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Иран заплашва футболни фенове с конфискации и строги мерки

Иран заплашва футболни фенове с конфискации и строги мерки

18 Юни, 2026 09:34 723 8

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  • сащ

Забранено знаме, плакати и освирквания накараха режима в Техеран да обяви, че ще налага "най-тежки наказания" срещу фенове

Иран заплашва футболни фенове с конфискации и строги мерки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Режимът в Техеран обяви, че ще предприеме мерки срещу феновете, които в Лос Анджелис по време на мача на Иран срещу Нова Зеландия били "осквернили националните символи" и скандирали "обидни лозунги“. Според иранския информационен портал Nour News вече имало идентифицирани много фенове, чието имущество в Иран може да бъде конфискувано.

Сурови наказания

Режимът е решен да действа също толкова безкомпромисно и по време на следващите два мача от Световното първенство на иранския национален отбор – срещу Белгия в Лос Анджелис и срещу Египет в Сиатъл – предвиждат се „най-тежките възможни наказания", става ясно още от съобщението.

Иранското правителство потиска всички прояви на несъгласие и съпротива, припомня германската обществена медия АРД. По данни на правозащитни организации само през 2025 г. в Иран са били екзекутирани над 2 000 души.

Забранено знаме по трибуните и освирквания

Публичните опити за сплашване дойдоха след мач, по време на който фенове развяваха от трибуните националния флаг на Иран отпреди Ислямската революция – въпреки че ФИФА беше забранила да се използва този символ. Въпросното знаме е символ на съпротивата срещу режима. Освен това имаше освирквания при изпълнението на иранския химн. На стадиона беше издигнат и транспарант с надпис "42 000 #IranMassacre" – напомняне за бруталното потушаване на протестите в Техеран в началото на годината с хиляди жертви, пише още германската медия и в тази връзка припомня, че в Лос Анджелис живеят много хора с ирански корени.

На стадиона обаче имаше и привърженици на режима в Техеран. Една група развяваше например плакат с надпис "Minab168" – намек за 168-те души, загинали при бомбардировката на девическо училище в Иран на 28 февруари. Сред тях имаше деца на възраст между седем и дванайсет години, учителки и родители. Според медийни съобщения отговорни за атаката са били американските въоръжени сили.

Иран на Световното първенство - парлива тема на турнира

Въпросът как Иран ще участва на това Световно първенство е сред постоянно обсъжданите теми. Дълго време беше неясно дали отборът изобщо ще получи разрешение да влезе в САЩ, а много членове на иранската делегация не получиха виза. Междувременно иранското правителство заплаши с бойкот на турнира и с прекъсване на мача, ако възникнат протести – но и двете закани не бяха изпълнени.

На мача срещу Нова Зеландия треньорът и играчите се оплакаха, че са били принудени да се върнат веднага в тренировъчния си лагер в Мексико – без никакво време за почивка. Всички тези събития се случват на фона на продължаващите усилия за сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран, подчертава АРД.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    3 6 Отговор
    Хайде на вкусната западна пропаганда гои ахахах

    09:36 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Симпатизант

    3 6 Отговор
    А защо Русия не участва в квалификациите за световното по футбол, атлантически лицемери?

    Коментиран от #6, #8

    09:43 18.06.2026

  • 4 дойче зеле

    1 3 Отговор
    Капитулацията на сащ ни я представят като победа.

    09:48 18.06.2026

  • 5 Исл@мо-копейka

    3 0 Отговор
    Пред меня да ги трепят и бесят, пак ни вярвам щото но съм гу пручел ут фб групъту - Приятили на Владимир Владимирувич Путин

    09:51 18.06.2026

  • 6 Дезинфектант

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Симпатизант":

    Няма хора - всичко е на фронта, мре за кефа на Путин - капиш тавариш Копейчук

    09:53 18.06.2026

  • 7 Иранско руска Демокрация

    4 0 Отговор
    Психарите в русия и иран се различават по чалмите!

    09:54 18.06.2026

  • 8 Прокажена русия Терорист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Симпатизант":

    И как искаш руските Агресори да учавстват на първенство на мирни държави?!?

    09:56 18.06.2026

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