Засилена кампания на Украйна! Командването на руския флот бяга от Крим

Руското военно командване планира да премести останалите командни структури на Черноморския флот (ЧФ) извън окупирания Крим, разкри Институтът за изследване на войната (ISW).

Базираната в Крим украинска партизанска група "Атеш" съобщи на 14 юни, че нейни агенти в щаба на ЧФ са докладвали, че военното командване на ЧФ планира да премести останалите си командни структури, които понастоящем се намират в окупирания Севастопол, в Новоросийск, Краснодарски край, тъй като щабът на ЧФ постепенно губи функционалност на фона на сериозни логистични проблеми, дължащи се на засилената кампания на Украйна срещу Крим.

Агенти на "Атеш" съобщиха, че някои офицери вече изнасят семействата си от Севастопол и продават недвижимите си имоти в очакване на бъдещи заповеди.

Русия все повече се затруднява да осъществява логистика в окупирания Крим, като според съобщения руското военно командване на Източната група сили е забранило военния товарен трафик по магистралите М-14 Ростов-Крим и А-291 Керч — Симферопол — Севастопол Таврида, считано от 7 юни.

ISW не може да потвърди информацията на Атеш към момента, но ISW наблюдава все повече доказателства, че украинските удари възпрепятстват руската логистика в окупирания Крим.

На 14 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин.

На 14 юни Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп относно мирните преговори, последните събития на бойното поле и засилването на позициите на Украйна.

Съветникът на президента в Кремъл Юрий Ушаков заяви на 14 юни, че Тръмп и Путин са провели телефонен разговор и са обсъдили войната в Украйна и ситуацията в Иран, като Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на войната в Украйна.