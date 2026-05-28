Коко Гоф уверено напредва на Ролан Гарос

28 Май, 2026 22:37 371 0

Американската звезда демонстрира класа и безапелационна игра срещу Маяр Шериф

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Коко Гоф, настоящата носителка на титлата от Откритото първенство на Франция, продължава да впечатлява с изключителната си форма на кортовете в Париж. Във втория кръг на престижния турнир младата американка се наложи категорично над египтянката Маяр Шериф с резултат 6:3, 6:2, като двубоят продължи едва час и 50 минути на легендарния корт "Сюзан Ланглен".

Гоф демонстрира завидна стабилност при началния си удар – в първия сет тя реализира 69% от точките на първи сервис и успя да пробие съперничката си три пъти. Въпреки че Шериф също се пребори за два пробива, американката не остави съмнения в превъзходството си. Във втората част Коко затвърди доминацията си, печелейки 71% от точките на първи сервис и реализирайки четири пробива, като допусна само два.

С тази убедителна победа Гоф си осигури място в третия кръг, където ще се изправи срещу една от следващите си съпернички – руската тенисистка Анастасия Потапова или британката Кейти Боултър.


