Шофьор на автобус свали момче със специални потребности заради изтекла карта, то вървя с часове в жегата

17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията силно уплашено и обезводнено, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.
Случаят е от 4 август. Момчето потърсило помощ в социалните служби в Долна Митрополия, след което се качило на автобус към село Горна Митрополия. Тъй като картата му за пътуване била изтекла, а то не разполагало с пари, шофьорът го свалил от превозното средство.
След като останало само край пътя, 17-годишното момче тръгнало пеша в жегата. Баща му подал сигнал в полицията, след като изгубил връзка със сина си и не знаел къде се намира. Той разбрал, че момчето е свалено от негова позната, която станала свидетел на случващото се.
Веднага била организирана мащабна издирвателна операция. В нея се включили два екипа с общо 10 полицая, които започнали обход на района. В акцията взела участие и кметицата на Горна Митрополия Атанаска Василева. Търсенето било затруднено от пресечения терен, както и от наличието на множество реки и язовири, представляващи допълнителен риск за дезориентираното дете. Юлиян Пасов, началник на РПУ- Долна Митрополия, посочи, че температурите са били около 38 градуса.
След повече от два часа издирване момчето било открито край пътя за село Староселци. На място веднага били повикани медицински екипи, които го прегледали и му оказали помощ. Бащата Юри Михайлов изказал благодарност към полицаите за бързата реакция и професионализма, благодарение на които синът му бил открит невредим. Той споделил, че момчето е извървяло около 15 километра пеша без храна и вода.
Бащата Юри разказа за NOVA, че момчето е разказало, че свалено от шофьора на превозното средство, въпреки че трима пътуващи са предложили да платят билета.
Шофрьорът на автобуса Георги Тодоров обясни, че картата е била изтекла, момчето не е имало пари и е слязло.
От полицията посочват, че действията на водача, свалил непълнолетното лице от автобуса, са неправомерни. По случая е започнала проверка. Органите на реда уточняват, че при липса на редовен превозен документ законът предвижда санкция или закупуване на билет, но не и оставяне на непълнолетен или човек в безпомощно състояние край пътя, особено при опасни метеорологични условия.
От фирмата превозвач изпратиха позиция до NOVA по случая. „Детето се е качило на спрял автобус в центъра на Долна Митрополия. Картата му е била проверена и се е оказала изтекла. Не е разполагало с пари за билет и е слязло на същото безопасно обществено място в центъра на града. Шофьорът просто си е свършил работата напълно законосъобразно. Не е изоставено край пътя, както е описан случаят от МВР и настояваме за коректно представяне на фактите. В автобуса е имало и други пътници и всичко това може да бъде проверено”, твърди изпълнителният директор на „Дари Комерс” Цветомир Кръстев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #34
20:12 06.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пешо
20:14 06.08.2026
4 родител
Коментиран от #42
20:15 06.08.2026
5 ништу му няма
20:17 06.08.2026
6 до последния селя...
Коментиран от #11
20:17 06.08.2026
7 Щом случая се представя така че
Коментиран от #13
20:29 06.08.2026
8 Това
Коментиран от #20
20:32 06.08.2026
9 Шекелкин Мирчев
20:32 06.08.2026
10 На 17 години някои момчета
Коментиран от #75
20:33 06.08.2026
11 По - точно
До коментар #6 от "до последния селя...":...на тоя вечно дежурният и ПЪРВИ в коментарите трол му требе як ,,съвет" с последвал...,,десерт"...
Коментиран от #16
20:34 06.08.2026
12 Под вола теле
20:36 06.08.2026
13 Мнение
До коментар #7 от "Щом случая се представя така че":Значи принципно е така .Обаче пише че младежа е със специални потребности , значи нещо с него не е напълно в ред . Освен това е с изтекла карта , значи не е гратисчия . Останалото се нарича човешко отношение , което след толкова години демокрация явно не ни е останало .
Коментиран от #82
20:36 06.08.2026
14 ШЕФА
20:37 06.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 обичкаш
До коментар #11 от "По - точно":кафев мус с бел връх
20:38 06.08.2026
17 Иво
Коментиран от #28
20:38 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Варна
20:40 06.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пълни глупости ей!
Коментиран от #25
20:41 06.08.2026
23 Масажист
Коментиран от #32, #70
20:42 06.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сандо
20:45 06.08.2026
28 викаш
До коментар #17 от "Иво":нъ тъ цалуват кат та гласят
20:46 06.08.2026
29 поэнатата
20:47 06.08.2026
30 Да,бе
20:48 06.08.2026
31 Алоооо
20:48 06.08.2026
32 а на тебе
До коментар #23 от "Масажист":две ръце фътре и да пляскат
20:49 06.08.2026
33 ЦСКА Москва
20:49 06.08.2026
34 " наличието на множество реки и язовири"
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Значи реки и язовири газим , жадни одим !
Безводие !
20:50 06.08.2026
35 Българинът
Коментиран от #43
20:54 06.08.2026
36 ЯСНО Е
20:54 06.08.2026
37 То да беше само тоя
20:54 06.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Срамота
20:57 06.08.2026
40 Чифак
20:59 06.08.2026
41 мдаа
21:08 06.08.2026
42 Този човек не е човек
До коментар #4 от "родител":А дебил. Човек и да няма жена и деца пак не би направил такава идиотщина.
21:11 06.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Какво става, българи?
Коментиран от #48, #60
21:13 06.08.2026
45 Как си знаят правата!
21:16 06.08.2026
46 Кгг
Коментиран от #71
21:17 06.08.2026
47 7 - и изрод
Коментиран от #59
21:19 06.08.2026
48 Какво става 4фути нагли?
До коментар #44 от "Какво става, българи?":Идват в България нагли 4футчета и започват да квичат на ляво и надясно все едно са си в село Израел, трошат всичко в стаите и не разбират от забележки, а ние българите длъжни ли сме да толерираме тези bokлyци, кажи бе negaл петрохански, по вашето кратко и крадливо управление също имаше много убийства!
21:21 06.08.2026
49 дядо поп
21:21 06.08.2026
50 1111
21:22 06.08.2026
51 В Тази Страна !
Нито На Закона !
Нито На съда !
Нито На Държавните Институции !
Банда Разбойници !
Въртят На пръста Си !
Цял Народ !
21:29 06.08.2026
52 Жорко
Коментиран от #57
21:35 06.08.2026
53 Миме
21:36 06.08.2026
54 Читател
21:36 06.08.2026
55 Павел Пенев
Коментиран от #58
21:37 06.08.2026
56 културното обслужване
21:37 06.08.2026
57 Пише ,че трима човека
До коментар #52 от "Жорко":Предложили да платят билета ,а тоя пак се запънал и свалил момчето.
21:38 06.08.2026
58 шофьорски изцепки
До коментар #55 от "Павел Пенев":Има и друг противоположен случай, когато край морето шофьор потегля с 14 годишно момиче, оставяйки родителите му на спирката и отказва да й отвори вратата, за да слезе при тях.
21:44 06.08.2026
59 1111
До коментар #47 от "7 - и изрод":Ето как една поднесена по определен начин случка кара хора, като тебе да реагират първосигнално:
1) Оказва се, че момчето не е свалено на пътя, както първоначално се остава с впечатление, а на спирката, където се е качил;
2) На челото му сигурно пише, че е със специални нужди, та шофьорът да го прочете;
3) Ако не беше от етноса, дето му е позволено всичко, нямаше никой и да чуе за това;
4) Шофьорът това му е работата, днеска един без пари, утре десет.
21:47 06.08.2026
60 Добре почна коментара
До коментар #44 от "Какво става, българи?":Обаче свърши мноооооого зле.
21:49 06.08.2026
61 Кой го е изоставила по точно в случая
Коментиран от #65
21:57 06.08.2026
62 Този
21:58 06.08.2026
63 Горски
Коментиран от #66, #81
22:00 06.08.2026
64 Цвете
22:01 06.08.2026
65 Кретен
До коментар #61 от "Кой го е изоставила по точно в случая":... си! Малоумник! На детето му е изтекла картата. Т.е. то си е купило карта. Ти знаеш ли в тая дивотия из тия села как се подновява карта, бе ма ло умник?!?! Принципни го играем, тъй ли?!?! Според правилата "нередовен" пътник се глобява, а не се изхвърля като куче в пустинята! Да пук не те в жегата от жажда безродни човекомразци!!!
Коментиран от #74
22:01 06.08.2026
66 Горски
До коментар #63 от "Горски":Гледай си глиганите и не се мешай в науката, ве... Гоуеми спецове сте фффсички селски бегове! Дет се чувствате ощетени, че давате левче за оттук дотам, някакво дете непси платило... Къде ви е човещината, бе из ро ди?!?!?
Коментиран от #68, #69
22:04 06.08.2026
67 Не, не двете ръце!
22:08 06.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Горски
До коментар #66 от "Горски":Д рисльо, аз да не работя за такива неудачници като теб? Да ти приличам на фондация? Гледай глиганите да не те изядат за вечеря!
22:09 06.08.2026
70 Дъно
До коментар #23 от "Масажист":Обясни защо! Защото си спазва правилата и законите ли?!
Ти си пълен Б о к л у к!
22:11 06.08.2026
71 И кво?
До коментар #46 от "Кгг":Значи "искали да купят", ама нямали желание! Така ли стана?
22:16 06.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Дзак
22:22 06.08.2026
74 Аха
До коментар #65 от "Кретен":Значи шофьора е трябвало като го свали ( защото е въпреки всичко реално е нередовен пътник, ако се забелязали, де) ..Та като го е свалил, е трябвало да му даде и пари за ресторант, видиш ли?!
22:22 06.08.2026
75 Дзак
До коментар #10 от "На 17 години някои момчета":Нима?
22:23 06.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Яяяяяя
22:48 06.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Анджо
23:18 06.08.2026
80 Да!
23:22 06.08.2026
81 Анджо
До коментар #63 от "Горски":Защо сега някой ще се правят на моралисти , кадето пишеш че бил специални потребности и баща му го пусна да се разхожда без надзор даже без пари, Ее е каде казват хората, баща му не се грижи за него ,А иска шофьора да се погрижи. Убава работа ама......
23:33 06.08.2026
82 Човешко отношение имаше в НР България
До коментар #13 от "Мнение":Сегашната Р. България е мръсна и гнусна капиталистическа държава - зандан за народа и закрилник на измамниците, политиците, продажниците - накратко, - работи за буржоазната господстваща класа.
Децата на България - кучета ги яли.
Или както казват класиците, при капитализма човек за човека е вълк. Систамета на буржоазната демокрация го изисква и налага.
Примерът с това дете е показателен и потвърждава максимата за буржоазната диктатура, която измамниците наричат "демокрация": Човек за човека е вълк при капитализма.
23:42 06.08.2026
83 ТЕЗ ПЪК
00:39 07.08.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Баш Хайдутин и действащ комунист
07:14 07.08.2026
87 Никол
07:17 07.08.2026
88 Ами,
09:44 07.08.2026