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Засилена кампания на Украйна! Командването на руския флот бяга от Крим
  Тема: Украйна

Засилена кампания на Украйна! Командването на руския флот бяга от Крим

15 Юни, 2026 07:25 1 880 86

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • черно море-
  • ракети-
  • дронове

На 14 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския Владимир Путин

Засилена кампания на Украйна! Командването на руския флот бяга от Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руското военно командване планира да премести останалите командни структури на Черноморския флот (ЧФ) извън окупирания Крим, разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

Базираната в Крим украинска партизанска група "Атеш" съобщи на 14 юни, че нейни агенти в щаба на ЧФ са докладвали, че военното командване на ЧФ планира да премести останалите си командни структури, които понастоящем се намират в окупирания Севастопол, в Новоросийск, Краснодарски край, тъй като щабът на ЧФ постепенно губи функционалност на фона на сериозни логистични проблеми, дължащи се на засилената кампания на Украйна срещу Крим.

Агенти на "Атеш" съобщиха, че някои офицери вече изнасят семействата си от Севастопол и продават недвижимите си имоти в очакване на бъдещи заповеди.

Русия все повече се затруднява да осъществява логистика в окупирания Крим, като според съобщения руското военно командване на Източната група сили е забранило военния товарен трафик по магистралите М-14 Ростов-Крим и А-291 Керч — Симферопол — Севастопол Таврида, считано от 7 юни.

ISW не може да потвърди информацията на Атеш към момента, но ISW наблюдава все повече доказателства, че украинските удари възпрепятстват руската логистика в окупирания Крим.

На 14 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин.

На 14 юни Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп относно мирните преговори, последните събития на бойното поле и засилването на позициите на Украйна.

Съветникът на президента в Кремъл Юрий Ушаков заяви на 14 юни, че Тръмп и Путин са провели телефонен разговор и са обсъдили войната в Украйна и ситуацията в Иран, като Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на войната в Украйна.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    То отдавна се премести в Новоросийск.

    Коментиран от #7, #52

    07:26 15.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Смех

    39 14 Отговор
    Пак статия от института за фантасмагории.

    Коментиран от #44

    07:29 15.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити

    13 8 Отговор
    Явно бягането е без аналоговото???

    07:32 15.06.2026

  • 11 ХАН ЮВИГИ

    14 28 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #60, #61

    07:32 15.06.2026

  • 12 Институтът за изследване на войната

    24 12 Отговор
    Абе падаха едни перални и хвърчаха едни лопати цяла нощ по Киев.
    Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
    Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.

    Коментиран от #58, #68

    07:32 15.06.2026

  • 13 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    20 9 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    07:32 15.06.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    7 14 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:33 15.06.2026

  • 15 ЗИЛ 117

    20 8 Отговор
    Отрано мисирити започнали да промиват мозъци, жалко че има бу да ли които ще им повярвват

    07:34 15.06.2026

  • 16 Нема бегане!

    11 15 Отговор
    Военните ще избягат,но цивилните Рашко не могат.Нема бедзин-нема БЕГАНЕ!😂😂😂

    07:35 15.06.2026

  • 17 КАЯ КАЛАС

    16 6 Отговор
    Снощи превзела Севастопол.

    Коментиран от #23

    07:35 15.06.2026

  • 18 000

    17 7 Отговор
    Лъжите тук не спират, но това няма да промени нищо.

    07:36 15.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Българин

    11 12 Отговор
    ВСУ отрязаха Крим.

    07:37 15.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А ГДЕ

    12 4 Отговор

    До коментар #17 от "КАЯ КАЛАС":

    Кая Калната ?

    07:37 15.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ай де бе

    16 6 Отговор
    Разбирам, пропаганда за вътрешна употребе, ама като пишете тези лъжи, напишете примерно: по не потвърдени данни или"според еди кого си". Защото излиза, че разпространявате лъжи. А ситуацията е коренно различна. У няма да преживее тази зима.

    07:38 15.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 БПФ

    11 5 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    Затова ли от месеци в това сайтче и във всички подобни, няма никакви сводки от фронта?

    07:39 15.06.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 7 Отговор
    Пилците на есен се броят.
    И 23 г така беше- контрнаступ, перемога..
    А сега превземаме Константиновка и наближаваме Краматорск и Славянск , от които евакуират заводи. Що ли?

    07:39 15.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 така, така

    15 7 Отговор
    Колко ли са го закъсали украинците, че от една седмица ни заливат с информация за проблеми при руснаците!
    Забелязал съм - има ли публикации за велика перемога, то 0срайната губи поредната си територия и неминуемо се появява град без никакво стратегическо значение. Явно този път, трябва да се готвим за погром на 0срайната, щом толкова много розови сънища се леят по медиите

    07:40 15.06.2026

  • 32 Бг гражданин

    9 8 Отговор
    Путин загуби войната!!Слаб ,нерешителен дърдорко... Жалко,загинаха толкова хора! Да стигнеш до Киев и да върнеш войските.Хвана се на лъжиге на Запада. Втори Горбачов! Сега от страх ще сключи примирие и ща загуби и Крим!

    Коментиран от #47, #74

    07:41 15.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Комундел Комунделов

    7 6 Отговор
    Бягат, защото знаят какво ги чака. Черноморският флот първо остана без кораби, а вече и без моряци. Не знам тези дето бягат с какво бягат, че и бензин няма. Сигурно с колелета или магарета. Хи хи

    07:43 15.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Софето

    13 0 Отговор
    Родните подлоги да гледат как се защитава родина.

    07:45 15.06.2026

  • 37 този инстютют

    6 4 Отговор
    нещо да каже за англия където се води народна война срещу имигранти..а талибани режат глави..а пулитулози от този инстютют сервират на народа развален Зеленчук..

    07:45 15.06.2026

  • 38 Вашингтон

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    Путин дали ще посмее да прати Орешник там? То не че има как Орешник да стигне до там.

    07:46 15.06.2026

  • 39 Каунь

    5 6 Отговор
    Ама как така ? Русия не може да бъд епобедена, даже, когато ги победят, пак не се победени...ох, малко се обърках...

    07:46 15.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Атина Палада

    7 3 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #63

    07:48 15.06.2026

  • 42 Че то остана ли

    7 4 Отговор
    руски черноморски флот? Всичко май е или на дъното или се скри в Каспийско море.

    07:48 15.06.2026

  • 43 Коко Джамбо

    6 5 Отговор
    С какво бягат? С гумени лодки ли? Че кораби йок. Всичко е на дъното на морето.

    07:49 15.06.2026

  • 44 няма

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Смех":

    независим източник окйто да потвърди тези данни..важно да бълват "новини" всички бягат..и да не стане че стигнали до Лвов и после видите ли джипиес не работи и обърках посоката.. а трябваше да бъдем до Москва..

    07:50 15.06.2026

  • 45 Хаха

    5 3 Отговор
    Розовите понита да видят , кой е напуска статията, а после да видят кой плаща на този Тинк танк рекетьор и за на края собствениците!

    07:50 15.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 абе

    2 9 Отговор

    До коментар #32 от "Бг гражданин":

    Няма да загуби Крим, както няма да загуби Донбас (това поне е уговорено и ще ди го получи). Няма да плаща мечтаните от ЕС репарации (това също е уговорено), така че ЕС ще си остане прецакан с милиарди загуба. Бизнеса с Русия може и да стане една идея по-приемлив като условия за самите руснаци, но.........чувството, че е сключил поредната сделка, удовлетворяваща основно олигарсите ще си остане.
    Формално, Путин върна Русия на масата на големите. Русия вече е по-голям фактор в международен план от ЕС, но какво от това. Както си отбелязал, имаше шанс да надскочи сбърканата политика на Горбачов и Елцин, но някак остава едно неприятно де жа вю. Бизнеса в целият му негативен аспект си казва своето.

    Коментиран от #51, #54, #66, #81

    07:53 15.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Дон Корлеоне

    5 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?В Иран го пуснаха.

    07:54 15.06.2026

  • 50 гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #46 от "Брейкинг нюз":

    Единственият пробив на ВСУ от десетки месеци е към военните гробища ,колегите в Украйна под пари останаха !

    07:55 15.06.2026

  • 51 😂🤣😂😂😂😂😂😂

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "абе":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    07:55 15.06.2026

  • 52 Грешка

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Премести се на дъното на Украинския залив в Черно море.

    Коментиран от #65

    07:55 15.06.2026

  • 53 ако искате

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    да ви пробутват буламач от различни соросоидни институти и общества..тук е мястото, за други има в интернет много източници, където за укройна ще намерите реални новини..които ама хич не са приятни за укропейтриоти..например различни гледни точки в Х..на Мъск..и вече правете извод според няколко източника, а не да ти сервират идиотщини все едно си с половин мозък..

    Коментиран от #83

    07:56 15.06.2026

  • 54 Ъхъ ъхъ

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "абе":

    Надежди говежди.

    07:56 15.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Механик

    3 0 Отговор
    Ууудриии!
    Ууудриии!!!

    07:57 15.06.2026

  • 58 Въпрос

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Институтът за изследване на войната":

    Пет години едно и също пишеш. Дебилен ли си?

    07:57 15.06.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Де бил

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "ХАН ЮВИГИ":

    Засега само с 20% по малко,но иначе да което остане ще бъде Украйна. Между другото цената на тази война е точно един милион долара. Толкова получи Борето Джонсън само ,за да им каже да воюват.

    Коментиран от #69

    07:57 15.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Мухахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Той сам ще се върне ек съсипа ес

    07:58 15.06.2026

  • 64 ти и всички като теб

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Мирчо Спасов":

    ще си слугувате, както досега. Ще продължиш с мерзкото си съществуване, опиянявайки се колко е прекрасно в мишата дупка.
    Жалка е съдбата на роба.

    07:59 15.06.2026

  • 65 Последния Софиянец

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Грешка":

    Когато си прав нищо не мога да кажа, от втарая остана само леш и скрап.

    08:00 15.06.2026

  • 66 Прокажена русия

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "абе":

    русия вече е утвърдена Терористична държава Агресор! путин е жуже Фашист!

    Коментиран от #73, #78

    08:00 15.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Институтът за изследване на войната":

    Заради подобни статии много медии, НПО и други агенти агресивно се противопоставят на приемане на закон за регистрация на чуждестранните агенти. Защото тогава ще лъсне кой плаща, за да се публикуват подобни недомислици.

    08:01 15.06.2026

  • 69 БайБоцимир

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Де бил":

    А можеше да им каже да ги посрещнат с хляб и сол и да загърбят свободата си ли?

    Коментиран от #85

    08:02 15.06.2026

  • 70 Обективно

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мадяр Бровди ще излекува Боклукът от тролфермата в Петербург 20,30 дрона.

    08:02 15.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Кримски купонджия

    2 0 Отговор
    Чей Крим?

    08:02 15.06.2026

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #66 от "Прокажена русия":

    В исторически план само сменяте лозунга под който ви се иска да биете руснаците. Сега, понеже под името " Фашисти - нацисти" загубихте през 1945,решихте да се пробвате да го лепнете на руснаците, ама не ви се получава. Обвиняват Русия в нацизъм само бивши нацистки страни и технитебивши съюзници. Няма страна от ЕС, която да не е помогала на Хиллер срещу СССР. И Царство България също.

    Коментиран от #80

    08:03 15.06.2026

  • 74 да пуска атома над Крим?

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бг гражданин":

    И кво путин да пусне един Орешник над Крим?!?

    08:03 15.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пътен Кердик

    1 1 Отговор
    Удряйте, украински братушки. Да се пукат душите черни душмански.

    08:04 15.06.2026

  • 77 отекчен

    1 2 Отговор
    поредните мокри сънища на наркомани и психично болни люде

    08:04 15.06.2026

  • 78 абе

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Прокажена русия":

    Мислиш като изоставена жена, която с Путин оправдава всичките си проблеми
    Ама по-леко не й става

    08:05 15.06.2026

  • 79 Кримски купонджия

    4 1 Отговор
    Защо бегат! А язе си мислех че са много яки и контролират положението! Щом бегат, не заслужават Крим! СЛАВА УКРАИНЕ!

    08:05 15.06.2026

  • 80 помним

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сталин първо раздели Полша с Хитлер?!? Така че и преди и сега русия си е нацистка Агресорска държава!

    Коментиран от #84

    08:06 15.06.2026

  • 81 Ръм

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "абе":

    Когато вярваш на пропаганда и не си много интелигентен почваш да пишеш такива глупости. Голям играч - ала бала.

    Размахва едни стари ядрени ракети и плаши квартала като пиян пенсиониран военен с пистолета.

    Русия нещо не предлага, нищо не произвежда и никой не се интересува от нея освен едни сбъркани глави в Българая. Русия е на нивото на Конго и Ангола - износител на суровини. Без европейците тия суровини щяха да са си в земята и никой руснак нямаше да знае, че ги има.

    И
    Ей затова в САЩ Япония има одобрение 95%, а Русия 17%.

    Защото Япония без ресурси прави неща, които иска цял свят. А Русия прави бомби, плаща грантове на разни проруски НПОта -фашисти и други идиоти да пръскат жлъч и омраза.

    08:06 15.06.2026

  • 82 Баба Ванга

    2 1 Отговор
    Синьо-жълт флаг ке се вее над Севастопол. Путин ке легне до Ленин.

    08:07 15.06.2026

  • 83 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "ако искате":

    Ни четем итар тасс, а там само истини казват. Според тях в Крим хората се пекат по плажовете и расия дори увеличава броя на корабите в Севастопол, бензин има достатъчно, а хората се хранят само с хайвер.

    08:08 15.06.2026

  • 84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "помним":

    Нееее, първо Полша раздели Чехословакия с Хиллер 1936 г.
    Хахах, учи бе. Защо на Полша и казвали " Хиената на Европа" И то Чърчил го е казал.

    08:10 15.06.2026

  • 85 Де бил

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "БайБоцимир":

    Не е работа на тъпия турчин да се меси в международната политика. Не го казвам аз ,казват го британските гласоподаватели. Руснаци и украинци пак ще се разберат ,но ние ще плащаме .

    08:10 15.06.2026

  • 86 Факти

    1 0 Отговор
    БВП на Русия:
    1999 г. - 0,2 трилиона $ - 23 в света
    2013 г. - 2,3 трилиона $ - 8 в света
    2025 г. - 2,5 трилиона $ - 11 в света
    Откакто Путин започна войната, руската икономика е в рецесия в резултат от санкциите. За 12 години само 9% ръст при световен ръст от 44% и световна инфлация от 54%! Имайте предвид, че в Русия инфлацията е много по-висока от световната, защото тя плаща огромен дял от БВП за войната. Европа хранеше Русия 14 години и нейната икономика нарастна над 10 пъти и се изкачи от 23-то до 8-мо място в света. Ако Путин беше оставил Украйна на мира това щеше да продължи и днес Русия щеше да е трета икономика в света - пред Германия и Япония. Вместо това Путин окупира Крим, запали войната в Донбас, а по-късно влезе с цялата армия. Санкциите спряха растежа на Русия и я вкараха в рецесия. От 8-мо място я върнаха на 11-то. Имайте предвид, че тя в момента е в режим на военна икономика. Нейният БВП е напомпан от производството на оръжие, което изгаря във войната без да генерира никаква печалба. Тя изгуби двата клиента, от които печелеше най-много - Европа за горива и Индия за оръжие. Сега продава горива с огромни отстъпки на Китай, а износът й на оръжие се срина. Печалбата се сви драстично, войната гълта огромни средства и резервите се топят. Краят наближава, а дори след това Русия няма да си върне изгубените пазари. Европа не иска повече да храни звяра, а Индия не иска калпаво руско оръжие. Путин вдигна Русия на крака и я бутна отново в калта

    08:11 15.06.2026

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