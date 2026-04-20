160 гласа до справедливост - ще има ли Радев сили да счупи системата? Елена Дариева пред ФАКТИ

20 Април, 2026 13:18 10 960 89

Самостоятелно управление е възможно, но истинската битка тепърва започва – за Конституция, ВСС и реална независимост на правосъдието, казва социологът

Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След предсрочните избори България се оказа в нова и до голяма степен непозната политическа ситуация – с ясно изразен победител, концентрирани обществени очаквания и възможност за самостоятелно управление. Резултатите пренаредиха политическото пространство – отслабване на традиционни играчи, мобилизация на протестния вот и засилване на формации, които обещават промяна в модела на управление. На този фон въпросите вече не са дали ще има управление, а какво ще бъде то – дали ще донесе търсената стабилност, справедливост и институционална ефективност, или ще се превърне в пореден пропуснат шанс. Особено ключова се очертава темата за съдебната реформа, около която може да се формира както ново политическо мнозинство, така и нови линии на противопоставяне. И какво още… Пред ФАКТИ говори Елена Дариева от социологическа агенция „Насока“.

- Г-жо Дариева, нова политическа ера ли наблюдаваме в България с победата на партията на Румен Радев на изборите?
- Ако трябва да сме точни – да, има белези на нова политическа ера, но тя не е толкова въпрос на ентусиазъм, колкото на огромна концентрация на очаквания. Фактът, че формацията около Румен Радев има потенциал за самостоятелно управленско мнозинство, е нещо ново.

- Подобно нещо обаче не видяхме нито при Симеон Сакскобургготски, нито при Бойко Борисов в първия му мандат?
- Разбира се, директните съпоставки не са напълно коректни. През 2001 г. НДСВ спечели много силен резултат при висока избирателна активност, но не достигна самостоятелно мнозинство – 120 депутата го поставиха в ситуация, в която търсенето на подкрепа беше неизбежна. Затова Сакскобургготски избра партньорство с ОДС и ДПС, с ясната цел да осигури стабилно управление в рамките на пълен мандат.
Сега ситуацията е различна. Радев разполага с възможност да управлява сам, а това означава пълна политическа отговорност. Именно затова въпросът за стратегията е ключов – ще търси ли широка подкрепа и консенсус, или ще заложи на еднопартиен модел на управление.
Очакванията към „Прогресивна България“ са изключително високи. Избирателите ясно показаха, че искат край на политическата нестабилност, по-предвидимо управление и най-вече усещане за стабилност и справедливост. На фона на глобалната несигурност хората търсят стабилизация вътре в страната.

- Точно тук идва и голямото изпитание – съдебната реформа. Заявката за смяна на Висшия съдебен съвет и избор на нов главен прокурор е силен политически сигнал и това го чухме от Радев?
- Но има различни начини това да се случи. Единият е по-скоро формален – смяна на състава и на лицата, без да се променя същността на системата. Другият е дълбок – промяна на правилата, на механизмите за отчетност и реално ограничаване на политическото влияние в съдебната власт. Истинският въпрос е кой от тези пътища ще бъде избран. Защото не е достатъчно просто да има нов ВСС и нов главен прокурор – важно е дали това ще доведе до реално функционираща и независима съдебна система. С други думи, резултатът на Радев е задължаващ. Той създава очаквания не просто за управление, а за промяна на самия модел. И дали това ще се случи, ще разберем не от първите назначения, а от това дали ще има реална трансформация в начина, по който работят институциите.

- Какво ще бъде меродавно за посоката на съдебната реформа?
- Има един много важен индикатор – докъде ще стигне политическата воля. Нека не забравяме, че в недалечното минало Румен Радев загатваше и за промени в Конституцията, включително по отношение на президентската власт. Това отваря по-широк хоризонт – не просто кадрови промени, а потенциално пренареждане на институционалния баланс. Въпросът е дали ще има мнозинство и решимост за подобна стъпка.

- Как тълкувате резултатите на основните политически сили – ПП-ДБ и ГЕРБ? Виждаме почти изравнени позиции между ПП и ГЕРБ като символен сблъсък – успех за едните и сериозен удар за ГЕРБ, а социологията преди изборите не предвещаваше това?
- ПП-ДБ увеличават резултата си, което показва, че са успели да капитализират част от гражданската енергия от протестите. Но най-големият печеливш от тази вълна безспорно е формацията около Радев. При ГЕРБ картината е различна – те поеха негативите от последното управление. Участието им в сложни управленски конфигурации, включително с БСП и „Има такъв народ“, както и зависимостта от подкрепата на ДПС – Ново начало, създаде идеологически напрежения и отблъсна част от избирателите.

- Изрази ли се волята на протестите в този вот?
- Протестите бяха пределно ясни в посланията си – хората искат управление без корупционни съмнения, без арогантност, с честни избори и независима съдебна система. Това са базови очаквания, но именно те се оказаха дефицитни. Политическите сили, които успяха да се асоциират с тези искания, спечелиха. Тези, които бяха свързвани със статуквото, загубиха. Също така може би има и вътрешни проблеми в ГЕРБ, които са повлияли на резултата. Има индикации за тлеещо недоволство на местно ниво. Липсата на достатъчен ресурс, забавените проекти и напрежението по време на управлението Росен Желязков са фактори, които не бива да се подценяват. Кметовете са в особена позиция – те са по-скоро стопани, отколкото партийни фигури, и ежедневно отговарят пред гражданите. Когато връзката с централната власт не работи добре, това директно се отразява на доверието. И тук имаше ясен символ в кампанията на Радев. Нека си спомним, че той се появи с кмета на Стара Загора, който е един от най-успешните в състава на ГЕРБ. Появата му с Живко Тодоров беше силен политически сигнал. Този жест на Радев може да се разчете като покана към местната власт – че е възможно партньорство отвъд партийните линии. И този сигнал беше разбран. За много кметове това означава стабилност и възможност за работа, независимо от националните политически противопоставяния.

- За първи път ще имаме парламент без БСП в него?
- Да, това се случва за първи път в новата политическа история на България. Въпреки промяната в ръководството, резултатът показва дълбока криза. Възможно е обаче този период да се окаже оздравителен за левицата – да доведе до катарзис и пречистване. Участието на БСП в последното управление също допринесе за този слаб резултат. А по-високата избирателна активност допълнително ограничи шансовете ѝ, както и на други по-малки партии, да влязат в парламента.

- По-високата избирателна активност удари и другите малки партии…
- Това бе очаквано.

- Вървим към пет партии в парламента. Това навява ли мисълта за по-стабилно управление…
- До известна степен да. По-високата активност редуцира фрагментацията и вкарва по-малко формации в парламента. Това създава предпоставки за по-ясно мнозинство и по-стабилно управление. В случая, коалицията около Румен Радев разполага с достатъчно мандати, а това означава, че може самостоятелно да прокарва решенията, свързани с текущото управление. Стои въпросът с по-широките мнозинства, особено за съдебната реформа. Тук вече говорим за съвсем различни неща от редовното управление. За сериозни промени, особено в съдебната система, е необходимо конституционно мнозинство от 160 депутати. Смятам, че при сегашното разпределение има потенциал конституционно мнозинство да бъде постигнато, но то няма да бъде автоматично – ще изисква преговори и политическа воля. Ще видим ли 160 гласа до справедливост, ще има ли Радев сили да счупи системата? Вече видяхме сигнали в тази посока. Румен Радев подаде ръка към ПП-ДБ, а именно теренът на съдебната реформа може да се окаже естествена база за взаимодействие. Това е тема, по която има припокриване на позиции. Въпросът е дали това сътрудничество ще остане тематично, ограничено до конкретни реформи, или ще прерасне в по-широко и устойчиво политическо партньорство. Това ще е първият тест пред това взаимодействие, за да видим как ще работят съвместно по промените във Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Именно там ще се види дали има реално доверие и способност за съвместни действия, или ще останем на ниво декларации. Избирателите гласуваха за ясен лидер, който не само да промени модела на управление, но и да стане гарант за неговата отмяна. Избирателите не искат смяната на един модел с друг, а поискаха да няма повече модели, които се самоподдържат и възпроизвеждат на цената на корупция и компромиси. В името на това те делегираха на Румен Радев и на „Прогресивна България“ достатъчен ресурс, така че да няма място за оправдания. Избирателите изключиха системата, а дали при инсталирането на „новия софтуер“ той ще заработи различно, е въпрос на бъдещето, на близкото бъдеще, защото гражданите държат пръста си на бутона „рестарт“.


  • 1 Последния Софиянец

    65 26 Отговор
    Дано Радев спре рекета над бизнеса.

    Коментиран от #8, #16

    13:20 20.04.2026

  • 2 Тити на Кака

    76 3 Отговор
    Тази бърборана така и не е разбрала, че един майстор е майстор не защото умее да чупи, а защото владее изкуството да съгражда...

    Коментиран от #5, #24, #51

    13:22 20.04.2026

  • 3 Хем Сладка

    19 9 Отговор
    Хем Умна......

    Коментиран от #34, #48

  • 4 защо мислите че гласувахме?

    58 18 Отговор
    за това галсувахме всички за да може тадев да управлява без коалиции дано не спретнат някой номер гнусните гербаджии и депесари и всичко си мине по план надявам се на 121 депутата и кликата да потъва!

    Коментиран от #12

    13:23 20.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да,бе

    60 8 Отговор
    Доста народ трябва да приготвя багажа,кой да си тръгва от работа,кой да отива в държавен "хотел" с охрана и решетки...Защото и тоя път,ако няма справедливост край с България...

    Коментиран от #13

    13:26 20.04.2026

  • 8 Оппа

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    До вчера се целеше в десетката, сега обърна палачинката. Явно много си зле в шопската тиква

    13:26 20.04.2026

  • 9 Един

    17 2 Отговор
    Ще счупи тъпомера.

    13:27 20.04.2026

  • 10 честен ционист

    10 20 Отговор
    След Манджурския кандидат и потоп.

    13:28 20.04.2026

  • 11 Българин

    16 34 Отговор
    Румбата ще счупи pyZкитe гъZовe. Не знаете какъв си го набутахте.

    13:28 20.04.2026

  • 12 честен ционист

    6 38 Отговор

    До коментар #4 от "защо мислите че гласувахме?":

    Гласувахте като укропам, когато избраха Зеленски със 73%

    13:29 20.04.2026

  • 13 Българин

    17 55 Отговор

    До коментар #7 от "Да,бе":

    Само за края на България си прав. Тоя ще ни довърши. На PyZия ѝ трябват пари и тоя ще е :
    - Другари, дайте да дадем.

    Коментиран от #17, #33

    13:30 20.04.2026

  • 14 Щом е

    21 6 Отговор
    Щом е ЦОЦиоложка да ми даде дипломата си да си избрИша задните части с нея.

    13:30 20.04.2026

  • 15 Хмхмхмхмх

    20 4 Отговор
    /... Нека не забравяме, че в недалечното минало Румен Радев загатваше и за промени в Конституцията, включително по отношение на президентската власт. .../ Конституция на Р.България Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
    (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
    (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
    (2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.

    Коментиран от #19, #32

    13:32 20.04.2026

  • 16 Келеша

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ако облагодетелстване на едни сектори за сметка на други е рекет съм абсолютно за да го спре, защото не е нормално бай-богатите кръчмари и хотелиери да имат малки данъци и дотация от държавата а другите като отритнати деца или чисто явно дискриминирани да ядат Дянковата пица.

    Коментиран от #20

    13:32 20.04.2026

  • 17 Да,бе

    49 16 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    По-добре на Русия отколкото на Украйна.От Русия все нещо взимаме в замяна,а от Украйна само разходи и проблеми.

    13:33 20.04.2026

  • 18 Баце

    31 8 Отговор
    Зависи от наглостта на Киро, Кокора, Мирчевото, Гнома и останалата измет. По традиция горе изброените са алчни , лакоми, тъпи и ненаситени т.е. ще искат те да управляват всичко. Значи коалиция с ПП ДБ е невъзможна. Остава възраждане и един от двамата тумба- Боко или Шиши. Въпроса е кой тумбак ще предаде първи другият за да се спаси за някое време. Боко ли по навик ще прецака Шиши или обратното. Боливар не може да носи два тумбака.

    13:35 20.04.2026

  • 19 Намекът

    32 9 Отговор

    До коментар #15 от "Хмхмхмхмх":

    И какво от това? Ако имаш доводи назови ги, или те е страх като член на ГЕРБ, че един Президент може да бъде овластен? Е дори с Вашите герберастки промени не успяхте да спрете изразителя на народната воля, дори като отнехте властта на цяла институция той слезна сред вас и ви размаза поголовно.

    Коментиран от #21

    13:35 20.04.2026

  • 20 Хмхмхмхмх

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "Келеша":

    Предлагам ти да се поразровиш още по-надълбоко и да видиш, че над 97- 98 процента от посочените лица, са ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ или техни спонсори... Направи си труда проверириш колко олигарси има в бсп и в другите партии, както и в пб и дали партиите ще защитават техните интереси или интересите на останалата им членска маса... Чак тогава говори за тези неща....

    Коментиран от #29

    13:37 20.04.2026

  • 21 Хмхмхмхмх

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Намекът":

    /... Ако имаш доводи назови ги,.../ Когато юрист назовава доводи, той цитира висшият закон на държавата, който съдържа правни норми от висш порядък, което и направих. Споровете с неюристи обаче не водят до никъде...

    13:38 20.04.2026

  • 22 Андрешко

    18 5 Отговор
    Зми сиркии, занимавате ни с ти кви, пр@ сета, генерали, а за годишнината от Априлското въстание, нито ред. Наведени безродници.

    13:39 20.04.2026

  • 23 Деций

    36 7 Отговор
    То е повече от ясно ,че 160 ги има за смяната на ВСС,и от там надолу всички пид ножа.Сарофов, Русенова, чистка в МВР, Данс, ДАТО,регулаторите.Дава се път на мачканите в прокуратурата и съда и издигането им на управленски позиции, съответно реваншистко отношение къ тези които до днес крепяха модела.Отнемане на имунитетите на Борисов и Пеевски и старъиране на делата срещу тях.Възобновяване на делото КТБ и завръщане на цветан Василев.Дела и огромно глоби за банките позволили си да обслужват Пеевски и Горанов в нарушение на магнитски.Борисов при никайви положения не трябва да умре в дома си с като дългогодишен затворник.Тесто на парите 1.2 милиарда разплатени през 21 г,500 милиона за сухи язовири,2.280 милиарда за пътно поддържане.Фирмите свързани с този октопод участвали в престъните схеми се лишават от право да участват завинаги в обществени поръчки.Пълна карантина и нито една стотинка обществен ресурс.Всички техни кметове въщо в заворите!Ще ги рапилея ако съм аз и ако зависи от мен!

    13:43 20.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Луд

    19 4 Отговор
    Какво ви става бе хора очевадещо беше че така неможе да се продължи.Защто не се ваикаате за професия банкомат,Згазените на пешеходни пътеки без никакви последствия за тях,Спящата прокуратура .Колко трябва да си глупав за да мислиш че мизерната ни държавица от 2,5 милиона работещи от които голямата част във ,,КООЛЦЕНТРОВЕ,, Ще изхранва Русия много луди ли са или глупаци родени или келемета създаващи паника.

    Коментиран от #41

    13:44 20.04.2026

  • 26 Луд

    12 2 Отговор
    13:44 20.04.2026

  • 27 Да....има ги още

    14 1 Отговор
    в България красивите УМОВЕ...!НО.о..о под плаща на красивата изпълнена с НАДЕЖДА ПРОЛЕТ , може да се крие Валпуриевата нощ с по - грозното си лице..., а всички вече сме го виждали това лице ...в случай че искаме ВСИЧКИ да сме НАРОД и да запазим БЪЛГАРИЯ ,трябва да останем ЧЕСТНИ пред своята СЪВЕСТ за да не останем отново излъгани.......!

    13:47 20.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    14 2 Отговор
    Въпросът е има ли желание... и коя точно система!
    Щото повечето от проблемите на България не са в България!

    13:49 20.04.2026

  • 31 Радев или трябва да счупи системата,

    23 0 Отговор
    Или системата ще го счупи него.

    Коментиран от #54

    13:49 20.04.2026

  • 32 Драги ми Смехурко

    8 16 Отговор

    До коментар #15 от "Хмхмхмхмх":

    Може и да загатва,но за промяна трябва велико народно събрание
    Дори и да го свикат не вярвам да променят конституцията щот на Рундьо тъй му се приискало.

    13:50 20.04.2026

  • 33 Драги ми Смехурко

    19 4 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Ама хойде стига с това даване на тоя и оня
    Нека за нас да остане някое евро.Рундьо даде на Боташ,Гюрю даде на Зелю.Айде стига,аман от даване.

    13:53 20.04.2026

  • 34 нпо агент

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хем Сладка":

    изглежда голямо мнозинство..но съм сигурен че в групата на Радев внедрени по-малки групички , които се управляват от едни хора, те ще натискат копчета в подходящ момент и ще има отцепници които в името на демокрацията готови да "пожертват" своето благополучие..Никой не обича предатели..Обаче в БГ ги канят, бранят, лелеят и после в коша..за боклук..да не назовавам имена..

    Коментиран от #44

    13:53 20.04.2026

  • 35 Протестен вот

    19 10 Отговор
    Не, победата на Радев не е просто победа над другите партии! Тя е победа на ПРОТЕСТНИЯ вот срещу корупционната партийна система в България! Години наред, народът нямаше за кого да гласува. Едни партийни елити редяха листите и фалшифицираха изборите! Държавата, в ролята си на регулатор на обществените отношения, отсъстваше! Два тлъсти паяка бяха оплели системата в мафиотските си мрежи! Затова, това не беше ВЪЛНА за партията на Радев, това беше ЦУНАМИ!

    13:57 20.04.2026

  • 36 Горски

    19 7 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    Коментиран от #79

    14:00 20.04.2026

  • 37 хмммм

    9 4 Отговор
    каква е тая продажница?

    14:01 20.04.2026

  • 38 БУГАРАш!

    8 1 Отговор
    Да повярваме първо на себе си....тогава че почетем достойно ПРЕДЦИТЕ СИ , а и ще повярваме и в собственото СИ БЪДЕЩЕ , ТО ни принадлежи...

    14:05 20.04.2026

  • 39 Мокой

    13 6 Отговор
    Към днешният ден най-голямото събитие е, че генерал Радев отвя Борисов и Пеевски!

    14:07 20.04.2026

  • 40 Майора

    13 7 Отговор
    Жалко Дариева , каква корупция ще бори мистър Кеш , подкрепен от платилите му кампанията подсъдими олигарси начело с Черепа , Бобокови ,Василев и други? И как Борисов и Пеевски владеят съдебната система след като тя е овладяна от НПО на Сорос с кръга “Капитал” на Прокопиев и останалите? А това ч подкрепя Путин и Русия и евентуално иска президентска република? С че изтекоха материали че иска замразяване пенсии и заплати за една година? С че ощети страната всеки ден с над 500 000 € заради “Боташ”? Жалко освен себе си друго не го интересува , той 9 години подготвяше проекта си!

    14:10 20.04.2026

  • 41 Хмхмхмхмх

    5 15 Отговор

    До коментар #25 от "Луд":

    /...Ще изхранва Русия много луди ли са / Не- ситуацията е различна- българите в България ще изхранваме руснаците в русия- това е на хоризонта... Кога да чакаме новите бг господари масово да дойдат отново в Българищ. и след като няма да сме в еврозоната, да поискат да купуват жилища тук , но не на пазарната им цена в евро , а номинала им в рубли... Имам въпрос- ако сте продавач на жилище в София на цена 150К евро., колко ще загубите, ако ви НАРЕДЯТ да го продадете на цена 150К рубли на руски граждани....

    Коментиран от #47

    14:13 20.04.2026

  • 42 Сатана Z

    25 2 Отговор
    Румбата първо трябва да се справи с умно—кресливите жълтопаветни ППдофили и заслепения за тях Костовиски тумор ДСБ

    14:14 20.04.2026

  • 43 Хмм

    16 2 Отговор
    сега пък, що нямал 160 депутати, Радев да направи това, което е възможно, да не искаме невъзможното, всички в траур - Борисов за около 20 години не можа да постигне бленуваното мнозинство, нито ПП-ДБ, пеевски реши да побеждава президента на терен и вместо премиер го спасиха гласовете от Турция, останалите също, извън парламента, а президентът им пречеше, Радостин Василев стигна дотам да обвинява българския народ, че гласували за такива като Ивелин и Костадинов, а с Дубай се орезили съвсем, президентът без да говори срещу тях им отне партиите, край!

    14:15 20.04.2026

  • 44 Факт

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "нпо агент":

    Може и да изпаднат от самолета без парашут отцепниците

    14:17 20.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пълна чистка

    8 3 Отговор
    В държавния и репресивен апарат ,електронно правителство за да не висим по кабинети и да даваме рушвети за щяло и нещяло.Пълна ревизия на досегашното управление и разследване на семейния бизнес на Росен Хаяши

    14:19 20.04.2026

  • 47 любопитен

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хмхмхмхмх":

    Ти имаш ли връзка с главния мозък и централната нервна система?

    Коментиран от #50

    14:19 20.04.2026

  • 48 Тихо ве!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хем Сладка":

    4ек...жия такъв...!

    14:21 20.04.2026

  • 49 Майора

    13 10 Отговор
    Ало Деций и сие , първо реално погледнете нещата и тогава говорете! Мистър Кеш с какво е по добър от другите , 9 години бе на държавна софра , подготвяше проекта си , подписа чрез служебния си кабинет договора “Боташ” , ощетяващ всеки ден държавата с над 500 000 € , вдигна юмрук и с платените от олигарси протести свали кабинета и после тези същи подсъдими олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев и сие платиха кампанията му! А тях никой не го наказа! Отворете си очите и прогледнете!

    Коментиран от #56

    14:22 20.04.2026

  • 50 Хмхмхмхмх

    7 10 Отговор

    До коментар #47 от "любопитен":

    Въпростът ти трябва да е към радев и какво мисли- как ще реагират студентите джензи-та, ако има каже, че Бъгария вече няма да е в ЕС, еврозоната, шенген, НАТО, а се ориентира към руската сфера на влияние и че трябва да напуснат западните унита и да се ориентират към следване напр. в ташкент или друга столица на руски федерален субект... Май ще получат инфаркт и инсулт едновременно, нищо, че са на по 23-25 години....

    Коментиран от #73

    14:22 20.04.2026

  • 51 За да съгради, първо трябва да счупи

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    стария модел

    Коментиран от #63

    14:26 20.04.2026

  • 52 Уффф

    1 1 Отговор
    Изолация до умопомръчение

    14:30 20.04.2026

  • 53 Айде бе

    20 3 Отговор
    Нещата ще се случат много по-бързо и по-лесно от колкото ги мислите. Не манипулирайте.
    Съдебната реформа е измислица на ППдебилите, те от това се хранят, плямпат глупости по цял ден за съдебната система без да са имали един трудов ден стаж в нея.
    Съдебната система е чудесна.
    Просто хората назначени на възловите места в нея от мафията не стават и работят против системата.

    С подходящи новоназначения всичко ще си дойде на мястото. Като се замени и състава на висшия съдебен съвет и главният прокурор сам ще си тръгне и ще бъде назначен достатъчно добър.

    ППдебилите не искат главен прокурор или пък искат , но да е само техен. Те искат безвластие, защото в тази мътна среда виреят най-добре и техните пъклени планове по унищожаването на всичко българско и родно работят най-добре. Както и техните западни началници се чувстват свободни да се разпореждат с България.
    Силната власт, редът и дисциплината, обаче , ги плаши до смърт.

    Коментиран от #70

    14:30 20.04.2026

  • 54 Умници мамини...

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "Радев или трябва да счупи системата,":

    ...че той , Радев Е системата ....кьорави ли сте.
    Проектът Борисов се изчерпа , подмениха ви ( ни) го с Проекта Радев...преди това беше Проектът Сакс - Кобург- готски, още по преди Проектът Костов ...

    14:33 20.04.2026

  • 55 ДеБЕЛИТЕ БЪРЗУ ША ПОДКУПЯТ

    2 5 Отговор
    И ИЗНУДЯТ ПОНЕЕЕ ТРИЙСЕ ДЕПУТАТИ НА ЖЕНЕРАЛА ДА НАПУСНАТ ГРУПАТА МУ И ДА СТАНАТ ,НЕЗАВИСИМИ,, НЯМА НАЧИН ДА НЕ СА СЕ ПОДГОТВИЛИ ШИШАВИТЕ И РАДЕВ ША КЛЕКНЕ. ВИЙ НЕ ПОЗНАВАТЕ РОДНАТА МРЪСОТИЯ....

    Коментиран от #57

    14:34 20.04.2026

  • 56 Браво на Радев!

    14 7 Отговор

    До коментар #49 от "Майора":

    Счупи мутрите на Борисов и Пеевски!
    Успех на един истински БГ-Генерал!
    А не измислен,като Бочко и Насето...!

    14:37 20.04.2026

  • 57 Има да чакаш!

    11 2 Отговор

    До коментар #55 от "ДеБЕЛИТЕ БЪРЗУ ША ПОДКУПЯТ":

    Радев да клекне...?!
    Кога ти цъфнат налъмите!

    14:38 20.04.2026

  • 58 Българин

    9 5 Отговор
    Сега вече свободно може да се вкара Боко тиквата и свинята за национално предатество, системни изнудвания на фирми и тн. Няма да споменавам всичко, оти тея подлоги следят всичко. Но на Бойкоти му викаха господин 20/20% ( 2о над масата и 20 под масата). Сега последно вече беше 60%. Където общините са Гроб има кражби....

    14:39 20.04.2026

  • 59 ВСЪШНОСТ:

    11 1 Отговор
    Всъщност сайтът “Факти” си е доста сериозен и четивен! Та да питам само коя е таз световно неизвестна госпожа Е.Дариева, че сте й взели таквозинка голямо интервю. МИлата две и две не знае колко е и давам само един пример. ДА Симеон наистина спечели 120 депутатски места на първите избори, но с 2000000 гласоподаватели. В този смисъл от гледна точка на управлението е важно колко депутати имаш, но когато говориш за обществени нагласи, вълни, цунамита и т.н. Броят на гласувалите е по важен!

    Коментиран от #61

    14:49 20.04.2026

  • 60 Абе вие,

    3 4 Отговор
    социолозите,бавноразвиващи ли сте,плащат ли ви да се правите на такива....румбата,тиквата и свинята са ортаци...а може и любовници да са,а вие сте се размечтали!Сега ще получите от същото,само че много повече!

    14:52 20.04.2026

  • 61 Айде бе

    8 1 Отговор

    До коментар #59 от "ВСЪШНОСТ:":

    От тогава България е намаляла поне с два милиона души и то хора реални гласоподаватели.
    В момента гласоподавателите са не повече от 5 милиона , а не 6,5 както ги водят о ЦИК.
    Гласували са 3,5 милиона - т.е. активността е била 70 процента, а не както я описват.

    Коментиран от #72

    14:53 20.04.2026

  • 62 Истината

    7 11 Отговор
    Съжалявам че трябва да ви разкрия истината ама комунизма се завръща в българия след вчерашните избори. Радев и кликата му не е дошла да разчупва и да гради а да крадът като луди. Е та такова нещо като месия не съществува! Поздравление на Gen Z и на родителите им за подкрепата му. Имахте хубав живот, дори и да не искате да си признаете, и това ще ви остане. Съвет: говорете с баби и дядовците ви как да карате през следващите 50 години, колкото по-рано толкова по-добре. Те знаят как се преживява при комунизма...

    Коментиран от #68

    15:04 20.04.2026

  • 63 Тити на Кака

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "За да съгради, първо трябва да счупи":

    Понеже никога не си градил, така и не знаеш, че чупенето е работа за общаци, всеки с мускули и минимум акъл може да я свърши. Поради което чупят основно бразилците, кадърните хора се след тях.
    Защото голямото изкуство е съграждането.
    Такива като теб счупиха МОЧА. И оставиха свинщина на негово място. Точно в центъра на Княжеската градина!
    Това ви е нивото, тъППопитеци...

    15:10 20.04.2026

  • 64 Цвете

    5 1 Отговор
    ДАРИЕВА ЩЕ ПОВЯРВАМ САМО АКО САРАФОВ И ЕМИЛИЯ РУСИНОВА И ЦЯЛОТО СЪСЛОВИЕ СЕ ПОДНОВИ.ТЪРПЕНИЕТО НАИСТИНА ПРИКЛЮЧИ.НАИГРАХА СЕ.ДА ВЯРВАМ, ЧЕ РАДЕВ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ОБЕЩАНИЯТА СИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ЛЪЖАТА ЩЕ ЛЪСНЕ С " ДОБЪР ДЕН " В 52 ПАРЛАМЕНТ. 🙃🙄😙🤔😉

    15:12 20.04.2026

  • 65 Цвете

    5 0 Отговор
    ДАРИЕВА ЩЕ ПОВЯРВАМ САМО АКО САРАФОВ И ЕМИЛИЯ РУСИНОВА И ЦЯЛОТО СЪСЛОВИЕ СЕ ПОДНОВИ.ТЪРПЕНИЕТО НАИСТИНА ПРИКЛЮЧИ.НАИГРАХА СЕ.ДА ВЯРВАМ, ЧЕ РАДЕВ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ОБЕЩАНИЯТА СИ. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, ЛЪЖАТА ЩЕ ЛЪСНЕ С " ДОБЪР ДЕН " В 52 ПАРЛАМЕНТ. 🙃🙄😙🤔😉

    15:13 20.04.2026

  • 66 Наказаха безочието

    7 4 Отговор
    На Желязков, Гюров, за еврото, оръжията и пр. щото все зад и на гърба на народа, Хак им е

    15:19 20.04.2026

  • 67 Радев е системата и системата е Радев

    3 1 Отговор
    Не и не и не!

    15:20 20.04.2026

  • 68 Аз ще ти кажа

    8 2 Отговор

    До коментар #62 от "Истината":

    Комунизмът не се връща и няма да се върне. Иде фашизъм.

    Коментиран от #80

    15:21 20.04.2026

  • 69 Дзак

    5 0 Отговор
    Промените в съдебната система няма да напълнят бюджета, нито ще изплатят дълговете. Дано поне
    оптимизират разходната част. Не знаем още дали ще търсят търговски споразумения за икономиката!

    Коментиран от #71

    15:22 20.04.2026

  • 70 Истината

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Айде бе":

    Много, много години преди ПП-ДБ загубихме дело. Адвокатът каза, че му трябват пари да плати на съдията. Шефът отказа. Другите платиха и спечелиха накрая загубено дело на три инстанции.

    15:23 20.04.2026

  • 71 Жак

    5 5 Отговор

    До коментар #69 от "Дзак":

    ЕС спира парите. Хазната се изпразва. Изходът - Радев вдига данъците. А за да няма бунтове, вдига заплатите на военни и милиционери.

    15:24 20.04.2026

  • 72 МАЛКО СТАТИСТИКА!!!

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Айде бе":

    Чети каменарче, после пиши!!! Резултати от изборите 2001 г. За НДСВ гласували 1952000 за СДС\ ОДС 830000, за БСП гласували 783000, за ДПС 340000. ЕТо ти ги твоите милиони… вторият има почти толкова гласоподаватели, колкото днес ген, Р.Радев… Прочети и цифрите з БСП И ДПС и ако не ти е стане ясно з какво става въпрос и къде са тези твои изчезнали милиони, върни се във пети клас да учиш аритметика!

    Коментиран от #77, #78

    15:25 20.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Вуте

    3 4 Отговор
    Румен Радев е високо интелигентен и дисциплиниран военен и авиатор. Има и необходимия такт да счупи системата.
    Така че ще се случи.

    15:55 20.04.2026

  • 76 Гост

    9 0 Отговор
    Моме, безумните 160 гласа за смяна на 11 човека във ВСС от парламентарната квота /при общо 25 човека/ е дело на конституционния "гений" на Ристю Носа! Това безумие доведе единствено до блокиране на избора вече почти четвърта година, вкл. и на магистратската квота, която направи своя избор и същия беше анулиран от КС. Кому беше нужна тази промяна в Конституцията, да не би по-малко от половината членове на ВСС да са "по-важни" и значими от правителство, за което са необходими 121 гласа!?
    Има единствено резон в това всяка една парламентарно представена партия да дава предложения за свои представители в тази квота от гледна точка за спазване на принципите на демокрацията, т.е. грубо казано сега от 11 Радев да има 5 представителя, ГЕРБ и ПП по 2-ма и шиши и Коце по един! Но това няма как да стане, защото педроханци са нагли, не се интересуват от изборните резултати ще предложат поне 5 техни хора за ВСС!
    Ако Радев е пич би следвало да ги отреже и предложи вариант 5-2-2-1-1, защото целта не е овладяване на съдебната власт, а представителност, контрол, коректив!
    Реално 3-ма представители на боце и шиши могат само да подскачат и да са опозиция, а не да имат решаващ глас измежду 25 такива!
    Предстои да видим подхода на Радев и ще клекне ли пред наглостта на педроханци!

    15:58 20.04.2026

  • 77 Айде бе

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "МАЛКО СТАТИСТИКА!!!":

    Абе гений, ако в България имаше реални 6.5 милиона избиратели, колкото е имало тогава и колкото все още ЦИК води на хартия, то 2,5 милиона със сигурност щяха да гласуват за президента Радев.
    Радев е безапелационен победител и го доказва на всички избори на които се е явил, колкото и да се гърчите в несвяст и да омаловажавате факта, че ви преби за пореден път с огромно мнозинство.

    16:17 20.04.2026

  • 78 Малко мозък

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "МАЛКО СТАТИСТИКА!!!":

    Ако казаното от теб е вярно / това, че днес ПБ има резултат близък до резултата на ОДС през 2001/, то твърдението ти е чиста форма на математически идиотизъм: при около 3 300 000 гласували изборен резултат от 45% прави някъде около 1 480 000 гласували за партията на РР.
    Което е всичко друго, но не и "близо" до 830 000 гласували за ОДС през 2001.
    Честито от мен, гений😂😂😂

    16:18 20.04.2026

  • 79 2234

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Горски":

    И горския е луд за връзване.

    16:24 20.04.2026

  • 80 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Аз ще ти кажа":

    А ти нали знаеш че и двете са леви движения.

    16:30 20.04.2026

  • 81 голем смех

    4 1 Отговор
    Падна голема алабала с машинките. Снощи 100% функционално проверени, а сутринта 0.8% дефектни. Да бе, да.

    16:38 20.04.2026

  • 82 Даката

    4 7 Отговор
    Радев ще има сили да съсипе България, поредния русофил, който е на път да фалира страната ни, като предходните нискоинтелигентни русофили фалирали България... Как пък всички, които са фалирали България се оказва сега, че са били русофилите?
    Мислите ли, че сега ще е нещо различно, защото русофилите не слушат българския народ, а Кремъл.
    Помнете ми думата с Румен Радев ще имаме поредния фалит на България и така на всеки 30 години ще правиме едно и също... и тъкмо се стабилизираме и тръгнем напред и някой все ще ви каже, че живеете лошо, а пък този има златни кюлчета в нощното си шкафче и вие сте готови да гласувате за другия, ако ще и да е най-лошия избор... идиотите си остават идиоти.

    Може би, трябва да въведат някакъв минимален ценз, който трябва да притежава даден човек, за да гласува, ако нямаш образование и си тъп на галош Ханку Брат, тогава няма как да гласуваш умно и с някаква мисъл, за бъдещето и благополучието на страната си... такива обикновено гласуват за русофили като Румен Радев... такива гласуват и за Тръмп или Путин.

    16:46 20.04.2026

  • 83 9444

    3 3 Отговор
    Ниска избирателна активност - по 50 %. Значи победтелите нямат легитимност.

    Коментиран от #84

    17:25 20.04.2026

  • 84 Да бе да

    4 2 Отговор

    До коментар #83 от "9444":

    Избирателната активност реално е 70 процента, защото са гласували 3 милиона и половина от 5.
    Елементарна математика!
    Това че ЦИК води мъртви души гласоподаватели до 6 милиона и половина е друга история. Цялото население на България едва ли има 6 милиона и половина , а всички до 18 години не гласуват, т е. автоматично 1 половина милиона отпадат.

    Това са едни от най-легитимните избори провеждани в България!

    Толкоз по въпроса!

    18:10 20.04.2026

  • 85 ганю

    0 0 Отговор
    чупи се само от мафията в италия бе лелка куха
    В България нещата се разследват доказват и наказват
    вие съсипахте страната 36 г и харода и фирмите и бизнеса
    и сте за ел.стол и затвора.
    сега това ще се промени

    20:46 20.04.2026

  • 86 Диана

    1 0 Отговор
    Всички винаги са обещавали промени и нищо никога не се променя заради присъствието на лицемерите БСПари, които едно говорят друго мислят трето правят с концентрация върху лични проблеми, комплекси за величие и нежелание за обективност.Радев е конституиран върху скрупули и предразсъдъци - той не може да стигне до корена на нещата за да даде подходящо лекарство..За него нещата са от вида "има човек-има проблем", "махаш симптомите, махаш проблема"...Фактът, че БСП са извън Парламента обаче дава някои положителни ефекти...Според мен, сега е моментът всички партии в Парламента да излъчат талантливи политици...Основно - опозицията, доколкото фактът, че някой е станал член на БСПарска партия /ПБ, ПП, ДБ и т.н./ говори вече само по себе си за липсата му на позитивна политическа ориентация /ако такъв човек е член на тези партии от жалост за тях, за да ги защитава защото те са слаби и уязвими, това говори за несериозно отношение към политиката, интригантство и т.н. Това само по себе си поставя тези таланти извън тези, които са ни нужни - нямаме нужда от повече глупави проблеми! - и без тях те са ни достатъчни.../...Та време е опозицията да издигне талантите си, хора харизматични, виждащи в дълбокото, разполагащи с широк диапазон инструментариум за решаване на проблемите...Вероятно ще срещнат стената на БСПтата, но трябва да се опита - все пак това не са фанатичните БСПта, които режат корените на талантите преди да си отворят устата, все пак...Желателно е сега всеки

    Коментиран от #87, #88

    21:09 20.04.2026

  • 87 Диана

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Диана":

    Продължение от 86:
    Само да довърша мисълта си : Желателно е сега всеки опозиционен депутат да е талант, няма нужда от подкрепления и експерти -тези хора трябва да бъдат на разположение на талантите извън парламента...

    21:17 20.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.