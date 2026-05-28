Адв. Емил Георгиев: Където има прокурорски чадър, винаги има и политически такъв

28 Май, 2026 22:30 532 4

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Организацията "Правосъдие за всеки" нямаше да се нарича така, ако правосъдието беше напълно безпристрастно. Често ставаме свидетели, в сферата на наказателното, гражданското и административното правораздаване, че качеството на страните в даден спор предрешава определени спорове, създава отношения. Това каза адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" в предаването "Денят ON AIR".

Според него правосъдието е избирателно в България и това е едно от нещата, които трябва да се преодолеят във времето.

Казусът с незаконния "град" край Варна
"Ще бъдат назначени проверки, образувани разследвания. Основното питане е с какъв резултат ще приключат. Радев трябва да е добре запознат с практиката на ДАНС. Той каза, че е поискал справка, както и че няма такъв друг случай, при който е издадена принудителна административна мярка за експулсиране, т.е. извеждане от страната", коментира адвокат Георгиев.
Където има прокурорски чадър, винаги има и политически такъв, отбеляза юристът.

"Пътят на парите трябва тепърва да бъде проследяван. Това ще бъде възможно в сериозно разследване - ако е необходимо ще трябва да се ползва и външна помощ. Всеизвестно е, че няма големи успехи нашата прокуратура по дела, които са с по-сложни финансови схеми, пране на пари и т.н.", посочи още адвокат Георгиев.

Пътят към безпристрастно правосъдие и съдебна реформа
Според него постигането на безпристрастно действащо правосъдие е дългосрочна цел.

"Не е ясно дали се намираме в началото. Много дълго време обществото тъпчеше на едно място. Дават се сериозни заявки за започване на процес, който стартира с избора на нов ВСС, който пък да избере главен прокурор, председател на ВАС. Трябва да бъде възстановен конституционният правопорядък", настоя юристът пред Bulgaria ON AIR.

Адвокат Георгиев не очаква Прокурорската колегия да промени мнението си за производство срещу Борислав Сарафов.

"Очаквам ВАС, пред когото е отправена жалба от новия министър на правосъдието Николай Найденов, да се отнесе сериозно към въпроса. Ако приеме, че доводите са достатъчно добри - да отмени отказа на Прокурорската колегия и да им върне на по-нататъшно разследване", обобщи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    3 0 Отговор
    Вие българите сте дълбоко корумпирани рушветчии ,дори анализите ви са такива

    22:31 28.05.2026

  • 2 Пич

    2 1 Отговор
    Опаа..... поредният кретен, който опитва да занули разследването с "външна помощ "!!!
    Паветниците са в паника!!! А Баце мълчи, вероятно предположенията са ми правилни!!!

    22:39 28.05.2026

  • 3 ?????

    1 0 Отговор
    Ха ха.
    "Организацията "Правосъдие за всеки" нямаше да се нарича така, ако правосъдието беше напълно безпристрастно."
    Ъхъ.
    Тя нямаше да се нарича така и ако така да кажем някой не ви наливаше кинти в организацията "Правосъдие за всеки".
    Кой плаща банкета ще ни кажете ли7
    Или тва е друго? А?

    22:57 28.05.2026

  • 4 SDEЧЕВ

    1 0 Отговор
    Кажи за Коцев , как две години нищо не знаел и не можел да направи а сега до 10 дни ще издава заповеди за събаряне. Леле тва Шарлатанина по гръб не пада, но само за бала митниците. Правосъдие за всеки се кръстили кошаревските ортаци на Шарлатаните.

    22:57 28.05.2026

