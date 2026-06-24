Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите

Анализ на възнагражденията на органите за управление и контрол на публичните предприятия въз основа на доклада на АППК за 2024 г.
Скандалът около възнагражденията в Националния дворец на културата отново постави стар въпрос: колко плащат държавните предприятия на своите ръководства и какво получава обществото срещу тези разходи? Данните от Годишния обобщен доклад на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) за 2024 г. дават възможност за подобно сравнение.
Държавният сектор включва 261 публични предприятия с над 120 000 служители, 21.6 млрд. лв. приходи и нетна печалба от около 1.3 млрд. лв. Най-подробната информация е публикувана за 56-те предприятия, категоризирани като големи по Закона за счетоводството. Именно те управляват значителна част от държавните активи и формират основния дял от приходите в публичния сектор.
Как се изчисляват и определят възнагражденията
Преди да се пристъпи към сравнение на конкретни суми, е важно да се разбере по какъв ред се определят и отчитат възнагражденията в публичните предприятия.
Нормативна рамка
Закон за публичните предприятия (ЗПП) — основният нормативен акт, уреждащ управлението;
Правилник за прилагане на ЗПП — детайлизира реда за определяне на възнагражденията;
Национален кодекс за корпоративно управление — препоръчителни стандарти;
Насоки на ОИСР за корпоративно управление на държавните предприятия.
Кой определя сумата: Органът, упражняващ правата на държавата (съответното министерство), определя възнагражденията на членовете на съветите на директорите или управителните и надзорните съвети. При едностепенна система (СД) — министерството определя заплащането на всички членове, включително изпълнителния директор.
Фиксирана и променлива компонента: Съгласно практиката на АППК, възнаграждението на членовете на органите за управление се състои от две части: фиксирана месечна сума (базово възнаграждение) и променлива компонента, обвързана с изпълнението на бизнес програмата. Бонусната схема се активира само при постигане на определени финансови и нефинансови показатели.
Какво включва отчетената сума: В Приложение 1 на АППК доклада се публикуват общо изплатените брутни възнаграждения за целия орган за годината — включват заплати, бонуси, социални осигуровки за сметка на работодателя и всички други плащания към членовете на СД/УС/НС. Тоест посочените суми не са индивидуалните доходи на отделен член, а сборът за целия борд.
Как да изчислим индивидуалното възнаграждение: За груба оценка — разделете общата сума на броя членове. При АЕЦ Козлодуй (5 члена, 593 хил. лв.) средното на член е около 118 600 лв. годишно, или около 9 900 лв. брутно на месец. При Булгартрансгаз (7 члена, ~1 200 000 лв.) средното е около 171 000 лв. годишно, или около 14 300 лв. на месец.
Прозрачност и достъпност: Само 56-те предприятия, категоризирани като големи, са задължени да предоставят тези детайлни данни на АППК. Останалите над 200 публични предприятия са включени в обобщения доклад без индивидуален разрез на възнагражденията. Данните за индивидуалните суми на отделен член са достъпни в бележките към годишния финансов отчет на всяко дружество в Търговски регистър.
Важно уточнение: посочените суми в таблиците по-долу са ОБЩО за целия орган за управление за годината, не на отделен член. За индивидуалните данни вижте Доклада за дейността на съответното дружество.
Кой колко получава — топ дружества
Проверката показва, че големите възнаграждения са концентрирани основно в енергетиката и инфраструктурния сектор.
Забележка: Данните са за 2023 г. от Приложение 1 на АППК доклад. За АЕЦ Козлодуй данните за 2024 г. са от публикувания консолидиран финансов отчет.
На този фон възнагражденията в НДК не се открояват като изключително високи. Петчленният СД е получил общо 309 хил. лв. — значително под нивата в големите енергийни и инфраструктурни дружества. Дружеството отчита ръст на приходите до над 17 млн. лв. и намалява загубата от 1.38 млн. лв. (2023 г.) до 569 хил. лв. (2024 г.).
Когато резултатите оправдават възнагражденията
Най-силните аргументи в полза на високите възнаграждения идват от дружествата с големи печалби.
БЕХ отчита близо 1 млрд. лв. печалба при 857 хил. лв. за борда — под една десета от процента от финансовия резултат. АЕЦ Козлодуй реализира 234 млн. лв. печалба при 593 хил. лв. и дори отчита намаление на сумата спрямо 2023 г. ВМЗ Сопот печели близо 143 млн. лв., а бордът получава 295 хил. лв. В тези случаи има видима и аргументирана връзка между резултата и заплащането.
Булгартрансгаз и ЕСО са с най-високи абсолютни суми, но и с едни от най-добрите финансови резултати в портфейла. Булгартрансгаз отчита 306.8 млн. лв. печалба и собствен капитал от 5.84 млрд. лв. — управлението на такъв актив изисква съответна компетентност.
Парадоксите при губещите дружества
По-сложни за обяснение са случаите, при които предприятията приключват годината със загуби, но продължават да изплащат значителни суми на ръководствата си.
- Булгаргаз: 579 хил. лв. за борда при 52 млн. лв. загуба. Дружеството приключва годината с отрицателен собствен капитал от 190 млн. лв.
- МБАЛ Лозенец: около 295 хил. лв. за ръководството при 22 млн. лв. загуба.
- НЕК ЕАД: около 950 хил. лв. за управителните органи при значителна финансова загуба.
- БДЖ Товарни превози: получава незадоволителна оценка за изпълнение на бизнес програмата и продължава да отчита финансови затруднения.
- Шуменско и Смолянско ВиК: приключват с отрицателен собствен капитал (съответно -32.5 млн. и -14.7 млн. лв.), въпреки изплатени възнаграждения на ръководствата.
Тези случаи поставят въпроса дали системата за възнаграждения е достатъчно обвързана с реалните резултати и дали финансовото представяне следва да има по-голяма тежест при определянето на заплащането.
Средно колко получава един член на борд
Изчисленията на база публикуваните данни показват, че един член на СД/УС в голямо държавно предприятие получава средно между 60 000 и 180 000 лв. годишно (5 000 — 15 000 лв. брутно на месец). Това поставя държавните дружества в диапазон, сходен с ръководните позиции в средни и големи частни компании в България.
Забележка: изчисленията са индикативни на база публично достъпни данни
В редица европейски държави възнагражденията на ръководствата на публични компании са дори по-високи. Разликата е, че бонусните схеми там обикновено са пряко обвързани с финансовите резултати, инвестиционните програми и качеството на услугите — не само с факта на заемане на длъжността.
Какво казват експертите
Икономисти от Института за пазарна икономика от години настояват за ясна и измерима система за оценка на ефективността.
Не размерът на възнаграждението е проблемът, а липсата на ясна връзка между резултатите и заплащането. — Институт за пазарна икономика, позиция по управлението на публичните предприятия
От Прозрачност без граници поставят акцент върху отчетността: общественият контрол е възможен само когато информацията е лесно достъпна и съпоставима. Синдикалните организации обръщат внимание на разликата между заплащането на борда и доходите на служителите — особено в дружества с финансови затруднения.
Ограниченията на публичните данни
Публикуваните детайлни данни обхващат само 56 от 261-те публични предприятия. Останалите над 200 дружества присъстват в обобщения доклад без разбивка по възнаграждения на ръководствата. Четири дружества промениха категорията си от голямо на средно за 2024 г. (Монтажи ЕАД, Кинтекс ЕАД, СБР-НК ЕАД и УМБАЛ Бургас АД), докато 10 нови дружества влязоха в категорията за пръв път.
За пълната картина по индивидуални дружества — отчетите са достъпни в електронната система на АППК на адрес reports.appk.government.bg и в Търговски регистър за всяко дружество.
Заключение
Дебатът, започнал около НДК, показа колко чувствителна остава темата. Данните разкриват значително по-широка картина: най-високите възнаграждения са в енергетиката и инфраструктурата — именно там, където се намират и най-печелившите дружества. Наред с тях обаче съществуват предприятия, отчитащи значителни загуби или дори отрицателен капитал, докато продължават да изплащат стотици хиляди левове на ръководствата си.
Въпросът не е толкова за размера на възнагражденията, колкото за връзката между заплащането, постигнатите резултати и обществения интерес. Именно тази връзка остава най-важният критерий за оценка на управлението в държавния сектор.
Източници: Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2024 г. (АППК) и Годишен консолидиран финансов отчет на АЕЦ Козлодуй ЕАД за 2024 г. Данните за възнагражденията на останалите дружества са за 2023 г. от медийни анализи на Приложение 1 на АППК доклад.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Никой
16:30 24.06.2026
2 Факти
16:36 24.06.2026
3 В цял свят....
16:44 24.06.2026
4 ОБЕКТИВЕН
16:52 24.06.2026
5 Лешояд Донев
17:05 24.06.2026
6 нннн
17:06 24.06.2026
7 Интересно
17:13 24.06.2026
8 По тези
17:34 24.06.2026
9 Интересно, ако
17:56 24.06.2026