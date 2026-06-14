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Ето така се става милионер: Патрик Бийч хвана шанса си на Мондиала

Ето така се става милионер: Патрик Бийч хвана шанса си на Мондиала

14 Юни, 2026 12:01 1 734 1

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  • австралия-
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  • европа

Вратарят направи осем стабилни спасявания и буквално отказа турските нападатели, че могат да го пробият

Ето така се става милионер: Патрик Бийч хвана шанса си на Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
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Футболът обича подобни истории. Един мач може да промени кариера, а едно световно първенство може да превърне неизвестен талант в играч за милиони. Точно това започва да се случва с австралийския вратар Патрик Томас Бийч. 22-годишният страж беше големият герой при сензационната победа на Австралия с 2:0 над Турция на Мондиал 2026. Макар Нестори Иранкунда и Конър Меткалф да отбелязаха головете, човекът в основата на успеха беше именно Бийч. Вратарят направи осем спасявания и буквално отказа турските нападатели, които отправиха десетки удари и доминираха във владението на топката.

Това беше поредната суха мрежа за младия страж, който само преди година дебютира професионално за Мелбърн Сити. Сега вече е титуляр за Австралия на Световно първенство и изглежда като следващия голям трансферен удар на континента.

Пътят му към върха не е случаен. Роденият на 6 август 2003 година Бийч преминава през редица академии в Австралия, играе в Северна Ирландия и Ирландия, а през 2023 година подписва с Мелбърн Сити. Истинският му пробив идва през сезон 2024/25, когато пази във всички мачове на отбора и завършва кампанията с 13 сухи мрежи, като помага на тима да спечели титлата в А-Лигата.

Следват повиквателни за младежките национални отбори, капитанската лента на Австралия до 23 години и дебют за мъжкия национален тим през ноември 2025 година. Още в първия си мач срещу Венецуела той е избран за Играч на мача въпреки поражението с 0:1.

Само няколко месеца по-късно селекционерът Тони Попович му гласува огромно доверие, избирайки го за титуляр на Световното първенство пред далеч по-опитните Матю Райън и Пол Изо. Бийч се отблагодари по най-добрия възможен начин – с осем ключови спасявания и суха мрежа срещу един от фаворитите в групата Турция.

А когато млад вратар блести на световна сцена, европейските скаути гледат внимателно. Ако Бийч продължи по същия начин срещу САЩ и Парагвай, едва ли ще остане дълго в Австралия. След подобно представяне на Мондиал 2026 интересът от Европа изглежда неизбежен.

Ето така се става милионер – с правилния момент, правилния мач и осем спасявания, които могат да променят цяла кариера.


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  • 1 Винкело

    5 0 Отговор
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