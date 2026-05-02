Изкуственият интелект за кадрите в съдебната система, назначавани преди 1989 година

Изкуственият интелект за кадрите в съдебната система, назначавани преди 1989 година

2 Май, 2026 13:02

  • бкп-
  • съд-
  • съдебна власт-
  • комунистически режим

БКП контролираше кадровата политика

Изкуственият интелект за кадрите в съдебната система, назначавани преди 1989 година - 1
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изкуственият интелект за кадрите в съдебната система, назначавани преди 1989 г.:

„През 80-те години в НРБ прокурори, съдии и адвокати се назначаваха чрез силно централизирана, политически контролирана система, доминирана от БКП.

Назначаването на магистрати в Народна република България през този период не следваше днешните конкурсни принципи, а беше подчинено на партийно-кадровата система. Това не е подробно описано в откритите източници, но е добре документирано в историческите изследвания за съдебната власт при социализма.

Ето как функционираше системата:

1) БКП контролираше кадровата политика

  • Всички ключови юридически професии – съдии, прокурори, следователи, адвокати – се назначаваха след одобрение от партийните комитети (Окръжни, Градски, Централен комитет).

  • Кандидатите преминаваха през т.нар. „номенклатура“ – списък от длъжности, за които партията има право на назначение или съгласуване.

  • Политическата благонадеждност беше задължително условие, често по-важно от професионалната квалификация.

2) Министерството на правосъдието и прокуратурата изпълняваха партийни решения

  • Формално назначенията се извършваха от министъра на правосъдието или главния прокурор, но след предварително съгласуване с БКП.

  • Съдебната система е структурирана така, че да бъде инструмент на държавната политика, а не независима власт.

3) Адвокатурата не беше независима

  • Адвокатските колегии се подчяваха на държавата; адвокатите бяха държавни служители, не свободни професионалисти.

  • Приемът в адвокатурата също минаваше през партийно одобрение.

4) Кариерното израстване беше политически мотивирано

  • Повишенията се даваха след оценка от партийни органи.

  • Лоялността към режима беше ключов критерий.

📌 Как това се свързва с днешните висши магистрати и видни с дълъг стаж адвокати?

Много от магистратите, започнали кариерата си през 80-те, са били назначени именно по тази система. Това обяснява защо в публичния дебат често се поставя въпросът за произхода на кадрите, които днес заемат високи позиции.

Как реално са били назначавани магистратите през 80-те години?

1) Партийният контрол е абсолютен

През социализма кадровата политика в съдебната система е част от т.нар. номенклатура на БКП. Това означава, че:

  • всяко назначение на съдия, прокурор или следовател се съгласува с партийните комитети (окръжни, градски, ЦК);

  • политическата благонадеждност е ключов критерий;

  • професионалните качества са второстепенни спрямо лоялността към режима.

2) Върховният съд на НРБ – формално избор от НС, реално – партийно назначение

Според тогавашния закон съдиите във Върховния съд се избираха от Народното събрание за срок от 5 години. Но Народното събрание беше изцяло контролирано от БКП, така че изборът е формален – кандидатите са били предварително одобрени от партията.

Това означава, че днешните върховни съдии над 60 години, започнали кариерата си преди 1989 г., са били назначени именно по този механизъм.

3) Прокуратурата – централизирана и подчинена на държавата

Прокурорите в НРБ бяха част от силно централизирана структура, която:

  • беше подчинена на държавното ръководство;

  • изпълняваше и контролни функции в интерес на държавата, а не като независим орган;

  • назначаването им също минаваше през партийно одобрение.

4) Адвокатурата – държавна, не независима

Адвокатите не бяха свободни професионалисти. Колегиите бяха държавни структури, а приемът ставаше след проверка за политическа надеждност.

Следователно, днешните съдебни кадри над 60 годишна възраст са започнали кариерата си без конкурси, чрез партийно назначение. Повишенията им до 1989 г. също са зависели от БКП. След 1991 г. са преминали към новата система, но началото на кариерата им е в стария модел. Днес голяма част от тях са във ВКС, ВАС или ГП. Магистратите, които днес са между 60 и 70 години, са били през 1989 г. младши съдии/прокурори (ако са били около 27–30 г.) или вече утвърдени кадри в системата (ако са били над 30 г.). Много от тях са работили непрекъснато в системата през следващите 36 години?

Причините:

1) След 1989 г. нямаше масова лустрация в съдебната власт. За разлика от други държави от Източния блок, България не извърши прочистване на съдии и прокурори, назначени от БКП. Те оставаха на длъжност и продължаваха да се издигат.

2) Съдебната система запази голяма част от старите кадри

  • Младите магистрати от 80-те години станаха „средно поколение“ през 90-те.

  • През 2000-те вече са заемаха ръководни позиции.

  • Днес са във ВКС, ВАС, прокуратурата или ръководят ключови отделения.

3) Кариерата на магистрата е дълга. Съдиите и прокурорите могат да работят до 65–68 години, а някои остават и след това по изключение. Така 36 години стаж (1989–2025) е напълно нормален.

🎯 Значи ли това, че днешните върховни магистрати са назначени по стария модел?

Не всички, но значителна част от тези над 60 години — да.

Те са започнали кариерата си:

  • без конкурси,

  • с партийно одобрение,

  • в система, подчинена на БКП,

  • в която политическата лоялност е била ключов критерий.

След 1991 г. те преминават към новата система, но професионалният им фундамент е изграден в стария режим.“

ПП: Премахнете „БКП“ и я заменете с „парламентарна група, имаща мнозинство“, и ще видите какви различия има сега предлаганата кадрова система с предишната. Юридическата професия с изключение на преподаването и научната дейност, няма как да не е просмукана от политическа зависимост.


София / България
  • 1 Последния Софиянец

    12 7 Отговор
    Съдиите, прокурорите и шефовете на МВР трябва да се избират пряко от народа като кметовете както в САЩ

    Коментиран от #11, #24

    13:03 02.05.2026

  • 2 Интелекта

    8 1 Отговор
    А за генерал ниско нещо каза ли?

    Коментиран от #15

    13:03 02.05.2026

  • 3 Тези, назначените тогава

    12 0 Отговор
    Всички имат къщи в Аспровалта в Гърция. Явно много работа са свършили за да си купят тези имоти. Или просто защото системата работи "всеки е виновен до заплащане на противното" и също така "Който повече плати, той в затвора няма да лижи". Аман!

    13:06 02.05.2026

  • 4 седесарко

    18 2 Отговор
    ама и ефекта от работата им беше различен, не бяха бащици на престъпността.....

    13:07 02.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Жив ли си още

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    6оклук?
    Знаеш ли на колко низсши, но значително по-полезни организми отнемаш кислорода?

    13:15 02.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Боко

    7 1 Отговор
    Е таа … кучето си лае , кервана си върви 👌

    13:17 02.05.2026

  • 9 Оловна копейка

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ако не си добре, иди да се прегледаш. Явно си отървал коня отдавна.

    13:17 02.05.2026

  • 10 Сталин

    16 3 Отговор
    При великия Тодор Живков всички бандити ,крадци,убийци, мошеници, мутри бяха в пандиза,аз лично знам двама които ги вкараха в пандиза за крупни кражби на бензин за 5 години,а сега ще ползват изкуствения интелект да трият истината и история и да ви мият мозъка с евроатлантическа пропаганда

    Коментиран от #20

    13:18 02.05.2026

  • 11 капитана

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не пиши глупости ! До 1920 година в България правораздавателната система е била почти ажур ! Последвалите събития,до днешни дни я правят партийнораздавателна - англофили,германофили,русофили и смачкани българофили !!! Така е и в днешни дни,с две думи - жална ни майка !!!

    13:21 02.05.2026

  • 12 Ами то нищо не се е променило.

    8 0 Отговор
    И сега си е същото.

    13:25 02.05.2026

  • 13 защо

    6 0 Отговор
    "без готови медийни клишета картината става много по-ясна и, за съжаление, по-сурова. Когато се премахне политическият филтър, остават само фактите, които „на голо“ показват една огромна трагедия."
    И това е от ИИ. САМО трябва да питаш, иначе виждаме - DW.

    13:32 02.05.2026

  • 14 хулио фишер

    2 1 Отговор
    Тогава властта често използваше хора с престъпни наклонности . да им вършат неприятната работа - те затуй и досега изскачат и го приписват на демократизацията , но без нея нямаше дори да чуем нещо за това

    13:35 02.05.2026

  • 15 Ботуш

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Интелекта":

    А за генерал РР?

    13:36 02.05.2026

  • 16 СССР

    4 0 Отговор
    Е как да ги сменят тези след 1989 като други юристи отсвен от БКП е нямало тогава.

    13:38 02.05.2026

  • 17 От чужбина

    4 0 Отговор
    Така е, така беше. По онова време за да влезеш да учиш "Право" беше доста трудно. Децата на тогавашните "Активни борци против фашизма и капитализма" имаха правото да се запишат да учат Висше образование където си поискат БЕЗ ИЗПИТ. Т.е директно ги записваха. Много от тях записваха "Право". Едва ли някой се е възползвал за да стане ветеринарен доктор или начален учител. Предполагам, че след завършване не е могло всички да бъдат веднага издигнати. Просто конкуренция между самите тях, конкуренция между себеподобни, но всичките партийно обвързани. Т.е почва вътрешно-партийнсбпрба за издигане.
    След 89-та нещата не се промениха много. ЗАЩО? Защото реално БКП под новото име БСП си остана реално на власт. Повечето равителсъва бяха техни. Директорите на все още държавните предприятия също техни
    Опитите да се прочисти системата срещна естествена съпротива. Изреваха, че има лов на вещици, развъртяна е метлата и т.н...В действителност техни кадри, на БКП/БСП/ източиха и обезцениха предприятията за да си ги купят за жълти стотинки. И пак техни кадри взеха невъзвръщаеми кредити от банките. Или взеха едни левове и върнаха други, вече изядени от хиперинфлацията левове. В крайна сметка, сега БСП е вън от парламента, но това наказание дойде твърде късно.

    13:51 02.05.2026

  • 18 Изкуствен интелект

    4 0 Отговор
    и зелен кон, няма.
    Интелектът има чувства, емоции, желания, предпочитания…
    Това е само усъвършенствана търсачка, нищо повече.

    13:52 02.05.2026

  • 19 Свети Кибик-Юродив

    3 4 Отговор
    Тъпанарите, които вкараха Румбата в Парламента, а преди него Славуца, Копейката, Руди Гела, Шефа на Парка, Волен и години наред гласуваха за "Столетницата", са най- големите безмозъчни лумпени по цялата Земя. Същите тези съдрани русофилски клошари, редовно реват против разните му прокурори и съдии, против Боко, Шиши и кого ли още не, но не им стига до тъпите кратуни, че те са виновни за това, че България е най- бедната страна в ЕС. Когато гласувате за поредното ченге и комуне, резултатите ще са тези. Всичките "спасители" са свързани с ДС и Кремъл. Няма нито един "чист". Сега ги излъгаха за пореден път.

    13:56 02.05.2026

  • 20 От чужбина

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    До някъде си прав, но само до някъде. Онази власт криеше много информация, както криеха с Чернобил за да измислят как, какво и колко да кажат. Така са скривали престъпленията на своите хора, а кокошкар откраднал бензин го вкарват в затвора за показ на другите. Не случайно народната чалга изпя песен: "За милиони няма закони, за кокошка няма прошка..." За съжаление и сега е така.

    Коментиран от #26

    13:56 02.05.2026

  • 21 Серсемин

    2 0 Отговор
    Как беше, нали БСП казаха, че поемат вината. Вината ама с мезетата.

    14:00 02.05.2026

  • 22 Перо

    6 0 Отговор
    Пълни глупости! С БКП се съгласуваха само главния прокурор, министъра на правосъдието и възможно някои най-висши съдии! Даже имаше една жена на много висока длъжност, мисля министърка, безпартийна! За по-низшите звена отговаряше 6-то уние на ДС, което елиминираше всякакви опити за корупция, кадрова необезпеченост, криминално минало, престъпна дейност или морално разложение на съдебните служители! Съдебната система беше по-ефективна и нямаше такива филми, като давност или незначимост, просто престъпленията се разглеждаха на 100% и срочно отчитаха на ниво, според мястото, общественото значение и законодателството! Даже сега голяма част от членовете в НК са от 1968 г., но се четат като дявола евангелието! Държавата определяше щата и заплатите, на съдебната система, а не паразитните и неработещи корумпета! За справка вижте процента разкриваемост на престъпленията през 70-те и 80-те г. и сега!

    14:00 02.05.2026

  • 23 Така Така

    5 0 Отговор
    Тогава системата беше такава и те беше зле. А сега е в пъти по лоша и най вече корумпирана. При соца корупцията беше в пъти по малка и се базираше не на пари , а на човешки фактори . Сега видяхме колко струва демокрацията и пет пари не струва

    14:00 02.05.2026

  • 24 Аман

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И кой ще ги номинира? Неграмотното А Айше или някоя партия? И кой ще финансира участието им в изборите? Някой с пари ли? Като не разбираш нещо, не се излагай да го коментираш.

    14:02 02.05.2026

  • 25 Факти

    4 2 Отговор
    Комунизмът беше режимът на връзкарите. Там качествата нямаха значение. Цялата държава беше в ръцете на връзкарите, които обикновено бяха глупави и некадърни. Затова икономиката буксуваше и накрая всичко се срина. За жалост системата на връзкарите е устойчива и продължава да се държи до ден днешен. Най-големият проблем е, че тя се е набила в съзнанието на хората и те я приемат за нещо нормално.

    14:03 02.05.2026

  • 26 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "От чужбина":

    Тогава имаше “свои” хора зам.-министри, които влизаха ефективно в затвора, а сега има ли?

    Коментиран от #33

    14:03 02.05.2026

  • 27 Ботуш

    1 1 Отговор
    Абе, нищо не пишете за РР. Такива дето почти нищо не казват обикновено са кухи лейки.

    Коментиран от #28

    14:04 02.05.2026

  • 28 "Много

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ботуш":

    си т@п, Саше !"

    14:06 02.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пустиня(к)

    1 0 Отговор
    Шашава раота, некъв незнайник глей кви раоти пита. Бе питай що двете тлъсти с-в-и-н-е още не са у пандиза, бе, ало-у!

    14:22 02.05.2026

  • 33 От чужбина

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Перо":

    Това са единични случаи, резултат от вътрешна борба. Естествено е преценявано дали тази информация да бъде разпространена или скрита.

    14:24 02.05.2026

  • 34 Цвете

    1 0 Отговор
    ИМАЛИ РАЗЛИКА ОТ ПРЕДИ И СЕГА? НИКАКВА.ВСИЧКИ ДА ГИ ПЕНСИОНИРАТ ,КОГАТО ИМАТ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ, А НА НОВИТЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ ДО ДЪНОТО, КОЙ С КАКВИ ИМОТИ РАЗПОЛАГА. ИНАЧЕ ЩЕ ВИДИМ ПРАВОСЪДИЕ НА КУКУВО ЛЯТО. 🇧🇬

    14:26 02.05.2026