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Тръмп: Искам да благодаря на Путин, той беше много неутрален

Тръмп: Искам да благодаря на Путин, той беше много неутрален

18 Юни, 2026 12:08 2 415 37

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • сащ-
  • русия

Пекин осъди атаките на Вашингтон срещу Техеран като грубо нарушение на суверенитета на страната

Тръмп: Искам да благодаря на Путин, той беше много неутрален - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи президентите на Китай и Русия Си Цзинпин и Владимир Путин като "неутрални" по време на войната с Иран, като заяви, че не са осуетили усилията му да ограничи ядрените амбиции на Техеран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Просто искам да им благодаря, защото те направиха нещата много по-добри“, каза Тръмп след приемането на споразумение за прекратяване на огъня в конфликта в Иран.

Говорейки на пресконференция на срещата на върха на Г-7 в Евиан вчера Тръмп заяви пред репортери, че е благодарен на лидерите, че са останали настрана от конфликта.

"Искам да благодаря на Китай, на президента Си. Бях с него и той остана неутрален, напълно неутрален и го оценявам", каза Тръмп. "И искам да благодаря на Владимир Путин, той беше много неутрален. Можеха да направят нещата за нас много по-трудни", допълни той.

Коментарите на Тръмп контрастираха с коментарите му за съюзниците на САЩ от Япония до Европа, които той критикува, че не са помогнали с военна операция или последващи усилия за разчистване на Ормузкия проток, блокирания от Иран морски търговски път.

Москва и Пекин поддържат тесни връзки с Техеран, отбелязва Ройтерс.

Русия заяви, че войната може да доведе до надпревара в ядреното въоръжаване в Близкия изток. Пекин осъди атаките на Вашингтон срещу Техеран като грубо нарушение на суверенитета на страната. Служители на американското разузнаване оценяват, че Пекин е снабдявал Техеран със стоки с потенциални военни приложения, твърдят запознати с въпроса. Петролните рафинерии на Китай са били основните клиенти на Иран по време на конфликта, пренебрегвайки санкциите на САЩ. Но Тръмп заяви, че Си е бил полезен за разрешаването на конфликта и е избягвал изпращането на "големи оръжия" или преносими ракети земя-въздух.

"Можеха да изпратят петролен кораб с шест разрушителя от всяка страна. Не го направиха. Президентът Си ми помогна. Той се опита да помогне и мисля, че вероятно е помогнал за разрешаването на проблема", каза Тръмп.

В изявление говорител на китайското посолство във Вашингтон заяви, че позицията на Пекин е била "последователна" и че те са "работили неуморно за прекратяване на бойните действия и за мир".

Руското посолство във Вашингтон не отговори веднага на искане за коментар.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 направо е

    8 4 Отговор
    под еврейско робство като теб

    12:09 18.06.2026

  • 2 КАКВА ГАВРА С бакшиша

    23 27 Отговор
    Ахахах.... неутрален докато бият съюзника му Иран...

    Коментиран от #16

    12:10 18.06.2026

  • 3 Путин бавн0 ра3 виващия бакшиш

    14 22 Отговор
    Неутрален съм вееее

    12:11 18.06.2026

  • 4 ФАКТ

    20 20 Отговор
    Докато нападат Москва, Хаяско пак е неутрален.

    12:11 18.06.2026

  • 5 Няма и да има

    18 22 Отговор
    Няма такъв срам като лум пена Пуслер

    12:11 18.06.2026

  • 6 Има Бог

    19 29 Отговор
    Московчанеи вече се крият в метрото от украинските удари. Евакуация на московчани от Москва.

    12:12 18.06.2026

  • 7 Путин жената

    10 17 Отговор
    Мега пр 0 сти и слаби сме

    12:13 18.06.2026

  • 8 Нигерия с одеколон и сняг

    13 26 Отговор
    Путин е един нисък африкански диктатор на държава от бели африканци.

    12:14 18.06.2026

  • 9 Историк

    11 11 Отговор
    Така се подкрепят най-зловещите диктатори и опустошават света, защото за съжаление имат неограничена и безконтролна власт и са заобиколени от страхливци, които мислят само за собственото си оцеляване. Уроците на историята не само се научават, но се повтарят по ужасяващ начин.

    12:15 18.06.2026

  • 10 Клоуна пусин 🤡💩

    17 22 Отговор
    Пуся най вероятно не е разбрал, че има война в Иран, иначе щеше да им се притече на помощ, както направи с Венецуела, Сирия, Армения, Африка ... 🤣🤣🤣

    12:16 18.06.2026

  • 11 Путин неутралния АХАХАХА

    15 18 Отговор
    Досега кл0 уна беше неутрален по отношение на Либия, Иран, Сирия, Венецуела, Армения и и и...

    12:16 18.06.2026

  • 12 Копейка

    10 17 Отговор
    Всички сме неутрални докато бият приятелите ни.

    12:17 18.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Червеи

    17 3 Отговор
    Простотията тук няма дъно!!! Помийна яма!!!

    Коментиран от #31

    12:23 18.06.2026

  • 15 Путин..

    14 17 Отговор
    Неутрален щото му треперят гащите.

    12:23 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Червеи

    20 5 Отговор
    Няколко гнусари с постоянните си коментари отвратиха нормалните хора да четат сайта!!!

    Коментиран от #26

    12:24 18.06.2026

  • 18 РФ е въздух под налягане !

    9 16 Отговор
    Е то какво можеше да направи ходещото на токчета нищожество ?! Освен да пусне някое прес съобщение "С вас сме. Дръжте се. !"
    Хаяско е най-долното същество, което не е изпълнило нито една своя договорка, нито един договор, какво всъщност всичките му предшественици . Няма толкова отвратителни и подли същества като москалите!

    12:26 18.06.2026

  • 19 Ха ха ха

    12 15 Отговор
    Бай дончо симпатизира на потин-ка, затото той е единствения президент по-тъп от него...

    12:27 18.06.2026

  • 20 очевидец

    6 5 Отговор
    В страницата на БНТ последната политическа новина е от вчера - Вигенин. Другото е световно, Москва не гори.

    "По света и у нас" - Мирчев срещу доставчика, опасни жеги в Европа. Москва не гори.

    "BTV" - средното възнаграждение, ФИФА, Кой да знае... Москва не гори.

    "Новините на Нова" - Нощна крими хроника. Москва не гори.

    Дами и господа - български национални медии.

    12:28 18.06.2026

  • 21 От Чужбина !

    8 7 Отговор
    Няма такъв Президент в целия земен Свят!!!
    Рови с нокти и голи ръце бере коприва ,за да създаде проблем на невинни и суверенни държави ,
    и
    прави всичко възможно да се нарече победител в нещо, което няма нито смисъл нито
    економическа изгода за никого!
    Нещо като погрешен оргазъм на скришно!!!
    Битките на Тръмп приличат поразително на Дон Кихот ( героя на Мигел Де Сервантес )
    и битките му с " Вятърните мелници" , само че на живо !!!???
    "Свободата е велико нещо" , и не е играчка за болни политици да си правят забавачки!!!!

    12:36 18.06.2026

  • 22 Зевзек

    4 5 Отговор
    За това му викат Дони тъпото

    12:36 18.06.2026

  • 23 Дика

    7 7 Отговор
    Тоя се скъса да лиже з..ника на Путин.

    12:37 18.06.2026

  • 24 Абсурдистан

    2 13 Отговор
    Мда, Путлер съвсем неутрално завзема чужди територии и съвсем неутрално избива украинци.

    12:37 18.06.2026

  • 25 Така де

    11 3 Отговор
    Добре че Путин ти спаси рижавият задник, иначе иранците го бяха подпалили а производството на сапун щеше да се удвои.

    12:39 18.06.2026

  • 26 Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Червеи":

    Бъди неутрален като вожда

    12:44 18.06.2026

  • 27 ВВП

    7 0 Отговор
    САЩ са мъртъвци.И подлогите им ,заедно с тях .

    12:44 18.06.2026

  • 28 Синя София

    1 2 Отговор
    Направо му дай най високата награда на САЩ,вие сте си лика прилика, Тръмп Нобел за мир и Путин за заслуги към украинският народ

    12:45 18.06.2026

  • 29 ВВП

    7 0 Отговор
    Доню тъпака ,направи едно военно престъпление ..Уби 250деца с първия закон..Пък Израил се мъчат от 4год ,с газа ...Там са огромни престъпления ..

    12:50 18.06.2026

  • 30 Заря

    1 4 Отговор
    Все украински дронове соединяетеся над маскве.....

    12:59 18.06.2026

  • 31 Хм Хм

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Червеи":

    Ама това сигурно ли е?

    13:02 18.06.2026

  • 32 О велики Тръмп ....

    1 0 Отговор
    Благодарейки всъщност се САМОВЕЛИЧАЕ и подлива вода на Путин и Си !

    13:05 18.06.2026

  • 33 Света

    0 0 Отговор
    трябва да е благодарен на Тръмп, който върви по ръба на пропастта за да прави единственото възможно в полза на справедливия мир. Ако не е той, всички отдавна да сме във война, вкл.термоядрена дори......

    13:14 18.06.2026

  • 34 Артилерист

    3 2 Отговор
    Путин е в много деликатно положение защото всичкия запад в момента води война срещу него чрезукраинците, но той прави всичко възможно да не даде повод за голяма европейска война, щото тогава е много вероятно да заиграят големите бомби. Не му завиждам, защото и вътрешната опозиция надига глас, че е много мек с укрохунтата, но почти нелигимните, като Зеленски, Стармър, Мерц, Макрон и урсулите само чакат сгоден повод и да вкарат във войната иначе отбранителното, нали, НАТО...

    13:20 18.06.2026

  • 35 Ха-ха

    2 2 Отговор
    Русийката никой не я бръсне за слива. Тръмп отдавна каза - Русия не е и не може да бъде никакъв фактор.!

    13:25 18.06.2026

  • 36 Анонимен

    2 1 Отговор
    Неутрален пък издаде къде да им изпращат бомби иранците.

    13:26 18.06.2026

  • 37 Читател

    0 0 Отговор
    Чичо Дончо след посещението в Китай съвсем си загубил акъла

    13:49 18.06.2026