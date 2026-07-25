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Третодивизионен тим би Байерн Мюнхен

Третодивизионен тим би Байерн Мюнхен

25 Юли, 2026 22:06 556 0

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Венсан Компани заложи на състав, в който преобладаваха млади футболисти

Третодивизионен тим би Байерн Мюнхен - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Германският шампион и носител на Купата на страната Байерн Мюнхен стартира предсезонната си подготовка със загуба с 1:2 от третодивизионния Веен Висбаден, предаде ДПА. Домакините, които отбелязаха 100-годишнината от основаването на клуба, поведоха с попадения на Ибрахим Ати Аллах и Лукас Шлаймер. Единственият гол за баварците реализира Том Бишоф от дузпа, с която временно възстанови равенството, предава и БТА.

Треньорът Венсан Компани заложи на състав, в който преобладаваха млади футболисти. Сред по-опитните играчи бяха Саша Бое и Жоао Палиня, които се завърнаха след периоди под наем и според информациите се очаква да бъдат продадени.

Голяма част от основните футболисти на Байерн, участвали на Световното първенство, все още не са се присъединили към подготовката. Сред тях са капитанът на Англия Хари Кейн, френското крило Майкъл Олисе и капитанът на Германия Джошуа Кимих.

В понеделник Байерн започва подготвителен лагер в Бавария, след което тимът ще замине на турне в Азия. Новият сезон за мюнхенци ще започне на 22 август с двубоя за Суперкупата на Германия срещу вицешампиона Борусия Дортмунд.


Германия
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