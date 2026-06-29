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Колкото магистратът е по-богато заплатен, толкова е по-независим

Колкото магистратът е по-богато заплатен, толкова е по-независим

29 Юни, 2026 15:07 989 36

  • заплати-
  • магистрати-
  • всс

В България заплатите се определят автоматично по формула в ЗСВ. ВСС няма право да ги променя, но ползва автоматичната индексация

Колкото магистратът е по-богато заплатен, толкова е по-независим - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Колкото повече у нас се говори за заплати в публичния сектор, толкова повече се повтаря мантрата – независимостта зависи от високото, ама много високото възнаграждение. България няма строга, централизирана, прозрачна и предвидима система за заплащане на магистратите, основана на държавни стандарти. България има автоматично обвързване на заплатите на магистратите и ВСС със заплатата на върховните съдии, което води до много по‑бърз растеж и липса на външен контрол.

В България заплатите се определят автоматично по формула в ЗСВ. ВСС няма право да ги променя, но ползва автоматичната индексация. ВСС е орган, който влияе върху собствените си възнаграждения. В България няма външен демократичен контрол, а, както и в редица други сфери, се използва автоматична формула без контрол. Заплатите са обвързани със заплатата на съдия във ВКС/ВАС, коефициенти за различните нива, автоматична индексация при промяна на основната заплата.

Това води до бързо нарастване, липса на връзка с икономиката, липса на връзка с държавната администрация.

В България автоматичната формула за заплатите води до бързия им растеж, вместо той да е бавен и контролиран.

Вярно, формулата е ясна, но няма външен контрол. ВСС и съдебната власт получават автоматично увеличение, а обществото няма механизъм да влияе. Заплатите трябва да са част от държавната скала за всички висши служители, да има демократичен контрол. Каква е тази демократична държава, в която държавен орган сам да си определя възнагражденията и застава на върха на хранителната верига, изпреварвайки президента.

Основната мантра, която се повтаря непрекъснато, е независимостта на съдебната власт. Но вместо държавата ни да я защитава чрез стабилна държавна скала и външен контрол, тя я защитава чрез високи заплати и автоматична индексация.

У нас заплатата служи като бойно оръжие срещу посягането на независимостта на един орган. Колкото по – висока е заплатата, толкова служителят е по-честен, по - независим и може би по – компетентен….


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тъй ли...

    42 0 Отговор
    Човешкото око колкото повече вижда, толкова повече иска. - стара народна мъдрост.

    Коментиран от #9, #25

    15:09 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    37 0 Отговор
    В България е обратно, колкото магистратът е по-добре заплатен, толкова му дърпат конците по-често, или му пък свалят чорапогащите по-често.

    15:11 29.06.2026

  • 3 Робин Хорсфол

    40 0 Отговор
    В БГ се шири фактор алчност. Така, че колкото по заплатен толкова по алчен и надменен

    15:12 29.06.2026

  • 4 пери

    29 0 Отговор
    Или пък колкото по-богат, толкоз по-зависим в следствие на забогатяването...

    15:13 29.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    29 0 Отговор
    В запис на Бърд адвокат и съдия си делят три милиона подкуп от само ТРИ ДЕЛА.Става дума за милиарди подкупи в правосъдието.

    15:13 29.06.2026

  • 6 Ами сега?

    26 0 Отговор
    Добре, за заплатите на магистратите и ВСС вече разбрахме защо трябва да са много, много големи, но какво работят?

    15:13 29.06.2026

  • 7 КОЛКОТО ПО ГОЛЯМА ЗАПЛАТАТА

    25 1 Отговор
    ТОЛКОВА ПО МАЛКО РАБОТАТА.ДРУГОТО СА ГЛУПОСТИ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА.ВЪВ ФУТБОЛА ТАЛАНТИТЕ ТРЪГВАТ ОТ ГЕТАТА И СТИГАТ ДО ВЪРХА.НЯМА НИТО ЕДИН ОТ МИЛИОНЕРСКИ ФАМИЛИИ

    15:13 29.06.2026

  • 8 Факт

    13 0 Отговор
    Независим от правото

    15:15 29.06.2026

  • 9 Софийски селянин,Пенсионер

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли...":

    За държавичката България това не важи изобщо,защото лакомията и алчността са присъщи за тукашният ни сбъркан манталитет..
    Колкото и повече да им дадат все ламтят за още и още,а и те също са смъртни и нищо няма да вземат с тях си на ония Свят..

    15:15 29.06.2026

  • 10 Абсолютни

    21 0 Отговор
    тъпни ! Колкото повече , толкова повече , без значение от кого и за какво !

    15:15 29.06.2026

  • 11 Хаха

    17 0 Отговор
    Лаком магистрат кръв 💩

    15:17 29.06.2026

  • 12 ПЪЛНИ

    19 2 Отговор
    АБСОЛЮТНИ 100%-тови ГЛУПОСТИ

    колкото е по-високо заплатен, толкова по-скъпи стават сенчестите услуги на един магистрат.

    НЯМА ЛИ ПРОВЕРКИ и СТРАХ ОТ РАЗКРИВАНЕ И НАКАЗАНИЕ - НЯМА "НЕЗАВИСИМОСТ"

    15:19 29.06.2026

  • 13 Тома

    17 1 Отговор
    В България мафията са магистратите.Къде е списъка на магистрати с имоти и сметки в чужбина който ни обещаваше дамаджаната Бойко да го покаже.

    15:20 29.06.2026

  • 14 Цвете

    10 0 Отговор
    ПРАВА Е АВТОРКАТА.ТОЧНО ОПИСАНИЕ ,ЗА ТРИГЛАВИТЕ ЛАМИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ПУБЛИКУВАЛИ СА МИНИ ЧАСТ ЗА ВНЕСЕН ДАНЪК И КАКВО СЕ ЧЕТЕ, МИЛИОНЕРИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И ОЩЕ И ОЩЕ? КОЙ КАКТО МОЖЕ ВЗИМА И ТОВА, КОЕТО НЕ МУ СЕ ПОЛАГА КАТО НЕ КОМЕНТИРАТ ГЛАСНО. ИМАМ ВЪПРОС, В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА, НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА ПРАВИТЕЛСТВОТО СИ ПОВИШАВА ЗАПЛАТИТЕ? НИКЪДЕ. НИКЪДЕ. ТОВА, КАКВО ВИ ГОВОРИ? ПЪЛНО БЕЗЗАКОНИЕ ОТ ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА.ЧУДОВИЩНО Е ,А ПАРИ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА НЯМА?

    15:20 29.06.2026

  • 15 Заплатата

    10 0 Отговор
    трябва да е много голяма, но да се плаща в олово

    15:21 29.06.2026

  • 16 Някой

    7 0 Отговор
    Тези колко човека са и колко пъти се виждат в месеца, и за това колко милиона евро им дават?

    15:22 29.06.2026

  • 17 Вие сте бунаци

    7 1 Отговор
    И философа Доган беше високо заплатен, но каза че иска да си купи летяща чиния и взе 2 милиона евро хонорар за хидрогеоложки консултации!

    15:22 29.06.2026

  • 18 Цвете

    5 0 Отговор
    ПРАВА Е АВТОРКАТА.ТОЧНО ОПИСАНИЕ ,ЗА ТРИГЛАВИТЕ ЛАМИ В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. ПУБЛИКУВАЛИ СА МИНИ ЧАСТ ЗА ВНЕСЕН ДАНЪК И КАКВО СЕ ЧЕТЕ, МИЛИОНЕРИ СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И ОЩЕ И ОЩЕ? КОЙ КАКТО МОЖЕ ВЗИМА И ТОВА, КОЕТО НЕ МУ СЕ ПОЛАГА КАТО НЕ КОМЕНТИРАТ ГЛАСНО. ИМАМ ВЪПРОС, В КОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА, НА ВСЕКИ ТРИ МЕСЕЦА ПРАВИТЕЛСТВОТО СИ ПОВИШАВА ЗАПЛАТИТЕ? НИКЪДЕ. НИКЪДЕ. ТОВА, КАКВО ВИ ГОВОРИ? ПЪЛНО БЕЗЗАКОНИЕ ОТ ВЪРХА НА ПИРАМИДАТА.ЧУДОВИЩНО Е ,А ПАРИ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА НЯМА?

    15:22 29.06.2026

  • 19 Направете

    5 0 Отговор
    Направете магистратите безценни - да не им се плаща. Тея държавни бабаити само от дърво разбират, че инск си вирят носа много

    15:26 29.06.2026

  • 20 съмнявам се

    7 0 Отговор
    Магистратите вземат 20 пъти повече пари от средния Ганьо.
    И пак сАдА не става за нищо!

    Не само до пари работата.
    Трябва си и малко страх от наказание ако газиш през просото!

    15:33 29.06.2026

  • 21 Колкото е

    4 0 Отговор
    по-бедна една държава, толкова е по-скъпо.

    15:34 29.06.2026

  • 22 хахаха

    4 1 Отговор
    При всеки човек е така! Дайте много пари на всеки и той ще стане независим!

    15:39 29.06.2026

  • 23 факт

    10 0 Отговор
    Колкото по-високи стават заплатите на магистратите, толкова по-некадърни и дори неграмотни хора са привлечени от нея. Погеднета само колко души се явяват на конкурсите за младши съдии. После погледнете имената на спечелилите конкурса. Накрая погледнете рейтинга на съда, ако вие самият не сте негова жертва. Добре, получават високи заплати, обаче качеството на работата им под всякаква критика, което може да се обясни само по два начина - отчайваща некомпетентност или пари под масата. И двете са еднакво възможни, но защо при тези високи заплати биха се полакомили за още и още пари? Дали защото апетитът идва с яденето? Дали защото след покупката на 3-4 апартамента и 1-2 къщи са нужни и ваканционни имоти в Испания, Франция, Гърция... А тези хора решават човешки съдби, отнемат със съдебни решения недвижими имоти, правят хората, повярвали, че има справедливост, длъжници за хиляди евро разноски... Съдебната реформа трябва да се състои в безмиилостен реподбор и окончателното уволнение на голяма част от съдиите, които буквално са изгубили човешкия си облик от самозабравяне и ситост. Същото се отнася и до прокурорите.

    15:41 29.06.2026

  • 24 Иванчо

    5 0 Отговор
    Колкото и добре да е заплатен магистрата е корумпиран.

    15:45 29.06.2026

  • 25 Марио

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "тъй ли...":

    В подкрепа на твойте думи ще добавя че апетита идва с яденето.

    15:48 29.06.2026

  • 26 ЗАЩО

    8 0 Отговор
    Тезата колкото повече получава му се услажда повече да му дават под масата.Бсй Ганьо няма спирачки за тази работа Като кажат има честни магистрати да ги пишат поименно да ги знаем.

    15:48 29.06.2026

  • 27 хаха

    5 0 Отговор
    "Колкото магистратът е по-богато заплатен, толкова е по-независим"

    Що пък трябва да е независим? За байганьовците това означава да си правят каквото си искат без каквито и да било последствия.

    Това е най-корумпираната, гнусна и безполезна престъпна прослойка в Блатото.

    15:58 29.06.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Толкова по-висока е "вноската му"😉❗

    16:03 29.06.2026

  • 29 свидетел

    3 0 Отговор
    ..... и никога не може да се освободи от зависимости, защото иска да си харчи голямата заплата !

    16:04 29.06.2026

  • 30 Край

    0 0 Отговор
    Проблема на съдебната власт е как да се осигури нейната независимост и същевременно да бъде отговорна. Проблемът е много труден за решаване. САЩ са го решили с преки мажоритарни избори за съдии /като кметовете/. България го е решила както повечето страни в Европа. Не много успешно.

    16:13 29.06.2026

  • 31 Гео

    1 0 Отговор
    Ще ги носят ТААААМ.

    16:13 29.06.2026

  • 32 Ако системата изхвърля корумпетата!

    1 0 Отговор
    Практиката в татковината опровергава твърдението. Ненаситни са магистратите. Ненаситни! Защото за потъпканата справедливост не носят никаква отговорност, нито административна, нито професионална. Нищо не губят, а продават прескъпо съвестта и позицията си. Достатъчно е да кажат за откровени престъпления " така съм преценил", или "такава е практиката в алабама от 1900 година" и всякакви престъпни решения, които унищожават съдби и правото въобще, са оправдани.
    Привилегиите на правораздавателните органи не съответстват нито на морала, нито на професионалната им подготовка. Заразата е пълна - почтените мълчат и започват да видят с вълците, за да оцелеят...
    Много е лесно да се сложи ред и покварата да се ограничи, но самозабравилите се политици имат полза от безправие и хаос.
    Бог да прости правовата държава с такива магистрати. И българския народ, който търпи това безобразие.

    16:13 29.06.2026

  • 33 НеСъвем

    0 0 Отговор
    Когато получаваш пари и си на сигурна работа - рано или късно ставаш мързелив, защото всичко ти е сигурно. Като станеш мързелив решаваш, че ако получаваш повече пари ще е по-добре за теб и почваш да търсиш начин. Народопсихология възпитана от 27-те мошеника възпитаници на великия съюз от 27 държави, налседник на великия съюз от 15 държаваи преди това ... никаква креативност в глупостта не проявиха даже :)

    16:14 29.06.2026

  • 34 Пингвина

    0 0 Отговор
    Същото важи и за митниците. А горките с 1300-1400€ заплати. Аре гониги да няма контрабанда

    16:16 29.06.2026

  • 35 Дядо от село

    0 0 Отговор
    Би трябвало да е така,но практиката показва, че колкото повече имаш толкова повече искаш..

    16:28 29.06.2026

  • 36 Статисик

    0 0 Отговор
    Това е вярно, ама най- много наполовина. Първо важи за "белите" страни, и второ - не забравяйте че апетитът идва с яденето!

    16:31 29.06.2026