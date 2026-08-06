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Шофьор на автобус свали момче със специални потребности заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата

Шофьор на автобус свали момче със специални потребности заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата

6 Август, 2026 20:10 2 673 88

  • шофьор-
  • автобус-
  • свалено-
  • момче

Тийнейджърът бил намерен след издирвателна акция, силно уплашен и обезводнен

Шофьор на автобус свали момче със специални потребности заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията силно уплашено и обезводнено, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Случаят е от 4 август. Момчето потърсило помощ в социалните служби в Долна Митрополия, след което се качило на автобус към село Горна Митрополия. Тъй като картата му за пътуване била изтекла, а то не разполагало с пари, шофьорът го свалил от превозното средство.

След като останало само край пътя, 17-годишното момче тръгнало пеша в жегата. Баща му подал сигнал в полицията, след като изгубил връзка със сина си и не знаел къде се намира. Той разбрал, че момчето е свалено от негова позната, която станала свидетел на случващото се.

Веднага била организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включили два екипа с общо 10 полицая, които започнали обход на района. В акцията взела участие и кметицата на Горна Митрополия Атанаска Василева. Търсенето било затруднено от пресечения терен, както и от наличието на множество реки и язовири, представляващи допълнителен риск за дезориентираното дете. Юлиян Пасов, началник на РПУ- Долна Митрополия, посочи, че температурите са били около 38 градуса.

След повече от два часа издирване момчето било открито край пътя за село Староселци. На място веднага били повикани медицински екипи, които го прегледали и му оказали помощ. Бащата Юри Михайлов изказал благодарност към полицаите за бързата реакция и професионализма, благодарение на които синът му бил открит невредим. Той споделил, че момчето е извървяло около 15 километра пеша без храна и вода.

Бащата Юри разказа за NOVA, че момчето е разказало, че свалено от шофьора на превозното средство, въпреки че трима пътуващи са предложили да платят билета.

Шофрьорът на автобуса Георги Тодоров обясни, че картата е била изтекла, момчето не е имало пари и е слязло.

От полицията посочват, че действията на водача, свалил непълнолетното лице от автобуса, са неправомерни. По случая е започнала проверка. Органите на реда уточняват, че при липса на редовен превозен документ законът предвижда санкция или закупуване на билет, но не и оставяне на непълнолетен или човек в безпомощно състояние край пътя, особено при опасни метеорологични условия.

От фирмата превозвач изпратиха позиция до NOVA по случая. „Детето се е качило на спрял автобус в центъра на Долна Митрополия. Картата му е била проверена и се е оказала изтекла. Не е разполагало с пари за билет и е слязло на същото безопасно обществено място в центъра на града. Шофьорът просто си е свършил работата напълно законосъобразно. Не е изоставено край пътя, както е описан случаят от МВР и настояваме за коректно представяне на фактите. В автобуса е имало и други пътници и всичко това може да бъде проверено”, твърди изпълнителният директор на „Дари Комерс” Цветомир Кръстев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 56 Отговор
    На децата им трябва движение.

    Коментиран от #21, #34

    20:12 06.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пешо

    47 22 Отговор
    Добре е, че давате и другата гледна точка - на превозвача.

    20:14 06.08.2026

  • 4 родител

    30 29 Отговор
    Този човек няма жена и деца !

    Коментиран от #42

    20:15 06.08.2026

  • 5 ништу му няма

    30 29 Отговор
    на ромлянина

    20:17 06.08.2026

  • 6 до последния селя...

    37 6 Отговор
    надявам се, че коментарът е, защото не си прочел статията, в противен случай ти трябва спешно психиатър!!!

    Коментиран от #11

    20:17 06.08.2026

  • 7 Щом случая се представя така че

    53 16 Отговор
    Да се злепостави шофьора , защо се продават карти и билети , или ако е нужно такива деца защо не пътуват безплатно , но ако шофьора започне да вози без билети и карти то рискува да бъде обвинен че го прави , как е трябвало да постъпи като и в двата варианта може да бъде обвиняван от едни или други

    Коментиран от #13

    20:29 06.08.2026

  • 8 Това

    32 27 Отговор
    същество , шофьорът , не е човек ! Да не дава Господ да попадне в някаква извънредна ситуация на такъв . Добре , че момчето е имало сила.....

    Коментиран от #20

    20:32 06.08.2026

  • 9 Шекелкин Мирчев

    53 6 Отговор
    Ако беше българче, новината щеше да бъде подмината, но като е сиганче, 4футско сигане или negaл4e, тогава много се вряка по всички медии от платените гулю - гулю.

    20:32 06.08.2026

  • 10 На 17 години някои момчета

    40 11 Отговор
    Имат по 3 деца вече , други момчета са в казарми и бягат километри в такава температура облечени не с къси панталони , но това са истински момчета не либерални олигофрени

    Коментиран от #75

    20:33 06.08.2026

  • 11 По - точно

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "до последния селя...":

    ...на тоя вечно дежурният и ПЪРВИ в коментарите трол му требе як ,,съвет" с последвал...,,десерт"...

    Коментиран от #16

    20:34 06.08.2026

  • 12 Под вола теле

    34 13 Отговор
    Това дете е слязло само ,осъзнало какво се случва.Родителите му търсят аванта.Как може да го пуснат с изтекла от 4.дена карта.

    20:36 06.08.2026

  • 13 Мнение

    48 18 Отговор

    До коментар #7 от "Щом случая се представя така че":

    Значи принципно е така .Обаче пише че младежа е със специални потребности , значи нещо с него не е напълно в ред . Освен това е с изтекла карта , значи не е гратисчия . Останалото се нарича човешко отношение , което след толкова години демокрация явно не ни е останало .

    Коментиран от #82

    20:36 06.08.2026

  • 14 ШЕФА

    32 19 Отговор
    Браво на шофьора,мазният ман..... нямал парички,а баща му яде и пие в кръчмата.

    20:37 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 обичкаш

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "По - точно":

    кафев мус с бел връх

    20:38 06.08.2026

  • 17 Иво

    25 10 Отговор
    Нация от бездушни хора.

    Коментиран от #28

    20:38 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Варна

    43 9 Отговор
    Някой виждал ли е до сега ци.... с парички ? Те когато трябва да плащат билет,такса,данък и тн.нямат парички,но за Мерцедес,сат. чиния,къща на три етажа,муз.уредба,ядене и пиене и тн имат колкото искаш.

    20:40 06.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пълни глупости ей!

    26 10 Отговор
    (Картата му е била проверена и се е оказала изтекла. Не е разполагало с пари за билет и е слязло на същото безопасно обществено място в центъра на града.) И щото е в центъра на града затова го намерили по нивите и шубраците нали ?

    Коментиран от #25

    20:41 06.08.2026

  • 23 Масажист

    10 29 Отговор
    На шофьора трябва да се счупят и двете ръце да не може да кара повече

    Коментиран от #32, #70

    20:42 06.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сандо

    32 11 Отговор
    Не е ли ненормално да ни карате да поощряваме нарушителите?Ако в тая държава всеки от малък беше научен да спазва реда и законите,това момче нямаше дори да си помисли да пътува без документ.А шофьорът просто си е изпълнявал служебните задължения и не ни карайте да го съдим,дори и по морални съображения.

    20:45 06.08.2026

  • 28 викаш

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Иво":

    нъ тъ цалуват кат та гласят

    20:46 06.08.2026

  • 29 поэнатата

    20 3 Отговор
    эащо не е эаплатила билета 🤐 тя също носи вина както и шофьора

    20:47 06.08.2026

  • 30 Да,бе

    35 5 Отговор
    И тая "познатата" защо не се е застъпила за съществото със специални потребности...Пълна скръб е цялата история,ще му плати билета,ще слезе с него или ще се обади за помощ,ако трябва и на 112...Жалка история,с жалки участници,а върха на сладоледа е дописника пуснал тая "драма".

    20:48 06.08.2026

  • 31 Алоооо

    9 7 Отговор
    Италианските "младежи" с еврейски произход ? Нещо май Шофьор ненормалник като вас защитавате ми се струва

    20:48 06.08.2026

  • 32 а на тебе

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "Масажист":

    две ръце фътре и да пляскат

    20:49 06.08.2026

  • 33 ЦСКА Москва

    23 6 Отговор
    Цялата държава се занимава с пълнолетен на 17 г.не на 12 че бил без билет и е свален както се прави по цял свят ? И всичко това защото е ци....... който е с Телк,Асистент,Помощи итн,а най долното е че мръсните полицай ще сезират Прокуратурата че шофьора си е свършил работата съвестно Срам и позор.

    20:49 06.08.2026

  • 34 " наличието на множество реки и язовири"

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Значи реки и язовири газим , жадни одим !
    Безводие !

    20:50 06.08.2026

  • 35 Българинът

    9 12 Отговор
    ПО ПРИРОДА Е КОФТИ ЧОВЕК,НЕ ЗАСЛУЖАВА И ДЪРЖАВА.

    Коментиран от #43

    20:54 06.08.2026

  • 36 ЯСНО Е

    23 1 Отговор
    Че нищо не е ясно. Като в случая с "антисемитската" атака спрямо еврейчетат, които излезна че са правили зулуми, а и накрая даже не били бити. И тука, от една уста на друга, тийнейджърът слезнал на спирката, а се раздухва до "свален на пътя".

    20:54 06.08.2026

  • 37 То да беше само тоя

    15 8 Отговор
    Колко деца закъсняват за училище заради ей такива като него.. Забравило да презареди картата и ония викат слизай, а циганската отдаде биз билета продължава. Най-злобното съсловие това са шофьори и контрольори в градския така е да.

    20:54 06.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Срамота

    19 4 Отговор
    А бе така ли някой от тоя автобус не му услужи с 2-3-5 лева. То да е само шофьора.

    20:57 06.08.2026

  • 40 Чифак

    19 2 Отговор
    Бях се разстроил, но като видях, че е от лuлавuте венци, ми мина. От тяхното племе и на тези със специални потребности не може да се вярва.

    20:59 06.08.2026

  • 41 мдаа

    9 7 Отговор
    Изгубим ли човещината си, губим всичко и съществуването ни на този свят спира да има оправдание. Без значение от какъв етнос е едно беззащитно същество, то винаги трябва да получава разбиране и подкрепа от другите човеци. Ако и доколкото са останали човеци във вълчите времена, в които живеем. Но отговорността за човечността винаги е лична.

    21:08 06.08.2026

  • 42 Този човек не е човек

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "родител":

    А дебил. Човек и да няма жена и деца пак не би направил такава идиотщина.

    21:11 06.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Какво става, българи?

    5 13 Отговор
    Какво става?! Ние изродихме ли се като нация? Защо толкова много изверги и изроди се навъдиха напъследък, особено след като "ПРогресивната" пасмина на Фатмака сепчели и изпълнителната власт?! Този садист и изрод на снимкаат, шофьорът, който, ега ти цинизма на чорбаджията му Цветомир Кръстев, бил "много изряден", е свалил от автобуса момче със специални потребности и го е оставил да върви в убийствената жега само, беззащитно повече от 10 км.. Ами, чорбадоията му Цветомир е същият изверг и изрод, щом го защитава! Те в тези "автобусни" фирми са все една стока, те всички са собственост на марионетки на уродливото 190- колограмово туловище от ДъПъСъ-то! Този изрод, шофьорът веднага трябва да бъде уволнен дисциплинарно и цяла България да види садистичната му мутра! Вместо сърци, в гърдите на този изверг виси една торба с лай-а! Едни други изверги, садисти от най- старшен вид, червени черноризци, , по най-жесток начин са убили напълно невинен и скромен човек, сирак в Пловдив! Убили са го за удоволствие! Убили са го извергиет от червения нацистки Комсомол, който сег се казва "Радев Югенд", или "Радевски Комсомал", все там! Други изроди, също черноризциозци от "Радев Югенд" са крещели в един хотел в Банско нацистки лозунги и са обиждали и малтретирали еврейски деца! Какво става, бългаир?! Да изметем фатмака и подлога на кремълския масов убиец, да го изметем веднага! С него започна всичко тоав! Точмно с него - червения нацист!

    Коментиран от #48, #60

    21:13 06.08.2026

  • 45 Как си знаят правата!

    12 1 Отговор
    Но не и задълженията, като това да си купят билет.

    21:16 06.08.2026

  • 46 Кгг

    2 7 Отговор
    Дари комерс, вие сте идиоти. Имало е хора, които са искали да купят билет на момчето.

    Коментиран от #71

    21:17 06.08.2026

  • 47 7 - и изрод

    4 8 Отговор
    Да, изрод си! Изрод и изверг! Хора в автобуса са искали да платят билета на момечто, но този отвратителен простак, този садист и изверг - шофьорът, който със сигуронст е от ДъПъСъто на Уродилвото туловище, то цеилият ни автобусен транспорт е негов, та този шофьор е садист и изверг! На този окото му няма да трепне като уибва! Защото, да оставиш дете с потребности в убийстевна горещина само и на безлюден път, е чиста проба предумишлено убийство!И чорбаджията му да не го защитава, а да го уволни дисциплинарно! Веднага!

    Коментиран от #59

    21:19 06.08.2026

  • 48 Какво става 4фути нагли?

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Какво става, българи?":

    Идват в България нагли 4футчета и започват да квичат на ляво и надясно все едно са си в село Израел, трошат всичко в стаите и не разбират от забележки, а ние българите длъжни ли сме да толерираме тези bokлyци, кажи бе negaл петрохански, по вашето кратко и крадливо управление също имаше много убийства!

    21:21 06.08.2026

  • 49 дядо поп

    14 1 Отговор
    Закона предвиждал да не се оставя пътника без билет на пътя , а какво предвижда закона за водача возещ нетаксуван пътник и още , какво гласи законът за такива непълнолетни келеши пребили до смърт човека в Пловдив?

    21:21 06.08.2026

  • 50 1111

    9 3 Отговор
    То убаво, ама само дето бащата на момчето е съвсем леко опушен.

    21:22 06.08.2026

  • 51 В Тази Страна !

    6 1 Отговор
    Вече Не можиеш Да Вярваш На Никого !

    Нито На Закона !

    Нито На съда !

    Нито На Държавните Институции !

    Банда Разбойници !

    Въртят На пръста Си !

    Цял Народ !

    21:29 06.08.2026

  • 52 Жорко

    12 2 Отговор
    Много тъп народ,тоя шофьора си пази работата,ама е глупак,тая позната на бащата и тя,толкова ли не можахте да съберете 10-15евро,нещастници абсолютни

    Коментиран от #57

    21:35 06.08.2026

  • 53 Миме

    4 1 Отговор
    Много често триеш коментари ,които казват болезнени истини ,никого не обиждащи ,но явно на някой неугодни ,а тук има тоооолкова много коментари за триене а ти блееш ,душко !

    21:36 06.08.2026

  • 54 Читател

    3 5 Отговор
    Шофьор Георги Тодоров е идиот и му кажете че всичко се връща на този свят

    21:36 06.08.2026

  • 55 Павел Пенев

    13 4 Отговор
    В България всички цигани са със специални потребности и ТЕЛК решения за да смучат като кърлежи от НОИ. Освен това всички имат навика да пътуват безплатно в автобуси и влакове. Ако този случай беше с българин,нямаше да разберем нищо, но понеже е за ромче видяхме какъв шум се вдигна.

    Коментиран от #58

    21:37 06.08.2026

  • 56 културното обслужване

    2 5 Отговор
    Шофьорските и кондукторските своеволия без сериозни последствия се "лекуват" с глоба от три месечни заплати.

    21:37 06.08.2026

  • 57 Пише ,че трима човека

    3 7 Отговор

    До коментар #52 от "Жорко":

    Предложили да платят билета ,а тоя пак се запънал и свалил момчето.

    21:38 06.08.2026

  • 58 шофьорски изцепки

    5 2 Отговор

    До коментар #55 от "Павел Пенев":

    Има и друг противоположен случай, когато край морето шофьор потегля с 14 годишно момиче, оставяйки родителите му на спирката и отказва да й отвори вратата, за да слезе при тях.

    21:44 06.08.2026

  • 59 1111

    12 2 Отговор

    До коментар #47 от "7 - и изрод":

    Ето как една поднесена по определен начин случка кара хора, като тебе да реагират първосигнално:
    1) Оказва се, че момчето не е свалено на пътя, както първоначално се остава с впечатление, а на спирката, където се е качил;
    2) На челото му сигурно пише, че е със специални нужди, та шофьорът да го прочете;
    3) Ако не беше от етноса, дето му е позволено всичко, нямаше никой и да чуе за това;
    4) Шофьорът това му е работата, днеска един без пари, утре десет.

    21:47 06.08.2026

  • 60 Добре почна коментара

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Какво става, българи?":

    Обаче свърши мноооооого зле.

    21:49 06.08.2026

  • 61 Кой го е изоставила по точно в случая

    8 5 Отговор
    Изоставили са го родителите да обикаля по пътищата с изтекла карта и без пари , къде е вината на шофьора като от него се изисква да качва срещу карта или билет , да има наредба че може да се возиш без билет и тогава да го съдят че го е свалил , човека си е вършил работата , нали щяха да му скочат пък другите че е возил гратисчии

    Коментиран от #65

    21:57 06.08.2026

  • 62 Този

    4 5 Отговор
    "шофьор" Господ да го убие! Не идиот, а изрод! В жегата! Да изоставиш друг човек! Още повече дете с увреждания! Садист! Такъв го тепам без да съжалявам! На място!

    21:58 06.08.2026

  • 63 Горски

    9 3 Отговор
    Я се опитайте да се качите без билет на частен автобус. Или маршрутка Изключено. А като е със специални потребности защо баша му не се е погрижил за него? Но има неясни обстоятелства -защо момчето е оставено само и какви точно са специалните потребности -сляп, инвалид, аутист... Как се е качил без карта, това е извънградска линия, защо не е бил проверен; дали не е бил с агресивно поведение, иначе пътниците едва ли биха позволили да бъде свален, а може и сам да е поискал да слезе. Не оправдавам шофьора, просто липсва информация. Относно оскотяването - безспорно има такова, но безразличието може да има и други причини: твърде много фалшиви инвалиди, толериране на малцинства, страх от последствия за помагащия при намеса и още подобни. Масовото оскотяване на българското народонаселение, продължава със завидни темпове.Чудя се къде са НПО-та да вдигнат вой до небесата ,както вдигнаха за еврейските хулигани в Банско?

    Коментиран от #66, #81

    22:00 06.08.2026

  • 64 Цвете

    4 5 Отговор
    ТОЗИ БИХ ГО УВОЛНИЛА ВЕДНАГА, БЕЗ КОМЕНТАР. ЩО ЗА НЕЧОВЕШКО ОТНОШЕНИЕ?

    22:01 06.08.2026

  • 65 Кретен

    4 5 Отговор

    До коментар #61 от "Кой го е изоставила по точно в случая":

    ... си! Малоумник! На детето му е изтекла картата. Т.е. то си е купило карта. Ти знаеш ли в тая дивотия из тия села как се подновява карта, бе ма ло умник?!?! Принципни го играем, тъй ли?!?! Според правилата "нередовен" пътник се глобява, а не се изхвърля като куче в пустинята! Да пук не те в жегата от жажда безродни човекомразци!!!

    Коментиран от #74

    22:01 06.08.2026

  • 66 Горски

    2 4 Отговор

    До коментар #63 от "Горски":

    Гледай си глиганите и не се мешай в науката, ве... Гоуеми спецове сте фффсички селски бегове! Дет се чувствате ощетени, че давате левче за оттук дотам, някакво дете непси платило... Къде ви е човещината, бе из ро ди?!?!?

    Коментиран от #68, #69

    22:04 06.08.2026

  • 67 Не, не двете ръце!

    1 5 Отговор
    Да му треснат кухата картуан в стената и там да си остане! Един изверг по-малко в Територията, какво по-хубаво от това?

    22:08 06.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Горски

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Горски":

    Д рисльо, аз да не работя за такива неудачници като теб? Да ти приличам на фондация? Гледай глиганите да не те изядат за вечеря!

    22:09 06.08.2026

  • 70 Дъно

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Масажист":

    Обясни защо! Защото си спазва правилата и законите ли?!
    Ти си пълен Б о к л у к!

    22:11 06.08.2026

  • 71 И кво?

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Кгг":

    Значи "искали да купят", ама нямали желание! Така ли стана?

    22:16 06.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Дзак

    0 6 Отговор
    Достойно момче! И сега как ще го гледа в очите като се качи с валидната карта?

    22:22 06.08.2026

  • 74 Аха

    8 2 Отговор

    До коментар #65 от "Кретен":

    Значи шофьора е трябвало като го свали ( защото е въпреки всичко реално е нередовен пътник, ако се забелязали, де) ..Та като го е свалил, е трябвало да му даде и пари за ресторант, видиш ли?!

    22:22 06.08.2026

  • 75 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "На 17 години някои момчета":

    Нима?

    22:23 06.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Яяяяяя

    4 0 Отговор
    А познатата защо не му е платила билета, а само гледала?

    22:48 06.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Анджо

    2 1 Отговор
    Аз си задавам въпроса, как така баща му ще изпраща детето си без никакви джобни и второ, шофьорът не може да му пише акт , че е без билет и после той да си плати глобата. Но има нещо друго все пак, след като е слязъл защо не се е прибрал от кадето е тръгнал а е решил да ходи на кадето е решил да ходи. Но все пак шофьорът е могъл да се замисли и да го качи пак обратно, защо всички сме били млади и на моменти доста ТЪПИ.

    23:18 06.08.2026

  • 80 Да!

    1 3 Отговор
    Изродът на снимката е чиста проба примат с грозните брадавици на мутрата и на врата! Това двукопитно нищожество убива човека без окото му да мигне!

    23:22 06.08.2026

  • 81 Анджо

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Горски":

    Защо сега някой ще се правят на моралисти , кадето пишеш че бил специални потребности и баща му го пусна да се разхожда без надзор даже без пари, Ее е каде казват хората, баща му не се грижи за него ,А иска шофьора да се погрижи. Убава работа ама......

    23:33 06.08.2026

  • 82 Човешко отношение имаше в НР България

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Сегашната Р. България е мръсна и гнусна капиталистическа държава - зандан за народа и закрилник на измамниците, политиците, продажниците - накратко, - работи за буржоазната господстваща класа.

    Децата на България - кучета ги яли.

    Или както казват класиците, при капитализма човек за човека е вълк. Систамета на буржоазната демокрация го изисква и налага.

    Примерът с това дете е показателен и потвърждава максимата за буржоазната диктатура, която измамниците наричат "демокрация": Човек за човека е вълк при капитализма.

    23:42 06.08.2026

  • 83 ТЕЗ ПЪК

    1 4 Отговор
    За 2-3 ЕВРО ЛИ СА ОСТАНАЛИ,НЯМА ЗНАЧЕНИЕ КЪВ Е ПЪТНИКЪТ ,МОМЧЕТО Е БОЛНО,ТЕ ГО ОСТАВИЛИ НА 40 градуса НА ПЪТЯ,КО ЩЕ ИЗ´ОРИ БУСА 20-50 ГРАМА НАФТА,ПО ВЕЧЕ,ЕЙ МНОГО СЕ ИЗЛАГАТЕ,ЕЙ ,,,НЯМА ТАКЪВ ГЕН НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА,,,

    00:39 07.08.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Баш Хайдутин и действащ комунист

    1 0 Отговор
    Шофьорът ВЛАСС -КОПЪНКА ! Без думи .

    07:14 07.08.2026

  • 87 Никол

    1 1 Отговор
    Шофьорът, ако беше турчин нямаше да то остави ! Българските турци са много добри ,във всичко ! С любов към тях Никол

    07:17 07.08.2026

  • 88 Ами,

    1 0 Отговор
    Родителите му са виновни. Дете със специални възможности не трябва да се движи където и да било без придружител.Дори не са проверили дали картата му за градския транспорт е валидна,ей така го пуснали сам да се оправя.Щом шофьора не е забелязал,,специалните,, му потребности може и да няма такива.

    09:44 07.08.2026

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