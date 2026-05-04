Христанов: През вековете храмовете са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора

През вековете храмовете често са били опора не само за вярата, но и за поминъка на местните хора. В редица населени места именно църквата е съхранявала живота и препитанието на общността. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на посещението си в Елешнишкия манастир „Света Богородица“ край село Елешница, Софийска област. Той допълни, че Министерството на земеделието и храните подкрепя възстановяването на паметниците на духовността в редица населени райони на страната.
Един от тези механизми е прилагането на интервенцията „Запазване на духовния и културния живот на населението в селските райони” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Чрез нея се финансират дейности по възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, като по този начин се създават условия за по-добро качество на живот и съхраняване на традициите в селските райони.
Министърът акцентира върху ролята на институцията за ограничаване на обезлюдяването и демографската криза в редица региони.
Иконом Дилян Цветков от Софийската света митрополия благодари на държавата за съдействието и помощта в поддържането и спасяването на храмовете и манастирите, където народът ни получава подкрепа и утеха в трудните си дни.
Министърът бе посрещнат от иконом Серафим Янев, който е игумен на Елешнишкия манастир, свещеник Ангел Воденичаров от Светия Синод, дякон Симеон Борисов от Врачанската митрополия, Цено Конов от Врачанската митрополия, Симеон Лазаров от Видинската митрополия и Деян Русниов от Старозагорската митрополия.
15:02 04.05.2026
15:03 04.05.2026
3 хмм
До коментар #1 от "честен ционист":Това го пише и в Библията:
"А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога."(Лука 20:25)
На Шефа горе никой не може да налага данъци!
15:06 04.05.2026
15:10 04.05.2026
15:14 04.05.2026
Едно време в тях е имало човеци, които са били за пример на други човеци...
15:14 04.05.2026
До коментар #3 от "хмм":Значи църквата събира пари за Онзи горе а?
ХАХАХА!
15:16 04.05.2026
8 Не,
До коментар #7 от "хаха":Църквата събира пъри за заплата на служителите си и за издръжката на храмовете.
15:17 04.05.2026
15:19 04.05.2026
10 провинциалист
До коментар #6 от "хаха":Само постройки, ама по-така, така да се каже. Иди да видиш напр. църквата в Банско, обърни внимание на яката каменна ограда, на дебелите стени и малките прозорчета, по същия начин разгледай и камбанарията. Това си е било точно крепостта на населението.
15:20 04.05.2026
До коментар #3 от "хмм":Църквите са били посредници в събирането на джизие - поголовен данък за неверничество. Поради тази си функция остават освободени от данъци върху недвижима собственост.
15:21 04.05.2026
13 хаха
До коментар #8 от "Не,":Следователно подлежат на контрол и публичност. Няма скрито покрито!
Така както няма скрито покрито при "Шефа горе".
Ще ми правят кръчми в двора на църквата а? Ае марш!
15:25 04.05.2026
14 хаха
До коментар #10 от "провинциалист":Ти ходи да гледаш църквата в Батак.
Без нужния ЧОВЕК вътре са си само тухла и хоросан.
15:27 04.05.2026
15 честен ционист
До коментар #10 от "провинциалист":По-скоро местната данъчна служба с килия за ковчежето със сребро.
15:27 04.05.2026
15:29 04.05.2026
15:50 04.05.2026
15:55 04.05.2026