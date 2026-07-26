Любослав Пенев: Благодаря на феновете на Левски, това е уважение

Старши треньорът на Локомотив (София) Любослав Пенев благодари на привържениците на Левски за отношението към него след поражението на неговия тим (1:2). Наставникът заяви, че е доволен от представянето на футболистите си, но отправи и критики към съдийството, предава БТА. „Първо, искам да благодаря на феновете на Левски за подкрепата към мен. Това е уважение, тук няма значение резултатът и кой играе. Относно мача, ние направихме много добър и сериозен двубой. Може да продължаваме така и към това се стремим да подготвим футболистите, без значение кой е съперникът“, заяви Пенев.

Той разкри, че преди седмица е имал разговор с представител на Българския футболен съюз относно съдийството и посочи няколко спорни ситуации от срещата.

„Искам още нещо да споделя. Преди седмица имахме разговор с представител на футболния съюз по тема съдийството. Днес забелязвам някои неща. През първото полувреме има една атака от наша страна, за която е маркирана засада. В следващия момент отчитат засада и пускат авантаж за противника, това не ни беше обяснено. Това е страхотен пропуск. Когато нападаме, сме разположени по един начин, когато се защитаваме – по друг. Това е много важно. Не се оправдавам със съдията в никой случай, просто бих искал да са безпристрастни и да спазват правилата. В последните минути ни дават фал за нас в центъра, а ние печелим топката пред наказателното поле. Каква е логиката? Връща ни 40 метра назад, а ние искаме да вкараме. Целият отбор е активен, не е окей. Както загубихме мача, така можеше и да го спечелим“, коментира наставникът.

Пенев допълни, че ще анализира срещата, преди да прави по-категорични изводи.

„Сега не мога да коментирам точно какво си мисля. Ще гледам пак мача, ще анализирам. Поздравявам момчетата, поздравявам публиката. Това трябва да е нашето поведение във всеки един мач. Съжаляваме, че загубихме, но във футбола го има и този момент“, каза още той.

Наставникът отново изрази признателността си към феновете на Левски за отношението им.

„Чувствам се щастлив, подкрепен, усещам съпричастност. Това са човешки взаимоотношения. Ние не се познаваме с всички, но това, което демонстрират – няма ЦСКА, няма Левски или Локомотив“, завърши Любослав Пенев.

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали футболистите си за характера, който са показали при успеха над Локомотив (София), въпреки неубедителното начало на двубоя. „Срещнахме труден и много добре организиран противник. Първите 10-12 минути стояхме много зле, но постепенно подобрихме играта си. Момчетата разбраха какво се изисква от тях и още до почивката можеше да имаме по-добър резултат. И през второто полувреме началото не ми хареса, но успяхме да коригираме някои неща в движение. След гола, който получихме при контраатака, искам да дам много висока оценка на играчите за начина, по който реагираха и обърнаха мача. Въпреки че ни отмениха гол, продължихме да вярваме и показахме зрялост, характер и дух“, заяви испанският специалист.

Веласкес подчерта, че подобни победи изграждат увереност и сплотеност в състава. „Още в края на седмицата казах колко е трудно да се печели. Само два отбора успяха да победят в този кръг. Когато играеш като гост срещу толкова добре организиран съперник, не е лесно. Именно затова оценявам високо реакцията на отбора и начина, по който остана стабилен, за да стигне до обрат. Това са победи, които правят колектива по-силен и те карат да се чувстваш горд като отбор и като семейство“, каза още наставникът.

Испанецът вече насочи поглед към предстоящия реванш с Университатя Крайова и не пропусна да изрази уважението си към Любослав Пенев.

„Сега трябва да починем и да се възстановим. Очаква ни изключително труден мач в Румъния. Надявам се да изиграем добър двубой и да го спечелим. Най-важни са играчите, а не сблъсъкът между треньорите. За мен беше важно да видя човек с такъв дух. Той може да бъде пример как трябва да се държиш в трудни моменти. Преди мача ми показа невероятно уважение в тунела. Именно това са истинските ценности“, заяви Хулио Веласкес по адрес на Любослав Пенев.