Засилена кампания на Украйна! Командването на руския флот бяга от Крим

Руското военно командване планира да премести останалите командни структури на Черноморския флот (ЧФ) извън окупирания Крим, разкри Институтът за изследване на войната (ISW).
Базираната в Крим украинска партизанска група "Атеш" съобщи на 14 юни, че нейни агенти в щаба на ЧФ са докладвали, че военното командване на ЧФ планира да премести останалите си командни структури, които понастоящем се намират в окупирания Севастопол, в Новоросийск, Краснодарски край, тъй като щабът на ЧФ постепенно губи функционалност на фона на сериозни логистични проблеми, дължащи се на засилената кампания на Украйна срещу Крим.
Агенти на "Атеш" съобщиха, че някои офицери вече изнасят семействата си от Севастопол и продават недвижимите си имоти в очакване на бъдещи заповеди.
Русия все повече се затруднява да осъществява логистика в окупирания Крим, като според съобщения руското военно командване на Източната група сили е забранило военния товарен трафик по магистралите М-14 Ростов-Крим и А-291 Керч — Симферопол — Севастопол Таврида, считано от 7 юни.
ISW не може да потвърди информацията на Атеш към момента, но ISW наблюдава все повече доказателства, че украинските удари възпрепятстват руската логистика в окупирания Крим.
На 14 юни президентът на САЩ Доналд Тръмп разговаря както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския президент Владимир Путин.
На 14 юни Зеленски съобщи, че е провел телефонен разговор с Тръмп относно мирните преговори, последните събития на бойното поле и засилването на позициите на Украйна.
Съветникът на президента в Кремъл Юрий Ушаков заяви на 14 юни, че Тръмп и Путин са провели телефонен разговор и са обсъдили войната в Украйна и ситуацията в Иран, като Тръмп е подчертал необходимостта от прекратяване на войната в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #52
07:26 15.06.2026
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4 Смех
Коментиран от #44
07:29 15.06.2026
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10 Тити
07:32 15.06.2026
11 ХАН ЮВИГИ
Казах
Коментиран от #60, #61
07:32 15.06.2026
12 Институтът за изследване на войната
Руснаците пращат помощи на Украйна да си изперат гащите и лопати да си разширят гробищата.
Друго няма какво да им пратят защото нямат яйца и бензин, но все пак е някаква помощ.
Коментиран от #58, #68
07:32 15.06.2026
13 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:32 15.06.2026
14 Дон Корлеоне
07:33 15.06.2026
15 ЗИЛ 117
07:34 15.06.2026
16 Нема бегане!
07:35 15.06.2026
17 КАЯ КАЛАС
Коментиран от #23
07:35 15.06.2026
18 000
07:36 15.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
07:37 15.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А ГДЕ
До коментар #17 от "КАЯ КАЛАС":Кая Калната ?
07:37 15.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ай де бе
07:38 15.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 БПФ
До коментар #22 от "Бай Пунди Говнокомандващия":Затова ли от месеци в това сайтче и във всички подобни, няма никакви сводки от фронта?
07:39 15.06.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
И 23 г така беше- контрнаступ, перемога..
А сега превземаме Константиновка и наближаваме Краматорск и Славянск , от които евакуират заводи. Що ли?
07:39 15.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 така, така
Забелязал съм - има ли публикации за велика перемога, то 0срайната губи поредната си територия и неминуемо се появява град без никакво стратегическо значение. Явно този път, трябва да се готвим за погром на 0срайната, щом толкова много розови сънища се леят по медиите
07:40 15.06.2026
32 Бг гражданин
Коментиран от #47, #74
07:41 15.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Комундел Комунделов
07:43 15.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Софето
07:45 15.06.2026
37 този инстютют
07:45 15.06.2026
38 Вашингтон
До коментар #6 от "само питам":Путин дали ще посмее да прати Орешник там? То не че има как Орешник да стигне до там.
07:46 15.06.2026
39 Каунь
07:46 15.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Атина Палада
Коментиран от #63
07:48 15.06.2026
42 Че то остана ли
07:48 15.06.2026
43 Коко Джамбо
07:49 15.06.2026
44 няма
До коментар #4 от "Смех":независим източник окйто да потвърди тези данни..важно да бълват "новини" всички бягат..и да не стане че стигнали до Лвов и после видите ли джипиес не работи и обърках посоката.. а трябваше да бъдем до Москва..
07:50 15.06.2026
45 Хаха
07:50 15.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 абе
До коментар #32 от "Бг гражданин":Няма да загуби Крим, както няма да загуби Донбас (това поне е уговорено и ще ди го получи). Няма да плаща мечтаните от ЕС репарации (това също е уговорено), така че ЕС ще си остане прецакан с милиарди загуба. Бизнеса с Русия може и да стане една идея по-приемлив като условия за самите руснаци, но.........чувството, че е сключил поредната сделка, удовлетворяваща основно олигарсите ще си остане.
Формално, Путин върна Русия на масата на големите. Русия вече е по-голям фактор в международен план от ЕС, но какво от това. Както си отбелязал, имаше шанс да надскочи сбърканата политика на Горбачов и Елцин, но някак остава едно неприятно де жа вю. Бизнеса в целият му негативен аспект си казва своето.
Коментиран от #51, #54, #66, #81
07:53 15.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Дон Корлеоне
07:54 15.06.2026
50 гробар
До коментар #46 от "Брейкинг нюз":Единственият пробив на ВСУ от десетки месеци е към военните гробища ,колегите в Украйна под пари останаха !
07:55 15.06.2026
51 😂🤣😂😂😂😂😂😂
До коментар #47 от "абе":🤣🤣🤣🤣🤣🤣
07:55 15.06.2026
52 Грешка
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Премести се на дъното на Украинския залив в Черно море.
Коментиран от #65
07:55 15.06.2026
53 ако искате
До коментар #6 от "само питам":да ви пробутват буламач от различни соросоидни институти и общества..тук е мястото, за други има в интернет много източници, където за укройна ще намерите реални новини..които ама хич не са приятни за укропейтриоти..например различни гледни точки в Х..на Мъск..и вече правете извод според няколко източника, а не да ти сервират идиотщини все едно си с половин мозък..
Коментиран от #83
07:56 15.06.2026
54 Ъхъ ъхъ
До коментар #47 от "абе":Надежди говежди.
07:56 15.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Механик
Ууудриии!!!
07:57 15.06.2026
58 Въпрос
До коментар #12 от "Институтът за изследване на войната":Пет години едно и също пишеш. Дебилен ли си?
07:57 15.06.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Де бил
До коментар #11 от "ХАН ЮВИГИ":Засега само с 20% по малко,но иначе да което остане ще бъде Украйна. Между другото цената на тази война е точно един милион долара. Толкова получи Борето Джонсън само ,за да им каже да воюват.
Коментиран от #69
07:57 15.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Мухахаха
До коментар #41 от "Атина Палада":Той сам ще се върне ек съсипа ес
07:58 15.06.2026
64 ти и всички като теб
До коментар #48 от "Мирчо Спасов":ще си слугувате, както досега. Ще продължиш с мерзкото си съществуване, опиянявайки се колко е прекрасно в мишата дупка.
Жалка е съдбата на роба.
07:59 15.06.2026
65 Последния Софиянец
До коментар #52 от "Грешка":Когато си прав нищо не мога да кажа, от втарая остана само леш и скрап.
08:00 15.06.2026
66 Прокажена русия
До коментар #47 от "абе":русия вече е утвърдена Терористична държава Агресор! путин е жуже Фашист!
Коментиран от #73, #78
08:00 15.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Някой
До коментар #12 от "Институтът за изследване на войната":Заради подобни статии много медии, НПО и други агенти агресивно се противопоставят на приемане на закон за регистрация на чуждестранните агенти. Защото тогава ще лъсне кой плаща, за да се публикуват подобни недомислици.
08:01 15.06.2026
69 БайБоцимир
До коментар #60 от "Де бил":А можеше да им каже да ги посрещнат с хляб и сол и да загърбят свободата си ли?
Коментиран от #85
08:02 15.06.2026
70 Обективно
До коментар #62 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Мадяр Бровди ще излекува Боклукът от тролфермата в Петербург 20,30 дрона.
08:02 15.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Кримски купонджия
08:02 15.06.2026
73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #66 от "Прокажена русия":В исторически план само сменяте лозунга под който ви се иска да биете руснаците. Сега, понеже под името " Фашисти - нацисти" загубихте през 1945,решихте да се пробвате да го лепнете на руснаците, ама не ви се получава. Обвиняват Русия в нацизъм само бивши нацистки страни и технитебивши съюзници. Няма страна от ЕС, която да не е помогала на Хиллер срещу СССР. И Царство България също.
Коментиран от #80
08:03 15.06.2026
74 да пуска атома над Крим?
До коментар #32 от "Бг гражданин":И кво путин да пусне един Орешник над Крим?!?
08:03 15.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Пътен Кердик
08:04 15.06.2026
77 отекчен
08:04 15.06.2026
78 абе
До коментар #66 от "Прокажена русия":Мислиш като изоставена жена, която с Путин оправдава всичките си проблеми
Ама по-леко не й става
08:05 15.06.2026
79 Кримски купонджия
08:05 15.06.2026
80 помним
До коментар #73 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сталин първо раздели Полша с Хитлер?!? Така че и преди и сега русия си е нацистка Агресорска държава!
Коментиран от #84
08:06 15.06.2026
81 Ръм
До коментар #47 от "абе":Когато вярваш на пропаганда и не си много интелигентен почваш да пишеш такива глупости. Голям играч - ала бала.
Размахва едни стари ядрени ракети и плаши квартала като пиян пенсиониран военен с пистолета.
Русия нещо не предлага, нищо не произвежда и никой не се интересува от нея освен едни сбъркани глави в Българая. Русия е на нивото на Конго и Ангола - износител на суровини. Без европейците тия суровини щяха да са си в земята и никой руснак нямаше да знае, че ги има.
И
Ей затова в САЩ Япония има одобрение 95%, а Русия 17%.
Защото Япония без ресурси прави неща, които иска цял свят. А Русия прави бомби, плаща грантове на разни проруски НПОта -фашисти и други идиоти да пръскат жлъч и омраза.
08:06 15.06.2026
82 Баба Ванга
08:07 15.06.2026
83 Така е
До коментар #53 от "ако искате":Ни четем итар тасс, а там само истини казват. Според тях в Крим хората се пекат по плажовете и расия дори увеличава броя на корабите в Севастопол, бензин има достатъчно, а хората се хранят само с хайвер.
08:08 15.06.2026
84 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #80 от "помним":Нееее, първо Полша раздели Чехословакия с Хиллер 1936 г.
Хахах, учи бе. Защо на Полша и казвали " Хиената на Европа" И то Чърчил го е казал.
08:10 15.06.2026
85 Де бил
До коментар #69 от "БайБоцимир":Не е работа на тъпия турчин да се меси в международната политика. Не го казвам аз ,казват го британските гласоподаватели. Руснаци и украинци пак ще се разберат ,но ние ще плащаме .
08:10 15.06.2026
86 Факти
1999 г. - 0,2 трилиона $ - 23 в света
2013 г. - 2,3 трилиона $ - 8 в света
2025 г. - 2,5 трилиона $ - 11 в света
Откакто Путин започна войната, руската икономика е в рецесия в резултат от санкциите. За 12 години само 9% ръст при световен ръст от 44% и световна инфлация от 54%! Имайте предвид, че в Русия инфлацията е много по-висока от световната, защото тя плаща огромен дял от БВП за войната. Европа хранеше Русия 14 години и нейната икономика нарастна над 10 пъти и се изкачи от 23-то до 8-мо място в света. Ако Путин беше оставил Украйна на мира това щеше да продължи и днес Русия щеше да е трета икономика в света - пред Германия и Япония. Вместо това Путин окупира Крим, запали войната в Донбас, а по-късно влезе с цялата армия. Санкциите спряха растежа на Русия и я вкараха в рецесия. От 8-мо място я върнаха на 11-то. Имайте предвид, че тя в момента е в режим на военна икономика. Нейният БВП е напомпан от производството на оръжие, което изгаря във войната без да генерира никаква печалба. Тя изгуби двата клиента, от които печелеше най-много - Европа за горива и Индия за оръжие. Сега продава горива с огромни отстъпки на Китай, а износът й на оръжие се срина. Печалбата се сви драстично, войната гълта огромни средства и резервите се топят. Краят наближава, а дори след това Русия няма да си върне изгубените пазари. Европа не иска повече да храни звяра, а Индия не иска калпаво руско оръжие. Путин вдигна Русия на крака и я бутна отново в калта
08:11 15.06.2026