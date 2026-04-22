На собствен риск! Азиатски кораби ще подновят преминаването през блокирания Ормузки проток

Азиатски корабни компании може скоро да възобновят плаването през Ормузкия проток на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран, съобщиха представители на индустрията по време на глобалния форум на FT за суровини.

Според тях азиатските оператори са по-склонни да поемат риск и да плащат такси за преминаване, за разлика от западните компании, които се съобразяват със санкциите, предава "Ройтерс".

От края на февруари стотици танкери и товарни кораби остават блокирани в Персийския залив, което доведе до най-голямото прекъсване на енергийните доставки в историята. Макар че през уикенда някои плавателни съдове успяха да напуснат района, иранските сили бързо възпрепятстваха движението, като откриха предупредителен огън и върнаха част от корабите. По данни от сектора, най-малко три контейнеровоза са били обстрелвани в протока.

Експерти отбелязват, че засега преминаването е възможно основно за държавни кораби, които разчитат на дипломатическа подкрепа или военен ескорт. Частни търговски оператори остават по-предпазливи заради рисковете за екипажите и високите застрахователни разходи, които вероятно ще нараснат допълнително.

Междувременно Техеран засилва контрола върху трафика чрез въвеждане на такси за преминаване, което допълнително увеличава разходите за корабособствениците. Въпреки това, според анализатори, ако ситуацията се стабилизира, глобалният флот може бързо да реагира и да възстанови трафика през стратегическия морски маршрут.