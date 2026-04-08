Стефан Димитров пред ФАКТИ: Особено тежки случаи на жестокост над животни се наказват с до 12 г. затвор

8 Април, 2026 13:00

Вече няма съмнение у никого, че защитата на животните отдавна не е периферна тема в българското общество, казва той

В разгара на общественото недоволство срещу насилието над животни и на фона на засилващия се политически дебат по темата, въпросът за реалните решения става все по-неотложен. След серия от шокиращи случаи и масови протести в страната, темата за защитата на животните вече е в центъра на общественото внимание и намира място дори в предизборните програми на партиите. Ще има ли България специализирана институция, която да отговаря за този проблем, и достатъчни ли са последните законодателни промени? Какво липсва в работата на държавата и какви конкретни мерки са необходими? Пред ФАКТИ говори Стефан Димитров от организацията „Невидими животни“.

- Г-н Димитров, ще доживеем ли момент, в който ще имаме Национална агенция за закрила на животните? В предизборна кампания сме, всички политици обещават, а после какво става…
- Аз съм убеден, че ще го доживеем, и то в съвсем обозримото бъдеще, защото настоящата ситуация е нетърпима. Българите ставаме свидетели на случай след случай брутални изтезания и жестокост над животни. На хората им се изчерпа търпението и това се вижда по огромните протести, които вече следват всеки един такъв случай, стигнал до медиите. А много повече са случаите на жестокост и насилие, които ежедневно ни обкръжават без да стигат до национален ефир.
Всички тези случаи доказват няколко неща - веднъж, неспособността на държавата да упражнява ефективен контрол и превенция срещу насилието над животни, и второ, необходимостта от създаването на специализиран орган, който да пресече цикъла от жестокост. Необходима е Национална агенция за закрила на животните. Тази необходимост е осъзната сред политиците. Дори е залегнала в предизборните програми на част от формациите, които можем да очакваме в следващото Народно събрание.
Нещо повече, вече над 200 кандидата за народни представители са заявили подкрепата си както за създаването на Национална агенция за закрила на животните, така и за редица други ключови законови промени за адекватно отношение към животните в България. Тези над 200 кандидата са от целия политически спектър и от всички формации, на които социолозите дават шанс да влязат в 52-то Народно събрание. От всички освен една формация, засега.
От анкетата към кандидатите за народни представители става ясно, че консенсус за нуждата от Национална агенция за закрила на животните е на много високо политическо ниво. Половината от тези над 200 кандидати са знакови лица и водачи на листи или на второ или трето място в листите в най-големите партии и коалиции. Разбира се, ще търсим тези ангажименти от бъдещите народни представители след изборите и ще следим техните изказвания и гласувания, като за всяко разминаване с обещаното ще се погрижим българските граждани да разберат.

- Защо според вас съществуващите институции не са достатъчни за ефективна защита на животните в България?
- В момента контролният орган по законодателството за хуманно отношение към животните формално е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). На практика обаче БАБХ не разполага с нужните ресурси, кадри и експертиза, за да бъде ефективен контролен орган по защита на животните, но това и не зависи от нея. БАБХ на практика е с вързани ръце. Тя е под шапката на Министерството на земеделието и храните и основният ѝ приоритет е безопасността на храните и контрола върху заболяванията по животните, което е съвсем естествено. Контролът за всичко, свързано с хуманно отношение към животните, е в Дирекция „Здравеопазване, идентификация и хуманно отношение към животните“ и последният да затвори вратата.
Тази отговорност е пришита на БАБХ и никога няма да ѝ бъде приоритет, защото другите ѝ отговорности очевидно винаги ще взимат превес в БАБХ. Самите служители в БАБХ от тази Дирекция, с които съм говорил, подкрепят създаването на нова Агенция, която да поеме тези функции от тях. Те не искат тази отговорност сега, не я искаха и преди 15 години, когато БАБХ още се казваше Национална ветеринарномедицинска служба и им беше вменена.
Поради тези причини е нужна нова специализирана агенция.

- Какви конкретни правомощия трябва да има една бъдеща Агенция за защита на животните?
- На първо място тя трябва структурно да се намира извън Министерството на земеделието и храните. Било то под Министерски съвет, или под МВР, или под МОСВ. На второ място тя трябва да разполага с реален капацитет и да изпълнява ролята на координационно, контролно и превантивно звено. Това означава:
-- координация между полицията, прокуратурата, съдебната система, местната власт и гражданското общество;
-- активна работа по превенция чрез образователни и информационни кампании, сътрудничество с училища и социални служби;
-- обучения за полицаи, прокурори и др. по световните най-добри практики за работа по случаи за жестокост към животни;
-- контрол по прилагането на законодателството за закрила на животните и налагане на административни санкции.

Съществуването на такава специализирана агенция съответно би дало възможност, освен контролни функции, тя да разгърне цялостна стратегия срещу насилието над животни.

- Как оценявате последните промени в законодателството, свързани с насилието над животни – достатъчни ли са те?
- Що се касае до промените в Наказателния кодекс, достатъчни са. През юли 2025 г. Народното събрание практически единодушно прие тези промени в Наказателния кодекс, с които вече при особено тежки случаи за жестокост над животни се наказват с до 12 години затвор. Това са сред най-високите наказания в цяла Европа. Наказателният кодекс не трябва повече да се пипа в това отношение.
Оттам насетне обаче само с промени в Наказателния кодекс проблемът не може да бъде решен. Трябва да има неизбежност на наказанието, за да имат превантивно действие тези високи наказания, които приеха. И там е проблемът.
Когато става дума за престъпления срещу животни, органът е полицията. На хартия има „зоополиция“, която обаче се крепи на една заповед на министъра, въз основа на която около 400 редови полицаи в страната, отгоре на всички други техни задължения, трябва да разследват и престъпления срещу животни.

Съответно това отново е допълнителна отговорност, която остава на заден план и се пренебрегва от системата.

Дори полицай да има голямо желание да работи по престъпления срещу животни, началникът решава да насочи полицая по други случаи и дотам. Решението е зоополицаите да бъдат полицаи, които само и единствено с такъв тип престъпления се занимават. Това е нужното, за да има ефективно преследване и наказване на извършителите, когато става дума за най-тежката форма на жестокост към животни: престъплението по Наказателния кодекс – причиняване на смърт, тежко или трайно увреждане с жестокост. Това е допълващото към Националната агенция за закрила на животните, която покрива всички други, „по-леки“ случаи на жестокост, за които наказанието е административно – например глоба, отнемане на животно в полза на държавата и др.
Отделно не трябва да се пренебрегва като може би най-ефективното средство за превенция на насилието и намаляване на популацията на безстопанствени животни. Това минава през задължително проследяване на животните, което означава и строга регулация на търговията с животни, и строга регулация на развъдната дейност. Вместо това в момента имаме разпокъсани системи за регистрация и слаб контрол, с което масово се търгуват животни без да се знае кой на кого кое животно продава и масово се изхвърлят животни, без да може да се намери собственикът и съответно без за него да има последици от това. Без това да се реши, ще продължи да има безкраен приток на животни към улицата и оттам към приютите, които и в момента хронично изнемогват и се късат по шевовете.

- В края на миналата година участвахте в няколко парламентарни комисии, които разглеждат проблема. С какви основни трудности се сблъсквате при опитите за прокарване на законодателни промени?
- Политическата нестабилност. Тя прави дневния ред на законодателната власт изключително непредсказуем и променлив, с което макар да имаше разбиране и намерения за законови промени за животните, времето в 51. Народно събрание не стигна те да се осъществят, освен приетите промени в Наказателния кодекс.
Така, например, Комисията за прякото участие на гражданите успя да разгледа петицията ни с над 110 хиляди подписа за край на клетките за телета. Имаше изказвания от редица народни представители от различните парламентарни групи и абсолютно всички изразиха своята подкрепа. Комисията даже излезе с писмо до правителството, където също изразява подкрепа на исканията на петицията. Впоследствие обаче времето не стигна за законодателни промени преди Народното събрание да излезе в отпуск.
Убеден съм обаче, че следващото Народно събрание в още по-голяма степен ще подкрепя нужните законодателни промени за адекватно отношение към животните в България. Това показва нашата анкета към кандидатите за народни представители, а всеки избирател може да се запознае с позициите на кандидатите в своя МИР на нашия сайт.

- Наблюдавате ли промяна в нагласите на хората, когато говорим за насилие над животните?
- Смятам, че всички виждаме тази промяна. В крайна сметка през 2025 г. едни от най-големите протести бяха именно срещу жестокостта към животни. Десетки хиляди българи протестираха срещу жестокостта. Седмици наред, в десетки населени места в цяла България. Исканията бяха за цялостна реформа за край на жестокостта към животните у нас. Ние - от „Невидими животни“, бяхме сред организаторите на тези масови протести.
От миналата година насам вече няма съмнение у никого, че защитата на животните отдавна не е периферна тема в българското общество. Защото макар и българите винаги да сме обичали животните и винаги да е имало висока обществена подкрепа за закони, които защитават животните от жестокост, от последните години ясно се вижда огромна нетърпимост към всякакви прояви на жестокост и разбиране сред хората, че решенията на жестокостта към животни минават през държавата и съответно са политически. А с това отговорните хора ясно се очертават - политическата класа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сталин

    67 8 Отговор
    В България само права имат сигани ,евреи и псета ,а българите кучета ги яли

  • 2 ама много интересно

    53 4 Отговор
    за убийства на хора се дават много по малко а някои даже и не лежат..... абсурдистан

    13:03 08.04.2026

  • 3 Ще доживеем ли

    45 1 Отговор
    когато отнемането на човешки живот ще се наказва по същия начин ?

    Коментиран от #33

    13:03 08.04.2026

  • 4 само питам

    41 6 Отговор
    тоя бастун защо не се е обръснал? на зеленски ли се прави?

    Коментиран от #8

    13:03 08.04.2026

  • 5 оххх, и тоя е с брада

    34 4 Отговор
    на 90% е "модерен ляв"

    Коментиран от #11

    13:04 08.04.2026

  • 6 Т90

    29 1 Отговор
    А над хора? Май няма проблеми?

    13:04 08.04.2026

  • 7 оня с коня

    15 9 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    в бг то има само тъпациПЕНСИОНЕРИ!
    От 6.4 млн.население има 2.1 млн.пенсионери,650 хил.малолетни и непълнолетни,750 хил.чакащи бюджетни заплати и 1 милион без образование
    и професионална квалификация и без трудови навици ц.г@ни!Само заеми,а ще се плаща с територията (земята)

    Коментиран от #24

    13:04 08.04.2026

  • 8 не, имитира

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "само питам":

    на Кирил Петков

    13:05 08.04.2026

  • 9 така така

    30 3 Отговор
    12г. затвор за гражданин който се опитва да свърши това което вие не вършите!

    13:05 08.04.2026

  • 10 Тоя е хранилкаджия

    31 2 Отговор
    И плещи за да лапа.

    13:05 08.04.2026

  • 11 МОЖЕ ПЪК ДА Е ДЕСЕН

    22 2 Отговор

    До коментар #5 от "оххх, и тоя е с брада":

    НЕ Е СИГУРНО ДАЛИ ТОЯ ОТ СНИМКАТА ВСЕ ОЩЕ СИ Е ОПРЕДЕЛИЛ ПОЛА

    13:05 08.04.2026

  • 12 питам

    22 3 Отговор
    за колко би проягал 100 метра.
    с тия дамски рамене

    не ми вдъхва доверие

    Коментиран от #37

    13:06 08.04.2026

  • 13 оня с коня

    29 3 Отговор
    само да питам тоя какво работи?

    Коментиран от #26

    13:06 08.04.2026

  • 14 голям смях

    25 4 Отговор
    този индивид няма ли пари да се постриже? или се прави на македонски комита?

    13:06 08.04.2026

  • 15 Овчар

    31 0 Отговор
    Стефан Димитров пред ФАКТИ: Особено тежки случаи на жестокост над животни се наказват с до 12 г. затвор. А тия дето избиха oвцете в България със спринцифките, кога ще заминат в затвора?

    Коментиран от #44

    13:07 08.04.2026

  • 16 По ID екстра американския канал за разсл

    7 17 Отговор
    ..има една пореди "Признаци на психопата". .. .дават историите на много тежки случай на садисти - хладнокръвни убийци на хора....един и майка си хладнокръвно убил, планувал сестра си...такива случай...Най- често споменаваният признак , сочещ че лицето е тежък психопат, който е способен да извърши убийствата, които е извършил и за които е осъден доживот ....е точно садизмът, които е проявил към животни ...тая територия тука обаче е толкова пропаднала умствено и интелектуално вече, че нищо от това, което се приема за опасни знаци и тежки престъпления в другите държави, тук дори се поощрява и хвали...Върнахте ли в болницата да "оперира" онзи психопат, който два пъти мина през тихо спящото си кутре Мая!?

    Коментиран от #18

    13:08 08.04.2026

  • 17 Погледът на Ст Димитров

    25 1 Отговор
    Е на луд и на мъчител на животни!
    Без коментар!

    13:08 08.04.2026

  • 18 Сила

    5 23 Отговор

    До коментар #16 от "По ID екстра американския канал за разсл":

    Що се хабиш да им обясняваш на приматите ... виж им "коментарите" !!! САДИСТИ И ИЗРОДИ , това е положението на Територията !!!

    13:11 08.04.2026

  • 19 без да чета пасквила

    27 4 Отговор
    за убийстов на хора вече няма такива наказания значи тоя е някакъв келеш от педофилската нпо секта педровхан

    13:12 08.04.2026

  • 20 Абе има и по бързо праворадаване

    7 20 Отговор
    Само им публикувайте данните на извергите. Натам ще съжаляват че са се родили. Същото и за бракониерите. Особено убиващи бременни животни.

    Коментиран от #23

    13:13 08.04.2026

  • 21 ясно

    23 3 Отговор
    пепеpacче та дрънка у кухата главица

    13:15 08.04.2026

  • 22 Зъл пес

    19 2 Отговор
    А за убииство на хора,някой и друг месец.А понякога и нещо,само мъмрене.

    13:15 08.04.2026

  • 23 Сила

    3 13 Отговор

    До коментар #20 от "Абе има и по бързо праворадаване":

    Панайот Рейзи , бивш кмет на Созопол...уби бременна кошута в резерват Ропотамо !!! Бил гладен , семейството му не били яли цяла седмица ....

    13:17 08.04.2026

  • 24 Да бе да

    1 10 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    А ти сигурно няма да стигнеш пенсионна възраст.

    13:18 08.04.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    26 5 Отговор
    Джен Зет отпадък! Обирайте си животните от улиците! И си чистете след тях! НИКОЙ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ГАЗИ ВЪВ ВАШИТЕ ФЕКАЛИИ!!! Полуидиотчето си намерило и то грантаджиско кранче да цуца и ще ми дава акъл!

    Коментиран от #31, #61

    13:18 08.04.2026

  • 26 Митко

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Плещи глупости по медите

    13:21 08.04.2026

  • 27 Сандо

    17 0 Отговор
    Това отнася ли се и за жените, защото те също са от семейство животни?

    Коментиран от #28

    13:21 08.04.2026

  • 28 Адвокат

    13 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сандо":

    Не се отнася, тях можем да си ги бием и тепим по всяко време.

    Коментиран от #30

    13:24 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 град КОЗЛОДУЙ

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Адвокат":

    ами те сегашните жени не носят на бой, не е като едно време

    Коментиран от #43

    13:33 08.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Двете теми не са съпоставими

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ще доживеем ли":

    Присъдата за убийство се дели на няколко вида и е с различен срок на наказание.При добър адвокат и слабо обвинение присъдите не са големи.Съществената разлика между жестокост към животни и към хора е, че животните се приемат за собственост или са безстопанствени. Това е и причина БАБХ, общините и полицията да не спазват законодателството, което е валидно и в момента.На тях трябва да им се търси отговорност за несвършена работа, вместо да се създава още администрация.

    13:36 08.04.2026

  • 34 Тома

    17 1 Отговор
    А тези с агнетата за Великден ще ги съдим ли

    13:39 08.04.2026

  • 35 еееееееееее

    16 0 Отговор
    чудя се кой ще защитава хората ....

    13:40 08.04.2026

  • 36 Мусата

    6 0 Отговор
    Как да тълкуване отношението на родните ни празноглавци, в това число на агент Буда, Шиши,
    Роско водопада, Горанката и куп още политически
    величия към населението в България! Политици,а!

    13:49 08.04.2026

  • 37 Отговарям

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "питам":

    По- бързо отколкото ти би решил една тригонометрична задача.Диалектика!Трябват хора и за кирките и за науката.

    14:04 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Даката

    8 9 Отговор
    Не с до 12 години затвор, а с 12 години затвор, за да си правят сметката... това до 12 годили може да е и 1 месец... пак шикалкавене и никаква справедливост, а преминаването от жестокост към животно към човек е много лесна, щом няма сърце, значи няма разлика кого убива.
    Умишлено убиваш човек по особено жесток начин, ами влизаш в затвора доживот, тън, мън да няма... да няма такива съдии като русофилката Ченалова, която пусна на свобода доказан убиец, който последствие избяга нейде из руските републики...

    Коментиран от #41, #42

    14:11 08.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Калоян

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Овчар":

    Правилно.
    В добавка този къде беше,когато засипваха живи прасета ,с тезата,че са болни,за да прикрият злоупотреби?
    И какво? Кучета бездомни,но с марка на ухото с повече права от човека?
    Ще вкарат 12 години някой в затвора , защото е сритал маркирано куче,което самодоволно оставя ..... едни неща след себе си по тротоара,които ще бъдат настъпани от дете и внесени в дома му с обувките?Пълно без умие!

    Коментиран от #49

    14:18 08.04.2026

  • 45 Даката

    6 7 Отговор

    До коментар #42 от "Боко":

    Всеки който издевателства над животно или човек е боклук, а такива дето се припознават и рипат, все някога ще влезете в затвора... боклука си е боклук, той сам си го търси, а ние пък си имаме хубави затвори за садистичните боклуци... само съдиите ни да бяха като хората, а те...

    14:22 08.04.2026

  • 46 Дядо Гъдю

    11 5 Отговор
    Абе,момченце костюмирано.
    Едни държави нападнаха друга държава,убиха четиринадесетмесечно бебе и неговите родители,с мотива,че не харесвали дядо му на това бебе и половината свят им ръкопляскаше,ти си седнал да раздаваш правосъдие за животните.Я се хвани някъде на работа !

    14:27 08.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 някой знае ли

    0 2 Отговор
    Към кой орган се подават сигнали за убийство на животно?

    14:30 08.04.2026

  • 49 Изместваш темата

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Калоян":

    Жестокост е умишлено причиняване на страдание чрез садистични действия, носещи чувство на контрол и власт на извършителя.

    14:30 08.04.2026

  • 50 Амин

    7 0 Отговор
    Жестоки бидейте към други, жестоки ще са и с вас...прошка не чакайте!

    14:34 08.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дудов

    8 2 Отговор
    А за убийство на хора 1г. условно

    14:38 08.04.2026

  • 53 Левски

    8 3 Отговор
    А насилието над хора как трябва да се наказва? Смешници. Убийство на пешеходна пътека- 5г. Понякога условно. Загрижили се за кучета, хората взаимно се избиват.

    Коментиран от #56

    14:40 08.04.2026

  • 54 ДаГоДу

    9 3 Отговор
    Държава която е по- загрижена за животните отколкото за хората няма бъдеще

    Коментиран от #57, #75

    14:54 08.04.2026

  • 55 А какво правим

    10 2 Отговор
    С ловците?

    14:55 08.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Анонимен

    8 2 Отговор
    А за убит човек от куче, даже условна за собственика му няма.

    14:58 08.04.2026

  • 59 Тити на Кака

    5 3 Отговор
    Грижата за животните е хубаво нещо, само дето не мога да разбера - когато похапвам свинско, телешко, пилешко или риба - подлежа ли на санкции? Или ще бъда санкциониран ако ритна в муцуната налитащо да ме ухапе улично куче, пуснато на свобода от някой любител на животните? Кога ли съм по-голям престъпник, когато изяждам едно животно или когато го ритам при самозащита?

    15:19 08.04.2026

  • 60 Дааааа

    4 2 Отговор
    Да ви питам - ядете ли паржоли, кюфтета и т.н. Ако ядете сте за затвора за нехуманно отношение към животните, ядете ги. Но мисля, че трябва да добавят и нехуманно отношение към растенията. Да видим тогава какво ще ядете. И най важното - за убийство на човек 3-5г. условно, за куче -12г. ефективно. Куче ли да си, човек ли или прасе.

    15:27 08.04.2026

  • 61 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "ДрайвингПлежър":

    Ей , провинциалния дегенерат , нали съм ти забранил да коментираш теми извън обсега на къра и обора ....!!?

    15:28 08.04.2026

  • 62 бръмбар младок с жълто на сурата

    4 0 Отговор
    а Особено тежки случаи на жестокост на присвояване на държавни средства се наказва
    с мълчание от надлежните органи

    15:31 08.04.2026

  • 63 само права имат сигани ,евреи и псета

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    и жените

    има ли осъдени от тях за убийства
    над 10г
    често се разминават с условни и до 2-3г са навън от сливенския пандиз

    Коментиран от #66

    15:33 08.04.2026

  • 66 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "само права имат сигани ,евреи и псета":

    Що, хомосексуалните мъже също имат много права, да чкат мунченца и да муфтят. Справка, лама Иво. ,Че и статуя му поставиха едни майки, задето гръмна собствените им синове. Това отива отвъд стокхолмския синдром.

    15:53 08.04.2026

  • 67 гошо

    1 1 Отговор
    Момче,кой клас си ти?

    Коментиран от #68, #69, #70

    16:13 08.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 булпит

    4 0 Отговор
    Колко да накажем собственика на питбула нахапало и уплашило децата миналата седмица?
    Но как и колко да накажем животното?
    Коли се отнемат,а кучета!

    17:19 08.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ВGсъд

    5 1 Отговор
    12 за куче, условна за убийство на човек.

    18:04 08.04.2026

