Кеворк Кеворкян: Един в зъбите

Местните политгадателки полека-лека взеха да се свестяват от тежкия нокдаун, в който бяха изпаднали в нощта след изборите. Чуха се вече и някои обяснения за случилото се. Изглежда, започват да се прегрупират около едно оправдание: срамното им издънване се дължало на забраната да се правят сондажи в последните няколко дни преди изборите, а тъкмо тогава публиката масово изперквала и нито една социология не би могла да се справи с това нейно състояние.

Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.

Това може да се каже и не толкова любезно. Всъщност, на 19 април Народът си го върна тъпкано на гадателките за всичките им провали през годините. Провали, на които в немалка степен се дължеше очевидното отегчение на публиката от тукашната ерзацполитика, то пък в последните години преля в открита ненавист - включително и към онези, които упорито се опитваха да продават нелепите опити за политиканстване като нещо нормално, а покрай това да пласират някак и себе си.

Да украсим казаното дотук със знаменития лаф на Майк Тайсън: "Всеки има план, докато не отнесе един в зъбите". Само дето Майк, умилително наричан "Животното", имаше предвид някое "негро", негов събрат от Куинс или Харлем - и нямаше да се задоволи само с един тупаник, ако беше получил поне бегла представа за шегите на тукашните гадателки.

Впрочем, не ви ли се струва, че повечето от нещастниците, които се отъркват в нашенската политика, са отнесли доста пердах още от най-ранната си възраст? Малтретирани са били по всевъзможни поводи, а когато и това не е помогнало, започнали да ги пердашат и без повод и причина. Отгоре на всичко, изглеждали толкова безнадеждни, че дори не правили опит да ги третират с някакви препарати или лекове, които да ги облагородят поне в някаква степен. И те си расли като напълно свободни пичове - така нарича простолюдието най-упоритите плевели, битката с които е изначално загубена.

Какво се случва обаче с една политика, която е пренаселена с "пичове"?

Да направим този въпрос още по- невъзможен: каква щеше да е България без политиците си?

Ето един отговор, който като че ли изглежда донейде подходящ: може би България нямаше да е толкова поспалива - тя така си и изглежда, каквото и да се случи наоколо и със самата нея, сякаш току-що се е събудила, разтрива си зъркелите - може би се надява, че това ще ѝ помогне да ви разбере по-добре.

Тази поспаливост е една от главните причини тя вечно да закъснява - с каквото и да се захване. Дори нашите цигани, на които продължаваме да гледаме пренебрежително, тотално я изпревариха: държавата дори още не беше сънувала, че ще членува в някакъв Европейски съюз, когато нашите манговци вече се бяха настанили в подлезите на Виена и Берлин и никой не беше в състояние да ги разкара оттам, с тези малки лагери те бяха изнесли своята/нашата България направо в сърцето на Европа. Не бива да се подценяват тези миниатюрни териториални завоевания - особено, като се има предвид, че по същото време бъдещият български президент Плевнелиев също спеше в колата си по различни германски паркинги.

А България/държавата още се озърташе с гурелясълите си очи и поспаливо изчисляваше нещо. Нещо, което - както винаги - далеч не беше най-важното. Сетне дойде времето на сметките с европейските пари и пак България ги правеше най-мудно. Толкова мудно, че да изглеждат като подаяния. А тя си ги беше авансово компенсирала - само покрай една-две от аферите на крадливите си политици.

Наскоро, в дописката си "Побъркай го окончателно" споменах за Меглена Кунева - и за вкореняването ѝ в едно отблъскващо и наистина брутално Неприличие.

Няма по-ценно достояние за подобни хора от Забравата - това Зло, което в българската си версия има унищожителна сила.

Кунева е основна фигура в аферата около насилственото и съвършено безпричинно закриване на трети и четвърти блок на Атомната централа "Козлодуй".

По същото време, в съседна Румъния започва строителството на атомната централа "Черна вода".

Инвеститор е френската банка "Париба".

"Козлодуй" и "Черна вода" ще се конкурират за водеща роля в региона в областта на енергетиката.

Българска централа е брутално осакатена - трети и четвърти блок са закрити.

А Кунева става член на борда на директорите на "Париба".

Аферата с Трети и Четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй" е безспорният шедьовър на Неприличието, което Българската държава - завладяна още тогава от местните еничари на чужди търгаши - покорно преглъща.

Тази афера е и образцовият пример за Вкореняването на управниците ни в Цинизма - едно отвратително пропадане, което обаче очевидно изглежда в очите им като напълно естествен процес.

Тя е и едно от най-грозните свидетелства за окончателния Морален Разпад, в който затънахме, поощрявани от евробакалите от Брюксел.