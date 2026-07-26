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Габриела Петрова стана шампионка в тройния скок с изравнен рекорд за сезона

Габриела Петрова стана шампионка в тройния скок с изравнен рекорд за сезона

26 Юли, 2026 09:29 611 0

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Христо Илиев триумфира на 100 метра при мъжете

Габриела Петрова стана шампионка в тройния скок с изравнен рекорд за сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Габриела Петрова (Локомотив Пловдив) спечели титлата в тройния скок при жените на държавното първенство по лека атлетика, след като постигна 14.37 метра и изравни личния си рекорд за сезона, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика, предаде БТА. Сребърното отличие заслужи Галина Николова (Хеброс – Харманли), която постави личен рекорд с 13.42 метра. Бронзовият медал спечели Анжелина Петкова (СКЛА Ивайло Младенов) с 13.01 метра. Александра Начева (Ботев Пловдив) не записа резултат, след като направи три неуспешни опита.

На 100 метра при мъжете национален шампион стана Христо Илиев (Михаил Желев – Сливен), който финишира за 10.36 секунди. Втори се нареди Никола Караманолов (Радио 999 – Ямбол) с 10.42 секунди, а бронзът отиде при Деян Цветанов (СКЛА Ивайло Младенов) с 10.57 секунди. Георги Петков (КЛАСА) и Дилян Чернополски (Евър – Варна) разделиха четвъртото място с еднакъв резултат от 10.70 секунди.

При жените на 100 метра титлата спечели Радина Величкова (Ботев Пловдив) с време 11.72 секунди. Рая Димитрова (Свети Георги) остана втора с 11.83 секунди, а шампионката от 2025 година Кристен Радуканова (Радуканови) завърши трета с 11.89 секунди. Финалът се проведе при безветрие.

На 100 метра с препятствия при жените Ива Деливерска (Енерджи – Пловдив) триумфира с 14.10 секунди. След нея се наредиха Емили Кирякова (Супер спорт – Варна) с 14.20 секунди и Файна Кара (СК Обзор 2024) с 14.43 секунди.

При мъжете на 110 метра с препятствия златният медал спечели Александър Евтимов (ЦСКА) с 14.81 секунди. Радин Вълчев (Академик) остана втори с 14.85 секунди, а Станислав Станков (Супер спорт) завърши трети с 14.87 секунди.

Тодор Тодоров (Академик-София) стана шампион на 400 метра при мъжете с 47.01 секунди. При жените първа финишира Дева-Мария Драгиева (СК Атлет-Мездра) с резултат 55.54 секунди.

На 1500 метра Мартин Балабанов (СК Атлет-Мездра) триумфира с време 3:53.70 минути, а при жените победата беше за Девора Аврамова (СКЛА Тийм Попов), която завърши за 4:30.38 минути.

На 3000 метра с препятствия шампион при мъжете стана Павел Здравков (Атлетик 90 – Луковит) с 9:41.16 минути. При жените златото спечели Силвия Георгиева (СК Актив 2013 – Пловдив) с 11:19.06 минути.

Щафетата на ЦСКА в състав Денис Пешев, Йоан Каменов, Александър Евтимов и Атанаси Стоянов триумфира на 4х100 метра при мъжете с време 41.30 секунди. При жените първото място зае квартетът на Супер спорт – Варна в състав Елвира Евтимова, Никол Андонова, Вероник Жекова и Емили Кирякова с 48.62 секунди.

Локомотив-Русе спечели смесената щафета на 4х400 метра чрез Силян Пешев, Цветелина Матеева, Живко Стоянов и Андреа Савова.

В тройния скок при мъжете шампион стана Николай Тодоров (Лудогорец – Разград) с 15.22 метра.

Камен Ценков (СКЛА Септември – София) спечели титлата в овчарския скок при мъжете с 4.70 метра, а при жените шампионка стана Мария Капушева (Тракия 96 – Пловдив), преодоляла 3.40 метра.

В хвърлянето на диск Деян Гемижев (Ивайло 93 – Велико Търново) завоюва златния медал с 57.67 метра, а при жените най-добра беше Ивелина Милкова (Дунав – Русе) с 41.84 метра.

В хвърлянето на чук Валентин Андреев (СКЛА Черно море 2005 – Балчик) триумфира при мъжете с 69.94 метра, а при жените шампионка стана Яна Петренко (КЛАСА) с постижение от 49.70 метра. Източник: БТА.


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