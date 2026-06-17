Еманюел Макрон: Всички са единодушни! Балансът на силите е в полза на Украйна

Лидерите на страните от Г-7 - седемте най-развити икономики в света - на срещата си на върха във Франция бяха единодушни, че балансът на силите се е изместил в полза на Украйна във войната ѝ с Русия, заяви френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
“Украйна напредва, устоява, а Русия отстъпва назад”, каза Макрон и добави, че смята срещата на върха на Г-7 за успешна.
“Тази среща на Г-7 е видимо успешна. Тя беше момент на единство, съществени дискусии и истинско сътрудничество между лидерите, събрали се тук”, заяви френският президент на пресконференция, като подчерта, че срещата “ни позволи да координираме много отблизо отговора на кризите и да работим върху най-големите предизвикателства на нашето време”.
Макрон отбеляза също, че американският президент Доналд Тръмп и останалите лидери са признали, че няма желание от страна на Русия за мир във войната с Украйна и отбеляза, че по време на тази среща САЩ са показали истинска промяна в подхода си към Украйна.
Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че на предстоящата среща на върха на Европейския съвет тя ще предложи да бъде назначен единен европейски преговарящ с Русия за Украйна, предадоха Ройтерс и АНСА.
Мелони добави на брифинг след края на срещата на върха на Г-7 в Евиан във Франция, че ще бъде много трудно да се предложи единен преговарящ за Украйна от голяма страна членка на ЕС и че е по-добре той да е от средна по размер държава.
Италианската премиерка заяви и, че умножаването на дипломатическите групи в рамките на Европа рискува да създаде объркване и че е нужно евроблокът да говори с единен глас пред Русия.
Мелони каза още, че на срещата на върха на Г-7 е било постигнато съгласие с президента на САЩ Доналд Тръмп относно Украйна.
Тя заяви, че е удовлетворена от форума на Г-7, който тя определи като много важна среща. Мелони подчерта, че неочакваното сближаване на позициите между участниците в този форум е една отлична новина. "Ние работихме добре заедно, сближавайки позиции, нещо, което не може да бъде смятано винаги за даденост“, заяви Мелони.
Тя подчерта и, че личните ѝ отношения с Доналд Тръмп не са се променили. „Нямаше упреци, не говорихме за онова, което се случи. И двамата имаме доста силен характер и сме и двамата лидери, които защитават решително националните интереси. Не е нужно да влизаме в обяснителен режим помежду ни, когато не сме съгласни с нещо. А и накрая всеки разбира каква е гледната точка на другия и следователно тръгнахме от това какво може да направим в идните месеци, както подходихме и последния път, когато се срещнахме при подобна на тази ситуация“, заяви Мелони.
По отношение на Ормузкия проток Мелони заяви, че Италия ще види в идните 60 дни какво ще предприеме. Междувременно ще бъде извършена подготвителна работа на техническо ниво и ще бъде поискано разрешение от италианския парламент за участие в евентуална мисия за обезопасяване на Ормузкия проток, едва когато подобна мисия стане нещо реално.
Премиерката заяви, че правителството ще поиска разрешението на парламента навреме, така че парламентаристите да могат да проведат адекватен дебат. Тя обаче припомни, че е прекалено рано да се говори за тези неща, тъй като рамката на мисията все още не е дефинирана.
Мелони призова също така Израел да действа като положителен актьор за мира в Близкия изток, предаде Франс прес.
"Нашата цел трябва да бъде да насърчим намирането на структурни и трайни решения, които прехвърлят логиката на краткосрочните прекратявания на огъня“, заяви Мелони.
"Очакваме от Израел да действа сега като положителен актьор в мирния процес и неизменните вътрешни дебати, подхранвани също така и от предизборната кампания, да нямат отрицателно отражение върху трудния път, начертан от САЩ“, добави тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #9, #11, #26, #32, #53
21:44 17.06.2026
2 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ГО ГОНИ ,
ЧЕ
ДНЕСКА В ЦЪРКВАТА
СИ НОСИ
НЕГОВИ СВЕЩИЧКИ
ДА ГИ ПАЛИ
ОТ КАКВО ГО Е СТРАХ ТОЛКОВА
ФЮРЕРА ?
ХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ШУБЕТО Е ГОЛЯМ СТРАХ.
ДАЖЕ В ЦЪРКВАТА ГО ПАЗЯТ
20 - 30 СИЛОВИКИ
КЪСОМЕТРАЖНИЯ КУЙЛЪО.
Коментиран от #35
21:45 17.06.2026
3 И кои са теА - ...,,всички"...?!
Коментиран от #17, #123
21:46 17.06.2026
4 Западналите гейpопейци
21:46 17.06.2026
5 Помак
Коментиран от #14, #41, #59
21:47 17.06.2026
6 Гост
21:48 17.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ГОРКИТЕ ПСИХОПАТИ
21:49 17.06.2026
9 Европеец
До коментар #1 от "Помак":Че е смешно ,смешно е..... Разбира се не четох статията, ама да питам кои са тия всички, защото аз не смятам така, въпреки че напоследък критикувам либералният Путин..... Но какво да очакваш от европуделите, особено от онова негодяйче микрона.....
Коментиран от #30
21:49 17.06.2026
10 Тъй, тъй
Gaдаове са западняците и това.
21:49 17.06.2026
11 Пешо
До коментар #1 от "Помак":Бих им повярвал, ако не бяха изговорили тонове лъжи от 2020 насам..
21:50 17.06.2026
12 Атина Палада
Коментиран от #25
21:50 17.06.2026
13 Лъжливи нещастници
21:50 17.06.2026
14 Ако
До коментар #5 от "Помак":150 хиляди кв.км. са 50 километра за теб, то бърже на училище! Лошото е, че с всеки изминал ден, земята се увеличава в ползу на Русия, а не на Окpайчеца. Мечтател!
Коментиран от #23
21:51 17.06.2026
15 Това е безспорен
21:51 17.06.2026
16 Атина Палада
21:52 17.06.2026
17 Атина Палада
До коментар #3 от "И кои са теА - ...,,всички"...?!":500 милиона население под диктовката на Брюксел..Това е целият свят за Макарона
Коментиран от #19, #24
21:52 17.06.2026
18 Едно си баба знае,
21:53 17.06.2026
19 Пепи Волгата
До коментар #17 от "Атина Палада":В Брюксел си е супер.
21:53 17.06.2026
20 Mизeрни кAпeи танцувайте
Огромни опашки за гориво вече се вият не само в Крим и близките до Украйна области. Киломерични колони за зареждане вече има в Москва и Петербург.
ВСУ удари най-голямата московска рафинерия, която осигурява 40% от бензина в руската столица в най-голямата атака на украински дронове и ракети, както я определи кметът на Москва. Над руската столица се стеле гъст дим и вали нефтен дъжд.
Коментиран от #29, #38
21:54 17.06.2026
21 Путлето
21:54 17.06.2026
22 Извратеняка
21:55 17.06.2026
23 Че те преди 5 години рашите
До коментар #14 от "Ако":Имаха местна власт в регионите с рускоезични както турците тук в техните региони а сега рашистите там ги избиват и не владеят нищо
21:55 17.06.2026
24 Верно ли бе?
До коментар #17 от "Атина Палада":Тролска смарт.
21:56 17.06.2026
25 Ол1гофрен,
До коментар #12 от "Атина Палада":Кои външни министри?
21:57 17.06.2026
26 Читател
До коментар #1 от "Помак":Така прав си даже не смешно а е жалко.
21:58 17.06.2026
27 Удари Волдимире
21:58 17.06.2026
28 На Гей 7
21:59 17.06.2026
29 Раша на каша
До коментар #20 от "Mизeрни кAпeи танцувайте":Каша от раша
22:00 17.06.2026
30 Атина Палада
До коментар #9 от "Европеец":Виж ся, убива се само тогава,когато не можеш да спреш някого с други средства! Защо Путин да направи бомбени килими над Европа,когато може да ги спре с други средства? Не знам какъв е Путин -либерал или не ,знам само ,че не е отстъпчив .
Коментиран от #36, #60
22:00 17.06.2026
31 СЛОНА
ЕТО Г7...???
22:00 17.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Крепостен на Хартиената мечка
Коментиран от #56
22:01 17.06.2026
34 К ПЕЙКИ с чалми
22:02 17.06.2026
35 Добре ли си?
До коментар #2 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Кви, са тия гловни букви, какви свещи халюцинираш?
Намали кафето.
22:03 17.06.2026
36 Търси си работа
До коментар #30 от "Атина Палада":Вече няма пари за митрофанските тролеи.
22:03 17.06.2026
37 Радев
22:03 17.06.2026
38 Европеец
До коментар #20 от "Mизeрни кAпeи танцувайте":Ти явно си бил в Русия та си толкова ""компетентен""...... Разбира се украинската хунта бие по руските рафинерии и нанася щети..... Вярно е, че на някой места има проблем с доставката на горивата..... Ама прибързано се радваш на руските несгоди.......
22:03 17.06.2026
39 много се смях
22:03 17.06.2026
40 Ей,
22:04 17.06.2026
41 Виж сега
До коментар #5 от "Помак":Да нямаш проблем, че Русия е освободила България?
22:05 17.06.2026
42 Макарон
22:06 17.06.2026
43 Факт
22:07 17.06.2026
44 Тити на Кака
И никой не казва къде и колко.
Единодушно постъпват правилно, като не уточняват къде и колко.
Защото в момента в Константиновка тече рутинна резня, а в Краматорск тече победоносна евакуация в посока Киев.
Коментиран от #54, #58
22:07 17.06.2026
45 ПО ТОЧНО
22:09 17.06.2026
46 Ти да видиш
Коментиран от #79
22:11 17.06.2026
47 Стивън Дарси...
плужеци управляват в Европа .
Иначе те ви една новина която тук по обясними причини няма да бъде отразена.
Арбитражния съд в Хага сле дълго ороточилоло се дело обяви решението си в полза на Русия,че Крим е руски.
Ха сега еврогейзери пак питайте чий е Крим.!..
Коментиран от #64
22:11 17.06.2026
48 РУСКИТЕ ПРОПАГАНДИСТИ
НАПРАВО ИЗТРЕЩЯХА .
ДУХЪТ ОТ АНКЪРИДЖ
ВЕЧЕ Е ИЗГУБЕН
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
МАКРОН Е ИМАЛ
СРЕЩА
САМО СЪС ТРЪМП И ЗЕЛЕНСКИ
И МАКРОН Е НАПРАВИЛ
ГОЛЯМА ОФЕРТА НА ТРЪМП .
А ТРЪМП ЧУЕ ЛИ
ШУМЪТ НА ПАРИТЕ
ЗНАЕМ КАКВО СЛЕДВА.
МНОГО ИНТЕРЕСНИ ДНИ ЩЕ
ИМА СКОРО.
ПУТИН ЩЕ ИМА
ПАК ДА ЗВЪНИ
И ДА ПРАВИ
ШПАКЛИ:
СКЪПИ ДОНАЛД
ТИ СЕ ГОЛЯМ ПРЕЗИДЕНТ И ПОЛИТИК .
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #61
22:12 17.06.2026
49 Ще мие много гот
Коментиран от #57
22:12 17.06.2026
50 Реална Фантазия
22:12 17.06.2026
51 Факт
22:12 17.06.2026
52 Ами
През това време продължавайте да наливате в окраина каквото ви е останало. Ако ви е останало нещо.
Накрая все ще се намери някой който да ви купи за една рубла :)))
Коментиран от #65
22:12 17.06.2026
53 Хахахаха
До коментар #1 от "Помак":Смешно е, че Украйна води СВО на руска територия! Това е смешно!
22:13 17.06.2026
54 Копейкин
До коментар #44 от "Тити на Кака":Каква ти Константиновка?Всеки момент незаконният Кримски мост ще хвръкне.
Коментиран от #100
22:13 17.06.2026
55 Омбре
22:13 17.06.2026
56 ДАЖЕ ВЪВ АФРИКА
До коментар #33 от "Крепостен на Хартиената мечка":НЕ СИ БУТАТ АВТОМОБИЛИТЕ
КЪМ БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ .
22:14 17.06.2026
57 Атина Палада
До коментар #49 от "Ще мие много гот":В бункера червено килимче ли има?Не знаехн:))
Коментиран от #63
22:15 17.06.2026
58 Хахахаха
До коментар #44 от "Тити на Кака":Пътищата по окупираните територии в Украйна, се контролират от украинските дронове. И пиле не може да премине.
Коментиран от #69, #75, #76, #77, #82, #83, #84, #86, #87, #89, #91, #93, #94, #95, #96, #98, #99, #102, #103, #105, #106, #107, #108, #109, #110, #111, #112, #114, #115, #116, #138
22:15 17.06.2026
59 Zеленски
До коментар #5 от "Помак":Погрешка дадох на Макарона повечко от белото
22:15 17.06.2026
60 Европеец
До коментар #30 от "Атина Палада":С цялото уважение към теб ,ама си в грешка..... Е виж целите и задачите от 24-ти февруари 2022 година, които Путин постави-нищо от тях не е изпълнено (не ми казвай че няма за къде да бърза).... Виж че след срещата в Аляска миналата година на 15 юли вече не се говори за четирите области, който Русия включи в конституцията си..... Говорих си само за Донбас (който разбира се ще бъде руски, но за запорожка и херсонска области границата ще бъде по линията на съприкосновение на войските), А да не говоря, че за Одеса нищо не се говори отдавна..... Та моля Не говори, че Путин не е отстъпчив.... Нарочно пиша, че Путин е либерал, Но напоследък се държи като такъв.... Бомбен килим над Европа на тоя етап не е необходим, според мен е по-необходим над Украйна..... Но както и да е....
Коментиран от #71, #90
22:16 17.06.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Доктор
22:16 17.06.2026
63 Пак краде
До коментар #57 от "Атина Палада":отпадъка и показва защо Русия е велика а запада цигански коптор.
22:16 17.06.2026
64 Явор Дачлето
До коментар #47 от "Стивън Дарси...":Не са питали ВСУ чий Крим.
22:17 17.06.2026
65 Хахахаха
До коментар #52 от "Ами":Ами ще изчакат. Понеже тупин не иска да преговаря, се налага украинската СВО да продължи по руската територия. Можеше да не се налага, ако тупин беше пожелал мир.
Коментиран от #104
22:17 17.06.2026
66 Лайнoмет
22:18 17.06.2026
67 АБВ
- Аз на ххх ли си да вярвам, или на тъпана ?
Доколкото виждам нещо става в Лиман. Константиновка нещо ? А Купянск ?
22:18 17.06.2026
68 БАНДЕРИЯ
22:18 17.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ма верно ли?
До коментар #61 от "Атина Палада":Тролска смарт.
22:19 17.06.2026
71 Хахахаха
До коментар #60 от "Европеец":Тупин няма да получи и Донбас. Той не може да го окупира. А дали ще го получи, не е сигурно. Не вярвам Украйна да го признае, за руска територия. А докато Украйна не го признае за руска територия, тя не е руска територия.
Коментиран от #101, #121
22:20 17.06.2026
72 Шафьоро
Коментиран от #74
22:21 17.06.2026
73 Бат Вальо
22:21 17.06.2026
74 Цъ...
До коментар #72 от "Шафьоро":Пусна купони.
22:22 17.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 КАТО ВЪВ ВИЦА........
До коментар #46 от "Ти да видиш":..........ПАДАЩИЯ ОТ ДВАЙСТИЯ ЕТАЖ ПО СРЕДАТА КАЗВА..............ДОТУК ДОБРЕ.............
22:26 17.06.2026
80 Униженията за монголската
Една Украйна без пари, оръжие, Авиация, подводници, флот крилати и балистични ракети , сама...тотално смачка монголите от 22 ядрени Републики Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея!!
Ум рем от СРАМ
Хехехехехехе
22:26 17.06.2026
81 фАНТОМасс
22:26 17.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Ного...
До коментар #78 от "Ачо":Монголска блатна ЛЕШ, ного нЯщо...ей
Хихихихихи
22:28 17.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
Още Един Мост
Е ударен от ДРОНОВЕ.
МАДЯР продължава
Да удря По Логистичните Пътищата
На Руските Окупатори.
КУРТ КАПАН
Това ги чака ПУТЕРАСТИТЕ
22:29 17.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Атина Палада
До коментар #60 от "Европеец":4-те области,които са включени в конституцията не се и дебатират.Н а икономическия форум в С Петербург Путин ги спомена ,за референдума и ,че те са си в руската конституция..Колкото до Одеса....аз съм убедена ,че ще я вземат..Ще оставят остатъчна Украйна без излаз на море ,защото само така Украйна ще стане безинтересна на западняците.И явно западняците вече знаят ,затова са толкова изнервени и хаотични ..
И не е нужно в Украйна да има бомбени килими ..Да оставим настрана това,че в Украйна са си руснаци ,да вземем главното ,че Украйна дори не е страна в целият този конфликт.Тя е само територия на който се води този конфликт между Запада и Русия,както и пушечно месо ...Режима в Киев не е Украйна..
Коментиран от #144
22:29 17.06.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Нафиркан Пацан
Лятната Офанзива на Магучая.
Одеколона взе да ми свършва .
А Резултати Нетъ.
Коментиран от #117
22:30 17.06.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Кога туй, пе.. ндел?!?
До коментар #84 от "Така е":Докато Главкомандващия педофил и целият Мин Съвет избягаха от готвача?
Или докато у йло 13 год превзема Донбас и Селата ПОКРОВСК, Купянск и Малая Токмачка?!?
22:32 17.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 МОСТЪТ
До коментар #54 от "Копейкин":При ГРУЗСКИЙ ЕЛАНЧИК
И той даде Фира.
По Плану
По Графику.
22:33 17.06.2026
101 Атина Палада
До коментар #71 от "Хахахаха":Коя Украйна? Останалото,което руснаците не го искат от Украйна,отива в Полша,Унгария, Румъния...
22:33 17.06.2026
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104 Ами
До коментар #65 от "Хахахаха":Голям смях ... Но "Старлинк" нещо спря да работи,
фабриките за дронове малко изгоряха,
един "Циркон" посети някакъв бункер,
а Зеленски естествено пак избяга от окраина.
Смях ... Много смях :)))
22:33 17.06.2026
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113 Покер фейс
А и вече е с единия крак у... Ен дъко
22:36 17.06.2026
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118 az СВО Победа 81
Коментиран от #129, #132, #141
22:38 17.06.2026
119 А МОЧАТА?
22:40 17.06.2026
120 Силиций
22:41 17.06.2026
121 Европеец
До коментар #71 от "Хахахаха":Донбас е Луганска и Донецка области.....първата е изцяло под руски контрол,от Донецка остава малко - Константиновка до края на годината ще падне, остават бункерите Краматорск и Славянск - бъди сигурен,че и те ще паднат до година две.....Та толкова за Донбас,но всичко зависи от либералния Путин,ако спре да се бърка в работата на военните ни било добре....иначе гледах клипове Краматорск заради зеления просяк милионер се разрушава подобно на Мариупол.....а всичко щеше да бъде избегнато,ако хунта не спазвала споразумението от Минск и не бе послушала рошавия....
22:41 17.06.2026
122 РУСКИТЕ Z БЛОГЪРИ
КОЛЕГИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ
МНОГО ПОРАЖЕНЧЕСКИ НАСТРОЕНИЯ
ИМА В РУСИЯ .
ЯВНО И НИЕ НЕ СЕ СПРАВЯМЕ
МНОГО ДОБРЕ
ЗА ДА ПРОМЕНИМ ТОВА.
ВЪПРЕКИ ЛОШАТА СИТУАЦИЯ
НА БОЙНОТО ПОЛЕ
И ПРОБЛЕМИТЕ СЪС УКРАИНСКИТЕ
ДРОНОВЕ КОИТО
НАНАСЯТ СЕРИОЗНИ ПОРАЖЕНИЯ
НА НАШИТЕ НПЗ-та
И НЕДОСТИГЪТ НА ГОРИВА,
ТРЯБВА ДА РАБОТИМ ПО УСЪРДНО
И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО.
Хаха хахаха хахаха
22:41 17.06.2026
123 Виждащ
До коментар #3 от "И кои са теА - ...,,всички"...?!":Всички са единодушни! Балансът на силите е в полза на госпожа Макрон.
22:41 17.06.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 хахахахха
22:43 17.06.2026
126 Няма край путинското унижение
22:44 17.06.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Туй нЯщо ... некъде около
До коментар #118 от "az СВО Победа 81":Лисабон ли е?
Хихихихихи
Или са траншеите и окопете около мумията и кремля
Хихихихихи
22:45 17.06.2026
130 КИРО БУДАЛОФ
22:45 17.06.2026
131 Бъркаш се
До коментар #128 от "Нафиркан Пацан":В России бензина есть,а в европе не будет
Коментиран от #136
22:47 17.06.2026
132 😂😂😂😂
До коментар #118 от "az СВО Победа 81":Я, любимото ми олиг0фре че .
22:48 17.06.2026
133 Така е хомиК
До коментар #127 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Ние верваме у ... ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на Педофила о че...онаа ГНИЛОЧ мумията...е жива!
Хихихихихи
22:48 17.06.2026
134 Важното е че Тръмп
До коментар #127 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Му повярва .
Скоро ще се види резултатът .
Хахаха хахаха хахаха
Лавров защо прескочи набързо в Турция ,
Май ще моли Ердоган
Да се организира
Среща Путин - Зеленски .
Явно всичко на фронта е
По Плану,
И затова Лавров изведнъж
Се забърза да уредят
Срещата .
А уж нямаше да Преговарят със Зеленски.
Хахаха хахаха хахаха
22:49 17.06.2026
135 А просто можеш да сие беш
До коментар #127 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":май ката.
22:50 17.06.2026
136 Да Гледаме
До коментар #131 от "Бъркаш се":Къде се бутат
Автомобили по
Пътищата .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА.
22:51 17.06.2026
137 А50
22:51 17.06.2026
138 Рублевка
До коментар #58 от "Хахахаха":Не пиле, а муха не може да прежвръкне. Но за по-сигурно урките бягат.
Коментиран от #145
22:51 17.06.2026
139 А И Куба Куба
До коментар #124 от "Боби Баламата":Ще спасяваме нашите
Кубински Братушки
22:52 17.06.2026
140 СРО ЧНО
По пътищата монголи бутат колите! Рая та не могат да ходят на работа.
В Крим е отчайващо! Монгольята се млатят за кг. Брашно.
Коментиран от #143
22:53 17.06.2026
141 Димяща ушанка
До коментар #118 от "az СВО Победа 81":А приготвиха ли си черни чували или направо груз 300?
22:53 17.06.2026
142 АНГЛОСАКСОНСКАТА МЕЧТА
22:54 17.06.2026
143 Мани това
До коментар #140 от "СРО ЧНО":Ами от Крим не могат да избягат.
22:55 17.06.2026
144 Европеец
До коментар #90 от "Атина Палада":Отговарям ти само от уважение,защото гледам и мачовете....с първата част донякъде съм съгласен.....това,че почти всички украинци говорят руски не ги прави руснаци,от 1991 година мозъка им бе промит ,така че трудно ще зарасне пропастта между тях....
22:55 17.06.2026
145 Как...бягат?
До коментар #138 от "Рублевка":Като... ПЕ.. дал по трусики от... един ГОТВАЧ?
22:55 17.06.2026
146 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
22:55 17.06.2026