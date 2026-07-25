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Никола Цолов е виновен за катастрофата в спринта

Никола Цолов е виновен за катастрофата в спринта

25 Юли, 2026 21:10 628 1

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  • унгария-
  • наказание-
  • катастрофа

Стартира с пет места назад – от 12-та позиция

Никола Цолов е виновен за катастрофата в спринта - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов беше наказан от стюардите след края на спринтовото състезание за Гран при на Унгария, предаде gong.bg. По време на надпреварата пилотът на „Кампос“ влезе в контакт с болида на Себастиан Монтоя в първия завой. След анализ на видеозаписите, кадрите от бордовите камери, GPS данните и изслушване на двамата състезатели и техните отбори, стюардите прецениха, че вината за инцидента е на българския пилот.

В резултат Цолов получи 10-секундно наказание. Тъй като санкцията не можеше да бъде изтърпяна в рамките на спринтовото състезание, съгласно член 39.3(б) от Спортния правилник на ФИА тя беше преобразувана в наказание от пет места на стартовата решетка за следващото състезание.

Така българският състезател ще стартира основната надпревара в неделя от 12-ата позиция, а пилотите, завършили зад него в квалификационната подредба, ще се придвижат с по едно място напред.


Унгария
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  • 1 Тиква

    4 0 Отговор
    Жалко,нищо, важно че си здрав и имаш бъдещето, успех пожелавам.

    21:25 25.07.2026

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