Иран заплашва футболни фенове с конфискации и строги мерки

Режимът в Техеран обяви, че ще предприеме мерки срещу феновете, които в Лос Анджелис по време на мача на Иран срещу Нова Зеландия били "осквернили националните символи" и скандирали "обидни лозунги“. Според иранския информационен портал Nour News вече имало идентифицирани много фенове, чието имущество в Иран може да бъде конфискувано.

Сурови наказания

Режимът е решен да действа също толкова безкомпромисно и по време на следващите два мача от Световното първенство на иранския национален отбор – срещу Белгия в Лос Анджелис и срещу Египет в Сиатъл – предвиждат се „най-тежките възможни наказания", става ясно още от съобщението.

Иранското правителство потиска всички прояви на несъгласие и съпротива, припомня германската обществена медия АРД. По данни на правозащитни организации само през 2025 г. в Иран са били екзекутирани над 2 000 души.

Забранено знаме по трибуните и освирквания

Публичните опити за сплашване дойдоха след мач, по време на който фенове развяваха от трибуните националния флаг на Иран отпреди Ислямската революция – въпреки че ФИФА беше забранила да се използва този символ. Въпросното знаме е символ на съпротивата срещу режима. Освен това имаше освирквания при изпълнението на иранския химн. На стадиона беше издигнат и транспарант с надпис "42 000 #IranMassacre" – напомняне за бруталното потушаване на протестите в Техеран в началото на годината с хиляди жертви, пише още германската медия и в тази връзка припомня, че в Лос Анджелис живеят много хора с ирански корени.

На стадиона обаче имаше и привърженици на режима в Техеран. Една група развяваше например плакат с надпис "Minab168" – намек за 168-те души, загинали при бомбардировката на девическо училище в Иран на 28 февруари. Сред тях имаше деца на възраст между седем и дванайсет години, учителки и родители. Според медийни съобщения отговорни за атаката са били американските въоръжени сили.

Иран на Световното първенство - парлива тема на турнира

Въпросът как Иран ще участва на това Световно първенство е сред постоянно обсъжданите теми. Дълго време беше неясно дали отборът изобщо ще получи разрешение да влезе в САЩ, а много членове на иранската делегация не получиха виза. Междувременно иранското правителство заплаши с бойкот на турнира и с прекъсване на мача, ако възникнат протести – но и двете закани не бяха изпълнени.

На мача срещу Нова Зеландия треньорът и играчите се оплакаха, че са били принудени да се върнат веднага в тренировъчния си лагер в Мексико – без никакво време за почивка. Всички тези събития се случват на фона на продължаващите усилия за сключване на мирно споразумение между САЩ и Иран, подчертава АРД.