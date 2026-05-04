Измръзнаха черешите в Кюстендилско

Сериозни щети върху костилковите плодове са нанесени и тази година след поредица от ниски температури в Кюстендилско, съобщи проф. Димитър Сотиров от Института по овощарство в с. Ябълково.
По думите му температури под минус 1,1 градуса са фатални за младия завръз при черешите. През последните дни обаче термометрите в района са отчели значително по-ниски стойности – до минус 2,8 градуса, а впоследствие и до минус 3,3 градуса, което е довело до нови измръзвания.
Най-сериозно засегнати са черешовите масиви в селата Коняво, Таваличево, Горна Козница, Лиляч, Невестино, Ябълково и Друмохар. По информация на производители, поражения има и в района на Перник и Батановци.
Има и места, които са били пощадени от студа – като село Пелатиково и по-високите части на региона.
„Щетите при черешите са 100 процента“, подчерта проф. Сотиров. При ябълките все още има шанс част от реколтата да бъде спасена, но това ще стане ясно в следващите дни.
Според специалиста причината за зачестилите измръзвания е свързана с ускорените климатични промени, които влияят негативно на овощарството в региона.
В Кюстендил е насрочена среща между земеделци и институции, която ще се проведе утре от 16:00 часа в сградата на общината. Очаква се да бъдат обсъдени щетите и засегнатите райони, както и възможностите за подпомагане на производителите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Дано собствениците на масивите да са били застраховани. Че пак ще реват, че държавата им виновна.
14:51 04.05.2026
3 🧔🏼♀️🧔🏼♀️🧔🏼♀️
Коментиран от #38
14:52 04.05.2026
8 Сталин
Коментиран от #14, #17, #40
14:56 04.05.2026
11 Питане
Сега без рекет как ще преживяват завалиите.... 😭😭😭
14:57 04.05.2026
12 оня с коня
Коментиран от #23, #34
14:58 04.05.2026
Коментиран от #16, #20
14:59 04.05.2026
16 Пфу
До коментар #14 от "оня с коня":Само банани са ти в устата.
Коментиран от #18
15:01 04.05.2026
17 А бе,
До коментар #8 от "Сталин":Налъм без кайшка и дървената част, заший си пам ПЕРса, че фониш !
15:01 04.05.2026
18 Неее,
До коментар #16 от "Пфу":Не в устата - в ..ъзъ. Той ползва за това и банани и коня. Хвалеше се, че се чудел с кое е по-романтично
15:06 04.05.2026
20 оня с коня
До коментар #14 от "оня с коня":Не ти ли е УНИЗИТЕЛНО да пишеш с чужд Ник?
Коментиран от #22, #24, #25, #26
15:07 04.05.2026
22 само питам
До коментар #20 от "оня с коня":да си го платил? или ти плащат по ник?
15:13 04.05.2026
23 Пустиня(к)
До коментар #12 от "оня с коня":Мене ми е през шпека, я съм у "клуба на богатите".
15:13 04.05.2026
24 оня с коня
До коментар #20 от "оня с коня":много та мразяПЕДАЛЧЕмалко
15:14 04.05.2026
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "оня с коня":да не е на баща ти тоя ник бе БАСТУН?
15:15 04.05.2026
26 ти па кой си ?
До коментар #20 от "оня с коня":КОНЯ Е ПО УМЕН ОТ ТЕБ -знаеш го нали? сега си заври БАНАНИТЕ отзад
15:17 04.05.2026
28 ИНТЕРЕСНО
ВЪВ ВСЕКИ ДВОР ИМАШЕ
ДЪРВО ЧЕРЕШИ И ВИШНИ
И ТОВА В КВ.ЛОЗЕНЕЦ ....ДО
ДВОРЕЦА НА ПИОНЕРИТЕ.....😀...
А БАНАНИ И МАНДАРИНИ САМО НА...ЧНГ...
15:19 04.05.2026
31 народа
Коментиран от #32
15:25 04.05.2026
32 оня с коня
До коментар #31 от "народа":народа пак ще го изгърбят по 30евро кило череши малко му е дори таз цена щото само лежите по тия дивани
15:30 04.05.2026
34 Ох беее
До коментар #12 от "оня с коня":от години няма български плодове на пазара. Като цяло плодовете са недостъпни. Кой ял, ял. За другите има чипс.
Сега ще цвилят бедните, но ще дойде ден, когато ще цвилят богатите. Глупави хора.
Коментиран от #41
15:41 04.05.2026
35 ТатеБаница
Вижте цените на краставици и тиквички - по 5.50 евра в големите вериги
Коментиран от #42
15:41 04.05.2026
38 Така де
До коментар #3 от "🧔🏼♀️🧔🏼♀️🧔🏼♀️":Откакто започна глобалното затопляне черешите всяка година измръзват.
15:49 04.05.2026
40 По точно
До коментар #8 от "Сталин":Вземи си купи един чувал с банани и седни ги изяж да ти мине меракът.
15:50 04.05.2026
41 оня с коня
До коментар #34 от "Ох беее":ела ти дам на коня чепа да ядеш бес пари
15:51 04.05.2026
42 Ами то
До коментар #35 от "ТатеБаница":Ти си купувай от малките вериги, да ти е по-евтино.
15:52 04.05.2026