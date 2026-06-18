Тръмп: Искам да благодаря на Путин, той беше много неутрален

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи президентите на Китай и Русия Си Цзинпин и Владимир Путин като "неутрални" по време на войната с Иран, като заяви, че не са осуетили усилията му да ограничи ядрените амбиции на Техеран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Просто искам да им благодаря, защото те направиха нещата много по-добри“, каза Тръмп след приемането на споразумение за прекратяване на огъня в конфликта в Иран.
Говорейки на пресконференция на срещата на върха на Г-7 в Евиан вчера Тръмп заяви пред репортери, че е благодарен на лидерите, че са останали настрана от конфликта.
"Искам да благодаря на Китай, на президента Си. Бях с него и той остана неутрален, напълно неутрален и го оценявам", каза Тръмп. "И искам да благодаря на Владимир Путин, той беше много неутрален. Можеха да направят нещата за нас много по-трудни", допълни той.
Коментарите на Тръмп контрастираха с коментарите му за съюзниците на САЩ от Япония до Европа, които той критикува, че не са помогнали с военна операция или последващи усилия за разчистване на Ормузкия проток, блокирания от Иран морски търговски път.
Москва и Пекин поддържат тесни връзки с Техеран, отбелязва Ройтерс.
Русия заяви, че войната може да доведе до надпревара в ядреното въоръжаване в Близкия изток. Пекин осъди атаките на Вашингтон срещу Техеран като грубо нарушение на суверенитета на страната. Служители на американското разузнаване оценяват, че Пекин е снабдявал Техеран със стоки с потенциални военни приложения, твърдят запознати с въпроса. Петролните рафинерии на Китай са били основните клиенти на Иран по време на конфликта, пренебрегвайки санкциите на САЩ. Но Тръмп заяви, че Си е бил полезен за разрешаването на конфликта и е избягвал изпращането на "големи оръжия" или преносими ракети земя-въздух.
"Можеха да изпратят петролен кораб с шест разрушителя от всяка страна. Не го направиха. Президентът Си ми помогна. Той се опита да помогне и мисля, че вероятно е помогнал за разрешаването на проблема", каза Тръмп.
В изявление говорител на китайското посолство във Вашингтон заяви, че позицията на Пекин е била "последователна" и че те са "работили неуморно за прекратяване на бойните действия и за мир".
Руското посолство във Вашингтон не отговори веднага на искане за коментар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 направо е
12:09 18.06.2026
2 КАКВА ГАВРА С бакшиша
Коментиран от #16
12:10 18.06.2026
3 Путин бавн0 ра3 виващия бакшиш
12:11 18.06.2026
4 ФАКТ
12:11 18.06.2026
5 Няма и да има
12:11 18.06.2026
6 Има Бог
12:12 18.06.2026
7 Путин жената
12:13 18.06.2026
8 Нигерия с одеколон и сняг
12:14 18.06.2026
9 Историк
12:15 18.06.2026
10 Клоуна пусин 🤡💩
12:16 18.06.2026
11 Путин неутралния АХАХАХА
12:16 18.06.2026
12 Копейка
12:17 18.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Червеи
Коментиран от #31
12:23 18.06.2026
15 Путин..
12:23 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Червеи
Коментиран от #26
12:24 18.06.2026
18 РФ е въздух под налягане !
Хаяско е най-долното същество, което не е изпълнило нито една своя договорка, нито един договор, какво всъщност всичките му предшественици . Няма толкова отвратителни и подли същества като москалите!
12:26 18.06.2026
19 Ха ха ха
12:27 18.06.2026
20 очевидец
"По света и у нас" - Мирчев срещу доставчика, опасни жеги в Европа. Москва не гори.
"BTV" - средното възнаграждение, ФИФА, Кой да знае... Москва не гори.
"Новините на Нова" - Нощна крими хроника. Москва не гори.
Дами и господа - български национални медии.
12:28 18.06.2026
21 От Чужбина !
Рови с нокти и голи ръце бере коприва ,за да създаде проблем на невинни и суверенни държави ,
и
прави всичко възможно да се нарече победител в нещо, което няма нито смисъл нито
економическа изгода за никого!
Нещо като погрешен оргазъм на скришно!!!
Битките на Тръмп приличат поразително на Дон Кихот ( героя на Мигел Де Сервантес )
и битките му с " Вятърните мелници" , само че на живо !!!???
"Свободата е велико нещо" , и не е играчка за болни политици да си правят забавачки!!!!
12:36 18.06.2026
22 Зевзек
12:36 18.06.2026
23 Дика
12:37 18.06.2026
24 Абсурдистан
12:37 18.06.2026
25 Така де
12:39 18.06.2026
26 Путин
До коментар #17 от "Червеи":Бъди неутрален като вожда
12:44 18.06.2026
27 ВВП
12:44 18.06.2026
28 Синя София
12:45 18.06.2026
29 ВВП
12:50 18.06.2026
30 Заря
12:59 18.06.2026
31 Хм Хм
До коментар #14 от "Червеи":Ама това сигурно ли е?
13:02 18.06.2026
32 О велики Тръмп ....
13:05 18.06.2026
33 Света
13:14 18.06.2026
34 Артилерист
13:20 18.06.2026
35 Ха-ха
13:25 18.06.2026
36 Анонимен
13:26 18.06.2026
37 Читател
13:49 18.06.2026