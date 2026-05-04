Измръзнаха черешите в Кюстендилско

4 Май, 2026 14:49 1 377 42

Най-сериозно засегнати са черешовите масиви в селата Коняво, Таваличево, Горна Козница, Лиляч, Невестино, Ябълково и Друмохар. По информация на производители, поражения има и в района на Перник и Батановци

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозни щети върху костилковите плодове са нанесени и тази година след поредица от ниски температури в Кюстендилско, съобщи проф. Димитър Сотиров от Института по овощарство в с. Ябълково.

По думите му температури под минус 1,1 градуса са фатални за младия завръз при черешите. През последните дни обаче термометрите в района са отчели значително по-ниски стойности – до минус 2,8 градуса, а впоследствие и до минус 3,3 градуса, което е довело до нови измръзвания.

Най-сериозно засегнати са черешовите масиви в селата Коняво, Таваличево, Горна Козница, Лиляч, Невестино, Ябълково и Друмохар. По информация на производители, поражения има и в района на Перник и Батановци.

Има и места, които са били пощадени от студа – като село Пелатиково и по-високите части на региона.

„Щетите при черешите са 100 процента“, подчерта проф. Сотиров. При ябълките все още има шанс част от реколтата да бъде спасена, но това ще стане ясно в следващите дни.

Според специалиста причината за зачестилите измръзвания е свързана с ускорените климатични промени, които влияят негативно на овощарството в региона.

В Кюстендил е насрочена среща между земеделци и институции, която ще се проведе утре от 16:00 часа в сградата на общината. Очаква се да бъдат обсъдени щетите и засегнатите райони, както и възможностите за подпомагане на производителите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Някой

    11 4 Отговор
    Няма страшно, на никой не с му притрябвали череши, па жило то и кюстендилски. И миналата година бяха измръзнали и нямаше. Какво толкова е станало?
    Дано собствениците на масивите да са били застраховани. Че пак ще реват, че държавата им виновна.

    14:51 04.05.2026

  • 2 Аоо!

    12 2 Отговор
    Отидеха на 600 евро килото...

    14:52 04.05.2026

  • 3 🧔🏼‍♀️🧔🏼‍♀️🧔🏼‍♀️

    12 4 Отговор
    Кога пък измръзнаха тия череши всяка година мрънкат за субсидии от държавата сигурно са мними овощари.

    Коментиран от #38

    14:52 04.05.2026

  • 4 бай Даню

    6 1 Отговор
    Ще закъса здравата келипирааа

    14:54 04.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    На пазар Ситняково има череши колкото искате по 50 евро за килограм.

    14:54 04.05.2026

  • 6 🍒🍒🫰

    7 2 Отговор
    100% били щетите 😶

    14:55 04.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    10 6 Отговор
    Това е божие наказание за цървулите че скачахте за банани ,яжте сега само банани

    Коментиран от #14, #17, #40

    14:56 04.05.2026

  • 9 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Кюстендилските черешари си отдъхнаха.Най накрая дойде студа и печалбите от черешовата реколта са им гарантирани от държавата,която ще ги обезщети с нашите данъци ,вместо да ги берат и да се чудят на кой да ги пробутат по 100€ за кило

    14:57 04.05.2026

  • 10 ако някой наистина разчита на това

    8 0 Отговор
    като бизнес е доста несериозно всяка година да играе на рулетка дали ще има слани или няма да има а трябва да си подготви вариант ако има слани какво прави

    14:57 04.05.2026

  • 11 Питане

    10 1 Отговор
    Тогава да събираме помощи за мутрите.
    Сега без рекет как ще преживяват завалиите.... 😭😭😭

    14:57 04.05.2026

  • 12 оня с коня

    4 8 Отговор
    дано пуснат по 30 евро килото череши да цвилят бедните и да не могат да си купят

    Коментиран от #23, #34

    14:58 04.05.2026

  • 13 Трол

    10 2 Отговор
    Това е традиционното ежегодно измръзване на череши, вследствие на което цената им става по-висока от тази на килограм канабис.

    14:58 04.05.2026

  • 14 оня с коня

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    важното е че БАНАНИТЕ не са измръзнали тая година

    Коментиран от #16, #20

    14:59 04.05.2026

  • 15 град КОЗЛОДУЙ

    2 3 Отговор
    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългapскиГeн

    15:00 04.05.2026

  • 16 Пфу

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Само банани са ти в устата.

    Коментиран от #18

    15:01 04.05.2026

  • 17 А бе,

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Налъм без кайшка и дървената част, заший си пам ПЕРса, че фониш !

    15:01 04.05.2026

  • 18 Неее,

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пфу":

    Не в устата - в ..ъзъ. Той ползва за това и банани и коня. Хвалеше се, че се чудел с кое е по-романтично

    15:06 04.05.2026

  • 19 Всяка година

    4 1 Отговор
    Едни и същи драми с едни и същи дебили...а череши винаги има. Като има пък квичене, че са скъпи или че били вносни...Квиии Квиии - Ганьо и Ганьовица смее

    15:07 04.05.2026

  • 20 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Не ти ли е УНИЗИТЕЛНО да пишеш с чужд Ник?

    Коментиран от #22, #24, #25, #26

    15:07 04.05.2026

  • 21 Тома

    6 0 Отговор
    И миналата година измръзнаха но пратиха полиция да ги пази.

    15:08 04.05.2026

  • 22 само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    да си го платил? или ти плащат по ник?

    15:13 04.05.2026

  • 23 Пустиня(к)

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    Мене ми е през шпека, я съм у "клуба на богатите".

    15:13 04.05.2026

  • 24 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    много та мразяПЕДАЛЧЕмалко

    15:14 04.05.2026

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    да не е на баща ти тоя ник бе БАСТУН?

    15:15 04.05.2026

  • 26 ти па кой си ?

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    КОНЯ Е ПО УМЕН ОТ ТЕБ -знаеш го нали? сега си заври БАНАНИТЕ отзад

    15:17 04.05.2026

  • 27 Ханку Брат

    5 3 Отговор
    Сигурно една от причините за измръзването е глобалното затопляне

    15:17 04.05.2026

  • 28 ИНТЕРЕСНО

    2 2 Отговор
    ЕДНО ВРЕМЕ ....89г.пр.н.е.
    ВЪВ ВСЕКИ ДВОР ИМАШЕ
    ДЪРВО ЧЕРЕШИ И ВИШНИ
    И ТОВА В КВ.ЛОЗЕНЕЦ ....ДО
    ДВОРЕЦА НА ПИОНЕРИТЕ.....😀...
    А БАНАНИ И МАНДАРИНИ САМО НА...ЧНГ...

    15:19 04.05.2026

  • 29 бай Иван

    2 1 Отговор
    Вчера ходих на пазар, на една сергия гледам щайга хубави едри череши, попитах мога ли да се снимам с тях, отговориха ми: може срещу 5 евро!

    15:22 04.05.2026

  • 30 Корнелия

    2 3 Отговор
    Като Ген Радев вземе властта, ще спре сланите.... Черешите ще станат левче......и лева ще върне..

    15:23 04.05.2026

  • 31 народа

    3 0 Отговор
    Тъкмо се каниха да гърбят хората с цени от 20-25 евро , сега ще вземат 0 евро

    Коментиран от #32

    15:25 04.05.2026

  • 32 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "народа":

    народа пак ще го изгърбят по 30евро кило череши малко му е дори таз цена щото само лежите по тия дивани

    15:30 04.05.2026

  • 33 Да бяха запалили огньове

    2 0 Отговор
    да спасят черешите, така правят в Сливенско край прасковите,с те чакат компенсации.Намалете компенсциите,че да се размърдат и да не внасят гръцки.

    15:33 04.05.2026

  • 34 Ох беее

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "оня с коня":

    от години няма български плодове на пазара. Като цяло плодовете са недостъпни. Кой ял, ял. За другите има чипс.
    Сега ще цвилят бедните, но ще дойде ден, когато ще цвилят богатите. Глупави хора.

    Коментиран от #41

    15:41 04.05.2026

  • 35 ТатеБаница

    2 0 Отговор
    Това за да могат поредна година да ги продават на безбожни цени.
    Вижте цените на краставици и тиквички - по 5.50 евра в големите вериги

    Коментиран от #42

    15:41 04.05.2026

  • 36 Васо

    0 1 Отговор
    И кво? Все ми е тая. На тези гумени и каучукови топчета череши ли им викате? Пълни отпадъци. В уста се не слагат. Топло, студо, удароустойчиви, износоустойчиви гумени топчета! Българската череша, която се топеше в устата изчезна отдавнс. Вика- български. Расли са тук, но сортът е внесен Нали черешарите ще получат компенсации, какво реват ксто юндолски мечета?

    15:47 04.05.2026

  • 37 Д.Домозетов

    0 0 Отговор
    Същият специалист каза преди един месец, че ще има свръх реколта. Сигурно за късни слани не е чувал.

    15:48 04.05.2026

  • 38 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "🧔🏼‍♀️🧔🏼‍♀️🧔🏼‍♀️":

    Откакто започна глобалното затопляне черешите всяка година измръзват.

    15:49 04.05.2026

  • 39 Бойкот на О.Л.Хлъц

    2 1 Отговор
    Намериха си оправдание и сега могат да им сложат цена 30-40-50€...

    15:49 04.05.2026

  • 40 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Вземи си купи един чувал с банани и седни ги изяж да ти мине меракът.

    15:50 04.05.2026

  • 41 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ох беее":

    ела ти дам на коня чепа да ядеш бес пари

    15:51 04.05.2026

  • 42 Ами то

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "ТатеБаница":

    Ти си купувай от малките вериги, да ти е по-евтино.

    15:52 04.05.2026

