Динамо Букурещ мушна 5 на Университатя Крайова преди реванша с Левски

Румънският шампион Университатя Крайова загуби с 1:5 от Динамо Букурещ във втория кръг на местното първенство само три дни преди реванша срещу Левски в Шампионската лига, предаде БТА. Първата среща в София завърши с победа на българския първенец с 1:0.

Наставникът на Университатя Фелипе Коелю направи цели девет промени в стартовия състав спрямо двубоя срещу Левски, като запази голяма част от титулярите си. Единствено халфовете Азвор Меквабишвили и Етим започнаха и в двата мача.

Динамо Букурещ реши срещата още през първото полувреме. Алберто Соро и Александру Муси дадоха аванс от два гола на домакините в рамките на първите 30 минути. Ново попадение на Муси беше отменено заради игра с ръка, а в добавеното време на първата част Юрай Бадел от Университатя получи директен червен картон.

След почивката Стивън Нсимба върна надеждите на гостите, след като намали резултата на 2:1 в 50-ата минута. До края на мача обаче Динамо реализира още три попадения чрез Александру Поп, Каталин Цирян от дузпа и Мартин Паскуал и оформи крайното 5:1.

Ключови акценти

Фелипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав.

Юрай Бадел беше изгонен с директен червен картон преди почивката.

Динамо вкара 3 гола след 50-ата минута и оформи крайното 5:1.