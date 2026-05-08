Новини
Мнения »
Проф. д.н. Спас Ташев: Нашето мълчание улеснява антибългарска пропаганда

Проф. д.н. Спас Ташев: Нашето мълчание улеснява антибългарска пропаганда

8 Май, 2026 13:00 874 15

  • сърбия-
  • антибългарска пропаганда-
  • българи-
  • югославия-
  • терор

Фактите показват - македонизмът е сръбски продукт

Проф. д.н. Спас Ташев: Нашето мълчание улеснява антибългарска пропаганда - 1
Снимка: Труд
Спас Ташев Спас Ташев специалист по статистика и демография
Труд Труд медия
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 3 юни 1955 г. съветският лидер Никита Хрушчов пристига в София директно от Белград. Визитата му е резултат от усилията на съветското ръководство за нормализиране на отношенията с Югославия и нейното връщане в социалистическия лагер. Това завръщане обаче има своята цена: на България е наложено да мълчи по македонския въпрос, за да не дразни социалистическа Югославия. Директивата е дадена - завръщане към Димитровския курс на БКП по македонския въпрос. Малко по-късно от Москва със специален куриер по самолет е изпратена съветска инструкция. Така се стига до второто позорно преброяване на населението в Пиринска Македония през 1956 г., когато отново, без никой да го пита, е регистрирано като македонско. За това второ българско падение у нас продължава да се мълчи, но пропагандата на Скопие умело използва статистическите публикации от онзи период, за да показва как България е признавала македонците през 1946 и 1956 г., а след това ги е заличила и преследвала.

Нашето мълчание улеснява тази антибългарска пропаганда.

Единственото разумно решение е НС да обяви двете преброявания от 1946 и 1956 г. за частично неистински поради оказван натиск върху страната и административно регистриране на населението, без да бъде отчитано неговото самоопределение.

Ако някой следи съвременната македонистка пропаганда, навярно е забелязал налаганото твърдение, че България е руски продукт. Фактите обаче показват тъкмо обратното - македонизмът е сръбски продукт, налаган с помощта на Русия/СССР.

Успях да сваля от старите киноленти моменти от посещението на Хрушчов в София, прегръдките му с Вълко Червенков, а също така съобщаването от трибуната пред някогашния царски дворец, че Югославия е социалистическа държава.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    7 11 Отговор
    Поредният, захлебващ от русофобия.
    Нищо ново. Остана ви да въртите старите си плочи.

    Коментиран от #11

    13:02 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    4 4 Отговор
    Укрохохъла Хрусчов започна разпада на СССР и България

    13:03 08.05.2026

  • 4 Мдаааа

    12 5 Отговор
    "Фактите показват - македонизмът е сръбски продукт" СДЕЛАНО СССР

    Коментиран от #9

    13:04 08.05.2026

  • 5 Факт

    4 3 Отговор
    03 Юни 1943 г - ВСВ: Цар Борис III се среща с Адолф Хитлер в Бергхоф (Бавария) – обсъдено е положението в Гърция и е оказан натиск върху Царство България да окупира цяла Егейска Македония със Солун и Моравската долина.
    В нета има инфо за петдесетина събития на тази, същата дата, но ти си избрал точно това. Интересно!

    13:05 08.05.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    5 11 Отговор
    Поръчкови мизерници ! При сегашния настръхнал свят , да ни поставят в ситуация на конфронтация на България срещу Сърбия е изключително долен ход на турско-саксонската пропаганда !

    13:05 08.05.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    4 8 Отговор
    При сегашния настръхнал свят , да ни поставят в ситуация на конфронтация на България срещу Сърбия е изключително долен ход на турско-саксонската пропаганда !

    13:06 08.05.2026

  • 8 Така де

    7 2 Отговор
    Основен инициатор на македонизма в България е Г. Димитров, в знак на признателност за което българите са кръстили български град в негова чест.

    Коментиран от #14

    13:09 08.05.2026

  • 9 Така е

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаааа":

    И подкрепен от българските комунисти.

    13:11 08.05.2026

  • 10 Някой

    5 2 Отговор
    1. Хрушчов се самоопределя за украинец! СССР се управлява от украинци (като и Брежнев) - нищо че са родени преди Украйна, грузинеца Сталин, след него за съвсем кратко един и с български корени от Охридско, пълни смески като Ленин и с немски и шведски корени;
    2. В Париж ни връщат с граници от 1.1.1941г - преди включването ни във войната. Там Чърчил е викал, че държава България не трябва да съществува. Такива като този писач ще го пропуснат;
    3. Тодор Живков говори за претенциите на Югославия пред СССР за пиринска Македония и блъфа за 16 република за да го спре, на което Брежнев се бил изсмял;
    4. Тук 1944г идва Трети УКРАИНСКИ фронт.
    5. Третият Райх ни завлича с десетки милиарда лева, основно по спогодбата Нойбахер, да ползват неща безплатно тук;
    6. Защо такива не пишат как ПСВ губим над 11 хиляди квадратни километра територия и плащаме милиарди златни франка обезщетения;
    7. Защо не каже за преброяване през 1945г в Югославия и в Македония, където се твърди, че 1.2 милиона са се определили за българи и по 300 хиляди за сърби и албанци. За македонци не съм и чул;
    8. Национален празник на Русия е независимост от СССР.
    Целенасочено се пишат статии, за да очернят Русия и създадат лошо отношение! Само че тя в миналото е направила нещо за България, а другите с "ценностите" точно нищо или на обратно! Само че скоро ще стигнем северомакедонците по история и НПО-пейци ще ни обясняват как Турция (създадена 1923г) ни е освободила от 5 вековно руско робство.

    13:16 08.05.2026

  • 11 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Този е от тези, дето едно време щеше да вика винаги със СССР. Но се обръщат накъдето духа вятъра.

    13:19 08.05.2026

  • 12 А стига , бе !

    2 1 Отговор
    И как според Ташо Спасов , някоя българска партия , или Георги Димитров е можел да преначертава следвоенната карта за ново преразпределение на границите в Европа ? Това , както знаем са неща решени от съюзниците много преди 9 май 1945 година !

    13:23 08.05.2026

  • 13 И кво ?

    2 1 Отговор
    Кои факти доказвали , че " македонизмът бил "сръбски продукт" ? Нещо не ги виждам в статията . На едно място е споменат Белград , което е столица на Югославия , управлявана от хърватина Йосиф Броз Тито .

    13:41 08.05.2026

  • 14 Всъщност

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така де":

    Българите са нарекли град на името на Георги Димитров , защото той се е справил с разрушената от англо-американски бомбардировки България . Например в София 70% от сградния фонд е бил разрушен . Без "план Маршал " , без милиарди долари чужди инвестиции !

    13:47 08.05.2026

  • 15 хахахахха

    1 0 Отговор
    Тоя "специалист" явно иска да започне работа за дойче зеле,друго оправдание за тези лъжи дето е надраскал,няма.

    13:49 08.05.2026