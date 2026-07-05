Израел обяви готовност да премине бързо към настъпателни операции в Ливан

Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир обеща днес решителни действия срещу проиранското въоръжено движение "Хизбула", предаде Франс прес, съобщи БТА.

Израелската армия "ще продължи да действа решително срещу заплахите от ливанска територия и е в готовност да премине бързо към настъпателни операции, ако примирието бъде нарушено", заяви генерал-лейтенант Замир по време на посещение при израелски военнослужещи близо до крепостта Бофор в Южен Ливан.

"Ливанските въоръжени сили трябва да изпълнят ангажиментите си съгласно подписаното историческо споразумение и да действат за премахването на терористите от "Хизбула" и терористичната инфраструктура от зоната", допълни той, цитиран в комюнике на армията.



След като в края на май завзе замъка Бофор, историческа крепост от времето на Кръстоносните походи на няколко километра северно от границата, израелската армия съобщи, че е открила под него мрежа от тунели на "Хизбула".

Бофор служеше за база на израелските сили през продължилата двадесет години, до 2000 г., окупация на Южен Ливан, припомня АФП.



Войната в Ливан беше възобновена на 2 март, когато "Хизбула" извърши обстрел на израелска територия в знак на подкрепа за Иран, станал мишена на израелско-американска офанзива.

Израел отвърна с широка кампания от бомбардировки и сухопътно настъпление, като междувременно отправяше призиви за евакуация на цели области в южните части на Ливан през продължилите повече от три месеца боеве.

Меморандумът за разбирателство, подписан на 17 юни от Техеран и Вашингтон, даде възможност от 21 юни да влезе в сила крехко примирие, преди на 26 юни да бъде подписано рамково споразумение между Ливан и Израел с перспектива за "траен мир".



Израел обяви, че иска да задържи войските си в района, който може да се простира на десет километра от границата му, и продължава редовните си удари.

"Действията на войниците ни на хребета Бофор и в целия Южен Ливан се осъществява в съответствие със споразумението и произтичащите от него механизми", каза Замир, предупреждавайки, че всяка заплаха за израелски войници или цивилни "ще бъде незабавно поразена и елиминирана".