160 гласа до справедливост - ще има ли Радев сили да счупи системата? Елена Дариева пред ФАКТИ

След предсрочните избори България се оказа в нова и до голяма степен непозната политическа ситуация – с ясно изразен победител, концентрирани обществени очаквания и възможност за самостоятелно управление. Резултатите пренаредиха политическото пространство – отслабване на традиционни играчи, мобилизация на протестния вот и засилване на формации, които обещават промяна в модела на управление. На този фон въпросите вече не са дали ще има управление, а какво ще бъде то – дали ще донесе търсената стабилност, справедливост и институционална ефективност, или ще се превърне в пореден пропуснат шанс. Особено ключова се очертава темата за съдебната реформа, около която може да се формира както ново политическо мнозинство, така и нови линии на противопоставяне. И какво още… Пред ФАКТИ говори Елена Дариева от социологическа агенция „Насока“.
- Г-жо Дариева, нова политическа ера ли наблюдаваме в България с победата на партията на Румен Радев на изборите?
- Ако трябва да сме точни – да, има белези на нова политическа ера, но тя не е толкова въпрос на ентусиазъм, колкото на огромна концентрация на очаквания. Фактът, че формацията около Румен Радев има потенциал за самостоятелно управленско мнозинство, е нещо ново.
- Подобно нещо обаче не видяхме нито при Симеон Сакскобургготски, нито при Бойко Борисов в първия му мандат?
- Разбира се, директните съпоставки не са напълно коректни. През 2001 г. НДСВ спечели много силен резултат при висока избирателна активност, но не достигна самостоятелно мнозинство – 120 депутата го поставиха в ситуация, в която търсенето на подкрепа беше неизбежна. Затова Сакскобургготски избра партньорство с ОДС и ДПС, с ясната цел да осигури стабилно управление в рамките на пълен мандат.
Сега ситуацията е различна. Радев разполага с възможност да управлява сам, а това означава пълна политическа отговорност. Именно затова въпросът за стратегията е ключов – ще търси ли широка подкрепа и консенсус, или ще заложи на еднопартиен модел на управление.
Очакванията към „Прогресивна България“ са изключително високи. Избирателите ясно показаха, че искат край на политическата нестабилност, по-предвидимо управление и най-вече усещане за стабилност и справедливост. На фона на глобалната несигурност хората търсят стабилизация вътре в страната.
- Точно тук идва и голямото изпитание – съдебната реформа. Заявката за смяна на Висшия съдебен съвет и избор на нов главен прокурор е силен политически сигнал и това го чухме от Радев?
- Но има различни начини това да се случи. Единият е по-скоро формален – смяна на състава и на лицата, без да се променя същността на системата. Другият е дълбок – промяна на правилата, на механизмите за отчетност и реално ограничаване на политическото влияние в съдебната власт. Истинският въпрос е кой от тези пътища ще бъде избран. Защото не е достатъчно просто да има нов ВСС и нов главен прокурор – важно е дали това ще доведе до реално функционираща и независима съдебна система. С други думи, резултатът на Радев е задължаващ. Той създава очаквания не просто за управление, а за промяна на самия модел. И дали това ще се случи, ще разберем не от първите назначения, а от това дали ще има реална трансформация в начина, по който работят институциите.
- Какво ще бъде меродавно за посоката на съдебната реформа?
- Има един много важен индикатор – докъде ще стигне политическата воля. Нека не забравяме, че в недалечното минало Румен Радев загатваше и за промени в Конституцията, включително по отношение на президентската власт. Това отваря по-широк хоризонт – не просто кадрови промени, а потенциално пренареждане на институционалния баланс. Въпросът е дали ще има мнозинство и решимост за подобна стъпка.
- Как тълкувате резултатите на основните политически сили – ПП-ДБ и ГЕРБ? Виждаме почти изравнени позиции между ПП и ГЕРБ като символен сблъсък – успех за едните и сериозен удар за ГЕРБ, а социологията преди изборите не предвещаваше това?
- ПП-ДБ увеличават резултата си, което показва, че са успели да капитализират част от гражданската енергия от протестите. Но най-големият печеливш от тази вълна безспорно е формацията около Радев. При ГЕРБ картината е различна – те поеха негативите от последното управление. Участието им в сложни управленски конфигурации, включително с БСП и „Има такъв народ“, както и зависимостта от подкрепата на ДПС – Ново начало, създаде идеологически напрежения и отблъсна част от избирателите.
- Изрази ли се волята на протестите в този вот?
- Протестите бяха пределно ясни в посланията си – хората искат управление без корупционни съмнения, без арогантност, с честни избори и независима съдебна система. Това са базови очаквания, но именно те се оказаха дефицитни. Политическите сили, които успяха да се асоциират с тези искания, спечелиха. Тези, които бяха свързвани със статуквото, загубиха. Също така може би има и вътрешни проблеми в ГЕРБ, които са повлияли на резултата. Има индикации за тлеещо недоволство на местно ниво. Липсата на достатъчен ресурс, забавените проекти и напрежението по време на управлението Росен Желязков са фактори, които не бива да се подценяват. Кметовете са в особена позиция – те са по-скоро стопани, отколкото партийни фигури, и ежедневно отговарят пред гражданите. Когато връзката с централната власт не работи добре, това директно се отразява на доверието. И тук имаше ясен символ в кампанията на Радев. Нека си спомним, че той се появи с кмета на Стара Загора, който е един от най-успешните в състава на ГЕРБ. Появата му с Живко Тодоров беше силен политически сигнал. Този жест на Радев може да се разчете като покана към местната власт – че е възможно партньорство отвъд партийните линии. И този сигнал беше разбран. За много кметове това означава стабилност и възможност за работа, независимо от националните политически противопоставяния.
- За първи път ще имаме парламент без БСП в него?
- Да, това се случва за първи път в новата политическа история на България. Въпреки промяната в ръководството, резултатът показва дълбока криза. Възможно е обаче този период да се окаже оздравителен за левицата – да доведе до катарзис и пречистване. Участието на БСП в последното управление също допринесе за този слаб резултат. А по-високата избирателна активност допълнително ограничи шансовете ѝ, както и на други по-малки партии, да влязат в парламента.
- По-високата избирателна активност удари и другите малки партии…
- Това бе очаквано.
- Вървим към пет партии в парламента. Това навява ли мисълта за по-стабилно управление…
- До известна степен да. По-високата активност редуцира фрагментацията и вкарва по-малко формации в парламента. Това създава предпоставки за по-ясно мнозинство и по-стабилно управление. В случая, коалицията около Румен Радев разполага с достатъчно мандати, а това означава, че може самостоятелно да прокарва решенията, свързани с текущото управление. Стои въпросът с по-широките мнозинства, особено за съдебната реформа. Тук вече говорим за съвсем различни неща от редовното управление. За сериозни промени, особено в съдебната система, е необходимо конституционно мнозинство от 160 депутати. Смятам, че при сегашното разпределение има потенциал конституционно мнозинство да бъде постигнато, но то няма да бъде автоматично – ще изисква преговори и политическа воля. Ще видим ли 160 гласа до справедливост, ще има ли Радев сили да счупи системата? Вече видяхме сигнали в тази посока. Румен Радев подаде ръка към ПП-ДБ, а именно теренът на съдебната реформа може да се окаже естествена база за взаимодействие. Това е тема, по която има припокриване на позиции. Въпросът е дали това сътрудничество ще остане тематично, ограничено до конкретни реформи, или ще прерасне в по-широко и устойчиво политическо партньорство. Това ще е първият тест пред това взаимодействие, за да видим как ще работят съвместно по промените във Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Именно там ще се види дали има реално доверие и способност за съвместни действия, или ще останем на ниво декларации. Избирателите гласуваха за ясен лидер, който не само да промени модела на управление, но и да стане гарант за неговата отмяна. Избирателите не искат смяната на един модел с друг, а поискаха да няма повече модели, които се самоподдържат и възпроизвеждат на цената на корупция и компромиси. В името на това те делегираха на Румен Радев и на „Прогресивна България“ достатъчен ресурс, така че да няма място за оправдания. Избирателите изключиха системата, а дали при инсталирането на „новия софтуер“ той ще заработи различно, е въпрос на бъдещето, на близкото бъдеще, защото гражданите държат пръста си на бутона „рестарт“.
160 гласа до справедливост - ще има ли Радев сили да счупи системата? Елена Дариева пред ФАКТИ
20 Април, 2026 13:18 10 960 89
Самостоятелно управление е възможно, но истинската битка тепърва започва – за Конституция, ВСС и реална независимост на правосъдието, казва социологът
След предсрочните избори България се оказа в нова и до голяма степен непозната политическа ситуация – с ясно изразен победител, концентрирани обществени очаквания и възможност за самостоятелно управление. Резултатите пренаредиха политическото пространство – отслабване на традиционни играчи, мобилизация на протестния вот и засилване на формации, които обещават промяна в модела на управление. На този фон въпросите вече не са дали ще има управление, а какво ще бъде то – дали ще донесе търсената стабилност, справедливост и институционална ефективност, или ще се превърне в пореден пропуснат шанс. Особено ключова се очертава темата за съдебната реформа, около която може да се формира както ново политическо мнозинство, така и нови линии на противопоставяне. И какво още… Пред ФАКТИ говори Елена Дариева от социологическа агенция „Насока“.
8 Оппа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До вчера се целеше в десетката, сега обърна палачинката. Явно много си зле в шопската тиква
13:26 20.04.2026
12 честен ционист
До коментар #4 от "защо мислите че гласувахме?":Гласувахте като укропам, когато избраха Зеленски със 73%
13:29 20.04.2026
13 Българин
До коментар #7 от "Да,бе":Само за края на България си прав. Тоя ще ни довърши. На PyZия ѝ трябват пари и тоя ще е :
- Другари, дайте да дадем.
Коментиран от #17, #33
13:30 20.04.2026
15 Хмхмхмхмх
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.Чл. 11. (1) Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.
(2) Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна.
Коментиран от #19, #32
13:32 20.04.2026
16 Келеша
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ако облагодетелстване на едни сектори за сметка на други е рекет съм абсолютно за да го спре, защото не е нормално бай-богатите кръчмари и хотелиери да имат малки данъци и дотация от държавата а другите като отритнати деца или чисто явно дискриминирани да ядат Дянковата пица.
Коментиран от #20
13:32 20.04.2026
17 Да,бе
До коментар #13 от "Българин":По-добре на Русия отколкото на Украйна.От Русия все нещо взимаме в замяна,а от Украйна само разходи и проблеми.
13:33 20.04.2026
19 Намекът
До коментар #15 от "Хмхмхмхмх":И какво от това? Ако имаш доводи назови ги, или те е страх като член на ГЕРБ, че един Президент може да бъде овластен? Е дори с Вашите герберастки промени не успяхте да спрете изразителя на народната воля, дори като отнехте властта на цяла институция той слезна сред вас и ви размаза поголовно.
Коментиран от #21
13:35 20.04.2026
20 Хмхмхмхмх
До коментар #16 от "Келеша":Предлагам ти да се поразровиш още по-надълбоко и да видиш, че над 97- 98 процента от посочените лица, са ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ или техни спонсори... Направи си труда проверириш колко олигарси има в бсп и в другите партии, както и в пб и дали партиите ще защитават техните интереси или интересите на останалата им членска маса... Чак тогава говори за тези неща....
Коментиран от #29
13:37 20.04.2026
21 Хмхмхмхмх
До коментар #19 от "Намекът":/... Ако имаш доводи назови ги,.../ Когато юрист назовава доводи, той цитира висшият закон на държавата, който съдържа правни норми от висш порядък, което и направих. Споровете с неюристи обаче не водят до никъде...
13:38 20.04.2026
30 ДрайвингПлежър
Щото повечето от проблемите на България не са в България!
13:49 20.04.2026
31 Радев или трябва да счупи системата,
Коментиран от #54
13:49 20.04.2026
32 Драги ми Смехурко
До коментар #15 от "Хмхмхмхмх":Може и да загатва,но за промяна трябва велико народно събрание
Дори и да го свикат не вярвам да променят конституцията щот на Рундьо тъй му се приискало.
13:50 20.04.2026
33 Драги ми Смехурко
До коментар #13 от "Българин":Ама хойде стига с това даване на тоя и оня
Нека за нас да остане някое евро.Рундьо даде на Боташ,Гюрю даде на Зелю.Айде стига,аман от даване.
13:53 20.04.2026
34 нпо агент
До коментар #3 от "Хем Сладка":изглежда голямо мнозинство..но съм сигурен че в групата на Радев внедрени по-малки групички , които се управляват от едни хора, те ще натискат копчета в подходящ момент и ще има отцепници които в името на демокрацията готови да "пожертват" своето благополучие..Никой не обича предатели..Обаче в БГ ги канят, бранят, лелеят и после в коша..за боклук..да не назовавам имена..
Коментиран от #44
13:53 20.04.2026
36 Горски
По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.
Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.
Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".
Коментиран от #79
14:00 20.04.2026
41 Хмхмхмхмх
До коментар #25 от "Луд":/...Ще изхранва Русия много луди ли са / Не- ситуацията е различна- българите в България ще изхранваме руснаците в русия- това е на хоризонта... Кога да чакаме новите бг господари масово да дойдат отново в Българищ. и след като няма да сме в еврозоната, да поискат да купуват жилища тук , но не на пазарната им цена в евро , а номинала им в рубли... Имам въпрос- ако сте продавач на жилище в София на цена 150К евро., колко ще загубите, ако ви НАРЕДЯТ да го продадете на цена 150К рубли на руски граждани....
Коментиран от #47
14:13 20.04.2026
44 Факт
До коментар #34 от "нпо агент":Може и да изпаднат от самолета без парашут отцепниците
14:17 20.04.2026
47 любопитен
До коментар #41 от "Хмхмхмхмх":Ти имаш ли връзка с главния мозък и централната нервна система?
Коментиран от #50
14:19 20.04.2026
48 Тихо ве!
До коментар #3 от "Хем Сладка":4ек...жия такъв...!
14:21 20.04.2026
50 Хмхмхмхмх
До коментар #47 от "любопитен":Въпростът ти трябва да е към радев и какво мисли- как ще реагират студентите джензи-та, ако има каже, че Бъгария вече няма да е в ЕС, еврозоната, шенген, НАТО, а се ориентира към руската сфера на влияние и че трябва да напуснат западните унита и да се ориентират към следване напр. в ташкент или друга столица на руски федерален субект... Май ще получат инфаркт и инсулт едновременно, нищо, че са на по 23-25 години....
Коментиран от #73
14:22 20.04.2026
51 За да съгради, първо трябва да счупи
До коментар #2 от "Тити на Кака":стария модел
Коментиран от #63
14:26 20.04.2026
Съдебната реформа е измислица на ППдебилите, те от това се хранят, плямпат глупости по цял ден за съдебната система без да са имали един трудов ден стаж в нея.
Съдебната система е чудесна.
Просто хората назначени на възловите места в нея от мафията не стават и работят против системата.
С подходящи новоназначения всичко ще си дойде на мястото. Като се замени и състава на висшия съдебен съвет и главният прокурор сам ще си тръгне и ще бъде назначен достатъчно добър.
ППдебилите не искат главен прокурор или пък искат , но да е само техен. Те искат безвластие, защото в тази мътна среда виреят най-добре и техните пъклени планове по унищожаването на всичко българско и родно работят най-добре. Както и техните западни началници се чувстват свободни да се разпореждат с България.
Силната власт, редът и дисциплината, обаче , ги плаши до смърт.
Коментиран от #70
14:30 20.04.2026
54 Умници мамини...
До коментар #31 от "Радев или трябва да счупи системата,":...че той , Радев Е системата ....кьорави ли сте.
Проектът Борисов се изчерпа , подмениха ви ( ни) го с Проекта Радев...преди това беше Проектът Сакс - Кобург- готски, още по преди Проектът Костов ...
14:33 20.04.2026
55 ДеБЕЛИТЕ БЪРЗУ ША ПОДКУПЯТ
Коментиран от #57
14:34 20.04.2026
56 Браво на Радев!
До коментар #49 от "Майора":Счупи мутрите на Борисов и Пеевски!
Успех на един истински БГ-Генерал!
А не измислен,като Бочко и Насето...!
14:37 20.04.2026
57 Има да чакаш!
До коментар #55 от "ДеБЕЛИТЕ БЪРЗУ ША ПОДКУПЯТ":Радев да клекне...?!
Кога ти цъфнат налъмите!
14:38 20.04.2026
61 Айде бе
До коментар #59 от "ВСЪШНОСТ:":От тогава България е намаляла поне с два милиона души и то хора реални гласоподаватели.
В момента гласоподавателите са не повече от 5 милиона , а не 6,5 както ги водят о ЦИК.
Гласували са 3,5 милиона - т.е. активността е била 70 процента, а не както я описват.
Коментиран от #72
14:53 20.04.2026
62 Истината
Коментиран от #68
15:04 20.04.2026
63 Тити на Кака
До коментар #51 от "За да съгради, първо трябва да счупи":Понеже никога не си градил, така и не знаеш, че чупенето е работа за общаци, всеки с мускули и минимум акъл може да я свърши. Поради което чупят основно бразилците, кадърните хора се след тях.
Защото голямото изкуство е съграждането.
Такива като теб счупиха МОЧА. И оставиха свинщина на негово място. Точно в центъра на Княжеската градина!
Това ви е нивото, тъППопитеци...
15:10 20.04.2026
68 Аз ще ти кажа
До коментар #62 от "Истината":Комунизмът не се връща и няма да се върне. Иде фашизъм.
Коментиран от #80
15:21 20.04.2026
оптимизират разходната част. Не знаем още дали ще търсят търговски споразумения за икономиката!
Коментиран от #71
15:22 20.04.2026
70 Истината
До коментар #53 от "Айде бе":Много, много години преди ПП-ДБ загубихме дело. Адвокатът каза, че му трябват пари да плати на съдията. Шефът отказа. Другите платиха и спечелиха накрая загубено дело на три инстанции.
15:23 20.04.2026
71 Жак
До коментар #69 от "Дзак":ЕС спира парите. Хазната се изпразва. Изходът - Радев вдига данъците. А за да няма бунтове, вдига заплатите на военни и милиционери.
15:24 20.04.2026
72 МАЛКО СТАТИСТИКА!!!
До коментар #61 от "Айде бе":Чети каменарче, после пиши!!! Резултати от изборите 2001 г. За НДСВ гласували 1952000 за СДС\ ОДС 830000, за БСП гласували 783000, за ДПС 340000. ЕТо ти ги твоите милиони… вторият има почти толкова гласоподаватели, колкото днес ген, Р.Радев… Прочети и цифрите з БСП И ДПС и ако не ти е стане ясно з какво става въпрос и къде са тези твои изчезнали милиони, върни се във пети клас да учиш аритметика!
Коментиран от #77, #78
15:25 20.04.2026
76 Гост
Има единствено резон в това всяка една парламентарно представена партия да дава предложения за свои представители в тази квота от гледна точка за спазване на принципите на демокрацията, т.е. грубо казано сега от 11 Радев да има 5 представителя, ГЕРБ и ПП по 2-ма и шиши и Коце по един! Но това няма как да стане, защото педроханци са нагли, не се интересуват от изборните резултати ще предложат поне 5 техни хора за ВСС!
Ако Радев е пич би следвало да ги отреже и предложи вариант 5-2-2-1-1, защото целта не е овладяване на съдебната власт, а представителност, контрол, коректив!
Реално 3-ма представители на боце и шиши могат само да подскачат и да са опозиция, а не да имат решаващ глас измежду 25 такива!
Предстои да видим подхода на Радев и ще клекне ли пред наглостта на педроханци!
15:58 20.04.2026
77 Айде бе
До коментар #72 от "МАЛКО СТАТИСТИКА!!!":Абе гений, ако в България имаше реални 6.5 милиона избиратели, колкото е имало тогава и колкото все още ЦИК води на хартия, то 2,5 милиона със сигурност щяха да гласуват за президента Радев.
Радев е безапелационен победител и го доказва на всички избори на които се е явил, колкото и да се гърчите в несвяст и да омаловажавате факта, че ви преби за пореден път с огромно мнозинство.
16:17 20.04.2026
78 Малко мозък
До коментар #72 от "МАЛКО СТАТИСТИКА!!!":Ако казаното от теб е вярно / това, че днес ПБ има резултат близък до резултата на ОДС през 2001/, то твърдението ти е чиста форма на математически идиотизъм: при около 3 300 000 гласували изборен резултат от 45% прави някъде около 1 480 000 гласували за партията на РР.
Което е всичко друго, но не и "близо" до 830 000 гласували за ОДС през 2001.
Честито от мен, гений😂😂😂
16:18 20.04.2026
До коментар #36 от "Горски":И горския е луд за връзване.
16:24 20.04.2026
80 1234
До коментар #68 от "Аз ще ти кажа":А ти нали знаеш че и двете са леви движения.
16:30 20.04.2026
82 Даката
Мислите ли, че сега ще е нещо различно, защото русофилите не слушат българския народ, а Кремъл.
Помнете ми думата с Румен Радев ще имаме поредния фалит на България и така на всеки 30 години ще правиме едно и също... и тъкмо се стабилизираме и тръгнем напред и някой все ще ви каже, че живеете лошо, а пък този има златни кюлчета в нощното си шкафче и вие сте готови да гласувате за другия, ако ще и да е най-лошия избор... идиотите си остават идиоти.
Може би, трябва да въведат някакъв минимален ценз, който трябва да притежава даден човек, за да гласува, ако нямаш образование и си тъп на галош Ханку Брат, тогава няма как да гласуваш умно и с някаква мисъл, за бъдещето и благополучието на страната си... такива обикновено гласуват за русофили като Румен Радев... такива гласуват и за Тръмп или Путин.
16:46 20.04.2026
84 Да бе да
До коментар #83 от "9444":Избирателната активност реално е 70 процента, защото са гласували 3 милиона и половина от 5.
Елементарна математика!
Това че ЦИК води мъртви души гласоподаватели до 6 милиона и половина е друга история. Цялото население на България едва ли има 6 милиона и половина , а всички до 18 години не гласуват, т е. автоматично 1 половина милиона отпадат.
Това са едни от най-легитимните избори провеждани в България!
Толкоз по въпроса!
18:10 20.04.2026
В България нещата се разследват доказват и наказват
вие съсипахте страната 36 г и харода и фирмите и бизнеса
и сте за ел.стол и затвора.
сега това ще се промени
20:46 20.04.2026
87 Диана
До коментар #86 от "Диана":Продължение от 86:
Само да довърша мисълта си : Желателно е сега всеки опозиционен депутат да е талант, няма нужда от подкрепления и експерти -тези хора трябва да бъдат на разположение на талантите извън парламента...
21:17 20.04.2026
