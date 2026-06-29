"Колкото магистратът е по-богато заплатен, толкова е по-независим"

Колкото повече у нас се говори за заплати в публичния сектор, толкова повече се повтаря мантрата – независимостта зависи от високото, ама много високото възнаграждение. България няма строга, централизирана, прозрачна и предвидима система за заплащане на магистратите, основана на държавни стандарти. България има автоматично обвързване на заплатите на магистратите и ВСС със заплатата на върховните съдии, което води до много по‑бърз растеж и липса на външен контрол.
В България заплатите се определят автоматично по формула в ЗСВ. ВСС няма право да ги променя, но ползва автоматичната индексация. ВСС е орган, който влияе върху собствените си възнаграждения. В България няма външен демократичен контрол, а, както и в редица други сфери, се използва автоматична формула без контрол. Заплатите са обвързани със заплатата на съдия във ВКС/ВАС, коефициенти за различните нива, автоматична индексация при промяна на основната заплата.
Това води до бързо нарастване, липса на връзка с икономиката, липса на връзка с държавната администрация.
В България автоматичната формула за заплатите води до бързия им растеж, вместо той да е бавен и контролиран.
Вярно, формулата е ясна, но няма външен контрол. ВСС и съдебната власт получават автоматично увеличение, а обществото няма механизъм да влияе. Заплатите трябва да са част от държавната скала за всички висши служители, да има демократичен контрол. Каква е тази демократична държава, в която държавен орган сам да си определя възнагражденията и застава на върха на хранителната верига, изпреварвайки президента.
Основната мантра, която се повтаря непрекъснато, е независимостта на съдебната власт. Но вместо държавата ни да я защитава чрез стабилна държавна скала и външен контрол, тя я защитава чрез високи заплати и автоматична индексация.
У нас заплатата служи като бойно оръжие срещу посягането на независимостта на един орган. Колкото по – висока е заплатата, толкова служителят е по-честен, по - независим и може би по – компетентен….
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тъй ли...
Коментиран от #9, #25
15:09 29.06.2026
2 честен ционист
15:11 29.06.2026
3 Робин Хорсфол
15:12 29.06.2026
4 пери
15:13 29.06.2026
5 Последния Софиянец
15:13 29.06.2026
6 Ами сега?
15:13 29.06.2026
7 КОЛКОТО ПО ГОЛЯМА ЗАПЛАТАТА
15:13 29.06.2026
8 Факт
15:15 29.06.2026
9 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #1 от "тъй ли...":За държавичката България това не важи изобщо,защото лакомията и алчността са присъщи за тукашният ни сбъркан манталитет..
Колкото и повече да им дадат все ламтят за още и още,а и те също са смъртни и нищо няма да вземат с тях си на ония Свят..
15:15 29.06.2026
10 Абсолютни
15:15 29.06.2026
11 Хаха
15:17 29.06.2026
12 ПЪЛНИ
колкото е по-високо заплатен, толкова по-скъпи стават сенчестите услуги на един магистрат.
НЯМА ЛИ ПРОВЕРКИ и СТРАХ ОТ РАЗКРИВАНЕ И НАКАЗАНИЕ - НЯМА "НЕЗАВИСИМОСТ"
15:19 29.06.2026
13 Тома
15:20 29.06.2026
14 Цвете
15:20 29.06.2026
15 Заплатата
15:21 29.06.2026
16 Някой
15:22 29.06.2026
17 Вие сте бунаци
15:22 29.06.2026
18 Цвете
15:22 29.06.2026
19 Направете
15:26 29.06.2026
20 съмнявам се
И пак сАдА не става за нищо!
Не само до пари работата.
Трябва си и малко страх от наказание ако газиш през просото!
15:33 29.06.2026
21 Колкото е
15:34 29.06.2026
22 хахаха
15:39 29.06.2026
23 факт
15:41 29.06.2026
24 Иванчо
15:45 29.06.2026
25 Марио
До коментар #1 от "тъй ли...":В подкрепа на твойте думи ще добавя че апетита идва с яденето.
15:48 29.06.2026
26 ЗАЩО
15:48 29.06.2026
27 хаха
Що пък трябва да е независим? За байганьовците това означава да си правят каквото си искат без каквито и да било последствия.
Това е най-корумпираната, гнусна и безполезна престъпна прослойка в Блатото.
15:58 29.06.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:03 29.06.2026
29 свидетел
16:04 29.06.2026
30 Край
16:13 29.06.2026
31 Гео
16:13 29.06.2026
32 Ако системата изхвърля корумпетата!
Привилегиите на правораздавателните органи не съответстват нито на морала, нито на професионалната им подготовка. Заразата е пълна - почтените мълчат и започват да видят с вълците, за да оцелеят...
Много е лесно да се сложи ред и покварата да се ограничи, но самозабравилите се политици имат полза от безправие и хаос.
Бог да прости правовата държава с такива магистрати. И българския народ, който търпи това безобразие.
16:13 29.06.2026
33 НеСъвем
16:14 29.06.2026
34 Пингвина
16:16 29.06.2026
35 Дядо от село
16:28 29.06.2026
36 Статисик
16:31 29.06.2026