Невъзможна мишена! Защо руската ПВО не успява да спре украинските дронове?

Последната украинска атака срещу Московския нефтопреработвателен завод (МНПЗ) е била извършена по вече позната схема, използвана и при предишни удари срещу големи руски обекти от енергийната инфраструктура, смятат военни анализатори.
Според тях атаките обикновено започват с т.нар. "разузнаване с бой" - използване на голям брой дронове примамки и отвличащи вниманието безпилотни апарати. Целта не е незабавното унищожаване на обекта, а събиране на информация за разположението на противовъздушната отбрана, пусковите установки и уязвимите участъци в защитата.
След този първи етап обикновено следва основният удар, при който интензивността на атаката значително нараства.
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи на 18 юни, че руската противовъздушна отбрана е свалила близо 200 украински дрона. Руските власти не публикуваха данни колко безпилотни апарата са достигнали целите си, но според оценки на анализатори и видеозаписи от мястото на събитията между 15 и 20 дрона вероятно са преодолели въздушната отбрана.
Експертите отбелязват, че ефективността на противовъздушната отбрана в Московския регион срещу малки въздушни цели може да бъде оценена на около 90 процента, което според тях е сравнимо с резултатите на украинската противовъздушна отбрана срещу руските дронове "Геран".
В същото време анализаторите поставят въпроси относно ефективността на системите за непосредствена защита на стратегически обекти. На множество видеозаписи от Москва се чуват интензивна стрелба с леко стрелково оръжие и изстрелвания на зенитни ракети, които не успяват да поразят целите.
Специалисти посочват, че поразяването на малък дрон, движещ се със скорост около 200 километра в час, е изключително трудно дори на дистанции от няколкостотин метра, а на по-големи разстояния практически невъзможно с обикновено стрелково оръжие.
Причините за пропуските на съвременните зенитно-ракетни системи остават предмет на дискусии. Сред възможните обяснения се посочват ограничения в системите за насочване, използване на противоракети на пределно малки дистанции или други технически фактори.
Според експертите последните удари по Московския нефтопреработвателен завод потвърждават две основни тенденции във войната с дронове. Първата е, че никоя съществуваща система за противовъздушна отбрана не може да гарантира пълна защита срещу масирана атака с модерни безпилотни апарати. Втората е, че системите за защита от последна линия имат още по-ограничени възможности, а опитите за прехващане на дронове непосредствено преди удара могат да доведат до допълнителни щети на земята от падащи отломки или отклонили се ракети.
Ударът по МНПЗ е вторият срещу обекта през тази седмица и е част от най-мащабната атака с дронове срещу Московския регион за последните години. Според руските власти при нападението са били ранени 16 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Презвитер Козма
Коментиран от #23
19:41 18.06.2026
3 Оффффг
Коментиран от #4, #16, #50, #69
19:41 18.06.2026
4 Бимбашията
До коментар #3 от "Оффффг":Пердаши право към украинския чернозем, че има още много за наторяване.
Коментиран от #11, #71
19:42 18.06.2026
5 ФАКТИ СЪВСЕМ СЕ ПРОДАДОХА
Коментиран от #15
19:43 18.06.2026
6 Софето
Коментиран от #48
19:43 18.06.2026
7 Източна ромелия
Коментиран от #13
19:43 18.06.2026
8 Защо бе, спира ги всичките
19:43 18.06.2026
9 Как
19:44 18.06.2026
10 Ганя Путинофила
Затова казва, пак по ТВ, че всички руснаци ще отидат в РАЯ!
Коментиран от #49
19:44 18.06.2026
11 Мдааа бе
До коментар #4 от "Бимбашията":украинския чернозем се натори с бандери. Урсула вика да сме им пращали дезертьорите укри, че мЯсото свършило.
19:44 18.06.2026
12 Готово
Майко мила...ватата на леш!
Коментиран от #66
19:45 18.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #18, #20, #68
19:45 18.06.2026
15 Онбашията
До коментар #5 от "ФАКТИ СЪВСЕМ СЕ ПРОДАДОХА":Да, вместо да пеят псалми във възхвала на Орката Матушка и Владимир Шаломович, те взели да пишат новини - позор
Коментиран от #17
19:45 18.06.2026
16 Груз 200
До коментар #3 от "Оффффг":Пердаша цял ден и пак едва смогвам напоследък. Дъх не ми остана.
19:47 18.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гресирана ватенка
19:47 18.06.2026
20 Соломон
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Крим е руски а щаба на черноморския флот се евакуира по спешност
Коментиран от #27
19:48 18.06.2026
21 В Киев за три дни
19:48 18.06.2026
22 Най-накрая
Коментиран от #29
19:49 18.06.2026
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Презвитер Козма":Тая държава е една от петте в света, кои-то правят "обикноаенни " Реактивно двигатели. Само 5 са в света. А колко държава произвнждат АЕЦ? Русия в момента прави около 30 блока.
А в космоса колко държава летят?
А България не може без Русия вече 20 г да направо АЕЦ, Макар че има реакторите, хахахх
Коментиран от #35
19:49 18.06.2026
24 А ГДЕ НАШЕ ПВО
Се чудят как Дронове
Които летят със 200 км в час
Не могат да бъдат свалени
От БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО в Масква.
Започват да задават въпроси :
Когато Почнат да Бомбят МАСКВА
Със Балистични ракети
Тогава кой ще пази Небето над МУСКАЛАБАД?
Има ли достатъчно Бункери
Където да се крият МУСКАЛИТЕ?
РА РА РА
Коментиран от #36
19:49 18.06.2026
25 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ
19:51 18.06.2026
26 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
До коментар #17 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":Да си мислиш, че само "факти" са на тоя свят!
19:51 18.06.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Соломон":Няма проблем, че се евакуира, нали Крим е Руски. Вие кафе пихте ли в Крим?
Коментиран от #46
19:51 18.06.2026
28 ВЪВ ФАКТИ
Коментиран от #38
19:51 18.06.2026
29 Гресирана ватенка
До коментар #22 от "Най-накрая":Гресираш се нещо😁😁😁
19:51 18.06.2026
30 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
В Студиото.
Ох мох уф муф.
Пускайте Реклама.
Хаха хахахахаха хахахахаха
19:52 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 АЛА БАЛА
19:52 18.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Я пъ тоа
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":То и за СССР така са говореше
Коментиран от #44
19:54 18.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Атина Палада
До коментар #18 от "Владо Бункерния":Аятоласите си останаха в Иран.! Урана си остана в Иран ..За Ормузкия Иран си взима такса ..Ама САЩ пАбедиха :)))
19:55 18.06.2026
38 И Мара Ат.е фейк
До коментар #28 от "ВЪВ ФАКТИ":показала снимка от млади години. А скоро я срещнах. 65 год. сбабичосана,Проскубана иОмърфелянаСвиня.Отврааат.
19:55 18.06.2026
39 Варна 3
То така и при мен, като ме наобиколят двайсетина мъже аз се пазя, пазя ама все двама - трима достигат до целта!
19:55 18.06.2026
40 ОТДАВНА
ПРЕДОСТАВЕНИ
ТОМАХАВКИ И ТАУРУСИ
НА УКРАЙНА.
УКРАЙНА САМО СЪС ДРОНОВЕ УСПЯ
ДА ПОДПАЛИ ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
МАЙ ВЕЧЕ
НЕ УКРАЙНА В НАТО .
А НАТО ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕ ВЪВ ВСУ.
Коментиран от #41
19:55 18.06.2026
41 Щ+Щ яко
До коментар #40 от "ОТДАВНА":А на теб парче градински маркуч!
Коментиран от #53
19:56 18.06.2026
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Владо Бункерния":Сакай и Аз да Ти напиша нещо извън темата. В Британия на сайта на парламента е публиккван доклад в който се казва, че от 1950 г до сега в Британия са населения 250 000 деца. Кажи нещо за Британците, а? Кви мъже са
19:58 18.06.2026
43 не може да бъде
Коментиран от #63
19:58 18.06.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Я пъ тоа":Че кое от написаното от мен не е верно?
19:59 18.06.2026
45 Никой
Коментиран от #52
20:00 18.06.2026
46 Соломон
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Като руски защо бягат като чумави.Няма вода ,няма гориво,няма храна.
20:01 18.06.2026
47 Цолов
Коментиран от #55
20:02 18.06.2026
48 Малко култура за разнообразие
До коментар #6 от "Софето":Начался концерт оркестра русских народных инструментов «Сувенир» с программой «Век русского народного оркестра».
В программе прозвучат шедевры русской классики, обработки народных мелодий, старинные романсы и знаменитые оркестровые произведения.
Коментиран от #51
20:04 18.06.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "Ганя Путинофила":А за тебе комшията Ти каза че без дiлдо не Си лягаш да спиш.
20:04 18.06.2026
50 За няколко долара повече.
До коментар #3 от "Оффффг":Изкарват си парите с честна фасистка пропаганда..
20:05 18.06.2026
51 ДА ВРЕМЕ ЗА КУЛТУРА
До коментар #48 от "Малко култура за разнообразие":ИСКАМЕ
ЛЕБЕДОВО ОЗЕРО.
СЪС ЛЕБЕДИ И ФЛАМИНГО.
20:07 18.06.2026
52 ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ
До коментар #45 от "Никой":ПО ДОБРЕ ДА ПИТАТ
МЕНЕ .
20:08 18.06.2026
53 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #41 от "Щ+Щ яко":Яко поемат Бахура.
20:09 18.06.2026
54 ПЪЛНИ Глупости
20:10 18.06.2026
55 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #47 от "Цолов":Груйооо войната с НАТО ще е месеци ! Не си го помисляй щото .................
20:12 18.06.2026
56 Това е риторичен въпрос
20:13 18.06.2026
57 Георги
20:16 18.06.2026
58 Деций
Коментиран от #61, #65
20:16 18.06.2026
59 ?????
И е така и не е така.
Според разни експерти руснаците днес са свалили около 98% от дроновете летящи към Москва.
Другото е че дори един дрон да прескочи, то такава тлъста цел като рафинерията е обречена.
Днес например е горяло само едно нефтохранилище, но с много голям обем и са го загасили някъде в 2-3 часа след обяд.
Тва че са горели мол и пазар е следствие на тва че дроновете са свалени и не са стигнали до рафинерията. Намират се на няколко километра от рафинерията.
Същата работа и с щетите в Московска област. Те явно са от свалени дронове.
Вечната борба на меча и щита.
Проблемът за руснаците е че дроновете ги правят в Европа и въпреки че адресите са известни засега не пипат там.
Разни експерти дават разни акъли, но руското общество се радикализира и иска от управляващите действия.
Въпросът е докога Путин ще държи сегашната линия и ще се надява тоя път да не го излъжат като предишните.
20:18 18.06.2026
60 Иван ъ
20:23 18.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 България
20:24 18.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Няма ПВО в света,
20:26 18.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ
За 25 г. заруване нещастника Путлер не е създал абсолютно нищо - само пропаганда, корупция, рекет и изнудване, това може милиционера.
20:28 18.06.2026
68 България
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":КРИМ Е БЪЛГАРСКИ! ☝️СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЦА ФАНАГОРИЯ !
20:29 18.06.2026
69 мммм, дааа
До коментар #3 от "Оффффг":Кръгом и пак напред...
20:32 18.06.2026
70 Вездесъщото руско безаналогово ПВО
20:32 18.06.2026
71 КАКА Е УМНИК
До коментар #4 от "Бимбашията":АДЕ ДА СЕ ОБЗАЛОЖИМ КЪДЕ ПЪРВО ЩЕ ПРИЛКЛЮЧАТ С УК....РОПИТЕ
В КОНСТАНТИНОВКА ИЛИ В ЛИМАН
АМА СЕ ТАЯ СЛЕДВАЩИЯ ОБМЕН ОТНОВО ЩЕ Е 10 КЪМ 1000
АМА ХАИРЛИЯ ДА Е
20:32 18.06.2026