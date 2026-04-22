На собствен риск! Азиатски кораби ще подновят преминаването през блокирания Ормузки проток

22 Април, 2026 15:05 1 517 12

От края на февруари стотици танкери и товарни кораби остават блокирани в Персийския залив, което доведе до най-голямото прекъсване на енергийните доставки в историята

Азиатски корабни компании може скоро да възобновят плаването през Ормузкия проток на фона на крехкото примирие между САЩ и Иран, съобщиха представители на индустрията по време на глобалния форум на FT за суровини.

Според тях азиатските оператори са по-склонни да поемат риск и да плащат такси за преминаване, за разлика от западните компании, които се съобразяват със санкциите, предава "Ройтерс".

От края на февруари стотици танкери и товарни кораби остават блокирани в Персийския залив, което доведе до най-голямото прекъсване на енергийните доставки в историята. Макар че през уикенда някои плавателни съдове успяха да напуснат района, иранските сили бързо възпрепятстваха движението, като откриха предупредителен огън и върнаха част от корабите. По данни от сектора, най-малко три контейнеровоза са били обстрелвани в протока.

Експерти отбелязват, че засега преминаването е възможно основно за държавни кораби, които разчитат на дипломатическа подкрепа или военен ескорт. Частни търговски оператори остават по-предпазливи заради рисковете за екипажите и високите застрахователни разходи, които вероятно ще нараснат допълнително.

Междувременно Техеран засилва контрола върху трафика чрез въвеждане на такси за преминаване, което допълнително увеличава разходите за корабособствениците. Въпреки това, според анализатори, ако ситуацията се стабилизира, глобалният флот може бързо да реагира и да възстанови трафика през стратегическия морски маршрут.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    26 6 Отговор
    Крайно време е Азия да въстане срещу глупавия и луд Дончо и да Не се съобразява с неговите глупави блокади..... Тоя тъпанар доведе света до инфлация и безбожни цени на горивото.....

    Коментиран от #3, #5

    15:09 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 4 Отговор
    Заминавам за Атина и на другия ден сутринта слизам в Атина и съм мишок нищожен там съм това което ще направя е да съм дразнител на максимално ниво Гинека в Атина ,ще им го вкарам Англосаксонската

    15:22 22.04.2026

  • 5 Определено Брюксел не се съобразява

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    със съединените щати. Президентът Доналд Тръмп ги предупреди да не застават срещу него и да се опитват да го свалят от власт с интригите си. До края на мандата му остават две години и предупрежденията се сбъдват.
    Той вече не се съобразява с факта че вкарваме Петрол и газ и той трябва да е евтин за да може да съществуваме. Без липса на евтини горива европейската икономика изпада в рецесия няма движение и инвеститорите бягат от европейски проекти. Брюксел си вкара автогол и със зелената енергия и закриването на атомните централи.
    Предупреждението на Тръмп че Украйна не може да победи Русия и молбите на Урсула и розовите понита на сгъваемите столчета пред овалния кабинет не доведоха до нищо положително.
    Продължаване на подкрепата за Киев и отпускането на пари също е в минус защото тя не ги копае.
    Отказът от евтини руски горива също води до срив.
    А до края на мандата на Тръмп остават още две години.
    Каква ще бъде инфлацията след още няколко месеца и въздействието върху икономиката на Европейския съюз никой не може да предвиди.

    Коментиран от #10

    15:22 22.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ник

    11 2 Отговор
    Залагам си шапката, че китайските кораби ще продължат да си минават както досега и нито Бай Дончо, нито Аятолаха ще ги пипнат.

    15:36 22.04.2026

  • 8 име

    2 1 Отговор
    Азиатски може, ама контейнеровоза на островните poдocмecители, дето иранците го издумкаха днеска, ще "преминава" към дъното на морето.

    15:55 22.04.2026

  • 9 СМЕХОРИИ

    0 2 Отговор
    Е как ще минат,... с шапка невидимка ли, Заср.компании е им платят ли щетите. Или статия само да дразните читателя
    А да видим какво ще стане

    16:00 22.04.2026

  • 10 НАБЛЮДАТЕЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Определено Брюксел не се съобразява":

    ДРМЕ ИМ НА ЕВРОПАТА И брюксел, КАКВО Е КАЗАЛ ТОЙ... нафта нямаа, нафтаа
    Окрото бързо=бързо възтаново газопровода , и гааз нямаа

    16:05 22.04.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Блокадата е за кораби идващи от ИРАНСКИ пристанища.
    Другите кораби си минават спокойно.

    16:40 22.04.2026

  • 12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
    Давайте урана и ви отпускам примката.

    16:59 22.04.2026

