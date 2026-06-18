Иран заплашва футболни фенове с конфискации и строги мерки

Режимът в Техеран обяви, че ще предприеме мерки срещу феновете, които в Лос Анджелис по време на мача на Иран срещу Нова Зеландия били "осквернили националните символи" и скандирали "обидни лозунги“. Според иранския информационен портал Nour News вече имало идентифицирани много фенове, чието имущество в Иран може да бъде конфискувано.
Сурови наказания
Режимът е решен да действа също толкова безкомпромисно и по време на следващите два мача от Световното първенство на иранския национален отбор – срещу Белгия в Лос Анджелис и срещу Египет в Сиатъл – предвиждат се „най-тежките възможни наказания", става ясно още от съобщението.
Иранското правителство потиска всички прояви на несъгласие и съпротива, припомня германската обществена медия АРД. По данни на правозащитни организации само през 2025 г. в Иран са били екзекутирани над 2 000 души.
Забранено знаме по трибуните и освирквания
Публичните опити за сплашване дойдоха след мач, по време на който фенове развяваха от трибуните националния флаг на Иран отпреди Ислямската революция – въпреки че ФИФА беше забранила да се използва този символ. Въпросното знаме е символ на съпротивата срещу режима. Освен това имаше освирквания при изпълнението на иранския химн. На стадиона беше издигнат и транспарант с надпис "42 000 #IranMassacre" – напомняне за бруталното потушаване на протестите в Техеран в началото на годината с хиляди жертви, пише още германската медия и в тази връзка припомня, че в Лос Анджелис живеят много хора с ирански корени.
На стадиона обаче имаше и привърженици на режима в Техеран. Една група развяваше например плакат с надпис "Minab168" – намек за 168-те души, загинали при бомбардировката на девическо училище в Иран на 28 февруари. Сред тях имаше деца на възраст между седем и дванайсет години, учителки и родители. Според медийни съобщения отговорни за атаката са били американските въоръжени сили.
Иран на Световното първенство - парлива тема на турнира
Въпросът как Иран ще участва на това Световно първенство е сред постоянно обсъжданите теми. Дълго време беше неясно дали отборът изобщо ще получи разрешение да влезе в САЩ, а много членове на иранската делегация не получиха виза. Междувременно иранското правителство заплаши с бойкот на турнира и с прекъсване на мача, ако възникнат протести – но и двете закани не бяха изпълнени.
На мача срещу Нова Зеландия треньорът и играчите се оплакаха, че са били принудени да се върнат веднага в тренировъчния си лагер в Мексико – без никакво време за почивка. Всички тези събития се случват на фона на продължаващите усилия за сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран, подчертава АРД.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
09:36 18.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Симпатизант
Коментиран от #6, #8
09:43 18.06.2026
4 дойче зеле
09:48 18.06.2026
5 Исл@мо-копейka
09:51 18.06.2026
6 Дезинфектант
До коментар #3 от "Симпатизант":Няма хора - всичко е на фронта, мре за кефа на Путин - капиш тавариш Копейчук
09:53 18.06.2026
7 Иранско руска Демокрация
09:54 18.06.2026
8 Прокажена русия Терорист
До коментар #3 от "Симпатизант":И как искаш руските Агресори да учавстват на първенство на мирни държави?!?
09:56 18.06.2026