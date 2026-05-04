Кеворк Кеворкян: Един в зъбите

Местните политгадателки полека-лека взеха да се свестяват от тежкия нокдаун, в който бяха изпаднали в нощта след изборите. Чуха се вече и някои обяснения за случилото се. Изглежда, започват да се прегрупират около едно оправдание: срамното им издънване се дължало на забраната да се правят сондажи в последните няколко дни преди изборите, а тъкмо тогава публиката масово изперквала и нито една социология не би могла да се справи с това нейно състояние.
Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.
Това може да се каже и не толкова любезно. Всъщност, на 19 април Народът си го върна тъпкано на гадателките за всичките им провали през годините. Провали, на които в немалка степен се дължеше очевидното отегчение на публиката от тукашната ерзацполитика, то пък в последните години преля в открита ненавист - включително и към онези, които упорито се опитваха да продават нелепите опити за политиканстване като нещо нормално, а покрай това да пласират някак и себе си.
Да украсим казаното дотук със знаменития лаф на Майк Тайсън: "Всеки има план, докато не отнесе един в зъбите". Само дето Майк, умилително наричан "Животното", имаше предвид някое "негро", негов събрат от Куинс или Харлем - и нямаше да се задоволи само с един тупаник, ако беше получил поне бегла представа за шегите на тукашните гадателки.
Впрочем, не ви ли се струва, че повечето от нещастниците, които се отъркват в нашенската политика, са отнесли доста пердах още от най-ранната си възраст? Малтретирани са били по всевъзможни поводи, а когато и това не е помогнало, започнали да ги пердашат и без повод и причина. Отгоре на всичко, изглеждали толкова безнадеждни, че дори не правили опит да ги третират с някакви препарати или лекове, които да ги облагородят поне в някаква степен. И те си расли като напълно свободни пичове - така нарича простолюдието най-упоритите плевели, битката с които е изначално загубена.
Какво се случва обаче с една политика, която е пренаселена с "пичове"?
Да направим този въпрос още по- невъзможен: каква щеше да е България без политиците си?
Ето един отговор, който като че ли изглежда донейде подходящ: може би България нямаше да е толкова поспалива - тя така си и изглежда, каквото и да се случи наоколо и със самата нея, сякаш току-що се е събудила, разтрива си зъркелите - може би се надява, че това ще ѝ помогне да ви разбере по-добре.
Тази поспаливост е една от главните причини тя вечно да закъснява - с каквото и да се захване. Дори нашите цигани, на които продължаваме да гледаме пренебрежително, тотално я изпревариха: държавата дори още не беше сънувала, че ще членува в някакъв Европейски съюз, когато нашите манговци вече се бяха настанили в подлезите на Виена и Берлин и никой не беше в състояние да ги разкара оттам, с тези малки лагери те бяха изнесли своята/нашата България направо в сърцето на Европа. Не бива да се подценяват тези миниатюрни териториални завоевания - особено, като се има предвид, че по същото време бъдещият български президент Плевнелиев също спеше в колата си по различни германски паркинги.
А България/държавата още се озърташе с гурелясълите си очи и поспаливо изчисляваше нещо. Нещо, което - както винаги - далеч не беше най-важното. Сетне дойде времето на сметките с европейските пари и пак България ги правеше най-мудно. Толкова мудно, че да изглеждат като подаяния. А тя си ги беше авансово компенсирала - само покрай една-две от аферите на крадливите си политици.
Наскоро, в дописката си "Побъркай го окончателно" споменах за Меглена Кунева - и за вкореняването ѝ в едно отблъскващо и наистина брутално Неприличие.
Няма по-ценно достояние за подобни хора от Забравата - това Зло, което в българската си версия има унищожителна сила.
Кунева е основна фигура в аферата около насилственото и съвършено безпричинно закриване на трети и четвърти блок на Атомната централа "Козлодуй".
По същото време, в съседна Румъния започва строителството на атомната централа "Черна вода".
Инвеститор е френската банка "Париба".
"Козлодуй" и "Черна вода" ще се конкурират за водеща роля в региона в областта на енергетиката.
Българска централа е брутално осакатена - трети и четвърти блок са закрити.
А Кунева става член на борда на директорите на "Париба".
Аферата с Трети и Четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй" е безспорният шедьовър на Неприличието, което Българската държава - завладяна още тогава от местните еничари на чужди търгаши - покорно преглъща.
Тази афера е и образцовият пример за Вкореняването на управниците ни в Цинизма - едно отвратително пропадане, което обаче очевидно изглежда в очите им като напълно естествен процес.
Тя е и едно от най-грозните свидетелства за окончателния Морален Разпад, в който затънахме, поощрявани от евробакалите от Брюксел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 град КОЗЛОДУЙ
13:03 04.05.2026
2 РЕАЛИСТ
13:07 04.05.2026
3 От агенти на ДС акъл не искам
13:09 04.05.2026
4 Точно казано
13:10 04.05.2026
6 Сталин
13:12 04.05.2026
7 Слушател
13:12 04.05.2026
8 Сталин
13:13 04.05.2026
9 А ,, жабата Кермит"
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":Може и сега да я гледаш и парламента! Че дори беше и ,, премиер"
13:14 04.05.2026
10 Да бе ,да ! 🤔
13:14 04.05.2026
11 Ройтерс
13:16 04.05.2026
12 Аз голям съм ,, бабаит"
До коментар #3 от "От агенти на ДС акъл не искам":Щом съм с долари (евро) покрит!
13:16 04.05.2026
13 Ама всяка неделя ли?
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":Или през неделя?
13:18 04.05.2026
14 Някакъв
13:18 04.05.2026
15 Арменският ром
13:18 04.05.2026
16 Кунева или
До коментар #11 от "Ройтерс":Пръмова?
13:19 04.05.2026
18 Щото чичо Сам
До коментар #3 от "От агенти на ДС акъл не искам":Щеше да ти дърпа ушите! Кой щеше да му играе по ,, свирката"
13:20 04.05.2026
19 Все едно
До коментар #16 от "Кунева или":Кунева/Пръмова е доведено дете от небългарски произход.
Тя е била кукувиче яйце в гнездото на покойната д-р Кунева
13:21 04.05.2026
21 Енергетик
Основната причина е свързана с безопасността и условията за присъединяване към ЕС.
1. Типът реактори
Става дума за блокове 1–4 на АЕЦ Козлодуй. Те са от по-стар съветски тип ВВЕР-440/230, които:
нямат пълноценен защитен кожух (като при западните централи)
имат конструктивни ограничения, които трудно се модернизират до съвременни стандарти
2. Натиск след Чернобилската авария
След 1986 г. в Европа има силен фокус върху ядрената безопасност. ЕС започва да оценява източноевропейските реактори и тези от този тип са класифицирани като „нереформируеми“ до нужните стандарти.
3. Условие за членство в ЕС
При преговорите за влизане в Европейски съюз България приема да:
спре блокове 1 и 2 (затворени 2002 г.)
спре блокове 3 и 4 (затворени 2006 г.)
Това е част от политически компромис
4. Въпреки модернизациите
България инвестира сериозно в подобрения и твърдеше, че блоковете са безопасни.
Въпреки това ЕС остава на позиция, че:
базовият дизайн не отговаря на дългосрочните изисквания, рискът не може да бъде елиминиран напълно.
13:24 04.05.2026
22 Срамувате ли се?
13:25 04.05.2026
23 Скрий се
До коментар #21 от "Енергетик":Защо не зарвориха чешките реактори от типа на Трети и Четвърти блок в АЕЦ "Козлодуй"?
13:27 04.05.2026
24 Андрешко
До коментар #21 от "Енергетик":"Междудругото", заради такива н@gyпени, като тебе, сме на тоя хал.
13:33 04.05.2026
25 Иванов
Кво става сега, като паднал в дупката?
13:38 04.05.2026
26 Хисарския поп
До коментар #15 от "Арменският ром":Ромът е алкохолна напитка, а нашите м@нгусти са си чисти sигани. A колкото до Кеворкян, може да му лъск@ш само чепиците
13:38 04.05.2026
27 Тоя мръ
13:38 04.05.2026
28 Точен
13:50 04.05.2026
29 Аз съм веган
13:54 04.05.2026
30 Лопата Орешник
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":Затова пишеш " Галите от остров Ман !
13:58 04.05.2026
31 БРАВО ГОЛЕМ СИ.
14:03 04.05.2026
32 КАКТО ОБИКНОВЕНО!
14:04 04.05.2026
33 !!!?
Но е прав, че "всеки има план, докато не отнесе един в зъбите" - това важи и за Мистър Кеш които ни натресе заробващия договор "Боташ" !!!?
14:05 04.05.2026
34 Ъперкът
До коментар #27 от "Тоя мръ":Кеворкян периодично ви "сипва" с големия черпак, затова му се радвате толкова.
14:07 04.05.2026
35 Ай са преброим
До коментар #26 от "Хисарския поп":Да видим кои са повече, нии или вий
14:07 04.05.2026
36 Дядо от село
Сталине, само да те светна че Меглена Кунева (Пръмова), е снаха на Иван Пръмов,партизанин,комунист и дългогодишен член на ЦК на БКП...Е, затова сме на това дередже, щото демокрацията я направиха комунистите и ченгетата..
14:07 04.05.2026
37 пътник
14:08 04.05.2026
38 Кондьо
До коментар #29 от "Аз съм веган":Дано да можеш да четеш
14:08 04.05.2026
39 Перушан
До коментар #37 от "пътник":Аз не се чувствам мразен.Ако ти се чувстваш така си е твой"проблем".
14:11 04.05.2026
40 Пустиня(к)
14:11 04.05.2026