Адв. Емил Георгиев: Където има прокурорски чадър, винаги има и политически такъв

Организацията "Правосъдие за всеки" нямаше да се нарича така, ако правосъдието беше напълно безпристрастно. Често ставаме свидетели, в сферата на наказателното, гражданското и административното правораздаване, че качеството на страните в даден спор предрешава определени спорове, създава отношения. Това каза адвокат Емил Георгиев от "Правосъдие за всеки" в предаването "Денят ON AIR".

Според него правосъдието е избирателно в България и това е едно от нещата, които трябва да се преодолеят във времето.

Казусът с незаконния "град" край Варна

"Ще бъдат назначени проверки, образувани разследвания. Основното питане е с какъв резултат ще приключат. Радев трябва да е добре запознат с практиката на ДАНС. Той каза, че е поискал справка, както и че няма такъв друг случай, при който е издадена принудителна административна мярка за експулсиране, т.е. извеждане от страната", коментира адвокат Георгиев.

Където има прокурорски чадър, винаги има и политически такъв, отбеляза юристът.

"Пътят на парите трябва тепърва да бъде проследяван. Това ще бъде възможно в сериозно разследване - ако е необходимо ще трябва да се ползва и външна помощ. Всеизвестно е, че няма големи успехи нашата прокуратура по дела, които са с по-сложни финансови схеми, пране на пари и т.н.", посочи още адвокат Георгиев.

Пътят към безпристрастно правосъдие и съдебна реформа

Според него постигането на безпристрастно действащо правосъдие е дългосрочна цел.

"Не е ясно дали се намираме в началото. Много дълго време обществото тъпчеше на едно място. Дават се сериозни заявки за започване на процес, който стартира с избора на нов ВСС, който пък да избере главен прокурор, председател на ВАС. Трябва да бъде възстановен конституционният правопорядък", настоя юристът пред Bulgaria ON AIR.

Адвокат Георгиев не очаква Прокурорската колегия да промени мнението си за производство срещу Борислав Сарафов.

"Очаквам ВАС, пред когото е отправена жалба от новия министър на правосъдието Николай Найденов, да се отнесе сериозно към въпроса. Ако приеме, че доводите са достатъчно добри - да отмени отказа на Прокурорската колегия и да им върне на по-нататъшно разследване", обобщи той.