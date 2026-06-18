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Невъзможна мишена! Защо руската ПВО не успява да спре украинските дронове?
  Тема: Украйна

Невъзможна мишена! Защо руската ПВО не успява да спре украинските дронове?

18 Юни, 2026 19:38 1 593 71

  • русия-
  • украйна-
  • пво-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски-
  • владимир путин

Специалисти посочват, че поразяването на малък дрон, движещ се със скорост около 200 километра в час, е изключително трудно дори на дистанции от няколкостотин метра, а на по-големи разстояния практически невъзможно с обикновено стрелково оръжие

Невъзможна мишена! Защо руската ПВО не успява да спре украинските дронове? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Последната украинска атака срещу Московския нефтопреработвателен завод (МНПЗ) е била извършена по вече позната схема, използвана и при предишни удари срещу големи руски обекти от енергийната инфраструктура, смятат военни анализатори.

Според тях атаките обикновено започват с т.нар. "разузнаване с бой" - използване на голям брой дронове примамки и отвличащи вниманието безпилотни апарати. Целта не е незабавното унищожаване на обекта, а събиране на информация за разположението на противовъздушната отбрана, пусковите установки и уязвимите участъци в защитата.

След този първи етап обикновено следва основният удар, при който интензивността на атаката значително нараства.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи на 18 юни, че руската противовъздушна отбрана е свалила близо 200 украински дрона. Руските власти не публикуваха данни колко безпилотни апарата са достигнали целите си, но според оценки на анализатори и видеозаписи от мястото на събитията между 15 и 20 дрона вероятно са преодолели въздушната отбрана.

Експертите отбелязват, че ефективността на противовъздушната отбрана в Московския регион срещу малки въздушни цели може да бъде оценена на около 90 процента, което според тях е сравнимо с резултатите на украинската противовъздушна отбрана срещу руските дронове "Геран".

В същото време анализаторите поставят въпроси относно ефективността на системите за непосредствена защита на стратегически обекти. На множество видеозаписи от Москва се чуват интензивна стрелба с леко стрелково оръжие и изстрелвания на зенитни ракети, които не успяват да поразят целите.

Специалисти посочват, че поразяването на малък дрон, движещ се със скорост около 200 километра в час, е изключително трудно дори на дистанции от няколкостотин метра, а на по-големи разстояния практически невъзможно с обикновено стрелково оръжие.

Причините за пропуските на съвременните зенитно-ракетни системи остават предмет на дискусии. Сред възможните обяснения се посочват ограничения в системите за насочване, използване на противоракети на пределно малки дистанции или други технически фактори.

Според експертите последните удари по Московския нефтопреработвателен завод потвърждават две основни тенденции във войната с дронове. Първата е, че никоя съществуваща система за противовъздушна отбрана не може да гарантира пълна защита срещу масирана атака с модерни безпилотни апарати. Втората е, че системите за защита от последна линия имат още по-ограничени възможности, а опитите за прехващане на дронове непосредствено преди удара могат да доведат до допълнителни щети на земята от падащи отломки или отклонили се ракети.

Ударът по МНПЗ е вторият срещу обекта през тази седмица и е част от най-мащабната атака с дронове срещу Московския регион за последните години. Според руските власти при нападението са били ранени 16 души.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Презвитер Козма

    21 28 Отговор
    Няма как държава, която не може да произведе климатик, микровълнова печка и прахосмукачка, да произведе качествено ПВО. Военно промишления комплекс е огледален на гражданския. Технологиите са подобни

    Коментиран от #23

    19:41 18.06.2026

  • 3 Оффффг

    26 19 Отговор
    Цял ден една и съща прЗТотия. А Русия си пердаши напред.

    Коментиран от #4, #16, #50, #69

    19:41 18.06.2026

  • 4 Бимбашията

    18 13 Отговор

    До коментар #3 от "Оффффг":

    Пердаши право към украинския чернозем, че има още много за наторяване.

    Коментиран от #11, #71

    19:42 18.06.2026

  • 5 ФАКТИ СЪВСЕМ СЕ ПРОДАДОХА

    27 11 Отговор
    Цял ден платена долнопробна пропаганда.

    Коментиран от #15

    19:43 18.06.2026

  • 6 Софето

    9 8 Отговор
    РуССкото пво, най доброто пво ;)

    Коментиран от #48

    19:43 18.06.2026

  • 7 Източна ромелия

    18 14 Отговор
    Ами в скоро време очаквайте в Осраинската столица да не остане тухла върху тухла или панел под панел

    Коментиран от #13

    19:43 18.06.2026

  • 8 Защо бе, спира ги всичките

    15 9 Отговор
    Проблема очевидно е само с отломките. Украйна ги е дресирала да падат точно в целта.

    19:43 18.06.2026

  • 9 Как

    9 5 Отговор
    Могат да опитат пак , за да сринат до основи рафинерията.

    19:44 18.06.2026

  • 10 Ганя Путинофила

    12 12 Отговор
    Путин има психотравма от детството! Той сам разправяше в интервю, че е насилван в Ленинград!
    Затова казва, пак по ТВ, че всички руснаци ще отидат в РАЯ!

    Коментиран от #49

    19:44 18.06.2026

  • 11 Мдааа бе

    13 9 Отговор

    До коментар #4 от "Бимбашията":

    украинския чернозем се натори с бандери. Урсула вика да сме им пращали дезертьорите укри, че мЯсото свършило.

    19:44 18.06.2026

  • 12 Готово

    14 13 Отговор
    Новата балистика FP-9 е на разположение на ВСУ.
    Майко мила...ватата на леш!

    Коментиран от #66

    19:45 18.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 7 Отговор
    По същата причина, порали която америкпнците ядоха бой от Иран. Не Стига ПВо то. Дроновете са нов вид оръжие. За сега в битката на меча и щита, побеждава меча. Скоро нещата ще се променят.

    Коментиран от #18, #20, #68

    19:45 18.06.2026

  • 15 Онбашията

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "ФАКТИ СЪВСЕМ СЕ ПРОДАДОХА":

    Да, вместо да пеят псалми във възхвала на Орката Матушка и Владимир Шаломович, те взели да пишат новини - позор

    Коментиран от #17

    19:45 18.06.2026

  • 16 Груз 200

    6 6 Отговор

    До коментар #3 от "Оффффг":

    Пердаша цял ден и пак едва смогвам напоследък. Дъх не ми остана.

    19:47 18.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гресирана ватенка

    8 6 Отговор
    Днеска копейките яко груххтят 😁

    19:47 18.06.2026

  • 20 Соломон

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Крим е руски а щаба на черноморския флот се евакуира по спешност

    Коментиран от #27

    19:48 18.06.2026

  • 21 В Киев за три дни

    11 6 Отговор
    Русия е безсилна и в безизходица!!! Преди време Украйна искаше да има мир за енергийните обекти но Масква не искаше... Като не искаш мира, Нати секира!!!

    19:48 18.06.2026

  • 22 Най-накрая

    6 8 Отговор
    Една тактическа,от най-малките върху МИ5/6 и всичко приключва.Е няма да има и Лондон,но ще съжалявавам само за Арсенал.

    Коментиран от #29

    19:49 18.06.2026

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    Тая държава е една от петте в света, кои-то правят "обикноаенни " Реактивно двигатели. Само 5 са в света. А колко държава произвнждат АЕЦ? Русия в момента прави около 30 блока.
    А в космоса колко държава летят?
    А България не може без Русия вече 20 г да направо АЕЦ, Макар че има реакторите, хахахх

    Коментиран от #35

    19:49 18.06.2026

  • 24 А ГДЕ НАШЕ ПВО

    8 4 Отговор
    РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    Се чудят как Дронове
    Които летят със 200 км в час
    Не могат да бъдат свалени
    От БЕЗАНАЛОГОВОТО ПВО в Масква.

    Започват да задават въпроси :

    Когато Почнат да Бомбят МАСКВА
    Със Балистични ракети

    Тогава кой ще пази Небето над МУСКАЛАБАД?

    Има ли достатъчно Бункери
    Където да се крият МУСКАЛИТЕ?

    РА РА РА

    Коментиран от #36

    19:49 18.06.2026

  • 25 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    4 5 Отговор
    Са се превъзбудили във форума. Споко бе, ще хванете запек.

    19:51 18.06.2026

  • 26 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП":

    Да си мислиш, че само "факти" са на тоя свят!

    19:51 18.06.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Соломон":

    Няма проблем, че се евакуира, нали Крим е Руски. Вие кафе пихте ли в Крим?

    Коментиран от #46

    19:51 18.06.2026

  • 28 ВЪВ ФАКТИ

    6 2 Отговор
    Даже и резултатите от мачовете са фейк.

    Коментиран от #38

    19:51 18.06.2026

  • 29 Гресирана ватенка

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Най-накрая":

    Гресираш се нещо😁😁😁

    19:51 18.06.2026

  • 30 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    6 4 Отговор
    Беше загубил ума и дума

    В Студиото.

    Ох мох уф муф.

    Пускайте Реклама.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    19:52 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 АЛА БАЛА

    4 0 Отговор
    Дроновете са свалят само с дронове прехващачи.

    19:52 18.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Я пъ тоа

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    То и за СССР така са говореше

    Коментиран от #44

    19:54 18.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Владо Бункерния":

    Аятоласите си останаха в Иран.! Урана си остана в Иран ..За Ормузкия Иран си взима такса ..Ама САЩ пАбедиха :)))

    19:55 18.06.2026

  • 38 И Мара Ат.е фейк

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "ВЪВ ФАКТИ":

    показала снимка от млади години. А скоро я срещнах. 65 год. сбабичосана,Проскубана иОмърфелянаСвиня.Отврааат.

    19:55 18.06.2026

  • 39 Варна 3

    5 2 Отговор
    Много дрон, много нещо! Руснаците свалят, свалят ама не могат всички!
    То така и при мен, като ме наобиколят двайсетина мъже аз се пазя, пазя ама все двама - трима достигат до целта!

    19:55 18.06.2026

  • 40 ОТДАВНА

    4 4 Отговор
    ТРЯБВАШЕ ДА БЪДАТ
    ПРЕДОСТАВЕНИ

    ТОМАХАВКИ И ТАУРУСИ

    НА УКРАЙНА.

    УКРАЙНА САМО СЪС ДРОНОВЕ УСПЯ
    ДА ПОДПАЛИ ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    МАЙ ВЕЧЕ

    НЕ УКРАЙНА В НАТО .

    А НАТО ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕ ВЪВ ВСУ.

    Коментиран от #41

    19:55 18.06.2026

  • 41 Щ+Щ яко

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "ОТДАВНА":

    А на теб парче градински маркуч!

    Коментиран от #53

    19:56 18.06.2026

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Владо Бункерния":

    Сакай и Аз да Ти напиша нещо извън темата. В Британия на сайта на парламента е публиккван доклад в който се казва, че от 1950 г до сега в Британия са населения 250 000 деца. Кажи нещо за Британците, а? Кви мъже са

    19:58 18.06.2026

  • 43 не може да бъде

    3 2 Отговор
    Даже не мога да повярвам че може така обективно да бъде отразено някакво обстоятелство от войната НАТО -Русия... струва ми се че е крайно време да престанем с лицемерните изцепки- да не се пише повече че войната е Украйна -Русия а НАТО -Русия като Украйна е ползвана като маша!?Изглежда дроновете се превръщат в много по-опасно оръжие от всички досегашни /без атомното разбира се/!?... считам че нашият президент изказа една мисъл която може да стане крилата фраза и която отразява най-добре положението и дава повод за размисъл на военнолюбците - "Времето на кръстоносните походи отдавна е изтекло"!!!?

    Коментиран от #63

    19:58 18.06.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Я пъ тоа":

    Че кое от написаното от мен не е верно?

    19:59 18.06.2026

  • 45 Никой

    3 3 Отговор
    Кажете кои ценности споделяте с руския патриарх Гундяев ?

    Коментиран от #52

    20:00 18.06.2026

  • 46 Соломон

    3 3 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Като руски защо бягат като чумави.Няма вода ,няма гориво,няма храна.

    20:01 18.06.2026

  • 47 Цолов

    3 1 Отговор
    Трябва да ги свършват вече. Стига СВО-та и други щуротии.Води се война с НАТО!

    Коментиран от #55

    20:02 18.06.2026

  • 48 Малко култура за разнообразие

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Софето":

    Начался концерт оркестра русских народных инструментов «Сувенир» с программой «Век русского народного оркестра».

    В программе прозвучат шедевры русской классики, обработки народных мелодий, старинные романсы и знаменитые оркестровые произведения.

    Коментиран от #51

    20:04 18.06.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ганя Путинофила":

    А за тебе комшията Ти каза че без дiлдо не Си лягаш да спиш.

    20:04 18.06.2026

  • 50 За няколко долара повече.

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оффффг":

    Изкарват си парите с честна фасистка пропаганда..

    20:05 18.06.2026

  • 51 ДА ВРЕМЕ ЗА КУЛТУРА

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Малко култура за разнообразие":

    ИСКАМЕ

    ЛЕБЕДОВО ОЗЕРО.

    СЪС ЛЕБЕДИ И ФЛАМИНГО.

    20:07 18.06.2026

  • 52 ИЛАРИОН БУДАПЕЩЕНСКИ

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Никой":

    ПО ДОБРЕ ДА ПИТАТ
    МЕНЕ .

    20:08 18.06.2026

  • 53 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Щ+Щ яко":

    Яко поемат Бахура.

    20:09 18.06.2026

  • 54 ПЪЛНИ Глупости

    1 1 Отговор
    Гъзоръки са

    20:10 18.06.2026

  • 55 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Цолов":

    Груйооо войната с НАТО ще е месеци ! Не си го помисляй щото .................

    20:12 18.06.2026

  • 56 Това е риторичен въпрос

    2 0 Отговор
    Който знае защо няма да ви каже защото тогава ще почнат да ги спират.

    20:13 18.06.2026

  • 57 Георги

    1 1 Отговор
    след 4 години война най-после украинците устията да ударят москва и вие се на с р ахте. Нищо не е станало, Киев така го болест от 4 години и още си е там, защо си мислите, че с Москва ще е по-различно? Ударите по рафинерии са в пъти по-болезнени и лесни.

    20:16 18.06.2026

  • 58 Деций

    0 4 Отговор
    Дааа,когато си идиот е е за цял живот .Колко още дрона и ракети трябва да ударят Москва за да разкарате Путин.Премахнете причината за ударите,още тази вечер една ракета булава носи от 6 до 10 глави, всяка от 100 до 150 килотона.Една е достатъчна за да е тихо за много години напред.Имате толкова подводници въоръжени и всяка носи 14 на борда.Аз ли трябва да дойда ,че да я изстрелям ? Още в началото трябваше да се нанесат атомни удари по Лвов,Иванофранковск,Киев, Харков, Днепропетровск,по 150 килотона на град и всичко щеше да е приключило отдавна,а сега или трябва вдигайте бялото знаме или отиваме към закриване на цивилизацията.

    Коментиран от #61, #65

    20:16 18.06.2026

  • 59 ?????

    2 1 Отговор
    Уф.
    И е така и не е така.
    Според разни експерти руснаците днес са свалили около 98% от дроновете летящи към Москва.
    Другото е че дори един дрон да прескочи, то такава тлъста цел като рафинерията е обречена.
    Днес например е горяло само едно нефтохранилище, но с много голям обем и са го загасили някъде в 2-3 часа след обяд.
    Тва че са горели мол и пазар е следствие на тва че дроновете са свалени и не са стигнали до рафинерията. Намират се на няколко километра от рафинерията.
    Същата работа и с щетите в Московска област. Те явно са от свалени дронове.
    Вечната борба на меча и щита.
    Проблемът за руснаците е че дроновете ги правят в Европа и въпреки че адресите са известни засега не пипат там.
    Разни експерти дават разни акъли, но руското общество се радикализира и иска от управляващите действия.
    Въпросът е докога Путин ще държи сегашната линия и ще се надява тоя път да не го излъжат като предишните.

    20:18 18.06.2026

  • 60 Иван ъ

    1 1 Отговор
    Добре бе тъпанари какво не разбрахте до сега,че го пишете отново Всички разбраха, че дроновете са неудобни за всички защо само дъвчете историята, кой каквото е ударил ударил който не не е.

    20:23 18.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 България

    2 1 Отговор
    КАКВОТО ИМ Е СВО -ТО ТАКОВА ИМ Е ПВО -ТО НА РУСИЯ! ТОЯ ПЛЕШИВИЯ Е ВРЕМЕ ДА ГО ПОСТАВЯТ ДО ЛЕНИН!

    20:24 18.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Няма ПВО в света,

    0 0 Отговор
    която да е на 100% успешна. Руската е на 95%, а укронаzzисткото е 100%не успеваемост.

    20:26 18.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ

    0 0 Отговор
    Какво да очаквате от първобитни opки, живеещи още в 19-ти век ?!
    За 25 г. заруване нещастника Путлер не е създал абсолютно нищо - само пропаганда, корупция, рекет и изнудване, това може милиционера.

    20:28 18.06.2026

  • 68 България

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    КРИМ Е БЪЛГАРСКИ! ☝️СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ И СТОЛИЦА ФАНАГОРИЯ !

    20:29 18.06.2026

  • 69 мммм, дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оффффг":

    Кръгом и пак напред...

    20:32 18.06.2026

  • 70 Вездесъщото руско безаналогово ПВО

    0 0 Отговор
    Е просто един мит експлоатиран от управляващите за да може населението да е спокойно въпреки фактът, че западните самолети и ракети имат превъзходство във въздуха. Този мит е разбива многократно, помните как един германец необезпокояван кацна с любителски самолет на червения площад.

    20:32 18.06.2026

  • 71 КАКА Е УМНИК

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бимбашията":

    АДЕ ДА СЕ ОБЗАЛОЖИМ КЪДЕ ПЪРВО ЩЕ ПРИЛКЛЮЧАТ С УК....РОПИТЕ
    В КОНСТАНТИНОВКА ИЛИ В ЛИМАН
    АМА СЕ ТАЯ СЛЕДВАЩИЯ ОБМЕН ОТНОВО ЩЕ Е 10 КЪМ 1000
    АМА ХАИРЛИЯ ДА Е

    20:32 18.06.2026

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