Нов скок на инфлацията грози еврозоната при проточване на войната в Иран

5 Май, 2026 08:18 852 31

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Компаниите от еврозоната виждат риск от нов скок на инфлацията, подобен на този след пандемията от COVID-19, ако войната в Иран продължи с месеци и наруши доставките на гориво, водород и хелий. Това показва проучване на Европейската централна банка, съобщава "Ройтерс".

Миналата седмица Европейската централна банка остави лихвените проценти без промяна, но обсъди повишаването им за борба с нарастващата инфлация и сигнализира, че може да започне да увеличава разходите по заеми през юни.

Тримесечното проучване на ЕЦБ сред големите компании установи, че тези, които работят в секторите на въздушния транспорт, логистиката, химическата промишленост, пластмасите и опаковъчната промишленост, вече са повишили цените си - често с двуцифрени проценти, или са обявили повишения, отразявайки скока в цените на петрола от началото на конфликта.

По-широко прехвърляне към други цени, което е по-подходящо за политиката на ЕЦБ, обаче вероятно ще бъде по-постепенно, отколкото по време на руската инвазия в Украйна през 2022 г., тъй като големите компании са се защитили от колебания в цените на енергията.

"Това хеджиране би трябвало да ограничи донякъде въздействието в краткосрочен план, тъй като прехвърлянето на по-високите цени на енергията за тези фирми беше не толкова директно и идва главно или само чрез по-малки, нехеджирани доставчици, търсещи по-високи цени на входящите ресурси", поясни ЕЦБ.

Ако войната и свързаните с нея прекъсвания в Ормузкия проток не бъдат разрешени скоро обаче, компаниите виждат риск от нов скок на инфлацията, подобен на този, наблюдаван през 2022-23 г., заяви ЕЦБ.

"Конфликт, продължаващ месеци, а не седмици - с все още блокиран Ормузки проток и/или по-нататъшни атаки срещу нефтената и газова инфраструктура - ​​би довел до глобален недостиг не само на гориво, но и на много продукти, изискващи нефтени деривати за тяхното производство", уточни ЕЦБ, посочвайки водорода и хелия.

Като смекчаващи фактори в сравнение с периода след пандемията, банката посочи слабото глобално търсене, особено от Китай, липсата на очакван бум в услугите и по-ниското ниво на икономически стимули от фискалните разходи.

За проучването си ЕЦБ е анкетирала 67 компании извън финансовия сектор, главно между 23 март и 1 април.


  • 1 авантгард

    33 1 Отговор
    Ами така ще е.
    Големите моралисти с 20 пакета санкции закопаха държавите си.
    От глупост!!!
    Книгата на Гинес не може да побере подвизите им.

    Коментиран от #25

    08:21 05.05.2026

  • 2 1488

    28 1 Отговор
    урсулиянците като отворят картата на света и погледнат размерите на Велика Русия им става лошо

    Коментиран от #8

    08:25 05.05.2026

  • 3 Назидателно

    18 1 Отговор
    Хайде сега само Еврозоната ли? Надяваме се скокът на инфлация да е за целия свят

    08:25 05.05.2026

  • 4 Инфлацията ще се повиши

    17 1 Отговор
    в цял свят, не само в Европа.
    Европа дори е относително независима от петрол и газ от Залива.
    Рецесията ще обхване глобалната икономика.
    Никой няма да бъде пощаден.
    Най много ще пострадат развиващите се икономики

    08:28 05.05.2026

  • 5 бою циганина

    9 0 Отговор
    и след 10 години ще се сещате замайка ми

    08:28 05.05.2026

  • 6 Фон дер Миндер

    22 0 Отговор
    Хитрата сврака с двата крака ... малко им е . Ама нема грижи, злобната бабичка и бесните и кучки от ес ще ни изведат до "светло бъдеще "

    08:29 05.05.2026

  • 7 логика

    18 0 Отговор
    Тепърва ще ни щавят заради студения април и заради майските слани. Направо не ми се мисли, какви ли цени ще дойдат, ако през лятото се засуши..

    Коментиран от #22, #23, #27

    08:29 05.05.2026

  • 8 Великата Русия

    0 18 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    има икономика, по малка от Иберийския полуостров.
    Къде се слагаш при големите!

    Коментиран от #13, #14

    08:30 05.05.2026

  • 9 баба Меца

    19 0 Отговор
    Предплатено ЛУКАВЕНЕ, инфлацията е от бомби за ВСУ и отказа от енергоресурси, а не от Иран.

    08:30 05.05.2026

  • 10 Тези двамата Олигофрени

    4 6 Отговор
    Вдигнаха цените на всички по света
    Трумпу и Хуйлу

    08:30 05.05.2026

  • 11 Нас ни бОли Фара,

    15 2 Отговор
    ние сме в Клуба на Богатите и Райската градина на Борел и нас ни пази еврото и НАТО.

    08:31 05.05.2026

  • 12 кой мy дpeмe

    17 0 Отговор
    денко и пепейците на 31 декември 2025 в 23:59:59 едва не колабираха от повтаряне, че инфлация няма и даже, че цените били като преди 2020

    обаче на 01.01.2026 в 00:00:01 станаха първи борци срещу инфлацията

    08:31 05.05.2026

  • 13 И ракетите им свършиха и

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "Великата Русия":

    се бият със сапьорски лопатки и се разпаднаха 2 месеца след санкциите, някъде когато долара стана 200 рубли и Путин умрятри пъти.

    08:33 05.05.2026

  • 14 Оле затвори очички

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Великата Русия":

    Те затова евро туморите виждат в гардеробите и под леглата си само руснаци

    08:34 05.05.2026

  • 15 Важното е че Украйна Бушонира Русия

    0 13 Отговор
    Путин няма разрешение за парада на позора на 9 май

    Коментиран от #16, #29

    08:35 05.05.2026

  • 16 Важното е друго,

    13 0 Отговор

    До коментар #15 от "Важното е че Украйна Бушонира Русия":

    че теб още дълги години ще те държат на лечение и няма да те изпишат.

    08:40 05.05.2026

  • 17 az СВО Победа80

    11 0 Отговор
    "Клубът на богатите", а?
    🤣🤣🤣

    08:40 05.05.2026

  • 18 Kaлпазанин

    10 0 Отговор
    Да ни е честито

    08:41 05.05.2026

  • 19 Свободното слово е застрашено

    13 0 Отговор
    Глупости, в райската градина има само дефлация и просперитет. Какви са тези хибридни руски дезинформации? Веднага да се сезират фактчекърите и комитета на свободното слово към ЕК. Кой публикуба това безобразие? Кой?

    08:43 05.05.2026

  • 20 УМИШЛЕНО СЕ КАТАЛИЗИРА ИНФЛАЦИЯ

    15 0 Отговор
    ИНАЧЕ КАК САЩ ДА СТОПЯТ БЕЗУМНИЯ СИ ДЪЛГ ОТ ТРИЛИОНИ.

    08:44 05.05.2026

  • 21 Фен

    9 0 Отговор
    Ма нас кво ни брига!? Нали вече сме богати!

    08:45 05.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мда

    9 0 Отговор
    Идва невиждана криза, но евро-лицемерите бързат да подаряват стотици милиарди на страни извън еврозоната...

    08:48 05.05.2026

  • 25 Урсула

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    Европа на две скорости. БГ ще е на трета.

    08:48 05.05.2026

  • 26 дядото

    8 0 Отговор
    това ни е подаръкът от пиратските сащ

    08:48 05.05.2026

  • 27 Домати

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "логика":

    Ще те щавят, ако им позволиш. Гледам онзи ден, един ментален в Kауфланда си купува домати по 10.29лв/кг, а аз точно се връщах от един пазар където бяха по 2лв. същите домати. оФцЪта се стриже, щави и дере именно, защото е оФцЪ.

    08:48 05.05.2026

  • 28 Гост

    5 1 Отговор
    Честно казано въобще не ми се връзват причините за инфлацията в еврозоната да са блокадите в Персийския залив, откъдето идват не 90, а 25 процента от световния петрол!
    Нима в Европа няма нефт и газ - Северно море, Норвегия, Румъния, Кипър, какно и алтернативни източници от Азърбайджан, Казахстан, Либия, Алжир....
    Пък и последните години се появиха доста алтернативи на петрола!
    По същия начин ни заплашваха с колапс на цените на стоманата след началото на войната в Донбас, който е основен доставчик, но много бързо се намериха алтернативи!
    Има нещо много гнило, не е блокадата основен източник на инфлацията!

    Коментиран от #31

    08:52 05.05.2026

  • 29 Дон Турболенто

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Важното е че Украйна Бушонира Русия":

    Ако сега си на 25 (примерно) и си полуидиот (какъвто видимо си), на 50 какъв ще си?

    09:00 05.05.2026

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Прогнозите на вещите в професията си анализатори не се сбъдват.Конфликтът става все по непредсказуем.

    09:23 05.05.2026

  • 31 Дивергент

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    “Връзката между държавните дългове и инфлацията е комплексна и често се описва като реален начин за намаляване на реалната стойност на дълга за сметка на покупателната способност на населението.”

    09:23 05.05.2026