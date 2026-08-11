Лионел Меси спира с футбола заради семейната трагедия

Лионел Меси спира с футбола за неопределено време, за да бъде близо до семейството си в този изключително тежък момент.

Футболната легенда е взел решение временно да се оттегли от спортните си ангажименти след внезапната смърт на своя баща и дългогодишен мениджър Хорхе Меси, съобщават световните спортни медии.

39-годишният аржентинец е съкрушен от тежката загуба. Той незабавно промени плановете си и отпътува с частен самолет от Съединените щати, за да пристигне в родния си град Росарио. Меси, придружаван от съпругата си Антонела Рокуцо и децата им, присъства на частното погребение на баща си, което се състоя в неделя на гробището „Ел Прадо“ в близкия град Перес. Към момента няма официална яснота кога точно нападателят ще намери сили да се завърне във Флорида и да поднови тренировки със своя клуб.

Хорхе Меси почина на 68-годишна възраст в клиника в Росарио след дълга и тежка битка с коварна болест. Здравословните му проблеми бяха обект на сериозно внимание още по време на Световното първенство по футбол през лятото на 2026 г., когато той не успя да присъства на трибуните. Тогава самият Лео Меси не сдържа сълзите си на терена след гол срещу Алжир, признавайки по-късно, че преминава през тежки дни поради лични причини, извън футбола.

Влиянието на Хорхе върху кариерата на осемкратния носител на „Златната топка“ е незаменимо. Той е човекът, който първи открива таланта на сина си в кварталния тим „Грандоли“, а през 2000 г. прави огромната жертва да емигрира с 13-годишния тогава Лео в Испания, за да може момчето да премине лечение и да заиграе в академията на Барселона. През годините Хорхе Меси действаше като негов основен агент, договаряйки историческите му договори с каталунците, Пари Сен Жермен и настоящия му клуб Интер Маями.

Целият футболен свят изрази съболезнования към голямата звезда. Клубът му Интер Маями запази минута мълчание по време на последния си мач и игра с черни ленти на ръкавите – жест, който бе нареден от Аржентинската футболна асоциация за всички официални мачове в страната. Настоящият отбор на Меси вече обяви, че ще му предостави толкова време за възстановяване и уединение, от колкото има нужда.