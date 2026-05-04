Христанов: През вековете храмовете са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора

4 Май, 2026 14:59 668 20

Міністърът акцентира върху ролята на институцията за ограничаване на обезлюдяването и демографската криза в редица региони

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

През вековете храмовете често са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора. В редица населени места именно църквата е съхранявала живота и препитанието на общността. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на посещението си в Елешнишкия манастир „Света Богородица“ край село Елешница, Софийска област. Той допълни, че Министерството на земеделието и храните подкрепя възстановяването на паметниците на духовността в редица населени райони на страната.

Един от тези механизми е прилагането на интервенцията „Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Чрез нея се финансират дейности по възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, като по този начин се създават условия за по-добро качество на живот и съхраняване на традициите в селските райони.

Министърът акцентира върху ролята на институцията за ограничаване на обезлюдяването и демографската криза в редица региони.

Иконом Дилян Цветков от Софийската света митрополия благодари на държавата за съдействието и помощта в поддържането и спасяването на храмовете и манастирите, където народът ни получава подкрепа и утеха в трудните си дни.

Министърът бе посрещнат от иконом Серафим Янев, който е игумен на Елешнишкия манастир, свещеник Ангел Воденичаров от Светия Синод, дякон Симеон Борисов от Врачанската митрополия, Цено Конов от Врачанската митрополия, Симеон Лазаров от Видинската митрополия и Деян Русниов от Старозагорската митрополия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 3 Отговор
    Христанов знае ли защо църквата е освободена от данъци?

    Коментиран от #3

    15:02 04.05.2026

  • 2 оня с коня

    5 5 Отговор
    тия попове нищо не работят, само са чаластрят у манастирите

    15:03 04.05.2026

  • 3 хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това го пише и в Библията:
    "А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога."(Лука 20:25)
    На Шефа горе никой не може да налага данъци!

    Коментиран от #7, #11

    15:06 04.05.2026

  • 4 Стига

    4 1 Отговор
    сте ни занимавали с тоя зурлест палячо. Утре вече няма да е министър

    15:10 04.05.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    0 2 Отговор
    Религията е опиум за народите!

    15:14 04.05.2026

  • 6 хаха

    2 0 Отговор
    Храмовете никаква опора не са. Това са само постройки.
    Едно време в тях е имало човеци, които са били за пример на други човеци...

    Коментиран от #10

    15:14 04.05.2026

  • 7 хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "хмм":

    Значи църквата събира пари за Онзи горе а?
    ХАХАХА!

    Коментиран от #8

    15:16 04.05.2026

  • 8 Не,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Църквата събира пъри за заплата на служителите си и за издръжката на храмовете.

    Коментиран от #13

    15:17 04.05.2026

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор
    ас като не мога да намеря кой да ме чаластри ходя да спя по манастирите там вечер винаги се намират добри попчета с големи чепове да ме продухат и най-важното е че не искат пари, правят го за удоволствие

    15:19 04.05.2026

  • 10 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Само постройки, ама по-така, така да се каже. Иди да видиш напр. църквата в Банско, обърни внимание на яката каменна ограда, на дебелите стени и малките прозорчета, по същия начин разгледай и камбанарията. Това си е било точно крепостта на населението.

    Коментиран от #14, #15

    15:20 04.05.2026

  • 11 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "хмм":

    Църквите са били посредници в събирането на джизие - поголовен данък за неверничество. Поради тази си функция остават освободени от данъци върху недвижима собственост.

    15:21 04.05.2026

  • 13 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не,":

    Следователно подлежат на контрол и публичност. Няма скрито покрито!
    Така както няма скрито покрито при "Шефа горе".

    Ще ми правят кръчми в двора на църквата а? Ае марш!

    15:25 04.05.2026

  • 14 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    Ти ходи да гледаш църквата в Батак.

    Без нужния ЧОВЕК вътре са си само тухла и хоросан.

    15:27 04.05.2026

  • 15 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "провинциалист":

    По-скоро местната данъчна служба с килия за ковчежето със сребро.

    15:27 04.05.2026

  • 16 хихи

    0 0 Отговор
    Христанов, как спечели първия си милион??? и не ни пробутвай версията за ябълката..

    15:29 04.05.2026

  • 18 Още в края

    0 0 Отговор
    на комунизма започва обезлюдяването на селата - масово се споменава като причина затварянето на местното училище. Да, където в друго село или град, но съвсем близо, има друго училище - оцеляват някои села. Веднъж от същите селяни не чух, че селото умира или е умряло, понеже нямало черква. Мога да дам пример с няколко села в Трънско, където последните десетина години се възстановиха и черква, и манастири дори, обаче селата около тях меко казано не дават признаци на живот. Хората се нуждаят от път, от водоснабдяване, от постоянно електричество, от някакъв достъп до някаква болница на нормално разстояние, от магазин, ако става дума за възрастни хора, от детска градина и училище, ако са с деца. От една сграда, която да стои празна и заключена, понеже на някои места даже ги заключват, в която се събират веднъж годишно - едва ли е задължително. Христанов в ролята си на министър сигурно направи и положителни неща, ще го кажат хора от бранша и отвътре в системата, обаче служебен министър с хоризонт два-три месеца даде толкова интервюта и появи в медиите, че чак не знам кога е работил и по същество. Ясно е, че за много залоупотреби следва да се даде гласност и детайли, ама чак такова нещо май беше леко пресолване на манджата.

    15:50 04.05.2026

  • 20 ТОЯ ИЗЛЕЗЕ ПО - НАГЪЛ И ОТ ТИКВАТА

    0 0 Отговор
    АБСОЛЮТЕН КЪРЛЕЖ И ПАРАЗИТ !

    15:55 04.05.2026

