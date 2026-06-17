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Еманюел Макрон: Всички са единодушни! Балансът на силите е в полза на Украйна
  Тема: Украйна

Еманюел Макрон: Всички са единодушни! Балансът на силите е в полза на Украйна

17 Юни, 2026 21:43 1 619 146

  • еманюел макрон-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • г-7-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че на предстоящата среща на върха на Европейския съвет тя ще предложи да бъде назначен единен европейски преговарящ с Русия за Украйна

Еманюел Макрон: Всички са единодушни! Балансът на силите е в полза на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерите на страните от Г-7 - седемте най-развити икономики в света - на срещата си на върха във Франция бяха единодушни, че балансът на силите се е изместил в полза на Украйна във войната ѝ с Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

“Украйна напредва, устоява, а Русия отстъпва назад”, каза Макрон и добави, че смята срещата на върха на Г-7 за успешна.

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“Тази среща на Г-7 е видимо успешна. Тя беше момент на единство, съществени дискусии и истинско сътрудничество между лидерите, събрали се тук”, заяви френският президент на пресконференция, като подчерта, че срещата “ни позволи да координираме много отблизо отговора на кризите и да работим върху най-големите предизвикателства на нашето време”.

Макрон отбеляза също, че американският президент Доналд Тръмп и останалите лидери са признали, че няма желание от страна на Русия за мир във войната с Украйна и отбеляза, че по време на тази среща САЩ са показали истинска промяна в подхода си към Украйна.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че на предстоящата среща на върха на Европейския съвет тя ще предложи да бъде назначен единен европейски преговарящ с Русия за Украйна, предадоха Ройтерс и АНСА.

Мелони добави на брифинг след края на срещата на върха на Г-7 в Евиан във Франция, че ще бъде много трудно да се предложи единен преговарящ за Украйна от голяма страна членка на ЕС и че е по-добре той да е от средна по размер държава.

Италианската премиерка заяви и, че умножаването на дипломатическите групи в рамките на Европа рискува да създаде объркване и че е нужно евроблокът да говори с единен глас пред Русия.

Мелони каза още, че на срещата на върха на Г-7 е било постигнато съгласие с президента на САЩ Доналд Тръмп относно Украйна.

Тя заяви, че е удовлетворена от форума на Г-7, който тя определи като много важна среща. Мелони подчерта, че неочакваното сближаване на позициите между участниците в този форум е една отлична новина. "Ние работихме добре заедно, сближавайки позиции, нещо, което не може да бъде смятано винаги за даденост“, заяви Мелони.

Тя подчерта и, че личните ѝ отношения с Доналд Тръмп не са се променили. „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и накрая всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна на тази ситуация“, заяви Мелони.

По отношение на Ормузкия проток Мелони заяви, че Италия ще види в идните 60 дни какво ще предприеме. Междувременно ще бъде извършена подготвителна работа на техническо ниво и ще бъде поискано разрешение от италианския парламент за участие в евентуална мисия за обезопасяване на Ормузкия проток, едва когато подобна мисия стане нещо реално.

Премиерката заяви, че правителството ще поиска разрешението на парламента навреме, така че парламентаристите да могат да проведат адекватен дебат. Тя обаче припомни, че е прекалено рано да се говори за тези неща, тъй като рамката на мисията все още не е дефинирана.

Мелони призова също така Израел да действа като положителен актьор за мира в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Нашата цел трябва да бъде да насърчим намирането на структурни и трайни решения, които прехвърлят логиката на краткосрочните прекратявания на огъня“, заяви Мелони.

"Очакваме от Израел да действа сега като положителен актьор в мирния процес и неизменните вътрешни дебати, подхранвани също така и от предизборната кампания, да нямат отрицателно отражение върху трудния път, начертан от САЩ“, добави тя.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    79 9 Отговор
    Смешно е

    Коментиран от #9, #11, #26, #32, #53

    21:44 17.06.2026

  • 2 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    9 76 Отговор
    ПУТИН ТАКАВА ПАРАНОЯ
    ГО ГОНИ ,
    ЧЕ

    ДНЕСКА В ЦЪРКВАТА
    СИ НОСИ
    НЕГОВИ СВЕЩИЧКИ
    ДА ГИ ПАЛИ

    ОТ КАКВО ГО Е СТРАХ ТОЛКОВА

    ФЮРЕРА ?

    ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ.
    ДАЖЕ В ЦЪРКВАТА ГО ПАЗЯТ
    20 - 30 СИЛОВИКИ
    КЪСОМЕТРАЖНИЯ КУЙЛЪО.

    Коментиран от #35

    21:45 17.06.2026

  • 3 И кои са теА - ...,,всички"...?!

    71 7 Отговор
    Целият свят,или... една част от него...?!

    Коментиран от #17, #123

    21:46 17.06.2026

  • 4 Западналите гейpопейци

    79 11 Отговор
    ще борят руснаците с голи дупаpи намазани обилно с ваZелин! 😂👍

    21:46 17.06.2026

  • 5 Помак

    15 81 Отговор
    Точен е Еманюел! През 2026 г.Украйна громи рашистките орки които 5 години са още на 50 км.от границата си с цената на 2 милиона денацифицирани рашисти!

    Коментиран от #14, #41, #59

    21:47 17.06.2026

  • 6 Гост

    74 8 Отговор
    Да приемаш желаното за действително, това винаги води към крах.

    21:48 17.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ГОРКИТЕ ПСИХОПАТИ

    65 9 Отговор
    МАКРТОН ПРИЗНА, ПОТВЪРДЕНО:ВСИЧКИО ЕДИНОДУШНО СМЕ ИЗПЕРКАЛИ!

    21:49 17.06.2026

  • 9 Европеец

    62 9 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Че е смешно ,смешно е..... Разбира се не четох статията, ама да питам кои са тия всички, защото аз не смятам така, въпреки че напоследък критикувам либералният Путин..... Но какво да очакваш от европуделите, особено от онова негодяйче микрона.....

    Коментиран от #30

    21:49 17.06.2026

  • 10 Тъй, тъй

    43 7 Отговор
    Помпайте ги от тъч линията, все пак има още живи украинци.
    Gaдаове са западняците и това.

    21:49 17.06.2026

  • 11 Пешо

    44 4 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Бих им повярвал, ако не бяха изговорили тонове лъжи от 2020 насам..

    21:50 17.06.2026

  • 12 Атина Палада

    60 9 Отговор
    Украйна напредва а Русия отстъпва и поради това Макарона ,СтарияМър и оня с глава на "пипон"-Мерц изпратиха външните си министри в Москва да молят за мир:) забравиха,че ще нанасят стратегическо поражение на Русия,забравиха и че ще постигат мир чрез сила :)))) Тези белите нослета много забравят,какво са говорили ..

    Коментиран от #25

    21:50 17.06.2026

  • 13 Лъжливи нещастници

    51 10 Отговор
    Вече Европа с вас изглежда толкова жалко!

    21:50 17.06.2026

  • 14 Ако

    46 10 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    150 хиляди кв.км. са 50 километра за теб, то бърже на училище! Лошото е, че с всеки изминал ден, земята се увеличава в ползу на Русия, а не на Окpайчеца. Мечтател!

    Коментиран от #23

    21:51 17.06.2026

  • 15 Това е безспорен

    6 25 Отговор
    Факт.

    21:51 17.06.2026

  • 16 Атина Палада

    7 27 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    21:52 17.06.2026

  • 17 Атина Палада

    29 8 Отговор

    До коментар #3 от "И кои са теА - ...,,всички"...?!":

    500 милиона население под диктовката на Брюксел..Това е целият свят за Макарона

    Коментиран от #19, #24

    21:52 17.06.2026

  • 18 Едно си баба знае,

    41 5 Отговор
    Константиновка е превзета, но според Макрон и НАТО Украйна има превес, ЕС, Урсула, НАТО, докато не сготвят украинската зелена жаба, нема да спрат със заклинанията, ако реалността имаше ехо, ехото на войната отдавна да е затихнало, драги чувате ехото на войната, До Последният Украинец, до последният украинец, до последният Румънец, до последният румънец, да последният Българин, до последният българин, до последният Славянин, до слав...

    21:53 17.06.2026

  • 19 Пепи Волгата

    9 14 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    В Брюксел си е супер.

    21:53 17.06.2026

  • 20 Mизeрни кAпeи танцувайте

    9 35 Отговор
    Имаше един анекдот, че Русия е бензиностанция с ракети. След поредицата от удари на украинската армия по нефтопреработвателните заводи и петролните складове на Руската федерация, Русия пак си е бензиностанция с ракети, но вече без бензин.

    Огромни опашки за гориво вече се вият не само в Крим и близките до Украйна области. Киломерични колони за зареждане вече има в Москва и Петербург.

    ВСУ удари най-голямата московска рафинерия, която осигурява 40% от бензина в руската столица в най-голямата атака на украински дронове и ракети, както я определи кметът на Москва. Над руската столица се стеле гъст дим и вали нефтен дъжд.

    Коментиран от #29, #38

    21:54 17.06.2026

  • 21 Путлето

    5 22 Отговор
    Гледа ли Световното?

    21:54 17.06.2026

  • 22 Извратеняка

    32 4 Отговор
    54 страни срещу РФ , за гордост ли го имаш макрончо .

    21:55 17.06.2026

  • 23 Че те преди 5 години рашите

    7 27 Отговор

    До коментар #14 от "Ако":

    Имаха местна власт в регионите с рускоезични както турците тук в техните региони а сега рашистите там ги избиват и не владеят нищо

    21:55 17.06.2026

  • 24 Верно ли бе?

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Тролска смарт.

    21:56 17.06.2026

  • 25 Ол1гофрен,

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Кои външни министри?

    21:57 17.06.2026

  • 26 Читател

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Така прав си даже не смешно а е жалко.

    21:58 17.06.2026

  • 27 Удари Волдимире

    2 18 Отговор
    Удари по монголоидните крепостни, диви ушанки.

    21:58 17.06.2026

  • 28 На Гей 7

    24 1 Отговор
    Бандата алчни крадци взели някакви решения , ха ха .

    21:59 17.06.2026

  • 29 Раша на каша

    3 13 Отговор

    До коментар #20 от "Mизeрни кAпeи танцувайте":

    Каша от раша

    22:00 17.06.2026

  • 30 Атина Палада

    16 5 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Виж ся, убива се само тогава,когато не можеш да спреш някого с други средства! Защо Путин да направи бомбени килими над Европа,когато може да ги спре с други средства? Не знам какъв е Путин -либерал или не ,знам само ,че не е отстъпчив .

    Коментиран от #36, #60

    22:00 17.06.2026

  • 31 СЛОНА

    7 3 Отговор
    ПОДОРОГЕ ЕСТЬ МАШЬЙНЬ ,А В МАШЬЙНЕ ШЕС РЕБЯТ - ДВЕ СМЕЙОТС Я ДВЕ ИБЬЙОТСЯ,ДВЕ ОТЬЙБАНИ ЛИЖАТ !!!
    ЕТО Г7...???

    22:00 17.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Крепостен на Хартиената мечка

    3 16 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея??? Даже и в Папуа Нова Гвинея имат Интернет и бензин

    Коментиран от #56

    22:01 17.06.2026

  • 34 К ПЕЙКИ с чалми

    4 12 Отговор
    Защо реалността я виждат всички освен кипейкис

    22:02 17.06.2026

  • 35 Добре ли си?

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Кви, са тия гловни букви, какви свещи халюцинираш?
    Намали кафето.

    22:03 17.06.2026

  • 36 Търси си работа

    6 13 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Вече няма пари за митрофанските тролеи.

    22:03 17.06.2026

  • 37 Радев

    4 9 Отговор
    Хората помагат на справедливата кауза, а ние под полата на булката!

    22:03 17.06.2026

  • 38 Европеец

    19 3 Отговор

    До коментар #20 от "Mизeрни кAпeи танцувайте":

    Ти явно си бил в Русия та си толкова ""компетентен""...... Разбира се украинската хунта бие по руските рафинерии и нанася щети..... Вярно е, че на някой места има проблем с доставката на горивата..... Ама прибързано се радваш на руските несгоди.......

    22:03 17.06.2026

  • 39 много се смях

    15 1 Отговор
    тоя микрончо е тотално посмешище

    22:03 17.06.2026

  • 40 Ей,

    12 3 Отговор
    Тая неговата съвсем го побърза, завалията.

    22:04 17.06.2026

  • 41 Виж сега

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Да нямаш проблем, че Русия е освободила България?

    22:05 17.06.2026

  • 42 Макарон

    12 1 Отговор
    Казах това, защото Бриджит заплаши да ме шамароса.

    22:06 17.06.2026

  • 43 Факт

    3 14 Отговор
    Няма край руският позор.🤣🤣🤣

    22:07 17.06.2026

  • 44 Тити на Кака

    19 2 Отговор
    Всички единодушно говорят за настъпление на Украйна.
    И никой не казва къде и колко.
    Единодушно постъпват правилно, като не уточняват къде и колко.
    Защото в момента в Константиновка тече рутинна резня, а в Краматорск тече победоносна евакуация в посока Киев.

    Коментиран от #54, #58

    22:07 17.06.2026

  • 45 ПО ТОЧНО

    17 3 Отговор
    "Еманюел Макрон: Всички са единодушни! Балансът на силите е в полза на Украйна"...........Е С ТАКИВА "КАПАЦИТЕТИ" КАТО ТОЯ,......ПАРАДА ОТ 1813г ЩЕ БЪДЕ ПОВТОРЕН ПО ШАНЗ-ЕЛИЗЕ.......ГАРАНЦИЯ

    22:09 17.06.2026

  • 46 Ти да видиш

    20 1 Отговор
    Прикачено шизофренно ми звучи всичко. Русия завзема села, Украйна нищо, но виж силите били за Украйна

    Коментиран от #79

    22:11 17.06.2026

  • 47 Стивън Дарси...

    18 1 Отговор
    Хем е смешно хем е и тъжно да вижда човек какви жалки лгбт и либераст-шорошки
    плужеци управляват в Европа .
    Иначе те ви една новина която тук по обясними причини няма да бъде отразена.
    Арбитражния съд в Хага сле дълго ороточилоло се дело обяви решението си в полза на Русия,че Крим е руски.
    Ха сега еврогейзери пак питайте чий е Крим.!..

    Коментиран от #64

    22:11 17.06.2026

  • 48 РУСКИТЕ ПРОПАГАНДИСТИ

    2 12 Отговор
    По КАНАЛ ПЪРВИ

    НАПРАВО ИЗТРЕЩЯХА .

    ДУХЪТ ОТ АНКЪРИДЖ

    ВЕЧЕ Е ИЗГУБЕН

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    МАКРОН Е ИМАЛ
    СРЕЩА
    САМО СЪС ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ

    И МАКРОН Е НАПРАВИЛ
    ГОЛЯМА ОФЕРТА НА ТРЪМП .
    А ТРЪМП ЧУЕ ЛИ
    ШУМЪТ НА ПАРИТЕ
    ЗНАЕМ КАКВО СЛЕДВА.

    МНОГО ИНТЕРЕСНИ ДНИ ЩЕ
    ИМА СКОРО.
    ПУТИН ЩЕ ИМА
    ПАК ДА ЗВЪНИ
    И ДА ПРАВИ
    ШПАКЛИ:

    СКЪПИ ДОНАЛД
    ТИ СЕ ГОЛЯМ ПРЕЗИДЕНТ И ПОЛИТИК .

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #61

    22:12 17.06.2026

  • 49 Ще мие много гот

    17 1 Отговор
    да гледам като дойде времето да са на килимчето при Путин, тези жалки лъжливи боклуци как ще лазят. 😄И с какви очи ще го гледат!

    Коментиран от #57

    22:12 17.06.2026

  • 50 Реална Фантазия

    14 1 Отговор
    Само дето действителността не е на същото мнение но и не забранява човек да живее в измислен свят плод на въображението му.

    22:12 17.06.2026

  • 51 Факт

    16 1 Отговор
    Днес статия,че 38 населени места в Донбаска област се евакуират към Лвов.Макрон казва -напредваме?

    22:12 17.06.2026

  • 52 Ами

    14 3 Отговор
    Щом балансът на силите е в полза на Украйна, няма смисъл да се преговаря с Русия. Изчакайте още малко и тя сама ще се предаде.
    През това време продължавайте да наливате в окраина каквото ви е останало. Ако ви е останало нещо.
    Накрая все ще се намери някой който да ви купи за една рубла :)))

    Коментиран от #65

    22:12 17.06.2026

  • 53 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Смешно е, че Украйна води СВО на руска територия! Това е смешно!

    22:13 17.06.2026

  • 54 Копейкин

    2 12 Отговор

    До коментар #44 от "Тити на Кака":

    Каква ти Константиновка?Всеки момент незаконният Кримски мост ще хвръкне.

    Коментиран от #100

    22:13 17.06.2026

  • 55 Омбре

    8 2 Отговор
    Вие може да сте единодушни,ама това не значи, че сте прави.

    22:13 17.06.2026

  • 56 ДАЖЕ ВЪВ АФРИКА

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    НЕ СИ БУТАТ АВТОМОБИЛИТЕ

    КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ .

    22:14 17.06.2026

  • 57 Атина Палада

    2 7 Отговор

    До коментар #49 от "Ще мие много гот":

    В бункера червено килимче ли има?Не знаехн:))

    Коментиран от #63

    22:15 17.06.2026

  • 58 Хахахаха

    6 11 Отговор

    До коментар #44 от "Тити на Кака":

    Пътищата по окупираните територии в Украйна, се контролират от украинските дронове. И пиле не може да премине.

    Коментиран от #69, #75, #76, #77, #82, #83, #84, #86, #87, #89, #91, #93, #94, #95, #96, #98, #99, #102, #103, #105, #106, #107, #108, #109, #110, #111, #112, #114, #115, #116, #138

    22:15 17.06.2026

  • 59 Zеленски

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Помак":

    Погрешка дадох на Макарона повечко от белото

    22:15 17.06.2026

  • 60 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    С цялото уважение към теб ,ама си в грешка..... Е виж целите и задачите от 24-ти февруари 2022 година, които Путин постави-нищо от тях не е изпълнено (не ми казвай че няма за къде да бърза).... Виж че след срещата в Аляска миналата година на 15 юли вече не се говори за четирите области, който Русия включи в конституцията си..... Говорих си само за Донбас (който разбира се ще бъде руски, но за запорожка и херсонска области границата ще бъде по линията на съприкосновение на войските), А да не говоря, че за Одеса нищо не се говори отдавна..... Та моля Не говори, че Путин не е отстъпчив.... Нарочно пиша, че Путин е либерал, Но напоследък се държи като такъв.... Бомбен килим над Европа на тоя етап не е необходим, според мен е по-необходим над Украйна..... Но както и да е....

    Коментиран от #71, #90

    22:16 17.06.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Доктор

    6 1 Отговор
    Налудности.

    22:16 17.06.2026

  • 63 Пак краде

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Атина Палада":

    отпадъка и показва защо Русия е велика а запада цигански коптор.

    22:16 17.06.2026

  • 64 Явор Дачлето

    3 8 Отговор

    До коментар #47 от "Стивън Дарси...":

    Не са питали ВСУ чий Крим.

    22:17 17.06.2026

  • 65 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #52 от "Ами":

    Ами ще изчакат. Понеже тупин не иска да преговаря, се налага украинската СВО да продължи по руската територия. Можеше да не се налага, ако тупин беше пожелал мир.

    Коментиран от #104

    22:17 17.06.2026

  • 66 Лайнoмет

    4 11 Отговор
    РУСКИЙ БОТУШ ЧЕ БЕГА КЪМТО МАСКВА!

    22:18 17.06.2026

  • 67 АБВ

    8 1 Отговор
    Аз като Иванчо:
    - Аз на ххх ли си да вярвам, или на тъпана ?

    Доколкото виждам нещо става в Лиман. Константиновка нещо ? А Купянск ?

    22:18 17.06.2026

  • 68 БАНДЕРИЯ

    10 2 Отговор
    Е разходен материал за англосаксите в играта им за отслабване на Русия.. Макарона си говори измислици.

    22:18 17.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ма верно ли?

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Тролска смарт.

    22:19 17.06.2026

  • 71 Хахахаха

    3 10 Отговор

    До коментар #60 от "Европеец":

    Тупин няма да получи и Донбас. Той не може да го окупира. А дали ще го получи, не е сигурно. Не вярвам Украйна да го признае, за руска територия. А докато Украйна не го признае за руска територия, тя не е руска територия.

    Коментиран от #101, #121

    22:20 17.06.2026

  • 72 Шафьоро

    3 7 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #74

    22:21 17.06.2026

  • 73 Бат Вальо

    3 6 Отговор
    Стига бе, тогава рейд към Московията ...

    22:21 17.06.2026

  • 74 Цъ...

    3 5 Отговор

    До коментар #72 от "Шафьоро":

    Пусна купони.

    22:22 17.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 КАТО ВЪВ ВИЦА........

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ти да видиш":

    ..........ПАДАЩИЯ ОТ ДВАЙСТИЯ ЕТАЖ ПО СРЕДАТА КАЗВА..............ДОТУК ДОБРЕ.............

    22:26 17.06.2026

  • 80 Униженията за монголската

    3 7 Отговор
    Напикаваща се старуха са .. НЕ човешки!
    Една Украйна без пари, оръжие, Авиация, подводници, флот крилати и балистични ракети , сама...тотално смачка монголите от 22 ядрени Републики Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея!!
    Ум рем от СРАМ
    Хехехехехехе

    22:26 17.06.2026

  • 81 фАНТОМасс

    7 2 Отговор
    Украйна са победили ли вече или не още ? Или не съвсем ?

    22:26 17.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ного...

    2 6 Отговор

    До коментар #78 от "Ачо":

    Монголска блатна ЛЕШ, ного нЯщо...ей
    Хихихихихи

    22:28 17.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 7 Отговор
    ГРУЗСКИЙ ЕЛАНЧИК.

    Още Един Мост
    Е ударен от ДРОНОВЕ.

    МАДЯР продължава
    Да удря По Логистичните Пътищата
    На Руските Окупатори.

    КУРТ КАПАН
    Това ги чака ПУТЕРАСТИТЕ

    22:29 17.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Атина Палада

    12 2 Отговор

    До коментар #60 от "Европеец":

    4-те области,които са включени в конституцията не се и дебатират.Н а икономическия форум в С Петербург Путин ги спомена ,за референдума и ,че те са си в руската конституция..Колкото до Одеса....аз съм убедена ,че ще я вземат..Ще оставят остатъчна Украйна без излаз на море ,защото само така Украйна ще стане безинтересна на западняците.И явно западняците вече знаят ,затова са толкова изнервени и хаотични ..
    И не е нужно в Украйна да има бомбени килими ..Да оставим настрана това,че в Украйна са си руснаци ,да вземем главното ,че Украйна дори не е страна в целият този конфликт.Тя е само територия на който се води този конфликт между Запада и Русия,както и пушечно месо ...Режима в Киев не е Украйна..

    Коментиран от #144

    22:29 17.06.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Нафиркан Пацан

    2 6 Отговор
    Още чакам
    Лятната Офанзива на Магучая.

    Одеколона взе да ми свършва .
    А Резултати Нетъ.

    Коментиран от #117

    22:30 17.06.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Кога туй, пе.. ндел?!?

    2 5 Отговор

    До коментар #84 от "Така е":

    Докато Главкомандващия педофил и целият Мин Съвет избягаха от готвача?
    Или докато у йло 13 год превзема Донбас и Селата ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка?!?

    22:32 17.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 МОСТЪТ

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "Копейкин":

    При ГРУЗСКИЙ ЕЛАНЧИК

    И той даде Фира.

    По Плану
    По Графику.

    22:33 17.06.2026

  • 101 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    Коя Украйна? Останалото,което руснаците не го искат от Украйна,отива в Полша,Унгария, Румъния...

    22:33 17.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    Голям смях ... Но "Старлинк" нещо спря да работи,
    фабриките за дронове малко изгоряха,
    един "Циркон" посети някакъв бункер,
    а Зеленски естествено пак избяга от окраина.
    Смях ... Много смях :)))

    22:33 17.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Покер фейс

    1 6 Отговор
    Монголяк Фейса няма...козове!
    А и вече е с единия крак у... Ен дъко

    22:36 17.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 az СВО Победа 81

    6 2 Отговор
    Опааа, руснаците подготвят обкръжението и на Доброполе!

    Коментиран от #129, #132, #141

    22:38 17.06.2026

  • 119 А МОЧАТА?

    3 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    22:40 17.06.2026

  • 120 Силиций

    5 1 Отговор
    Патока Дончо като видя,че в Иран няма печалба се сети за Украйна отново.Жалък президент.Използва САЩ като тояга в "бизнеса" си.Докога ли САЩ ще го изтърпят?

    22:41 17.06.2026

  • 121 Европеец

    6 2 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    Донбас е Луганска и Донецка области.....първата е изцяло под руски контрол,от Донецка остава малко - Константиновка до края на годината ще падне, остават бункерите Краматорск и Славянск - бъди сигурен,че и те ще паднат до година две.....Та толкова за Донбас,но всичко зависи от либералния Путин,ако спре да се бърка в работата на военните ни било добре....иначе гледах клипове Краматорск заради зеления просяк милионер се разрушава подобно на Мариупол.....а всичко щеше да бъде избегнато,ако хунта не спазвала споразумението от Минск и не бе послушала рошавия....

    22:41 17.06.2026

  • 122 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ

    2 6 Отговор
    Реват :

    КОЛЕГИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ

    МНОГО ПОРАЖЕНЧЕСКИ НАСТРОЕНИЯ
    ИМА В РУСИЯ .

    ЯВНО И НИЕ НЕ СЕ СПРАВЯМЕ
    МНОГО ДОБРЕ
    ЗА ДА ПРОМЕНИМ ТОВА.

    ВЪПРЕКИ ЛОШАТА СИТУАЦИЯ
    НА БОЙНОТО ПОЛЕ
    И ПРОБЛЕМИТЕ СЪС УКРАИНСКИТЕ
    ДРОНОВЕ КОИТО
    НАНАСЯТ СЕРИОЗНИ ПОРАЖЕНИЯ
    НА НАШИТЕ НПЗ-та
    И НЕДОСТИГЪТ НА ГОРИВА,

    ТРЯБВА ДА РАБОТИМ ПО УСЪРДНО
    И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО.

    Хаха хахаха хахаха

    22:41 17.06.2026

  • 123 Виждащ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "И кои са теА - ...,,всички"...?!":

    Всички са единодушни! Балансът на силите е в полза на госпожа Макрон.

    22:41 17.06.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 хахахахха

    6 1 Отговор
    явно наистина е тегаво положението на бандерите,щом толкова сайтове и тролове бълват пропаганда,нещо определено се е случило за да почнат масово да лъжат

    22:43 17.06.2026

  • 126 Няма край путинското унижение

    0 5 Отговор
    Няма.

    22:44 17.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Туй нЯщо ... некъде около

    2 4 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа 81":

    Лисабон ли е?
    Хихихихихи
    Или са траншеите и окопете около мумията и кремля
    Хихихихихи

    22:45 17.06.2026

  • 130 КИРО БУДАЛОФ

    5 1 Отговор
    Никой не вярва, че бандерите имат превес.

    22:45 17.06.2026

  • 131 Бъркаш се

    4 3 Отговор

    До коментар #128 от "Нафиркан Пацан":

    В России бензина есть,а в европе не будет

    Коментиран от #136

    22:47 17.06.2026

  • 132 😂😂😂😂

    1 4 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа 81":

    Я, любимото ми олиг0фре че .

    22:48 17.06.2026

  • 133 Така е хомиК

    3 4 Отговор

    До коментар #127 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Ние верваме у ... ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на Педофила о че...онаа ГНИЛОЧ мумията...е жива!
    Хихихихихи

    22:48 17.06.2026

  • 134 Важното е че Тръмп

    3 4 Отговор

    До коментар #127 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Му повярва .

    Скоро ще се види резултатът .

    Хахаха хахаха хахаха

    Лавров защо прескочи набързо в Турция ,
    Май ще моли Ердоган
    Да се организира
    Среща Путин - Зеленски .

    Явно всичко на фронта е
    По Плану,
    И затова Лавров изведнъж
    Се забърза да уредят
    Срещата .

    А уж нямаше да Преговарят със Зеленски.

    Хахаха хахаха хахаха

    22:49 17.06.2026

  • 135 А просто можеш да сие беш

    1 3 Отговор

    До коментар #127 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    май ката.

    22:50 17.06.2026

  • 136 Да Гледаме

    2 3 Отговор

    До коментар #131 от "Бъркаш се":

    Къде се бутат
    Автомобили по
    Пътищата .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.

    22:51 17.06.2026

  • 137 А50

    6 1 Отговор
    Това го решиха на маса с бело за настроение, иначе на поле боя друго иде реч

    22:51 17.06.2026

  • 138 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Не пиле, а муха не може да прежвръкне. Но за по-сигурно урките бягат.

    Коментиран от #145

    22:51 17.06.2026

  • 139 А И Куба Куба

    2 3 Отговор

    До коментар #124 от "Боби Баламата":

    Ще спасяваме нашите
    Кубински Братушки

    22:52 17.06.2026

  • 140 СРО ЧНО

    2 3 Отговор
    В московия и областта,.. ТОЖЕ бензин и солярка...НЕТ!
    По пътищата монголи бутат колите! Рая та не могат да ходят на работа.
    В Крим е отчайващо! Монгольята се млатят за кг. Брашно.

    Коментиран от #143

    22:53 17.06.2026

  • 141 Димяща ушанка

    2 3 Отговор

    До коментар #118 от "az СВО Победа 81":

    А приготвиха ли си черни чували или направо груз 300?

    22:53 17.06.2026

  • 142 АНГЛОСАКСОНСКАТА МЕЧТА

    4 1 Отговор
    Да има 50 годишна война срещу славяните се сбъдва. Преди намериха еврей художник, сега намериха еврей артист за мръсната роля.

    22:54 17.06.2026

  • 143 Мани това

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "СРО ЧНО":

    Ами от Крим не могат да избягат.

    22:55 17.06.2026

  • 144 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Отговарям ти само от уважение,защото гледам и мачовете....с първата част донякъде съм съгласен.....това,че почти всички украинци говорят руски не ги прави руснаци,от 1991 година мозъка им бе промит ,така че трудно ще зарасне пропастта между тях....

    22:55 17.06.2026

  • 145 Как...бягат?

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Рублевка":

    Като... ПЕ.. дал по трусики от... един ГОТВАЧ?

    22:55 17.06.2026

  • 146 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    0 0 Отговор
    За да подкрепяш бандернацизма.

    22:55 17.06.2026

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