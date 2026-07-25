ЦСКА 1948 постигна първа шампионатна победа за сезона

ЦСКА 1948 записа първи успех в efbet Лига през новия сезон, след като победи Ботев Враца с 2:1 в двубой от втория кръг на първенството, предаде БТА. Головете за домакините отбелязаха Флориан Кребс (№23) и Атанас Илиев, докато за врачани точен беше Мартин Петков.

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров направи пълна промяна в състава си и пусна изцяло нова стартова 11-ка спрямо тази, която започна срещу Спартак (Търнава) преди няколко дни в първия мач от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

„Червените“ поведоха в 19-ата минута. Флориан Кребс се разписа след асистенция на Атанас Илиев. През втората част Ботев Враца засили натиска и стигна до изравняване. Мартин Петков първо пропусна добра възможност, но в 64-ата минута се реваншира, като реализира след подаване на Хаджи.

ЦСКА 1948 обаче стигна до победата в 78-ата минута. Атанас Илиев отбеляза с глава и донесе първите три точки за своя тим в шампионата. Източник: БТА.