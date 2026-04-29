Какви са пенсиите в Германия? И как е другаде в Европа?

29 Април, 2026 17:03

Въпреки че германските пенсии са под средните за Европа, реформите, които правителството в Берлин смята да задвижи, не предвещават по-високо ниво

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle

Около 1400 евро за мъжете и 940 евро за жените - това е средното ниво на пенсиите в Германия след социалните и здравни осигуровки. Как някои други държави в ЕС успяват да осигурят по-високи доходи на своите пенсионери?

Мит е, че в Германия се взимат твърде щедри пенсии. За момента (към 2025/2026 г.) размерът на държавната пенсия в Германия възлиза на около 48% от средния брутен доход. Важно е да се уточни, че това не е процент от последната лична заплата, а се отнася до средния доход в Германия. Онзи, който през целия си трудов живот (в продължение на 45 години) е получавал заплати на нивото на средния доход в страната, получава в крайна сметка 48% от този среден доход като пенсия, пояснява Германската пенсионна осигурителна служба. При това пенсията е брутна - т.е. от нея се удържат вноски за здравно и медицинско осигуряване, както и данъци.

В други големи държави от общността като Франция, Италия и Нидерландия тези проценти са значително по-високи - съответно между 70 и 80 на сто от средните трудови доходи.

Въпреки че германските пенсии са под средните за Европа, реформите, които правителството в Берлин смята да задвижи, не предвещават по-високо ниво. Тези дни канцлерът Фридрих Мерц предизвика разгорещени спорове с репликата, че в най-добрия случай пенсиите в Германия ще са само известен базисен доход, към който бъдещите поколения ще трябва да добавят приходи от частно пенсионно осигуряване.

Пред германската обществена медия АРД председателката на германските социалдемократи Бербел Бас заяви тези дни, че 1400 евро за мъжете и 940 евро за жените (каквото е средното ниво на пенсиите в Германия след удържане на социалните осигуровки) са твърде ниски суми в сравнение с останалите европейски страни.

Защо обаче други държави в Европа успяват да осигурят по-високи пенсии на своите граждани? Какви са разликите в системите на някои от тези страни? Най-вече Австрия се посочва постоянно като пример.

Как е в Австрия

В Австрия средната пенсия за мъжете възлиза на около 2400 евро, а за жените – на 1700 евро. Освен това там пенсии се изплащат 14 пъти годишно. Увеличенията са обвързани с нивото на инфлацията. Обичайната пенсионна възраст за мъжете е 65 години. А до 2033 и тази за жените ще бъде постепенно повишена на 65 години.

Основната разлика с Германия е тази, че всички работещи, включително държавните служители и самонаетите лица, задължително внасят пенсионни вноски в една обща система. Според данни на Германското пенсионно осигуряване това обяснява защо в Австрия могат да изплащат с около 30 процента от по-високи суми, отколкото в Германия, пояснява сайтът на обществената медия ZDF.

Към това се добавя и фактът, че пенсионната вноска в Австрия е 22,8 процента, което е значително повече от 18,6 процента в Германия; освен това австрийската държава внася повече средства в пенсионния фонд, а населението там е малко по-младо от това в Германия.

Примерът на Нидерландия

Нидерландия също често се сочи за пример. Трудещите се там плащат вноски в държавна осигурителна система, която осигурява пенсия за възраст и прослужено време. Държавата покрива евентуалните дефицити на пенсионната система.

От друга страна, в Нидерландия е широко разпространена системата на фирмените пенсии. Около 90 процента от работниците имат достъп до тях. Работодателите плащат средно две трети, а работниците – една трета от вноските. В допълнение към това има и индивидуални пенсионни застраховки. Пенсионната възраст междувременно е вдигната на 67 години.

Системата в Швеция

След навършване на определена възраст всеки в Швеция може сам да реши кога да се пенсионира. В момента това важи за родените през 1963 и по-късно, като най-ранната възраст за пенсиониране е 64 години. Тази възраст е обвързана с продължителността на живота, така че вероятно ще се повишава. В Швеция всички плащат пенсионни осигуровки – включително държавните служители и самонаетите лица.

В Швеция се плащат осигурителни вноски от 18,5% от дохода, както е в Германия, но 2,5% от тези вноски се насочват към така наречената "премиална пенсия". Тези средства се инвестират във фондове, които шведите могат сами да избират.

Франция: реформи и протести

Във Франция в края на 2023 хората се пенсионираха средно на възраст 62 години и 9 месеца. Средната изплащана пенсия възлизаше на 1666 евро бруто месечно. През същата година, на фона на масивни протести, беше взето решение за постепенно повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години. Това повишение обаче междувременно беше отложено.

Всъщност пенсионирането за много от французите започваше на по-късна възраст още преди реформата, обяснява ZDF – и то по финансови причини: онези, които не бяха плащали достатъчно дълго, за да получат пълна пенсия, работеха по-дълго. Който обаче навършеше 67 години, получаваше пълна пенсия без удръжки, независимо от това колко дълго се е осигурявал.

Положението във Великобритания

Великобритания вече повиши пенсионната възраст за по-младите поколения – по-точно за всички, родени след 5 април 1977 – на 68 години. Има възможност да се излезе в пенсия и още по-късно, като в замяна се получи увеличение на пенсията.

Държавната пенсия се финансира чрез вноски в системата на т.нар. национално осигуряване (National Insurance). Право на пенсия има само онзи, който е плащал вноски поне десет години. Пълната пенсия, която понастоящем възлиза на около 240 лири на седмица, се получава след поне 35 години осигурителни стаж. Сумата, която се равнява на около 1108 евро за четири седмици, обикновено не е достатъчна за приличен живот.

Затова работодателите са задължени да внасят суми в частна пенсионна схема за своите служители. Освен това правителството въвежда данъчни стимули, за да насърчи инвестициите в частни пенсионни фондове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак ного земат

    24 2 Отговор
    Трябва да работят до 160 години що ние укре ромове и талибане искаме да живеем охолно

    17:09 29.04.2026

  • 2 зеле зелее

    16 3 Отговор
    На баба Гена внуците избягаха да работят във Германия, следователно няма работна ръка да издържа наши баби, само чужди. от друга страна много голяма част от Частните работодатели изнасят печалбата в чужбина и тук остават мижавите минимални заплати които пак ги изяждат чуждите инвеститори. всичко останало от данъци го прибират наще политици.

    17:11 29.04.2026

  • 3 честен ционист

    25 0 Отговор
    Частната пенсионна схема в България си е жива пирамида.

    Коментиран от #23

    17:12 29.04.2026

  • 4 Kaлпазанин

    17 3 Отговор
    Ами защото трябва да има за укри и евреи и ард да благодарят на Урсула и наркозависимите си управници джендъри

    Коментиран от #9, #16

    17:13 29.04.2026

  • 5 Заблуден БАЛЪК глссоподавател ГЕРБАДЖИЕВ

    10 1 Отговор
    И В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СА НОВМАЛНИ АКТУАЛНИ ПОКРИВАШИ ПОНЕ ЖИЗНЕНАТА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ЕДИН ЧОВЕК НО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СА ОСНОВЕН НАЦИОНАЛЕН ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. Ако нещо не се промени до няколко години Б България ще е с около 3,5 милиона жители. ЩЕ СИ ТЪРСЯТ ВНАСЯТ РАБОТНИЦИ ОТ МСПУТО,КЕНИВ,МОЗАМБИК,ТРИНИДАТ И ТОБАГО И ЩЕ ИМ ИЗЛИЗА ДВОЙНО ПО СКЪПО

    17:14 29.04.2026

  • 6 Германците масово

    24 2 Отговор
    живеят под наем. Над 50% доходите им отиват там. Тъй, че не ми ги хвалете. Не е важен са и дохода/прихода, но и разхода.

    Коментиран от #28

    17:16 29.04.2026

  • 7 Бастардо

    16 3 Отговор
    ама никой не пита на колко го осигурява работодателя,нали?От това зависи по-голямата пенсия.На младини не ни пука,но като тойде момента за пенсия,тръц.

    Коментиран от #30

    17:17 29.04.2026

  • 8 за немските пенсионери

    20 2 Отговор
    там е скъпо и търсят къщи в други държави ,за да си изживеят старините там. Имам съседи 2 герм.семейства.
    Това чух, това ви казвам.

    17:18 29.04.2026

  • 9 Zaxaрова

    2 12 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Брау гуведо!Току що спечели 200 рубли.

    17:19 29.04.2026

  • 10 анонимен

    25 3 Отговор
    Абе защо влязохме в ЕС ? Преди имахме по добра покупателна способност , сега буквално ни се подиграват.Никога няма да допуснат православните славяни , да имат техните доходи и техните пенсии .Дори затвориха производствата ни и енергетиката ни за да не ги разминем ,защото сме много по можещи.Няма никакъв смисъл да сме в ЕС , по добре е да се развиваме самостоятелно

    Коментиран от #20

    17:21 29.04.2026

  • 11 Брутен вътрешен продукт

    0 0 Отговор
    всичко останало правилно управление на финанси

    17:23 29.04.2026

  • 12 Квот Затъкнеш !

    6 0 Отговор
    В Джоба !

    Няма Как !

    Да ти Го Вземат !

    Ако Е Без Данъци !

    Още По - Добре !

    17:23 29.04.2026

  • 13 некерман

    13 0 Отговор
    Щото те много са се усигурявали мислиш .Всичко е ала бала , ама на тях им дават пари , нали Европа , германци , французи .Германците водиха две войни , масово нямаха нито доходи , нито осигуровки , но им раздадоха пенсии

    17:23 29.04.2026

  • 14 Какво да се прави

    19 1 Отговор
    Ганчо и Ганка плащат 21,8% за пенсия и стоят на студено , гладни и без зъби. А Бойковците им вързват шарени пиленца , са светлото бъдеще. Французите и шведите са най-социални в Европа с грижа към гражданите си дали живота си в труд към държавата. И тя в замяна им осигурява спокойни старини. А тук какво ни осигуриха Делянчовците от ГЕРБ/БКП Ново Начало ?!

    Коментиран от #27

    17:24 29.04.2026

  • 15 герман

    11 0 Отговор
    Като им искат 800 евро наем

    17:24 29.04.2026

  • 16 Ол1гофрен,

    5 15 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    Пенсийките в Русийката как са?

    Коментиран от #18, #21

    17:25 29.04.2026

  • 17 пешеходец

    19 2 Отговор
    Първо вижте възраста в другите държави извън ЕС , просто никъде няма толкова висока възраст за пенсия .Погледнете Турция , Китай , Сингапур ,САЩ,Канада и много други .Тука ни тормозят и сме безправни

    17:28 29.04.2026

  • 18 Шизо.

    15 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ол1гофрен,":

    В 404 как са? Избягаха в Русия масово да вземат руски пенсии

    Коментиран от #19

    17:29 29.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Шопо

    17 1 Отговор

    До коментар #10 от "анонимен":

    Референдум за ЕС и НАТО

    Коментиран от #31

    17:35 29.04.2026

  • 21 Пенсийките в Русия

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ол1гофрен,":

    са за техните хора и се оправят
    затова тук за Ол1гофрен кат теб е 300е за добре дошъл в клуба на богатите

    17:35 29.04.2026

  • 22 В укра - 7000 рубля

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "В Матушката":

    И бусовизация

    17:37 29.04.2026

  • 23 Сатана Z

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Пенсионните вноски на работник и работодател към пенсионния фонд са освободени от данъци.В Кралството можеш да си изтеглиш цялата партида след навършване на определени години но се плаща 20% такса над определена сума.
    Пирамида е ,разбира се,законно уредена при това с намерението след някоя и друга петилетка държавата да се откаже от даването на пенсии както е в Обора и да разчиташ единствено на пенсионните фондове

    Коментиран от #32

    17:38 29.04.2026

  • 24 Моята е 320 евро

    11 1 Отговор
    и въобще не знам къде се намирам и колко е часа.

    Коментиран от #25

    17:41 29.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 коментатор

    4 0 Отговор
    Гледай ги ти как са си наместили доходите , ами те направили социализма , пък нас кучета ни яли .Айде вън от ЕС и ще сме в пъти по добре .

    17:44 29.04.2026

  • 27 Направо

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Какво да се прави":

    Като пияници сте се впили в Делян Пеевски и Бойко Борисов.Свърши вече,смените плочата.Колкото и да не ви се вярва,България е социална държава.Даже се взимат 30 % от пенсията на починалият човек от преживелият,т.нар.вдовишки.Ако нямаш пенсия,взимаш 50% .Не знам как е в Германия. ..,

    17:48 29.04.2026

  • 28 Дядо дръмпир поучава с тояга...

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Германците масово":

    Браво ,почнах да ви уча на икономика!Основата на икономиката,която дядо дръмпир дълбоко виждащ е разхода ,а после иде прихода!В бг ако съм на власт за 5 години ще ви направя пенсиите двойни на тези 84% ,които са около З60€ ,а и другите ще се вдигнат ,но много по малко.първо ще започна с масово съкращаване в милицията и другите структури на власта.задължително ще разтуря магистратите и голяма част ще бъдат подсъдни.Под магистрати разбирам не само прокурори ,но най вече и съдии....второ ще задължа всички на държавна служба да си плащат задължително ДОО и ЗОО и ДЗПО и да подават данъчни декларации!това е достатъчно при тази система на ДДС и Акциз в хазната да има много пари и да няма дефицит!Но за това трябва Човек ,а не слуга да управлява....

    17:54 29.04.2026

  • 29 Много се загрижихте за Германия

    6 0 Отговор
    Тези данни са за бежанците от гетото. Нормалните пенсии са над 2000 евро.

    17:57 29.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 големдебил

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Шопо":

    Правилно,избрахме си Радев,който е точно против ЕС и еврото,хайде да отиваме да го подканим за референдум.Аз съм ЗА излизане от всичко чуждо.Искам си чиста България.

    18:16 29.04.2026

  • 32 цървул

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    А зябравихме как комунистите изнасяха вагони с пари.Това бяха парите на нашите родители.За пенсии.И те допринесоха да сме на този хал.

    18:19 29.04.2026

