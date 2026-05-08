Проф. д.н. Спас Ташев: Нашето мълчание улеснява антибългарска пропаганда

На 3 юни 1955 г. съветският лидер Никита Хрушчов пристига в София директно от Белград. Визитата му е резултат от усилията на съветското ръководство за нормализиране на отношенията с Югославия и нейното връщане в социалистическия лагер. Това завръщане обаче има своята цена: на България е наложено да мълчи по македонския въпрос, за да не дразни социалистическа Югославия. Директивата е дадена - завръщане към Димитровския курс на БКП по македонския въпрос. Малко по-късно от Москва със специален куриер по самолет е изпратена съветска инструкция. Така се стига до второто позорно преброяване на населението в Пиринска Македония през 1956 г., когато отново, без никой да го пита, е регистрирано като македонско. За това второ българско падение у нас продължава да се мълчи, но пропагандата на Скопие умело използва статистическите публикации от онзи период, за да показва как България е признавала македонците през 1946 и 1956 г., а след това ги е заличила и преследвала.
Нашето мълчание улеснява тази антибългарска пропаганда.
Единственото разумно решение е НС да обяви двете преброявания от 1946 и 1956 г. за частично неистински поради оказван натиск върху страната и административно регистриране на населението, без да бъде отчитано неговото самоопределение.
Ако някой следи съвременната македонистка пропаганда, навярно е забелязал налаганото твърдение, че България е руски продукт. Фактите обаче показват тъкмо обратното - македонизмът е сръбски продукт, налаган с помощта на Русия/СССР.
Успях да сваля от старите киноленти моменти от посещението на Хрушчов в София, прегръдките му с Вълко Червенков, а също така съобщаването от трибуната пред някогашния царски дворец, че Югославия е социалистическа държава.
Нищо ново. Остана ви да въртите старите си плочи.
В нета има инфо за петдесетина събития на тази, същата дата, но ти си избрал точно това. Интересно!
9 Така е
До коментар #4 от "Мдаааа":И подкрепен от българските комунисти.
10 Някой
2. В Париж ни връщат с граници от 1.1.1941г - преди включването ни във войната. Там Чърчил е викал, че държава България не трябва да съществува. Такива като този писач ще го пропуснат;
3. Тодор Живков говори за претенциите на Югославия пред СССР за пиринска Македония и блъфа за 16 република за да го спре, на което Брежнев се бил изсмял;
4. Тук 1944г идва Трети УКРАИНСКИ фронт.
5. Третият Райх ни завлича с десетки милиарда лева, основно по спогодбата Нойбахер, да ползват неща безплатно тук;
6. Защо такива не пишат как ПСВ губим над 11 хиляди квадратни километра територия и плащаме милиарди златни франка обезщетения;
7. Защо не каже за преброяване през 1945г в Югославия и в Македония, където се твърди, че 1.2 милиона са се определили за българи и по 300 хиляди за сърби и албанци. За македонци не съм и чул;
8. Национален празник на Русия е независимост от СССР.
Целенасочено се пишат статии, за да очернят Русия и създадат лошо отношение! Само че тя в миналото е направила нещо за България, а другите с "ценностите" точно нищо или на обратно! Само че скоро ще стигнем северомакедонците по история и НПО-пейци ще ни обясняват как Турция (създадена 1923г) ни е освободила от 5 вековно руско робство.
До коментар #1 от "Факт": Този е от тези, дето едно време щеше да вика винаги със СССР. Но се обръщат накъдето духа вятъра.
До коментар #8 от "Така де": Българите са нарекли град на името на Георги Димитров, защото той се е справил с разрушената от англо-американски бомбардировки България. Например в София 70% от сградния фонд е бил разрушен. Без "план Маршал", без милиарди долари чужди инвестиции!
