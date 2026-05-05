Нов скок на инфлацията грози еврозоната при проточване на войната в Иран

Компаниите от еврозоната виждат риск от нов скок на инфлацията, подобен на този след пандемията от COVID-19, ако войната в Иран продължи с месеци и наруши доставките на гориво, водород и хелий. Това показва проучване на Европейската централна банка, съобщава "Ройтерс".
Миналата седмица Европейската централна банка остави лихвените проценти без промяна, но обсъди повишаването им за борба с нарастващата инфлация и сигнализира, че може да започне да увеличава разходите по заеми през юни.
Тримесечното проучване на ЕЦБ сред големите компании установи, че тези, които работят в секторите на въздушния транспорт, логистиката, химическата промишленост, пластмасите и опаковъчната промишленост, вече са повишили цените си - често с двуцифрени проценти, или са обявили повишения, отразявайки скока в цените на петрола от началото на конфликта.
По-широко прехвърляне към други цени, което е по-подходящо за политиката на ЕЦБ, обаче вероятно ще бъде по-постепенно, отколкото по време на руската инвазия в Украйна през 2022 г., тъй като големите компании са се защитили от колебания в цените на енергията.
"Това хеджиране би трябвало да ограничи донякъде въздействието в краткосрочен план, тъй като прехвърлянето на по-високите цени на енергията за тези фирми беше не толкова директно и идва главно или само чрез по-малки, нехеджирани доставчици, търсещи по-високи цени на входящите ресурси", поясни ЕЦБ.
Ако войната и свързаните с нея прекъсвания в Ормузкия проток не бъдат разрешени скоро обаче, компаниите виждат риск от нов скок на инфлацията, подобен на този, наблюдаван през 2022-23 г., заяви ЕЦБ.
"Конфликт, продължаващ месеци, а не седмици - с все още блокиран Ормузки проток и/или по-нататъшни атаки срещу нефтената и газова инфраструктура - би довел до глобален недостиг не само на гориво, но и на много продукти, изискващи нефтени деривати за тяхното производство", уточни ЕЦБ, посочвайки водорода и хелия.
Като смекчаващи фактори в сравнение с периода след пандемията, банката посочи слабото глобално търсене, особено от Китай, липсата на очакван бум в услугите и по-ниското ниво на икономически стимули от фискалните разходи.
За проучването си ЕЦБ е анкетирала 67 компании извън финансовия сектор, главно между 23 март и 1 април.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Големите моралисти с 20 пакета санкции закопаха държавите си.
От глупост!!!
Книгата на Гинес не може да побере подвизите им.
Коментиран от #25
08:21 05.05.2026
2 1488
Коментиран от #8
08:25 05.05.2026
3 Назидателно
08:25 05.05.2026
4 Инфлацията ще се повиши
Европа дори е относително независима от петрол и газ от Залива.
Рецесията ще обхване глобалната икономика.
Никой няма да бъде пощаден.
Най много ще пострадат развиващите се икономики
08:28 05.05.2026
5 бою циганина
08:28 05.05.2026
6 Фон дер Миндер
08:29 05.05.2026
7 логика
Коментиран от #22, #23, #27
08:29 05.05.2026
8 Великата Русия
До коментар #2 от "1488":има икономика, по малка от Иберийския полуостров.
Къде се слагаш при големите!
Коментиран от #13, #14
08:30 05.05.2026
9 баба Меца
08:30 05.05.2026
10 Тези двамата Олигофрени
Трумпу и Хуйлу
08:30 05.05.2026
11 Нас ни бОли Фара,
08:31 05.05.2026
12 кой мy дpeмe
обаче на 01.01.2026 в 00:00:01 станаха първи борци срещу инфлацията
08:31 05.05.2026
13 И ракетите им свършиха и
До коментар #8 от "Великата Русия":се бият със сапьорски лопатки и се разпаднаха 2 месеца след санкциите, някъде когато долара стана 200 рубли и Путин умрятри пъти.
08:33 05.05.2026
14 Оле затвори очички
До коментар #8 от "Великата Русия":Те затова евро туморите виждат в гардеробите и под леглата си само руснаци
08:34 05.05.2026
15 Важното е че Украйна Бушонира Русия
Коментиран от #16, #29
08:35 05.05.2026
16 Важното е друго,
До коментар #15 от "Важното е че Украйна Бушонира Русия":че теб още дълги години ще те държат на лечение и няма да те изпишат.
08:40 05.05.2026
17 az СВО Победа80
🤣🤣🤣
08:40 05.05.2026
18 Kaлпазанин
08:41 05.05.2026
19 Свободното слово е застрашено
08:43 05.05.2026
20 УМИШЛЕНО СЕ КАТАЛИЗИРА ИНФЛАЦИЯ
08:44 05.05.2026
21 Фен
08:45 05.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мда
08:48 05.05.2026
25 Урсула
До коментар #1 от "авантгард":Европа на две скорости. БГ ще е на трета.
08:48 05.05.2026
26 дядото
08:48 05.05.2026
27 Домати
До коментар #7 от "логика":Ще те щавят, ако им позволиш. Гледам онзи ден, един ментален в Kауфланда си купува домати по 10.29лв/кг, а аз точно се връщах от един пазар където бяха по 2лв. същите домати. оФцЪта се стриже, щави и дере именно, защото е оФцЪ.
08:48 05.05.2026
28 Гост
Нима в Европа няма нефт и газ - Северно море, Норвегия, Румъния, Кипър, какно и алтернативни източници от Азърбайджан, Казахстан, Либия, Алжир....
Пък и последните години се появиха доста алтернативи на петрола!
По същия начин ни заплашваха с колапс на цените на стоманата след началото на войната в Донбас, който е основен доставчик, но много бързо се намериха алтернативи!
Има нещо много гнило, не е блокадата основен източник на инфлацията!
Коментиран от #31
08:52 05.05.2026
29 Дон Турболенто
До коментар #15 от "Важното е че Украйна Бушонира Русия":Ако сега си на 25 (примерно) и си полуидиот (какъвто видимо си), на 50 какъв ще си?
09:00 05.05.2026
30 Анонимен
09:23 05.05.2026
31 Дивергент
До коментар #28 от "Гост":“Връзката между държавните дългове и инфлацията е комплексна и често се описва като реален начин за намаляване на реалната стойност на дълга за сметка на покупателната способност на населението.”
09:23 05.05.2026