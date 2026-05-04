Хизбула обяви: В Ливан няма примирие, войната продължава

4 Май, 2026 14:54 649 5

Лидерът Наим Касем обвини Израел и САЩ в ежедневна агресия и отхвърли всякакви разговори като форма на капитулация

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Лидерът на проиранската групировка „Хизбула“ Наим Касем предупреди, че в Ливан реално няма прекратяване на огъня и обвини Израел и САЩ в продължаваща агресия въпреки обявеното примирие, предава БТА.

„В Ливан няма прекратяване на огъня, а продължаваща израелско-американска агресия“, заяви Касем в телевизионно обръщение, цитирано от ДПА.

Напрежението между Израел и „Хизбула“ отново се изостри през март, след като регионът вече беше разтърсен от войната в Иран. Макар ливанското правителство да не участва пряко в конфликта, през април САЩ обявиха примирие след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанския президент Жозеф Аун. Въпреки това ударите и военните операции продължават почти ежедневно.

Касем подчерта, че словесните осъждания вече не са достатъчни на фона на атаките срещу цивилни райони и населени места.

По думите му израелската армия е разделила Южен Ливан на няколко оперативни зони по модел, наподобяващ управлението на ивицата Газа. Т.нар. „жълта линия“ се намира на между шест и десет километра от израелската граница, а в рамките на този пояс Израел продължава да извършва сухопътни и въздушни операции.

Лидерът на „Хизбула“ категорично заяви, че групировката не признава тази линия и няма да приеме преговори с Израел, които според него биха означавали капитулация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Най-модерната армия на света

    6 3 Отговор
    е успяла за два месеца да напредне с 6 до 10 км в Южен Ливан, където няма ливанска армия а само някакви си милиции на Хизбула!

    14:57 04.05.2026

  • 2 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Интересно,какво дирят палачите от ЦАХАЛ в съседен Ливан?

    Коментиран от #3

    15:02 04.05.2026

  • 3 Баце,

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Говори се, че има няма четири хиляди мoшeтa вече са намерили точно каквото са търсили.

    15:07 04.05.2026

  • 4 Хем ще излезе верно,

    3 2 Отговор
    че чалмалиите на бой и на онази работа насита нямат.

    15:14 04.05.2026

  • 5 Лада искра

    2 2 Отговор
    Ха ха,айде един американски кораб гушна букета в ормуз

    15:16 04.05.2026