Христанов: През вековете храмовете са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора

През вековете храмовете често са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора. В редица населени места именно църквата е съхранявала живота и препитанието на общността. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на посещението си в Елешнишкия манастир „Света Богородица“ край село Елешница, Софийска област. Той допълни, че Министерството на земеделието и храните подкрепя възстановяването на паметниците на духовността в редица населени райони на страната.

Един от тези механизми е прилагането на интервенцията „Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Чрез нея се финансират дейности по възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, като по този начин се създават условия за по-добро качество на живот и съхраняване на традициите в селските райони.

Министърът акцентира върху ролята на институцията за ограничаване на обезлюдяването и демографската криза в редица региони.

Иконом Дилян Цветков от Софийската света митрополия благодари на държавата за съдействието и помощта в поддържането и спасяването на храмовете и манастирите, където народът ни получава подкрепа и утеха в трудните си дни.

Министърът бе посрещнат от иконом Серафим Янев, който е игумен на Елешнишкия манастир, свещеник Ангел Воденичаров от Светия Синод, дякон Симеон Борисов от Врачанската митрополия, Цено Конов от Врачанската митрополия, Симеон Лазаров от Видинската митрополия и Деян Русниов от Старозагорската митрополия.