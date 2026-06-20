"Ужасна сделка": какво подписаха САЩ и Иран?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

След подписването на съвместното рамково споразумение днес трябваше да започнат първите преговори между САЩ и Иран. Времето е от решаващо значение - окончателното мирно споразумение трябва да бъде договорено в рамките на 60 дни. Въпреки това началото на преговорите засега е отложено, съобщи правителството на Швейцария, която трябваше да е домакин на преговорите.

САЩ казват, че причината е, че Джей Ди Ванс, който ще води преговорите, не може да пътува до Швейцария точно сега. В същото време израелската военна операция срещу Хизбула в Ливан продължава. Според дипломатическите източници Иран настоява за гаранции, че военните действия в Ливан ще спрат, за да започне преговорите със САЩ.

Критики както от опозицията, така и от близките до Тръмп

"Иран ще получи десетки милиарди долари, а в замяна няма да даде нищо", коментира сенаторът от Демократическата партия Крис Мърфи пред Си Ен Ен.

Критиките от опозицията на Доналд Тръмп заваляха, след като бяха обявени условията на подписаното от САЩ и Иран споразумение за прекратяване на войната.

Негативните оценки обаче не липсват и от любимата на американския президент медия - "Фокс Нюз". Един от водещите на телевизионния канал Трей Гоуди коментира изхода от преговорите така: "Те сега са в по-добра позиция, отколкото бяха, когато войната започна". Републиканският сенатор Бил Касиди също определи сделката като "ужасна".

Сваляне на санкциите, неясноти по ядрената програма

Рамковото споразумение включва предоставянето на 300 милиарда долара като фонд за реконструкция на Иран, припомня АРД. САЩ се ангажират и да свалят санкциите, наложени на иранския петрол и енергетика. Вашингтон дори е готов да обсъжда премахването на всички санкции срещу Иран. Бившият съветник по националната сигурност в различни администрации в Белия дом Брет Макгърк казва, че това може да спечели на Иран между 60 и 80 милиарда долара годишно. И то преди Иран изобщо да поема ангажименти за ядрената си програма.

Самият американски президент многократно е критикувал ядрената сделка с Иран от 2015 г., договорена от тогавашния президент Барак Обама. Тръмп оттегли САЩ от нея по време на първия си мандат, след като я наричаше "една от най-лошите сделки", сключвани някога. Аргументът му беше, че тя само налива пари в хазната на Иран, припомня АРД. Това изглежда вече е забравено. Тръмп сега твърди, че трябва да сложи край на войната, за да избегне икономическа катастрофа.

Брет Макгърк и други критици на сделката смятат, че с вдигането на санкциите САЩ ще се откажат от основното си предимство при предстоящите преговори за иранската ядрена програма. Рамковото споразумение е много неясно. То само отбелязва, че Иран не може да се сдобие или да разработва ядрено оръжие. Иран обаче от години твърди, че няма такива намерения.

Какво изобщо постигна Тръмп?

По отношение на Ормузкия проток засега се знае само, че той ще бъде отворен и Иран няма да събира такси за преминаване през него за 60 дни. Какво обаче ще се случи след изтичането на този срок не е ясно - на хартия изглежда сякаш за Иран оставя вратичка да печели от преминаването.

Фактът, че Ормузкият проток е отворен не е голяма победа - такава беше и ситуацията, преди войната изобщо да започне. Дали примирието ще помогне на Тръмп и републиканците да постигнат добри резултати на междинните избори през ноември е под въпрос.

Според Тръмп всички критикуващи сделката са завистливи, измамници или просто глупави, както написа той в профила си в Truth Social. Но един от най-важните въпроси на критиците остава без отговор - какво точно постигна Тръмп с тази война? Може би отговорите предстоят по време на преговорите, които не е ясно кога ще започнат.

Автор: Нина Барт