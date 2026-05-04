Кеворк Кеворкян: Един в зъбите

4 Май, 2026 13:01

Впрочем, не ви ли се струва, че повечето от нещастниците, които се отъркват в нашенската политика, са отнесли доста пердах още от най-ранната си възраст?

Снимка: Фейсбук
Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
Местните политгадателки полека-лека взеха да се свестяват от тежкия нокдаун, в който бяха изпаднали в нощта след изборите. Чуха се вече и някои обяснения за случилото се. Изглежда, започват да се прегрупират около едно оправдание: срамното им издънване се дължало на забраната да се правят сондажи в последните няколко дни преди изборите, а тъкмо тогава публиката масово изперквала и нито една социология не би могла да се справи с това нейно състояние.

Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.

Това може да се каже и не толкова любезно. Всъщност, на 19 април Народът си го върна тъпкано на гадателките за всичките им провали през годините. Провали, на които в немалка степен се дължеше очевидното отегчение на публиката от тукашната ерзацполитика, то пък в последните години преля в открита ненавист - включително и към онези, които упорито се опитваха да продават нелепите опити за политиканстване като нещо нормално, а покрай това да пласират някак и себе си.

Да украсим казаното дотук със знаменития лаф на Майк Тайсън: "Всеки има план, докато не отнесе един в зъбите". Само дето Майк, умилително наричан "Животното", имаше предвид някое "негро", негов събрат от Куинс или Харлем - и нямаше да се задоволи само с един тупаник, ако беше получил поне бегла представа за шегите на тукашните гадателки.

Впрочем, не ви ли се струва, че повечето от нещастниците, които се отъркват в нашенската политика, са отнесли доста пердах още от най-ранната си възраст? Малтретирани са били по всевъзможни поводи, а когато и това не е помогнало, започнали да ги пердашат и без повод и причина. Отгоре на всичко, изглеждали толкова безнадеждни, че дори не правили опит да ги третират с някакви препарати или лекове, които да ги облагородят поне в някаква степен. И те си расли като напълно свободни пичове - така нарича простолюдието най-упоритите плевели, битката с които е изначално загубена.

Какво се случва обаче с една политика, която е пренаселена с "пичове"?

Да направим този въпрос още по- невъзможен: каква щеше да е България без политиците си?

Ето един отговор, който като че ли изглежда донейде подходящ: може би България нямаше да е толкова поспалива - тя така си и изглежда, каквото и да се случи наоколо и със самата нея, сякаш току-що се е събудила, разтрива си зъркелите - може би се надява, че това ще ѝ помогне да ви разбере по-добре.

Тази поспаливост е една от главните причини тя вечно да закъснява - с каквото и да се захване. Дори нашите цигани, на които продължаваме да гледаме пренебрежително, тотално я изпревариха: държавата дори още не беше сънувала, че ще членува в някакъв Европейски съюз, когато нашите манговци вече се бяха настанили в подлезите на Виена и Берлин и никой не беше в състояние да ги разкара оттам, с тези малки лагери те бяха изнесли своята/нашата България направо в сърцето на Европа. Не бива да се подценяват тези миниатюрни териториални завоевания - особено, като се има предвид, че по същото време бъдещият български президент Плевнелиев също спеше в колата си по различни германски паркинги.

А България/държавата още се озърташе с гурелясълите си очи и поспаливо изчисляваше нещо. Нещо, което - както винаги - далеч не беше най-важното. Сетне дойде времето на сметките с европейските пари и пак България ги правеше най-мудно. Толкова мудно, че да изглеждат като подаяния. А тя си ги беше авансово компенсирала - само покрай една-две от аферите на крадливите си политици.

Наскоро, в дописката си "Побъркай го окончателно" споменах за Меглена Кунева - и за вкореняването ѝ в едно отблъскващо и наистина брутално Неприличие.

Няма по-ценно достояние за подобни хора от Забравата - това Зло, което в българската си версия има унищожителна сила.

Кунева е основна фигура в аферата около насилственото и съвършено безпричинно закриване на трети и четвърти блок на Атомната централа "Козлодуй".

По същото време, в съседна Румъния започва строителството на атомната централа "Черна вода".

Инвеститор е френската банка "Париба".

"Козлодуй" и "Черна вода" ще се конкурират за водеща роля в региона в областта на енергетиката.

Българска централа е брутално осакатена - трети и четвърти блок са закрити.

А Кунева става член на борда на директорите на "Париба".

Аферата с Трети и Четвърти блок на АЕЦ "Козлодуй" е безспорният шедьовър на Неприличието, което Българската държава - завладяна още тогава от местните еничари на чужди търгаши - покорно преглъща.

Тази афера е и образцовият пример за Вкореняването на управниците ни в Цинизма - едно отвратително пропадане, което обаче очевидно изглежда в очите им като напълно естествен процес.

Тя е и едно от най-грозните свидетелства за окончателния Морален Разпад, в който затънахме, поощрявани от евробакалите от Брюксел.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    12 10 Отговор
    много обичах да гледам предаването всяка неделя и розовата пантера и жабата кермит ама точно тогава ме водеха на баня,нали се къпехме само във неделя

    Коментиран от #9, #13

    13:03 04.05.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    17 3 Отговор
    Ако аз напиша ман говци, като Кеворкян, ще ме заличат веднага.

    Коментиран от #30

    13:07 04.05.2026

  • 3 От агенти на ДС акъл не искам

    17 25 Отговор
    Скрий се бе доносник мазен. Заради такива като вас 30 години не можем да се оправим, защото не ви теглихме куршума през 1989.

    Коментиран от #12, #18

    13:09 04.05.2026

  • 4 Точно казано

    12 2 Отговор
    В покера важи правилото "СмитУенсон бие Кен-флош роял"

    13:10 04.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    22 4 Отговор
    Тези негодници си бяха такива и преди ,но по време на Тодор Живков,тези безполезници бяха келнери,пъдари ,чистачки и бакшиши , защото за нищо друго не ставаха и после тези бандити и проститутки сложиха вратовръзки и станаха депутати,министри и бизнесмени

    13:12 04.05.2026

  • 7 Слушател

    20 17 Отговор
    Тоя е дърт кремълски трол.

    13:12 04.05.2026

  • 8 Сталин

    15 4 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    13:13 04.05.2026

  • 9 А ,, жабата Кермит"

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Може и сега да я гледаш и парламента! Че дори беше и ,, премиер"

    13:14 04.05.2026

  • 10 Да бе ,да ! 🤔

    18 12 Отговор
    Защо само Миглена Кунева ? Цялата ни евроатлантическа русофобска пасмина е престъпност и национално предателство !

    13:14 04.05.2026

  • 11 Ройтерс

    11 0 Отговор
    Незабравимо е,как Славуца беше изкарала цялата си редколегия и всеки сценарист(и Иво Сиромахов също) най -малко по 5 минути говореше,колко добър политик е Кунева !

    Коментиран от #16

    13:16 04.05.2026

  • 12 Аз голям съм ,, бабаит"

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "От агенти на ДС акъл не искам":

    Щом съм с долари (евро) покрит!

    13:16 04.05.2026

  • 13 Ама всяка неделя ли?

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Или през неделя?

    13:18 04.05.2026

  • 14 Някакъв

    10 8 Отговор
    си агент на ДС отново да оплюва с епитети за неговото ниво !

    13:18 04.05.2026

  • 15 Арменският ром

    8 14 Отговор
    и агент на ДС седнал да пише за Кунева. Изчерпан си противнико. И за сведение българските роми отдавна работят и живеят в ЕС, а не са просяци. Питам факти, защо сте допуснали тази статия, като този мерзавец пише за цигани. Не е ли забранена дума. Като негър.

    Коментиран от #26

    13:18 04.05.2026

  • 16 Кунева или

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ройтерс":

    Пръмова?

    Коментиран от #19

    13:19 04.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Щото чичо Сам

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "От агенти на ДС акъл не искам":

    Щеше да ти дърпа ушите! Кой щеше да му играе по ,, свирката"

    13:20 04.05.2026

  • 19 Все едно

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кунева или":

    Кунева/Пръмова е доведено дете от небългарски произход.

    Тя е била кукувиче яйце в гнездото на покойната д-р Кунева

    13:21 04.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Енергетик

    4 8 Отговор
    Ето едно разяснение, което междудругото е близко до акъла (ако имаш акъл)
    Основната причина е свързана с безопасността и условията за присъединяване към ЕС.
    1. Типът реактори
    Става дума за блокове 1–4 на АЕЦ Козлодуй. Те са от по-стар съветски тип ВВЕР-440/230, които:
    нямат пълноценен защитен кожух (като при западните централи)
    имат конструктивни ограничения, които трудно се модернизират до съвременни стандарти
    2. Натиск след Чернобилската авария
    След 1986 г. в Европа има силен фокус върху ядрената безопасност. ЕС започва да оценява източноевропейските реактори и тези от този тип са класифицирани като „нереформируеми“ до нужните стандарти.
    3. Условие за членство в ЕС
    При преговорите за влизане в Европейски съюз България приема да:
    спре блокове 1 и 2 (затворени 2002 г.)
    спре блокове 3 и 4 (затворени 2006 г.)
    Това е част от политически компромис
    4. Въпреки модернизациите
    България инвестира сериозно в подобрения и твърдеше, че блоковете са безопасни.
    Въпреки това ЕС остава на позиция, че:
    базовият дизайн не отговаря на дългосрочните изисквания, рискът не може да бъде елиминиран напълно.

    Коментиран от #23, #24

    13:24 04.05.2026

  • 22 Срамувате ли се?

    4 0 Отговор
    Факти, срамувате ли се от двойния си аршин?

    13:25 04.05.2026

  • 23 Скрий се

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Енергетик":

    Защо не зарвориха чешките реактори от типа на Трети и Четвърти блок в АЕЦ "Козлодуй"?

    13:27 04.05.2026

  • 24 Андрешко

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Енергетик":

    "Междудругото", заради такива н@gyпени, като тебе, сме на тоя хал.

    13:33 04.05.2026

  • 25 Иванов

    1 0 Отговор
    А вицът за заека и вълка, а?
    Кво става сега, като паднал в дупката?

    13:38 04.05.2026

  • 26 Хисарския поп

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Арменският ром":

    Ромът е алкохолна напитка, а нашите м@нгусти са си чисти sигани. A колкото до Кеворкян, може да му лъск@ш само чепиците

    Коментиран от #35

    13:38 04.05.2026

  • 27 Тоя мръ

    3 9 Отговор
    шляк пак засмърдя.Ти си позор за арменския народ бре!Сигурен ли си,че не си руснак?

    Коментиран от #34

    13:38 04.05.2026

  • 28 Точен

    6 3 Отговор
    Докато сме в ЕС и НАТО ще сме бедни слуги на западните банки и корпорации...

    13:50 04.05.2026

  • 29 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Интересен донос ли е написал Димитър или да не го чета?

    Коментиран от #38

    13:54 04.05.2026

  • 30 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    Затова пишеш " Галите от остров Ман !

    13:58 04.05.2026

  • 31 БРАВО ГОЛЕМ СИ.

    1 2 Отговор
    Винаги чета статиите ти със голямо удоволствие. ТОЧЕН ЧЕСТЕН И НАЙ ВАЖНОТО НЕ СЕ ПРЕДАДЕ НА НИКОЙ ЗА ПАРИ. БЪДИ ЗДРАВ И ЩАСТЛИВ. И ВИНАГИ СЪМ ГО КАЗВАЛ НА ДРУГИТЕ ПРЕДАТЕЛИТЕ ДОСТА БОЙ СТЕ ИЗЯЛИ КАТО МАЛКИ И МАЛКО ПО НА ТАМ. НЕ ВИ СЛУША ГЛАВАТА. ПРИМЕР БАЩА МИ САМО ВЕДНЪЖ МЕ Е УДАРИЛ СЪС ПРЪЧКА ПО РЪЦЕТЕ ЗАЩОТО УЧИТЕЛКАТА НИ ХВАНА ДА ИГРАЕМ КАРТИ В ДАЛЕЧНАТА 1969 ГОДИНА.

    14:03 04.05.2026

  • 32 КАКТО ОБИКНОВЕНО!

    3 1 Отговор
    Както обикновено Кеворкян откри “топлата вода”… Това за Кунева е нищо сравнение с Шрьодер…да напомням ли за атомните централи в Германия и Меркел… Този човек все повече ми напомня за Лили Иванова… не знае кога да спре и току извади от фризера някоя манджа и я забрави в микровълновата фурна, та вземе и прегори!!!

    14:04 04.05.2026

  • 33 !!!?

    3 2 Отговор
    Личи че съветският носталгик агент Димитър си е останал в миналото хилядолетие...спомня си за Кунева, а не помни тежкия нокдаун "Боташ" !!!
    Но е прав, че "всеки има план, докато не отнесе един в зъбите" - това важи и за Мистър Кеш които ни натресе заробващия договор "Боташ" !!!?

    14:05 04.05.2026

  • 34 Ъперкът

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Тоя мръ":

    Кеворкян периодично ви "сипва" с големия черпак, затова му се радвате толкова.

    14:07 04.05.2026

  • 35 Ай са преброим

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хисарския поп":

    Да видим кои са повече, нии или вий

    14:07 04.05.2026

  • 36 Дядо от село

    3 0 Отговор
    До Сталин
    Сталине, само да те светна че Меглена Кунева (Пръмова), е снаха на Иван Пръмов,партизанин,комунист и дългогодишен член на ЦК на БКП...Е, затова сме на това дередже, щото демокрацията я направиха комунистите и ченгетата..

    14:07 04.05.2026

  • 37 пътник

    2 1 Отговор
    Откъде толкова омраза към българите ИЗОБЩО у този екземпляр?НЕ е ксенофобия на етническа основа.По-скоро е фанатична омраза към всичко,което не споделя сталинистката му идеология.

    Коментиран от #39

    14:08 04.05.2026

  • 38 Кондьо

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Аз съм веган":

    Дано да можеш да четеш

    14:08 04.05.2026

  • 39 Перушан

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "пътник":

    Аз не се чувствам мразен.Ако ти се чувстваш така си е твой"проблем".

    14:11 04.05.2026

  • 40 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Обаче бацко ни еднаж не е получил един у зурлата. А требваше. Он предвидливо бега и са крие. Щот е много смел сигур. Мъжкар, та дрънка.😂

    14:11 04.05.2026