а в рамките на този пояс Израел продължава да извършва сухопътни и въздушни операции.

Лидерът на „Хизбула“ категорично заяви, че групировката не признава тази линия и няма да приеме преговори с Израел, които според него биха означавали капитулация.