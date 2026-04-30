Защо в България всичко поскъпва? Разговор с Георги Ганев

Защо в България е толкова скъпо? Какви икономически мерки да очакваме от "Прогресивна България"? И какви мерки всъщност биха били нужни на България? Ивайло Нойзи Цветков разговаря с икономиста Георги Ганев.
Какви реални икономически мерки и действия очаквате от "Прогресивна България"? Защото заявките в програмата им са и леви, и десни, тип "за всекиго по нещо".
Георги Ганев: Това за момента е много трудно да се предвиди. Не толкова защото заявките им бяха разнопосочни преди изборите, а защото по всичко изглежда, че тази политическа сила е получила масовата си подкрепа от избиратели, които не формират дори бегло кохерентни нагласи по отношение на икономическите политики. И новото мнозинство неизбежно ще трябва да избира къде да отрази едни виждания и къде – други. Това вероятно ще става ситуативно, в силна зависимост от конкретика на обстоятелства, които сега едва ли могат да се предвидят. Но държа да напомня, че един от напълно недвусмислените и ясно заявени приоритети от тази сила в предизборната кампания беше за балансиран бюджет без пипане на данъчно-осигурителното облагане. Споменавам го като напомняне, не като очакване.
А какви мерки са нужни? Ако Вие бяхте министър на икономиката с пълна политическа подкрепа, какво бихте направили в няколко стъпки?
Георги Ганев: Да уточня, че никога в България аз не мога да бъда икономически министър с пълна политическа подкрепа, защото разбиранията ми за добра икономическа политика са крайно малцинствени. Но ако за целите на разговора загърбим тази невъзможност, нужните мерки се делят на две групи – незабавни и по-времеемки. В първата група попада балансиран бюджет, ограничаване (не и зануляване, но това е дълъг разговор) на ръста на заплатите в публичния сектор, начало на автентично подстригване на щатовете в администрацията – централна и местна. Възстановяване на общинската и ведомствената капиталови програми, като за общинската това ще се третира само като първа стъпка към определено ниво на фискална децентрализация.
Дългосрочните мерки включват реформи в наболели сектори. Например пенсионния – в посока значителна доминация на частния стълб и ползване на държавния разходопокривен фонд единствено като част от социалната политика – държавни пенсии само за тези, които без тях биха прекарали старините си в неприемливо строга бедност. Цялата социална политика да се реформира в посока на социалната помощ, в какъвто и да било вид, да се получава единствено и само от истински нуждаещи се и към забрана социалната политика да се прави през цени. Реформа в енергийния сектор в посока много повече конкуренция и пазарни механизми – например преминаване към либерализиран пазар на електричество за абсолютно всички потребители в първия възможен момент. Следващи стъпки към фискална децентрализация – преотстъпване на дялове от определени данъци, усилване на способността за собствени приходоизточници, например отдавна дължимото осъвременяване на данъчните оценки на недвижимата собственост. И много други реформи.
Защо дясното е правилно? С очевидната препратка към двойното значение на английската дума "right".
Георги Ганев: На теоретично ниво дясното е правилно, защото представлява най-доброто осъществимо съчетание между частни стимули и провеждане на общото благо, което общество от хомо сапиенси е изобщо в състояние да постигне. На емпирично ниво, дясното е правилно, защото само с дясно се замогва. Тази година отбелязваме 250 години от публикуването на "Богатството на народите" на Адам Смит. В едно от своите писма той дава проста и ясна рецепта: "Мир, лесни данъци и приемливо въздаване на справедливост". Нищо повече. Това е дясната рецепта. Тя е теоретично необорима и доказала се в реалния живот.
Как се прави разумна икономическа политика в страна, в която мнозинството, а и част от едрия бизнес, е зинало с човчици към държавата майка и писука оглушително "дай"?
Георги Ганев: Постепенно. Първо, полагане на усилия за създаване на такава среда, която облагодетелства конкурентите на зиналите човчици. Под "конкуренти" имам предвид стопански деятели, които възприемат житейска и предприемаческа стратегия на забогатяване чрез създаване, произвеждане на стойност за другите, а не чрез присвояване на вече създадена стойност. Тези производителни, съзидателни хора и предприемачи винаги са в състояние да постигнат много повече с много по-малко от онези със зиналите човчици. След което постепенно спиране на кранчетата към човчиците. Те ще протестират, саботират, опонират, но ако производителните стопански деятели имат ясна перспектива пред себе си, тази опозиция няма да може нито да определя дневния ред, нито да издържи дълго.
Има ли относително лесен отговор на въпроса "Защо всичко поскъпва“? Доколко става въпрос за спекула с цените, доколко причината е инфлацията и т.н. Отвъд "усещанията" и политиканстването.
Георги Ганев: Да, има изключително лесен, ясен и прост отговор на въпроса с поскъпването на всичко. Всичко поскъпва, защото държавата създава парична маса по-бързо, отколкото нараства реалното производство в икономиката. Да повторя: държавата създава инфлацията. Защо го прави е интересен вторичен въпрос, на който, с леко опростяване, краткият отговор е, че инфлационният данък, при сравнително умерени нива на инфлация, е политически най-удобният, най-уютният, най-скритият, с най-лесно избягване на отговорност – в сравнение с всички възможни данъци или с поемането на дълг. Бягането от отговорност от страна на създалите инфлация управляващи става с разни пропагандни митове, че инфлацията била резултат от алчни спекуланти.
Какво мислите за олевяването, което наблюдаваме напоследък в икономически смисъл (и мисъл)?
Георги Ганев: Мисля, че то става далеч не само в икономическата мисъл. Даже икономическата наука е може би мястото, където това олевяване става много по-късно и засега е в много по-малка степен, отколкото в останалите обществени науки. А цялостното олевяване на обществените науки е целенасочен проект, започнал почти веднага след Втората световна война (но в случая с Беатрис и Сидни Уеб и доста преди това). Става въпрос за целенасочено обединяване на марксистки постулати с идеите на фабианския социализъм – и двете от втората половина на 19 век. И двете тръгнали от добрата стара Англия. След което се появяват силно развити от набори континентални "мислители", особено френски. И винаги съществена част от този проект е просмукването на целия академичен свят – постепенно, полека, стъпка по стъпка, но непрекъснато, неотклонно, непоколебимо. Като Фабий срещу Ханибал. Никога пряка геройска битка. Винаги завземане на сантиметър по сантиметър, тихо и упорито. Хайек го забелязва почти веднага след Втората световна война, но икономистите, тогава предимно десни, подценяват процеса. Днес единствената възможна форма на дясното като способно да наложи дневен ред е под формата на десен популизъм. Иронията е, че единствено сред обикновените "хора от народа" изобщо някакви десни мисли и ценности са все още налични, че дори с видима подкрепа. "Елитът", "интелигенцията", "мислителите", с малки изключения, са в момента кауза пердута за дясното.
Да опитаме един смел средносрочен поглед в бъдещето: как ще се отрази навлизането на изкуствения интелект на трудовия пазар специално в България? Да не се върнем към левия Пол Лафарг и неговото "право да бъдеш мързелив"? Т.е. да работим ли здраво, както повелява Вазов, или падащата стойност на труда (неквалифицирания) все повече ще обезсмисля усилието?
Георги Ганев: В отговора на този въпрос се обръщам към уроците от миналото. Твърди се, че сега сме били минавали през фаза на "индустриалността" на обществата, която се определя като четвърта. Тези дефиниции и периодизации не са ми много убедителни, но в миналото всяка видима и осезаема новост е пораждала предсказания за смърт на работните места, унищожаване на труда, всякакви турбуленции и опасности. Обичайно в крайна сметка да, много работни места са унищожени, но още по-обичайно многократно повече и по-качествени и по-високодоходни работни места са създадени от същите тези новости. Може би се налага нарочно да си напомняме, че най-големият унищожител на работни места в края на 19 и началото на 20 век е автомобилът, а през втората половина на 20 век – компютърът. Така че и тук България не може да бъде обособена от останалия свят. Икономически България действително вече органично е част от света и изкуственият интелект ще унищожи работни места. Въз основа на знанието ми за миналото, той също така ще създаде много, много повече, по-разнообразни, по-доходни и по-производителни работни места. Въпрос на качество на предприемаческата среда е доколко всяко конкретно общество ще ограничи щетите и максимизира възможните ползи. Максимизирането на ползите няма как да стане без труд. В тази светлина не виждам спад в пределния продукт на труда, включително неквалифицирания, напротив – производителността и оттам остойностяването на труда вероятно, в реално изражение, ще се увеличи.
Как бихте обяснили сегашната ни икономическа ситуация и перспективи на един, да речем, 22-годишен българин?
Георги Ганев: Ще му опиша как стояха нещата, когато аз бях на 22. Бях на 22 през 1989-1990. Проваляща се планово-социалистическа, командно-административна икономика. Бързо амортизираща се капиталова база, без поддръжка и обновяване. Разпадащи се стопански връзки. Висока (вече в десетките проценти годишно) и обещаваща да става все по-висока инфлация. Луканова зима. Продоволствена криза в градовете. Бюджетни дефицити от 6, 8, 10 процента, с квази дефицитите – често над 15 процента от националния доход. Основен предприемачески проект: разграбване на държавната собственост. Държавен дълг, много по-голям от годишния национален доход и деноминиран във валута, върху която държавата няма контрол. Изключително силна – печелеща избори и пълни мнозинства – партия, чиято официално заявена цел е търсене на пътя към "правилния" социализъм. Тотална доминация на държавната собственост в икономиката, в медиите, в почти всички обществени механизми. Това бих разказал на един 22-годишен българин днес. Пък той да си прави сравненията, със сигурност по-добре от мен знае как вижда нещата днес от своята перспектива.
1 клошар
2 Евгени от Алфапласт
3 Провинциалист от провинция Тракия
4 Факт
5 Защо ли
7 Факт
Цена на горивата преди колонката и след нея, преди войната с Иран.
Същите две цени днес.
8 Никой
10 Гюруш на маслините
11 Факт
До коментар #5 от "Защо ли":Техникум стана мръсна дума. Днес се подготвят кадри само за мениджъри и икономисти.
Бачкатори ще внасяме от Пакистан и Малайзия. Скоро ще си имаме ново етническо общество, което ще ревне за права, сериали и новини на негов език, както и за изучаване на религията им в нашите училища.
12 Сатана Z
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
До коментар #12 от "Сатана Z":Дано да си ироничен! Парите се обезценяват от инфлация (поскъпване).
15 Тома
16 Факт
Някои държави дори насърчават и подпомагат потреблението на родни продукти, като осигуряват пазар за такива с редица облекчения.
Но, какво производство ще правим, като вече отдавна нямаме специалисти? Един специалист се подготвя още от средното училище. Дори още днес да решим да стимулираме производственият си сектор, ще отнеме 20 години, докато изградим база с хора с ценз и производствени ресурси на конкурентно ниво.
Вместо това, нашите наведени 240 броя само раздават малкото ни одрани кожи на чужди нации или купуват с тях ненужним старим пребоядисани бойни техники.
17 Сатана Z
До коментар #14 от "Факт":Както казва при такива случаи Вуте:
"Те ми плащат колкото да не уМра
а я им работя колкото да не зАспа "
18:17 30.04.2026
18 Факт
19 Излишно се натяга
20 az СВО Победа80
Защото вече сме в "клубът на богатите"!
Честит ви шиткойн!
21 Читател
22 Учител по БЕЛ
До коментар #15 от "Тома":Вие, които "пазарите", предполагам, че се и "баняте"? От чисто любопитство питам.
23 Наркоман
До коментар #19 от "Излишно се натяга":А защо са и в лева цените?!?
24 Гласове от зайчарника в Банкя
25 Ами
До коментар #15 от "Тома":Хората са го ударили на живот.Аз лично съм свидетел,как 97 г цените се сменяха всеки ден.Всички станахме милионери.1 долар беше 3 000 лева.. Лихвите по ипотеките 0яха 16 %Пък 89 г в Крумовград по магазините ,рафтовете бяха празни.Сега е по-добре,за който има пари
26 Сатана Z
На български звучи горе долу така:
"Интереса клати феса"
в резюме от английски
"It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest"
27 Е то бива, бива, но чак толкова...
Как кави мерки? Единствените правилни мерки са увеличаване на доходите на населението, всичко друго е демагогия. Ако и това не знаят какви политици са бъдещите управляващи? Стига с комунистическите похвати на ниски цени и ниски доходи, заради което все още сме най бедната държава не само в Европа! В богатите държави никой не коментира цените, а щом цените тръгнат нагоре и борбата винаги е за по високи доходи, а народа е по доволен и живее по добре. Не може един производител на дадена стока днес да я продава за една цена, а утре за двойно по голяма и да няма пари да плаща на работниците си нормална заплата. Орязването на заплатите на работника за да се формира по ниска цена на стоката не решава проблема, а го задълбочава. Не може работодателите да са само на все по голяма печалба и да забогатяват, а работника да обеднява непрекъснато само защото цените се повишават. Който не е способен да плаща на работниците си нормална заплата да си търси работа. Никой не е роден работодател.
28 Така е
До коментар #23 от "Наркоман":По закон,до лятото.Ама недоволните да се уточнят вече --хората бягали в Германия,Франция и др,за по-добър живот.Там е така България е социална държава,но ще разберем по трудния начин,че не сме били зле,преди да започнем да падаруваме като назапад.
29 Интересно
Къде отиде виното от Станимашка малага?
Къде отидоха стадата с хиляди овце?
Едно време баирите по селата бяха с трева, като на стадионите, окосена ниско от животните. Днес, треволякът е непроходим - животновъдство няма. А и колкото го има, го трепем редовно, че да дадем път на вноснът на някоя залежала продукция в складовете на страни от други континенти.
Къде отидоха телефизорите Велико Търнво, София, Опера, Кристал, Пирин, ...?
Къде отидоха радиоапаратите Орфей, Концерт, Тулан, Мелодия, Мир, Мечта......?
Къде отиде ЕЛКА?
Къде отиде Правец?
Булгаррено? ЕЛМО? София? Пионер? Димитровец? Хеброс?
30 избирател
Честита ни еврозона!
31 Елементарно Уотсън
До коментар #1 от "клошар":Еврото, санкциите против Русия, санкциите против Иран, бг търгашите.
32 Обаче
До коментар #4 от "Факт":Къде са парите? В западните банки, западните офшорни зони. Всичко е проследимо.
33 Виденово лято?
34 нннн
Има и обективни вътрешни и външни причини, разбира се.
35 Сделка
36 ДрайвингПлежър
Ще Ви цитирам Бойко Борисов КАЛПАВ Е МАТЕРИАЛА!
С всичките си кусури и престъпленията Борисов много точно напипа един от основните проблеми!
Другия проблем е, че вече държава нямате! Всичко ви се свежда от шайка презадоволени глупаци в Брюксел а вие ще скачате колкото ви кажат!
37 като питаш да ти кажа
До коментар #29 от "Интересно":Ами хващай кривака и развъждай стадо с хиляди овце! Тъкмо трева по баирите колкото ти иска душа, че и още толкова. Няма нужда само да питаш, а действай докато има далавера. А боклуците които няма кой да купува и никой няма да ги произвежда. Ако много си амбициозен вместо да гледаш овце произвеждай телевизори Велико Търново, Елка, Правец, Булгар рено, дъвки Идеал и каквото си поискаш. Никой не ги предлага вече, пазара е гладен за тези стоки и за отрицателно време ще станеш милиардер.
38 Факт
До коментар #36 от "ДрайвингПлежър":Калпавият материал на България се филтрира при прехода и ла-та изплуваха по върховете, в парламента и по разни приватизационни фирми. Застанаха начело и почнаха да ръсят умнотии, като цитираната.
39 Ани
40 Щом Са Толкова Ценни !
Сложи Си Ги !
В РамКа !
41 Обърках ме клуба или схемата
42 Добра !
До коментар #33 от "Виденово лято?":Инфлация !
43 Тцъ..
До коментар #41 от "Обърках ме клуба или схемата":В клуба на богатите всички се бирят за доходи съизмерими с цените, а никой не се бори за цени съизмерими с доходите. Те затова са в клуба на богатите, а който се бори за ниски цени винаги е най бедния.
44 Ционист чи.фут веле
45 Това са основните
46 Ето основните
47 Ха Ха Ха !
48 ха, ха, ха...
До коментар #45 от "Това са основните":"Е защо това не е ДЪРЖАВНО"
За да има повече за крадене от олигарсите ли? Колкото и да влиза в държавата до теб и мен никога няма да достигне докато не се научим, че ние трябва да упражняваме контрол и да търсим отговорност от политиците които сами назначаваме, а не някои от "контролните органи" които те сами си назначават.
19:03 30.04.2026
49 Бяха държавни
До коментар #45 от "Това са основните":през соца. Банките не даваха всекиму кредити, камо ли във валута. Имахме режим на тока с 6 работещи реактора и купони за бензин. Супермаркетите бяха полупразни и липсваха деликатесните стоки. Ако дам още подробности - трият.
50 Станчев
51 тъй ли...
До коментар #43 от "Тцъ..":Да се бориш за доходи съизмерими с цените означава, че заплатите трябва да догонват растящите цени. Това е основата на инфлацията, която топи спестяванията и облагодетелства разни банкери, кредитни милионери и вся остолная св0л04.
За да се спре озверяващият материализъм е нужно да се удари спирачка на цените.
А за да имаш ръст на стандарта, трябва заплатите да растат по-бързо от цените. Нещо, което чакаме вече четвърто десетилетие, но така и не се случва.
52 тъй ли...
До коментар #49 от "Бяха държавни":Режимът на тока дойде чак в средата на 80-те, като причината беше сривът на външните пазари, съсипани от новите ни западни приятели.
Селските магазини имаха празни рафтове. Мога да ти изброя с какво бяха пълни супермаркетите и нямаше вносна марка, освен фъстъците от Никарагуа. Всички колбаси, плодове, зеленчуци, млечни и захарни продукти си бяха наши, родни.
53 Завърнал се
До коментар #35 от "Сделка":Да си ги ядат щом са по 6 евро. Като изгният на щандовете, няма да са по 6 евро. А ако се продават по 6 евро и свършват бързо, ще станат и по 12.
54 Ако си бил възрастен
До коментар #51 от "тъй ли...":по времето на Жан Виденов мисля, че трябва да можеш да оцениш разликата в стандарта. Аз тогава взимах $10 заплата, а сега €900 пенсия.
55 Интересно
До коментар #37 от "като питаш да ти кажа":И защо реши, че не го правя?
56 тъй ли...
До коментар #54 от "Ако си бил възрастен":Времето на Жан Виденов беше след времето на соца.
А Виденовата зима я спретнаха ония, от евр0пчанската банка, след като той отказа да приеме заробващите им условия. Така набързо го ликвидираха политически. Самият Виденов и днес живее в обикновена панелка и преподава скромно в университет. Не се е облажил от властта, както много други направиха.
Но, това нямаотношение към дискусията ни. Съвсем различни времена са.
57 магазинер
До коментар #53 от "Завърнал се":Всяко лято едно и също:
В началото на юни първите череши са на цената на златото.
След две седмици са на половин цена.
След месец са поевтиняли със 70%.
58 Инж.Ганев Донев
До коментар #39 от "Ани":Да Питам Съфамилника що работи така де за чий Го Дърви ?
59 Тцъ..
До коментар #51 от "тъй ли...":Бори се тогава за ниски цени на стоките, която себестойност единствено може да бъде посигната с орязване заплатата на работника. Няма как една стока да бъде под себестойността на вложените продукти и икономиката да е във възход. Такива гимнастики съществуваха само в социализма, като прехвърляха едни пари от един печеливш сектор в друг губещ за да се поддържа баланса. Дес парие влезли в държавата се крадат от олигарси и политици, а в хазната няма стредства за да се покриват шмекериите на тази или онази партия.
60 Бгг
Хубавото е че вървим към нов НАРОДЕН СЪД и процеса се ускорява.
61 Сега има работа колкото искаш
62 ха, ха, ха...
До коментар #52 от "тъй ли...":И в големия град за кило кайма трябваше да се редиш на опашка в 5 сутринта. Освен ако не си от номенкклатурата пазаруваща от специалните магазини за привилегировани партийни ръководители, заредени със всякакви български и вносни стоки на смешно ниски цени.
63 не про
64 идете
65 Тука е така!
До коментар #56 от "тъй ли...":Само от няколко коментара си пролича принадлежността ти към визшите етажи на бившата БКП. Няма смисъл да се мъчиш да ни омайваш със "сладки приказки за едно време", поне тези дето сме живяли в същото време и още сме живи, за твое съжаление. И тогава не ви долюбвахме, и сега също!
66 хахахахха
67 Ей джендър
До коментар #64 от "идете":Ние няма да ви пращаме в чужбина, на местна почва ще сте, в Белене. Ех, ще се наложи да работите за родината си.
68 Много ясно
До коментар #64 от "идете":Там се грижат за народа си!
